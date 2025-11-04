MS ganha super-herói próprio com filme local

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Curta-metragem "Super Herói 'Livrai o Necessitado'" será lançado na sexta-feira (7)

Mariana Piell

Mariana Piell

04/11/2025 - 17h00
Campo Grande será palco do lançamento de uma produção cinematográfica genuinamente local: o curta-metragem "Super Herói 'Livrai o Necessitado'", que estreia na próxima sexta-feira (7), no Sarau do Zé Geral.

Com filmagens realizadas nas ruas da Capital, a obra traz uma narrativa repleta de emoção, redenção e identidade sul-mato-grossense, idealizada pelo cineasta e cinegrafista da TVMS Record, Márcio Higo.

Redenção

O filme conta a história de um jovem que, durante um assalto, foge e abandona seu pai adotivo, que acaba sendo morto pelos bandidos. Consumido pela culpa, o protagonista (interpretado por Higo) decide sair todas as noiteses como um "socorrista noturno", ajudando pessoas em situações de vulnerabilidade para compensar a perda do pai. Sem poderes sobrenaturais, ele utiliza artes marciais como ferramenta de proteção.

A trama ainda explora o passado do personagem, que foi abandonado ainda bebê na porta do homem que viria a criá-lo, ele sempre foi amado, apesar de nunca ter correspondido às expectativas. Agora, como um "super-herói" real, ele busca resgatar valores e honrar a memória de quem o acolheu.

Produção

Gravado em locais como o Centro, bairros residenciais, ciclovias e periferias de Campo Grande, o curta-metragem contou com a participação voluntária de colegas de trabalho de Higo na TVMS, incluindo o apresentador Rodrigo Nascimento, o Rodrigão.

Sem recursos financeiros e utilizando equipamentos emprestados, a produção se tornou realidade graças à união de amigos e ao sonho antigo de seu criador.

Higo, que já trabalhou como picolezeiro antes de ingressar no audiovisual, comemorou a realização do projeto. "Super-Herói é um filme muito simples, mas me sinto muito feliz em ser um picolezeiro que fez um filme", destacou.

Trajetória artística

Márcio Higo Pereira Balbuena tem uma longa trajetória nas artes. Aos 7 anos, fez sua primeira atuação como Dom Pedro I. Após um tempo afastado dos palcos, retornou em 1994 com a peça "Vida de Mendigo". Teve formação com nomes como Natanael Natal, Mylene Villegas e até artistas nacionais como Caio Blat e Rodrigo Faro. Desde 2000, atua como repórter cinematográfico, com trabalhos exibidos pela Record TV.

Serviço

O lançamento do filme "Super Herói 'Livrai o Necessitado'" ocorrerá no Sarau do Zé Geral (Rua Pasteur, 937, Vila Piratininga), às 21h.

O couvert artístico custa R$ 12,40, e a classificação etária é de 12 anos.

Após a estreia, o curta estará disponível no YouTube, no canal de Márcio Higo.

Projeto Sonora Brasil traz 5 shows gratuitos, que reúnem atrações de todas as regiões do País

De hoje até sábado, o Sesc Teatro Prosa recebe o projeto Sonora Brasil, que busca uma ponte entre tradição e renovação das manifestações musicais de contribuição fundamental para a cultura nacional

04/11/2025 10h00

Marcelo Loureiro (à esquerda) e Geraldo Espíndola apresentam, na sexta-feira, o show

Marcelo Loureiro (à esquerda) e Geraldo Espíndola apresentam, na sexta-feira, o show "Saudações Pantaneiras", com clássicos da música sul-mato-grossense e fronteiriça em arranjos inéditos

O esperado show de Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro que vem rodando o País pelo Circuito Sesc chega finalmente a Campo Grande.

É uma chance valiosa de contato com a música de dois artistas sul-mato-grossenses, de diferentes gerações, que fazem das coisas da terra – a paisagem natural, os tipos humanos, as histórias, os trejeitos e o sentimento que constituem o que pode ser chamado de alma de MS – o motivo maior de suas criações.

