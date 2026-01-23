Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Museu do Videogame promove encontro de K-pop em Campo Grande

O encontro, que completa 10 anos, será neste domingo (25), com apresentações musicais e diversas atrações

Laura Brasil

23/01/2026 - 14h44
O Museu do Videogame Itinerante, que está em sua edição comemorativa de 15 anos, apresenta a cultura K-pop neste domingo (25), com entrada gratuita, no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

Em sua edição comemorativa, o K-pop Day MS completa 10 anos de sucesso. O evento, que tomou proporções globais, transformou-se em um fenômeno que atravessa gerações. No Brasil, o movimento é forte, especialmente entre os jovens.

O K-pop (Korean Pop), conhecido por coreografias complexas, produções visuais de alto nível e uma base de fãs altamente engajada, acabou aproximando admiradores do gênero por meio de laços culturais.

Esta edição celebra a 5ª parceria com o Museu do Videogame Itinerante, uma união que se consolidou ao longo dos anos e demonstrou a interação entre os universos.

A proposta reforça a conexão entre as culturas gamer, geek, cosplay e K-pop, criando uma experiência integrada dentro da programação do museu.

Criado em 2016, o K-pop Day MS nasceu com o objetivo de oferecer um espaço seguro e acolhedor para que a juventude possa se expressar e compartilhar interesses em comum. Chegar aos 10 anos reforça a força do movimento em Mato Grosso do Sul e o impacto cultural construído ao longo da última década.

Programação - Encontro K-pop (domingo, 25/01)

  • 14h – Abertura + Random Play Dance
  • 15h – Apresentações de K-pop Dance Cover
  • 16h30 – K-pop Magic Dance
  • 17h – Random Play Dance
  • 18h – Encerramento do Encontro K-pop

Museu do Videogame

Entre os consoles disponíveis para o público estão Atari 2600, Nintendinho, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Neo Geo, Nintendo 64, Game Cube, Dreamcast, Xbox, PlayStation 1 e 2, além das áreas dedicadas às novas gerações, com PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 e simuladores de corrida com cockpits realistas.

Outro destaque é a área de realidade virtual com PlayStation VR2, que proporciona uma experiência imersiva de última geração.

O Museu do Videogame Itinerante é o primeiro do gênero no Brasil registrado pelo Ibram, Instituto Brasileiro de Museus.

Em sua trajetória, recebeu o prêmio de Museu Mais Criativo do Brasil pelo Ministério da Cultura, representou o país em um encontro mundial de museus em Paris e integrou a programação da London Games Festival, na Inglaterra.

Para mais informações sobre o projeto, basta seguir o Instagram @museudovideogameoficial.

 

 

Serviço

  • K-pop Day MS
  • Local: Shopping Bosque dos Ipês
  • Data: 25 de janeiro (domingo)
  • Horário: a partir das 14h
     

AGENDA CULTURAL

Neste fim de semana tem rock, forró e Carnaval

Esquenta dos blocos Capivara Blasé e Forrozeiros MS, além de ensaios das escolas de samba, antecipam clima carnavalesco e, na Cervejaria Canalhas, tem show da Haiwanna e de outras bandas

23/01/2026 09h30

Chokito e outras 5 atrações animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma Cultural; no domingo, na Cervejaria Capivas, o bloco Forrozeiros MS faz o seu primeiro evento de pré-Carnaval com a banda Ipê de Serra

Chokito e outras 5 atrações animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma Cultural; no domingo, na Cervejaria Capivas, o bloco Forrozeiros MS faz o seu primeiro evento de pré-Carnaval com a banda Ipê de Serra Divulgação

Esquenta dos blocos Capivara Blasé e Forrozeiros MS, além de ensaios das escolas de samba, antecipam clima carnavalesco e, na Cervejaria Canalhas, tem show da Haiwanna e de outras bandas; nos cinemas, “Justiça Artificial”, com trama envolvendo a ameaça de um juiz de IA sobre um detetive, é um dos destaques

A três semanas do período oficial da festa, o clima de Carnaval parece ter tomado conta da programação cultural de Campo Grande.

