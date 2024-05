Música B+: No RJ, Luan Santana faz do próprio evento uma superação beneficente para o RS

22ª edição

Com o tema "Museus, educação e pesquisa", evento acontece de hoje até domingo e inclui debates, oficinas e um sarau com atrações musicais e artistas de outras linguagens

Um sarau programado para este sábado, das 17h às 23h, na Praça da Locomotiva (Orla Ferroviária), com entrada franca, terá, além de atrações musicais como o Grupo Acaba, a presença e a exibição de trabalhos de Bejona, Fernando Anghinoni e Very Ruim Divulgação

A 22ª Semana Nacional de Museus, que será realizada em Campo Grande entre hoje e domingo, apresenta uma programação diversificada, que inclui debates, oficinas, entre outras ações educativas, além de um sarau, na Praça da Locomotiva, com atrações musicais e participação de artistas que atuam em outras linguagens.

A partir do tema Museus, Educação e Pesquisa, a proposta do evento neste ano é estimular uma reflexão sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). No foco das atividades, estão duas das metas estabelecidas nos ODS.

A primeira é a Meta 4: Educação de Qualidade – Garantir uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

A segunda é a Meta 9: Indústria, Inovação e Infraestruturas – Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.

Os temas que ganham a atenção da semana de museus são propostos, a cada ano, pelo Conselho Internacional de Museus (Icom), tendo em vista as comemorações em torno do Dia Internacional dos Museus, que é celebrado no dia 18 de maio. Em Mato Grosso do Sul, as ações estão sendo organizadas pelo Sistema Estadual de Museus de MS, que integra a Gerência de Patrimônio Histórico e Cultural da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

AGENDA

A realização da 22ª Semana Nacional de Museus no Estado conta com a parceria da Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande (Sectur), da Secretaria de Estado de Educação (SED) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A coordenação geral da semana, em todo o País, está a cargo do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Acompanhe, a seguir, a agenda das principais atividades.

Hoje, às 10h, será realizado o evento de abertura oficial da 22ª Semana Nacional de Museus no Museu da Imagem e do Som (MIS), localizado no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho (Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 559, Centro, terceiro andar).

Marcando esse evento, a mesa-redonda Museus, Educação e Pesquisa – Altas Habilidades e Arte Educação terá a participação de Eliane Fraulob, gerente pedagógica do Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação (CEAM/AHS), e de Israel Zayed, arte educador, pesquisador e artista visual.

Amanhã, às 8h, será realizada a oficina Museus e Patrimônio, com organização de Cristiane Freire e ministrada por Caciano Lima, para alunos e professores da Escola Estadual Maria Constança de Barros Machado, localizada na Rua Marechal Rondon, nº 451, Bairro Amambaí.

Na sexta-feira, das 14h às 16h30min, será realizado o VIII Encontro da Rede de Educadores em Museus de Mato Grosso do Sul (REM-MS). O tema da palestra desse evento é Museus, Educação e Pesquisa – Uma conversa sobre a Política Nacional de Educação Museal (PNEM) e outras experiências da Educação Museal em Mato Grosso do Sul. Local: Auditório do Museu das Culturas Dom Bosco, na Avenida Afonso Pena, nº 7.000, Parque das Nações Indígenas.

SARAU

No sábado, das 17h às 23h, um sarau com a participação de vários artistas vai celebrar o Dia Internacional de Museus, na Praça da Locomotiva, localizada na Orla Ferroviária, ao lado do Museu de Arte Urbana (Muau). Para esse evento, que contará com barracas de alimentação e bebidas, estão sendo programadas intervenções artísticas, performances musicais e uma feira de artesanato e de artes visuais.

Além dos shows do Grupo Acaba e da banda Santo de Casa, estão confirmadas a presença e participação, entre outros nomes, dos seguintes artistas visuais e de multilinguagens: Bejona, Very Ruim, Sandro Índio, Alexandra Camilo, Luiza Lua, Pedro Guilherme, Adman, Fernando Anghinoni, Marilson Gabriel, Aprés Gomes e Ramona Rodrigues.

