Na Capital, folia boa é pular fogueira e beber quentão

Pesquisa divulgada neste mês mostrou que o campo-grandense prefere a festa de Santo Antônio ao Carnaval

karina varjão

karina varjão

26/08/2025 - 16h00
Não é novidade que, em muitas capitais brasileiras, o Carnaval é considerado a maior festa popular do ano. Mas, em Campo Grande, quem reina absoluta no coração da população é a festa junina.

Em uma pesquisa recente, divulgada pela JLeiva Cultura & Esporte, sobre os hábitos culturais da população, foi identificado que as comemorações em junho e julho atraem o dobro de campo-grandenses em comparação com o Carnaval, mostrando que a tradição das bandeirinhas coloridas, quadrilhas e comidas típicas fala mais alto na identidade da cidade.

Seja nas escolas, nos bairros ou no grande Arraial de Santo Antônio, as festas juninas são parte de memórias afetivas de várias gerações e se transformam em verdadeiros encontros comunitários.

Famílias inteiras se reúnem para dançar quadrilha, comer arroz carreteiro, passar manteiga no milho cozido, disputar um conjunto de potes no bingo e até saborear o famoso sobá, que ganhou lugar nas barracas ao lado do quentão e do tereré. 

PÚBLICO FIEL

Tradicional no calendário da cidade, a 23ª edição do Arraial de Santo Antônio teve um público estimado de 40 mil pessoas ao longo dos quatro dias de festança. A comemoração mostrou que, de fato, é uma das mais significativas manifestações culturais de Campo Grande.

Mais que só diversão, o arraial movimenta a economia da Capital. De acordo com a pesquisa de perfil e satisfação, elaborada pela Gerência de Desenvolvimento Turístico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), feita durante o evento, cerca de 90% dos participantes relataram ter gasto, em média, R$ 100 durante a festa, especialmente com alimentação e entretenimento. Um grupo menor indicou ter gastado até R$ 200.

Toda a renda arrecadada nas 30 barracas de comidas típicas foi destinada integralmente às entidades participantes, que utilizam os recursos em projetos e ações sociais ao longo do ano, reforçando o caráter solidário do arraial.

E não são só os campo-grandenses que são atraídos pela festa. Visitantes sul-mato-grossenses de Aquidauana, Bonito, Corumbá, Dourados, Miranda, Rochedo e Sidrolândia também passaram por aqui, bem como turistas de mais longe, vindos de Belo Horizonte (MG), Cruz Alta (RS), Manaus (AM), Nova Iguaçu (RJ), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). 

VOCÊ FOI?

Mas não foi só a prefeitura que brilhou nas comemorações juninas. A cidade foi palco de mais eventos tradicionais durante os meses de junho, julho e até agosto.

Houve arraiais no Círculo Militar, na Feira Borogodó, na Polícia Militar no Bairro Tiradentes, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na Paróquia Coração Eucarístico de Jesus e no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, entre outros. 

É DIFERENTE

Além da dimensão econômica e do impacto positivo para a cidade, o que explica a preferência da população pela festa junina é o espírito comunitário.

Diferentemente do Carnaval, que é associado a grandes desfiles e blocos, a festa junina campo-grandense é marcada pelo ambiente familiar e acolhedor, e a cidade se enche de cores, sabores e música, resgatando tradições que unem gerações e reforçam o sentimento de pertencer a essa terra.

É isso o que pensa a pedagoga Sofia Bento, de 26 anos. “Eu prefiro bem mais uma festa junina mesmo, é um momento mais família, tem muita comida boa, com aquele gostinho de infância. Como mãe, é ótimo para levar minha filha, passear, é uma ‘baderna’ mais controlada e boa”, declarou.

Nascida em uma das capitais do Carnaval, a carioca Nicole Gonçalves, de 26 anos, conta que da folia só sente falta dos desfiles das escolas de samba, mas que prefere a festa com a cara do campo-grandense.