Geraldo e Marcelo integram a etapa estadual do projeto Sonora Brasil 2025, que ocupa o Sesc Teatro Prosa, com cinco apresentações gratuitas de hoje até sábado.

Também se apresentam: Mãe Beth de Oxum, Surama Ramos e Henrique Albino, de Pernambuco; Seu Risca e Ana Paula da Silva, de Santa Catarina; Mestre Negoativo, de Minas Gerais; e Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro, do Pará.

Trata-se de um ambicioso retrato cultural do País, buscando revelar como cada região expressa e renova suas tradições por meio da música.

Não à toa, o tema do projeto para o biênio 2024/25 é “Encontros, Tempos e Territórios”. As apresentações são gratuitas e têm classificação livre, com início sempre às 19h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, conforme a lotação do espaço (208 lugares).

O Sonora Brasil é um projeto temático que tem como objetivo desenvolver programações identificadas com o desenvolvimento histórico da música no Brasil.

A temática escolhida destaca um aspecto fundamental do Sonora Brasil, que é o olhar, a escuta e a valorização das territorialidades, da diversidade e das memórias por meio da expressão de seus autores e intérpretes, ao entender a música como produto de tempo e território que reflete e dialoga com a sociedade e tempos históricos.

A curadoria partiu de uma representatividade das cinco regiões e do conceito de intergeracionalidade e diálogos entre tradição e contemporaneidade, local e universal, e selecionar 10 duplas de artistas para criarem espetáculos inéditos para o projeto.

Os encontros mostram a relação entre tempos históricos e territórios nas criações artísticas e trazem, em suas músicas, paisagens de territórios e a relação com diferentes movimentos musicais da música popular brasileira nas cinco regiões do País.

PERNAMBUCO

Mãe Beth de Oxum (com o pandeiro), Surama Ramos (à esquerda, em pé) e Henrique Albino (em pé, com o saxofone) abrem o Sonora Brasil, hoje, com uma apresentação que une o Coco de Umbigada, tradição da família do Mestre Quinho, à pesquisa musical de Surama e Henrique

No show de hoje, Mãe Beth de Oxum, Surama Ramos e Henrique Albino mostram algumas das mais fortes tradições do Nordeste. O Coco de Umbigada é uma tradição mantida pela família do percussionista pernambucano Mestre Quinho desde o século passado.

A brincadeira foi revitalizada há 26 anos, depois que Mãe Beth de Oxum, ialorixá, mestra coquista e ativista cultural de Olinda, entrou na vida de Quinho.

Eles se casam e reativam o antigo tambor de macaíba, que promovia o coco no passado. Nos palcos e nas gravações, além de Mãe Beth e Mestre Quinho, participam seus filhos Oxaguian, Ialodê, Mayra Karê e Inayê.

Em 2008, o grupo gravou um disco independente e, em 2017, lançou o álbum “Tá na Hora do Pau Comer”, que resultou em uma turnê pelo Brasil e Europa, com casas lotadas e aclamação do público e da crítica.

Para este show, Mãe Beth recebe Surama Ramos, formada em canto lírico e música, na UFPE, suas experiências abriram as portas de óperas, corais populares, como o grupo Voz Nagô, idealizado por Naná Vasconcelos, e projetos inovadores, como a Orquestra Contemporânea de Olinda.

Entre eles está Henrique Albino – multi-instrumentista, compositor e arranjador, que vem se consolidando como referência experimental pela originalidade da sua obra, em que se destaca o álbum solo “Música Tronxa” (2021).

SANTA CATARINA

Seu Risca e Ana Paula da Silva fazem, na noite de amanhã, o encontro de gerações e manifestações populares de Santa Catarina, com cânticos e ritmos regionais

A Região Sul chega a esta temporada do Sonora Brasil por meio da música de Santa Catarina, na presença de Seu Risca e de Ana Paula da Silva, que se apresentam amanhã.

Eles fazem um diálogo entre as canções nascidas da vivência de Ana Paula, com manifestações populares de catarinenses e os cânticos entoados por mais de 50 anos pelo Seu Risca.