A Gerência de Patrimônio Histórico e Cultural e a Coordenação do Sistema Estadual de Museus de Mato Grosso do Sul (Siem-MS) organizam e realizam esses três eventos específicos. Durante toda a semana, até domingo, museus e outras instituições de todo o Estado que se inscreveram no site do Ibram realizarão uma programação especial. A lista atualizada de instituições inscritas está no site do Ibram: https://www.gov.br/museus/pt-br.

AMPLIAR E FORTALECER

A coordenadora do Siem-MS, Cristiane Freire, diz que o intuito maior do evento é sempre promover, divulgar, valorizar e fortalecer os museus ou espaços e casas de memória.

“Porque se busca ampliar o público para essas instituições especialmente nesse período, mas com um desejo de que, a partir dessa possibilidade, esse público volte quantas vezes ele se sentir tocado, participante desses lugares especiais que são os museus e as casas de memória”, afirma.

“Também se tem a intenção de integrar diferentes instituições, então se abre um diálogo entre museus e casas de memória, tem a possibilidade de se realizar programações que perpassem de uma para outra, ações em conjunto”, argumenta a coordenadora do Siem-MS.

“A ideia de fortalecer esses equipamentos culturais proporciona um aumento de visibilidade. Também incentiva a realização de novas ações e novos projetos. Assim, a gente tem a possibilidade de colocar para a sociedade que ainda não conhece os museus das cidades do Estado, que elas possam conhecer. E aquelas que já conhecem, mas que estão há um tempo sem visitar, sem voltar a participar das programações elaboradas, elas começam a retornar”, diz.

“Em Mato Grosso do Sul, temos várias instituições que já se inscreveram, montaram suas programações, e o Ibram está lançando em breve um catálogo que pode ser acessado pelo site, para que as pessoas possam acompanhar essa programação e visitar nas diferentes cidades do Estado, e aqui em Campo Grande também, as ações que vão ser propostas para essa semana”, informa Cristina.

AÇÕES EDUCATIVAS

Além da abertura, outro destaque do MIS na programação da 22ª Semana Nacional de Museus é a oficina Ações Educativas em Museus, a ser realizada amanhã e quarta-feira, das 14h às 17h. Com inscrições gratuitas, a oficina é destinada a educadores e entusiastas de práticas museológicas.

Destaca-se, na temporada de eventos da semana de museus, a importância das ações culturais e educativas nas instituições museológicas, colocando-a como uma ferramenta importante para atrair um número cada vez maior de visitantes para essas instituições. A ideia é que a comunidade que frequenta esses espaços possa, cada vez mais, apropriar-se não só do conhecimento, mas também desfrutar do lazer e do entretenimento que o museu pode proporcionar.

Sendo assim, a oficina apresentará a origem da palavra museu, o conceito de hospitalidade dentro do espaço museológico, tipos de ações educativas, tipos de visitas e, por fim, os participantes serão provocados a criarem suas próprias ações educativas em grupos, como forma de praticar e sedimentar a aprendizagem. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/gYWsMwLsbD21QTPF8. Mais informações pelo telefone e WhatsApp (67) 3316-9178 ou no e-mail: [email protected].

22ª Semana Nacional de Museus – instituições participantes

Museu de Arte Contemporânea (Marco);

Museu de Arqueologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul;

Museu das Culturas Dom Bosco;

Museu de Arte Urbana de Campo de Grande (Muau);

Museu da História da Medicina de Mato Grosso do Sul Dr. Fauzi Adri;

Casa de Ciência e Cultura de Campo Grande;

Museu José Antônio Pereira

Laboratório de Estudos Interdisciplinares da Antiguidade (ATRIVM);

Escola Estadual Maria Constança de Barros Machado;

Museu Interativo Nelson Silva Soares – Costa Rica;

Instituto Histórico e Geográfico de Amambai;

Museu Municipal Helena Meirelles – Bataguassu;

Museu Casa do Dr. Gabi – Espaço de Memória – Corumbá;

Museu de Tecnologia Regional de Maracaju Domadora Anna Thereza de Lima Alves.

Lista completa e atualizada no site do Ibram: https://www.gov.br/museus/pt-br.