Esquentas de blocos como o Capivara Blasé e Forrozeiros MS, além da mobilização nas escolas de samba, com uma agenda de ensaios e shows, dão a oportunidade para os foliões de plantão tirarem as fantasias do armário e já irem ensaiando seus passos.

Chokito e outras 5 atrações animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma Cultural; no domingo, na Cervejaria Capivas, o bloco Forrozeiros MS faz o seu primeiro evento de pré-Carnaval com a banda Ipê de SerraCARNAVAL Esquenta - Chokito (foto), Samba do Caramelo, Beca Rodrigues, Isa Ramos, Silveira e Nivi são as atrações que animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma Cultural
Foto: Divulgação

Após lotar a Plataforma Cultural (Esplanada Ferroviária) no sábado (17), o bloco Capivara Blasé promove mais um esquenta, no mesmo espaço, amanhã, com seis atrações musicais gratuitas de diferentes estilos, do samba à MPB: Chokito, Samba do Caramelo, Beca Rodrigues, Isa Ramos, Silveira e Nivi.

Os shows começam às 18h. Mas, a partir das 17h, duas oficinas já movimentam a Plataforma: a oficina de confecção de instrumentos de material reciclável, a ser ministrada por Cris Casalli, professora e ritmista da Bateria Filhos de Jorge; e a oficina de customização de fantasia, com Jessika Rabello, que vai trabalhar técnicas de upcycling “de forma leve, criativa e divertida”. É necessário levar uma peça de roupa.

As oficinas também são gratuitas, com inscrição no local por ordem de chegada e conforme a lotação do espaço.

CARNAVAL Igrejinha

Chokito e outras 5 atrações animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma Cultural; no domingo, na Cervejaria Capivas, o bloco Forrozeiros MS faz o seu primeiro evento de pré-Carnaval com a banda Ipê de SerraEscola de Samba Igrejinha
Foto: Divulgação

A escola de samba dá sequência à série de ensaios que vem realizando com mais um encontro amanhã, na quadra da agremiação (Rua 14 de Julho, nº 3.210); músicos e passistas prometem muito pagode após o ensaio.

FORROZEIROS

O Bloco Forrozeiros MS realiza neste domingo, a partir das 19h, na Cervejaria Capivas (Rua Pedro Celestino, nº 1.079), seu primeiro esquenta de CarnaForró. A banda Ipê de Serra é quem vai comandar o arrasta-pé, ao som de zabumba, sanfona e triângulo. A parceria da banda com o bloco vem desde 2023.

Chokito e outras 5 atrações animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma Cultural; no domingo, na Cervejaria Capivas, o bloco Forrozeiros MS faz o seu primeiro evento de pré-Carnaval com a banda Ipê de SerraCARNAVAL Esquenta - No domingo, na Cervejaria Capivas, o bloco Forrozeiros MS faz o seu primeiro evento de pré-Carnaval com a banda Ipê de Serra

“Como se trata de um esquenta do Bloco Forrozeiros MS, o show contará com um repertório animado e interativo, ideal tanto para quem já é fã de forró quanto para quem quer entrar no espírito do Carnaval com muita dança e alegria”, afirma Wilson Alves Pereira Júnior, o Juninho, que toca zabumba e é um dos membros fundadores da banda.

O músico diz que a seleção de músicas foi construída para envolver todo tipo de público.

“Escolhemos canções que o público conhece e canta junto, com refrões marcantes e clássicos. Tem música para dançar do começo ao fim, com xotes, baiões e forrós bem animados. Começa convidativo, vai esquentando e termina com aquele astral lá em cima, já no espírito do Carnaval”, diz.

“Um show para quem quer dançar coladinho, para quem quer pular e também para quem quer cantar em voz alta, preparando o coração para o Carnaval do Forrozeiros”, garante Juninho.