Um encontro de vozes e batidas de tambores destes dois artistas, acompanhado da sonoridade de instrumentistas experientes em manifestações culturais. Bateria e percussão, baixo elétrico, sax e flauta, viola, violões e coro caminham pelo Catumbi, pela Dança do Vilão, por rezas de caboclas e caboclos.

As canções buscam proporcionar reflexões, surpresas e curiosidades ao que pulsa pela Baía da Babitonga e pela região do planalto serrano catarinense.

MINAS GERAIS

Na quinta-feira, será a vez de Mestre Negoativo, pesquisador das tradições afro-mineiras, mostrar o seu repertório, que conecta o vissungo, o congopop e a musicalidade de matriz africana

Minas Gerais e o Sudeste chegam com o Mestre Negoativo, persona artística de Ramon Lopes, que se apresenta na quinta-feira. Ele é um ativista cultural e capoeirista, pesquisador das tradições afro-mineiras de origem bantu, principalmente o vissungo. É fundador do Centro Cultural Lamparina, autor do livro “Capoeiragem no País das Gerais” e diretor dos documentários “Lamparina – Bantus nas Minas Gerais” e “O Reencontro das Cordas Ancestrais”, gravado na África, no Senegal.

Originário da comunidade do Maria Goretti, situada na região nordeste da capital mineira, Negoativo cresceu rodeado pela cultura afro-brasileira, na capoeira e na celebração ancestral dos terreiros, além dos bailes blacks da capital mineira.

Estas influências foram fundamentais para que Mestre Negoativo fundasse a banda Berimbrown, trabalho que ganhou projeção nacional com seu congopop, uma mistura de funk, reggae, samba, congada, folia de reis e soul music, promovendo a mescla da sonoridade do berimbau e os tambores afro-mineiros ao funk de James Brown, dividindo palcos e estúdios com artistas como Gerson King Combo, Sandra de Sá e Milton Nascimento.

Mestre Negoativo desenvolve atualmente pesquisas sobre o Arco Musical, o Berimbau de Barriga, seus processos históricos e as transformações da musicalidade de matriz africana na transição para o século 21.

MATO GROSSO DO SUL

Marcelo Loureiro (à esquerda) e Geraldo Espíndola apresentam, na sexta-feira, o show "Saudações Pantaneiras", com clássicos da música sul-mato-grossense e fronteiriça em arranjos inéditos

Dois dos maiores ícones da música do Centro-Oeste, Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro apresentam o show “Saudações Pantaneiras” na sexta-feira.

O repertório traz arranjos inéditos de Marcelo Loureiro para sucessos de Geraldo Espíndola, como “Vida Cigana”, “Kikiô” e “Cunhataí Porã”.

Marcelo Loureiro também apresentará suas versões instrumentais sofisticadas para músicas como “Pantanal”, de Marcus Viana, “Mi Dicha Lejana”, de Emígdio Ayala Baez, “Cascada”, de Dino Garcia, assim como para outros clássicos dos ritmos fronteiriços, com as rearmonizações inigualáveis desse multi-instrumentista.

PARÁ

Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro, pai e filho, dividem o palco no sábado, em um espetáculo que celebra os ritmos amazônicos, da lambada ao pop tropical

Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro, do Pará, representando a Região Norte, encerram a etapa estadual do projeto no sábado.

Manoel Cordeiro é multi-instrumentista e produtor musical com reconhecimento nacional e internacional. Nasceu em Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó (PA), em 1955. Entre 1979 e 1996, atuou em centenas de discos, consolidando a música popular paraense no Norte e no Nordeste.

Pioneiro em ritmos como lambada e brega, gravou com artistas como Banda Carrapicho, Beto Barbosa e Banda Warilou.

Em 2015, lançou o primeiro álbum solo “Manoel Cordeiro & Sonora Amazônia”, seguido por “Combo Cordeiro”, em 2016, ao lado do filho Felipe, e “Guitar Hero Brasil”, em 2019. Manoel segue compondo, realizando shows, reinventando-se e influenciando gerações.

Felipe Cordeiro é músico, compositor e guitarrista que se destaca pela fusão de ritmos amazônicos tradicionais, como carimbó e lambada, misturados ao pop, rock e à música eletrônica.

