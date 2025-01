Muitos candidatos que diziam estar, digamos assim, "ungidos" pelos eleitor... Leia na coluna de hoje

Correio B

O evento ocorre até o dia 19 de fevereiro, e o público ainda é convidado a participar de oficinas; confira;

O Centro Cultural José Octávio Guizzo está com a exposição “A ferro e fogo” até o dia 19 de fevereiro, idealizada por Fabio Szwarcwald e com curadoria de Ulisses Carrilho, com imagens que vão do campo a escravos em navios negreiros.

A entrada é gratuita, e quem for contemplar irá se deparar com cenas que retratam desde o combate e a morte de Zumbi dos Palmares até o enterro de Chico Mendes.

No período em que mudanças climáticas assolam o mundo todo, há retratos que denunciam queimadas e desmatamento. Além disso, na semana do 8/1, marcada pelos atos antidemocráticos, a exposição traz imagens do exército nas ruas durante a Ditadura Militar.

Fotos: Isabela Ferreira

Oficina

Após a experiência na exposição, todos estão convidados a participar da oficina de férias e a vivenciar coletivamente práticas de desenho, colagem e pintura no Ateliê Educativo. Cabe lembrar que a exposição “A Ferro e Fogo” está aberta de terça a sábado, das 9h às 18h (às quintas, com horário estendido até as 20h). A classificação é para todos os públicos.

Quanto à oficina, ela inicia na sexta-feira (10) e prossegue no sábado (11), das 14h às 16h30, com entrada totalmente gratuita. As oficinas são recomendadas para todas as idades, e é bom chegar mais cedo para garantir a senha, já que os grupos são de até 25 pessoas, com classificação livre.

O Arte nas Estações foi viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio master da Energisa.

O Centro Cultural está localizado na Rua 26 de Agosto, nº 453, Centro.