“Depois de tantos arraiás e carnavais juntos, a parceria virou história compartilhada. Cada apresentação carrega memória, alegria e a certeza de que o forró tem espaço garantido nas festas populares de Mato Grosso do Sul. Isso vai além da parceria, fortalece a missão da Ipê de Serra de levar o forró pé de serra para novos públicos, mantendo a tradição viva e acessível”, avalia o zabumbeiro. Ingressos: R$ 10. 

CANALHAS

A Cervejaria Canalhas (Rua Oceano Atlântico, nº 99, Chácara Cachoeira) segue até domingo com sua programação de shows, iniciada na quarta-feira, contemplando várias vertentes do rock.

Chokito e outras 5 atrações animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma Cultural; no domingo, na Cervejaria Capivas, o bloco Forrozeiros MS faz o seu primeiro evento de pré-Carnaval com a banda Ipê de SerraMÚSICA Haiwanna - Formada por Hugo (voz), Diegomar (guitarra), Marcelo (baixo) e Maykon (bateria), a banda faz o show “Especial Rock 80” na noite de hoje, na Cervejaria Canalhas
Foto: Divulgação

Hoje tem o show “Especial Rock 80” com a banda Haiwanna, que traz na formação Hugo (voz), Diegomar (guitarra), Marcelo (baixo) e Maykon (bateria). Mais informações e ingressos antecipados via WhatsApp: (67) 99292-1177.

Amanhã será a vez de dois shows em tributo a nomes do rock internacional: Bring Me The Horizon, com a banda Herezia, e Fresno, com a banda Redenção. Ingressos via Sympla: R$ 30, mais R$ 3,99 de taxa. No domingo, com entrada franca, tem mais duas bandas: Bêbados Habilidosos e Punk e os Malditos.

CRIANÇAS

Hoje é o último dia da oficina de férias no Ateliê Ramona Rodrigues, com atividades voltadas para crianças a partir de 3 anos. Do dia 28 ao dia 31, a equipe de Ramona realiza a oficina no Museu de Arte Urbana Casa Amarela. São 10 vagas por grupo.

Chokito e outras 5 atrações animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma Cultural; no domingo, na Cervejaria Capivas, o bloco Forrozeiros MS faz o seu primeiro evento de pré-Carnaval com a banda Ipê de SerraCRIANÇAS Ateliê Ramona Rodrigues - Antes de ocupar o Museu de Arte Urbana Casa Amarela, a partir de quarta-feira, com suas atividades lúdicas e educativas, a equipe do ateliê realiza, na tarde de hoje, a última oficina de férias da temporada em seu próprio espaço (Rua 14 de julho, nº 1.431)
Foto: Divulgação

A proposta é “unir arte, diversão e aprendizado, contribuindo para o desenvolvimento criativo e emocional das crianças que desejam explorar novas formas de expressão”.

Criação e confecção de brinquedos artesanais, a partir do reaproveitamento de materiais, desenho e pintura livre, modelagem em argila, jogos teatrais e teatro de bonecos estão no programa, que envolve ainda brincadeiras tradicionais e jogos populares.

Na Rua 14 de Julho, 1431, casa 3, das 13h30min às 17h. Inscrições e informações: (67) 99903-3550. 

CINEMA “Justiça Artificial”

Chokito e outras 5 atrações animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma Cultural; no domingo, na Cervejaria Capivas, o bloco Forrozeiros MS faz o seu primeiro evento de pré-Carnaval com a banda Ipê de SerraChris Pratt no longa “Justiça Artificial”

Com direção de Timur Bekmambetov, o longa ambienta a sua trama “em um futuro próximo”, apresentando um juiz de IA avançado que adianta a sentença de um detetive prisioneiro que está sendo julgado pelo assassinato de sua esposa. Se falhar em provar sua inocência em 90 minutos, será executado no local.