Filho do guitarrista e produtor Manoel Cordeiro, ele iniciou seus estudos musicais aos 11 anos. Com álbuns como “Kitsch Pop Cult” (2011) e “Transpyra” (2019), o artista nos embala com seu pop tropical, inovando a cena musical paraense e brasileira com uma abordagem contemporânea e experimental.

>> O Sesc Teatro Prosa fica na Rua Anhanduí, nº 200.

Leia a coluna desta terça-feira (4)

Leia a coluna desta terça-feira (4)

04/11/2025 00h03

Diálogo

Diálogo

Fernanda Young - escritora brasileira

"Existem pessoas que tornam a tolerância tão difícil que esta deveria ser considerada praticamente um superpoder".

 

FELPUDA

Como já não se sentavam à mesma mesa há algum tempo, os deputados Pedrossian Neto e Lídio Lopes devem ficar cada vez mais distantes, porque discordam da situação da administração municipal. O primeiro andou desancando a prefeita Adriane Lopes, focando nas dívidas e descumprimento de compromissos. O segundo, que é esposo da prefeita, saiu em sua defesa e justificou que quando ela assumiu, encontrou dívidas que somavam R$ 100 milhões, deixadas pela gestão anterior e Pedrossian Neto era secretário de Fazenda. Na bolsa de aposta, comentário é que "vem troco pesado a galope".

Punição

Foi sancionada lei que reconhece oficialmente o abandono afetivo de criança ou adolescente como um ato ilícito civil, que pode ser punido com a cobrança de indenização.

Mais

Abandono afetivo é a omissão dos pais ou responsáveis no dever de garantir o sustento e também o cuidado emocional e a convivência familiar

DiálogoPesquisadores da Embrapa Pecuária Sul (RS) estão trabalhando em projeto denominado por eles de Ovelha do Futuro. A iniciativa busca oferecer à ovinocultura de corte animais mais eficientes, produtivos e rentáveis. Pesquisas de melhoramento genético já resultaram em exemplares que reúnem quatro características: melhor conformação e rendimento de carcaça, diminuição da perda espontânea de lã, maior prolificidade (capacidade de gerar prole) e resistência à verminose. O próximo passo é validar essas melhorias genéticas com produtores parceiros, antes de disponibilizá-las a rebanhos comerciais. Segundo o pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, José Carlos Ferrugem, com essa seleção assistida é possível duplicar a eficácia produtiva na ovinocultura de corte, além de contribuir para a redução de emissões de gases de efeito estufa e para a diminuição do efetivo populacional improdutivo nos rebanhos.
DiálogoMaria Elisa Naglis com sua neta Maitê Ferzeli  
DiálogoGiselle Rivkind, Ilana Santiago e Monica Salgado  

Do zero

Nos meios políticos, o que se fala é que a saída de Youssif Domingos da secretaria de Governo da prefeita Adriane Lopes seria um complicador para a Administração. A gestora teria que começar do zero uma estratégia para dar andamento às atribuições do órgão, e isto quase no fim do primeiro ano deste segundo mandato. Os próximos três anos terão que ter muitas articulações políticas para o barco não naufragar nas águas turbulentas onde está navegando.

Análise

Políticos dizem que o problema é que o próximo ano será de eleições gerais e a prefeita estará praticamente de mãos atadas, pois além de medidas legais que tratam de liberação de recursos, enfrentará ainda o jogo dos adversários contra o desempenho de sua atuação, visando atingir o governador Eduardo Riedel, candidato à reeleição. Após isto, 2027 será ano pré-eleitoral e só um milagre impedirá ataques de inimigos políticos. Em 2028, Adriana encerra o mandato. Aí...

Mais uma

A CPI do Crime Organizado será instalada nesta amanhã, segundo informação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A decisão foi tomada em entendimento com o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), autor da proposta. Por meio de suas redes sociais, Davi lembrou que a CPI vai apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções. A decisão de Davi vem depois da operação no Rio de Janeiro.