CINEMA “Extermínio: O Templo dos Ossos”

Chokito e outras 5 atrações animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma Cultural; no domingo, na Cervejaria Capivas, o bloco Forrozeiros MS faz o seu primeiro evento de pré-Carnaval com a banda Ipê de SerraRalph Fiennes como Dr. Kelson no filme “Extermínio: O Templo dos Ossos”

O dr. Kelson (Ralph Fiennes) se vê envolvido em um novo e chocante relacionamento, com consequências que podem mudar o mundo como ele o conhece. Enquanto isso, o líder de uma seita, Jimmy Crystal (Jack O’Connell), instiga medo e violência por onde passa. Direção de Nia DaCosta (“Hedda”, “As Marvels”).

No Shopping Norte Sul Plaza também tem oficina para a garotada, amanhã, das 14h às 16h. A oficina de artesanato, na praça de eventos, em frente à loja Renner, vai trabalhar a técnica de confecção de pulseiras de miçanga, estimulando a criatividade, a coordenação motora e a imaginação das crianças. Para participar, é necessário realizar a inscrição pelo Clube+ até hoje.

Felpuda

Que o distinto eleitor se prepare para ver a fila de pré-candidatos à... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (23)

23/01/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Johann Goethe - escritor alemão

"Tudo é mais complicado do que se possa imaginar e, ao mesmo tempo, mais complicado do que se poderia conceber”.

 

FELPUDA

Que o distinto eleitor se prepare para ver a fila de pré-candidatos à reeleição, principalmente aqueles que nada fizeram nos últimos três anos, se vitimando como se fosse portador de alguma doença para ganhar o “voto-sensibilidade”. O “festival” terá de tudo, com narrativas de males de certa gravidade porém, na real, nem chazinho de qualquer coisa é necessário. Isto porque muitos em “estado terminal” de outras épocas, ficaram “bonzinhos”, alegres e saltitantes que só, tão logo as eleições foram encerradas e isso já no primeiro turno. E continuam por aí...

Diálogo

Assistência

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de MS restabeleceu a vigência de uma liminar determinando que a Prefeitura de Campo Grande assuma a responsabilidade direta pelo acolhimento e assistência de animais abandonados e vítimas de violência.

Mais

A decisão atende ao pedido da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, que apontou omissão do Poder Público. Embora a tutela de urgência tenha sido inicialmente negada em primeira instância, o MPE recorreu e o TJMS reconheceu que a proteção animal é um dever constitucional.

DiálogoLoreta Zardo, que hoje vai comemorar seus 70 anos, completados no dia 5

 

DiálogoRachel Maia

Vai entender

O prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos, acabou “passando recibo” sobre a buraqueira que tomou conta do anel rodoviário. Em material jornalístico publicado no site da prefeitura, destacou-se que a obra foi construída na administração anterior. Ocorre que dessa “administração anterior” ele participava, pois era o vice-prefeito. Quando o titular Hélio Peluffo renunciou para assumir cargo no Estado, Campos assumiu e foi reeleito em 2024. Portanto...

Sim

Os três senadores de MS assinaram o pedido de abertura da CPI do Banco Master. Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, Nelson Trad Filho e Soraya Thronicke corresponderam aquilo que a maioria da população deseja: a apuração das trambiques que envolvem, como se dizia não há muito tempo, “colarinhos brancos” dos mais diversos setores, incluindo o do setor público. Nelson e Soraya encerram mandato neste ano e têm pretensões de se reeleger.

Se...

O Ministério Público Estadual recomendou que o prefeito de Corumbá Gabriel Alves de Oliveira, o Dr. Gabriel, faça anulação de contrato de R$ 600 mil com uma empresa de consultoria contábil e tributária. Essa atividade, segundo o MPE, tem de ser feito por servidores públicos concursados. Terceirizar esse tipo de trabalho é, na realidade, desrespeito aos recursos públicos. Se não obedecer, o prefeito poderá ter problemas na Justiça. Mas, pelos corredores dos poderes, dizem que, se obedecer, terá que se haver com quem realmente manda por lá. Afe!

Aniversariantes

Marly Corrêa de Almeida Serra
José Pedro da Silva Pedro Silva
Zilá Vilas Boas Soares
Dr José Luiz Mikimba Pereira
Gisele Romeiro
Adriano Ferreira da Silva
Gentil Zoccante
Olga Takako Nakaya
Gleize Okumoto
Joaquim Pinheiro Vasconcelos
Valdeir Dias da Silva
Sarah de Sales Pereira
Paulo Machado Borges
José Aparecido Benatti
Osmir José da Costa Prado
Valdo Anderson Boscarski
Alzira Lourenço Freire
Ricardo Trefzger Ballock
Adriana Orrico Carvalho
Geraldo Filgueiras
Eduardo Ferrari
Gabriel de Emilio
Fernando Monteiro Scaff
Dr Renê Siufi
William Douglas de Souza Brito
Dirce Anastácio Rodrigues
Manoel Fernando das Neves Bento
Mauro Fascincani
Edson Martins Moraes
Yonez Oliveira Santos
Maria Eduarda do Amaral Gomez
Vânia Alves Corrêa
Keylla Cristina Almeida Miranda
Nildo Alves de Albres
Ana Silvia Elias Veiga
Nicodemo Sarubbi Filho
Josefina Coelho
Aristides Ferreira
Victor Hugo Motta
Daisy Cesco Fieschi
Iliê Vidal
Élio Benzi Filho
Júlio Rodrigues Maffei Filho
Luís Fernando Barbosa Pasquini
Ana de Almeida Vargas Batista
Ruth Ribeiro da Costa
Dra Rita Aracaqui Takita
Fátima Machado Muniz Garcia
Marilza Holsback Rocha
Giocondo Facchin
Edson Simão Cadacho
Antônio Bitencourt do Amaral
Marilda Rosa Cafure Barrera
Suely de Andrade Araújo
Maurílio Xavier
Florinda Ferreira de Araújo
Mauricinéia Alves Chaves
Laura Lúcia Souza
Alice Maria Oliveira
Marta Lúcia da Silva Martinez
Eloah Mello da Cunha
Elza Pereira Queiroz
Valdir Flausino
Beatriz Cristina Knorr Deiss
Gentil Pasqual Abati
Márcio Barros de Oliveira
Mauricio de Souza
Rubia Mitla Orso Gobbo
Stevão Martins Lopes
Paulo Rebuá Siufi
Dr Jony Afonso Gonçalves Domingues
Túlio Ferreira Pinheiro
Agnaldo Ferreira Gonçalves
Keila Santos Lima
Maria Eugênia Barros
Juliana Maffei
Divina Lúcia Batista
Nayara Sampaio Costa Souza Lima
Sandra Valeria Mazucato
André Luis Pereira de Freitas
Edcarlos Sampaio Costa
Fernando Hampe Bocchese
José Carlos Florencio da Silva
Antonio Marco Maldonado
André Luiz Becker dos Santos
Rinaldo Delmondes
Maria Eva Rodrigues Leguica
Gislene Biagi de Lima
José Raimundo Pinto Filho
Aparecida de Fatima Riqueti Rodrigues
Clóvis Wilson Matto Grosso Pereira
Guilherme Lara Diniz Brandão
Anna Claudya Sant Ana da Costa
Cleber Tejada de Almeida
João Marques de Oliveira
Denise Alves Faria
Luiz Douglas Bonim
Silvio Godoy
Micaela Íris Cabral Raimundo
Maria Emília Xavier Lopes de Almeida
Amanda Cristina Mendes
Máro Sérgio Machado
Conrado Queiroz da Cunha
Cecília Sampaio Lima
Lorena Souza Chaves
Chiara da Costa Gonçalves
Geisa Ferreira Barros
Valter Oliveira de Souza
Samira Costa Batista