Aniversariantes

 

Wagner Bertoli, 
André Luiz Calarge Zahran,
Dra. Kemi Helena Bomor Maro,
Ronaldo Antônio Biscaya, 
Humberto Goulart Rigotti,
Edison Pires de Almeida Filho (Fon),
Antonio Aranha, 
Luiz Carlos Lima Amaral,
Vera Lucia da Silva Soeira,
Valdemar Padilha,
Carlos Roberto Battini,
Augusto Ferreira da Cruz,
Adão Unírio Rolim, 
Leandro Ferreira, 
Arlete Borges, 
Carlos Alberto Santos do Valle,
Cyro Vicente Boccuzi,
Alberto Pires Gonçalves Júnior, 
Fernando Corrêa da Costa Neto,
Antonio Costa,
Bruno Francisco Del Pino,
Cesar Daniel Guarini Rodrigues da Silva,
Dr. Nelson Heber Medina, 
Dra. Eliza Arakaki Kawanami, 
Ely Mendes Ribeiro,
Dr. Daniel Ismael e Silveira,
André Luiz Sisti,
Rafael Campos Macedo Britto,
Suzette Cerqueira Amado,
Luiz Guilherme da Costa, 
Dr. José Augusto Corrêa Penteado,
Vilma Holsbak,
Syrlei Posterli Pinheiro,
Robson Osvaldo Peres,
Felipe Vieira Daige,
Carlos Antônio Colmanetti,
Regina Maria Schein,
Sebastião Thomaz da Silva,
Ioshiko Kuroce,
Denner de Castro Ramires,
Ewandro Rodrigues de Campos,
Sandra Maria Xavier Castro,
Guilherme Tomivoshi Nakao,
Ana Cristina Correa Piedade,
Edson Kiyoshi Shimabukuro,
Dr. Fábio Vinícius Benevenuto Feltrim,
Geane Aparecida Carli,
Dra. Valeriane Maia Siravegna, 
Ione Mendonça de Cerqueira,
José Leão Ribeiro,
Kleber Philbois,
Luciano Ferreira Sandim,
Mario Samuel da Silva Nantes,
Irenir Hidelbrand Coelho,
Rinaldo Antunes Pinto,
Antonio de Barros Jafar,
Beatriz Ramos Amorim Marine,
Jair Fraga Vieira,
Ana Claudia Pereira Lanzarini,
João Maria Nantes,
Carlos Vicente da Silva,
Iara Regina Pavanello do Amaral,
Glaucea Rodrigues,
Allan Kardec de Brito,
Elaine Izabel de Lazzaro Mello,
Abigail Gonçalves Assunção,
Maria Otilia de Oliveira Romero,
Dr. Diogo Bossay,
Ana Paula de Lima Silva Aires,
Valéria Rosa Costa,
Carlos Ribeiro de Moraes,
Deisy Costa da Silva,
Célio Antonio dos Santos,
Flávio Vieira de Castro,
Ângela Cristina Diniz Bezerra,
Gilson José dos Santos,
Mitsu Suyama,
Romilton Fabio Fernandes,
Nilza Brito de Souza, 
José Furtado Torres,
Alceo Schutz,
Expedito Henrique de Melo, 
Odete de Souza,
Brenner Assis Rodrigues,
Carlos Eduardo Gonçalves Preza,
Nathália Piroli Alves,
Etiene Cintia Ferreira Chagas,
Gustavo Bassoli Ganarani,
Áureo Prado Machado Júnior,
Julie Carolina Sales de Oliveira,
Maria de Fátima Margarido,
Renato Jurgielewicz,
Maria Helena Simões, 
Mônica Ribeiro Bonesi,
Nelson Kamiya,
Dina Namico Arashiro,
Bruna Gomes Fabris,
Patrícia Lopez Valadão,
Helena Maria Ferraz Soller Estevan,
Aracy Mascarenhas Barbosa,
Tânia Regina Peralta Marcondes,
Solange de Quadros Teixeira,
Paulo Sérgio Larsen,
Dina Teruya Ito,
Maria José da Silva Avila,
Silvana Aparecida Carrijo Righetti,
Milton Carlos Kuga,
Thiago Lopes Kastelic,
Estela Moraes Uga,
Osvaldo Valieri Garcia. 

Colaborou Tatyane Gameiro