“Eu vim do Rio de Janeiro e meu contato com o Carnaval era bem próximo, mas, para dizer bem a verdade, eu só sinto falta dos desfiles. Com certeza, festa junina é muito superior. É o combo completo. Aqui, em Campo Grande, a experiência é incrível”, afirmou a comerciante.

FIB 2025

Mais de 120 mil pessoas passaram pelo Festival de Inverno de Bonito neste ano

O levantamento do Governo do Estado apontou que passaram pelo festival uma média de 24 mil pessoas por dia de evento, movimentando a economia em R$23 milhões

25/08/2025 18h05

Em média, 120 mil pessoas passaram pelo Festival de Inverno de Bonito neste ano

Em média, 120 mil pessoas passaram pelo Festival de Inverno de Bonito neste ano Divulgação/Prefeitura de Bonito

Durante os cinco dias de comemoração do Festival de Bonito 2025, o evento reuniu um público estimado em 120 mil pessoas, de acordo com os dados do Governo de Mato Grosso do Sul. 

Em média, a cada dia, circularam cerca de 24 mil pessoas na cidade e entre os ambientes do evento, confirmando que o Festival é um dos maiores eventos culturais do Centro-Oeste. 

Entre shows, oficinas, estandes, feiras e demais ações culturais, a programação trouxe nomes consagrados para shows, como Elba Ramalho, Maestro Spok, Titãs, Samuel Rosa, Jorge Aragão e Guilherme & Santiago. Oficinas de capoeira, literatura, dança, moda, cultura geek, artes visuais, teatro, além de apresentações infantis e feiras de artesanato completaram a experiência. 

Além destes, o festival abriu espaço para públicos de todas as idades. O Festival Bonitinho trouxe uma programação voltada para as crianças e famílias, com atividades lúdicas, oficinas e espetáculos infantis. 

Já o projeto Catedral Erudita, levou música clássica e o estilo chorinho para igrejas da cidade, trazendo uma aproximação da música erudita para a comunidade. 

O sucesso da edição de 2025 do Festival pode ser vista no balanço final em números. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o evento atraiu visitantes que permaneceram na cidade por três dias, em média, com um gasto diário de R$387 por pessoa. 

O impacto na economia de Bonito chegou a R$23,22 milhões, com o movimento em hotéis, restaurantes, bares, lojas, transportes e serviços. Os hotéis foram 100% ocupados, restaurantes registraram crescimento de até 80% nas vendas e, no comércio, o aumento nas vendas foi de até 70% durante os dias do evento. 

“Mais do que um evento cultural, o FIB é uma política pública que promove desenvolvimento regional, gera renda e inclusão. Ele se conecta com os quatro pilares que guiam Mato Grosso do Sul: um Estado próspero, verde, digital e inclusivo. Fechamos esta edição com orgulho de ver a cultura transformando a vida das pessoas”, afirmou o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda. 

Um exemplo do sucesso em vendas durante o festival é o da comerciante Maria Antônia da Silva, de 38 anos. 

“Tenho uma pequena loja de artesanato e o Festival muda tudo. Além do movimento, traz alegria e orgulho de morar aqui. É a prova de que a cultura também alimenta nossa economia”, contou, afirmando que suas vendas dobraram durante o evento. 

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, celebrou a parceria e o fortalecimento da cidade como destino. “O Festival coloca Bonito em evidência no Brasil inteiro. Mostra nossas belezas, movimenta a economia e dá oportunidade para a população viver experiências culturais inesquecíveis. A cidade agradece ao Governo do Estado pela realização e à Fundação de Cultura por esse trabalho de excelência”, disse.

O Festival também mostrou que a inclusão e a sustentabilidade são pilares da celebração. Foram mais de 25 atividades com intérpretes de Libras, artistas com deficiência em destaque na programação, ações de Carbono Neutro e Lixo conduzidas pela Ciclo Azul, bem como o passaporte cultural, que estimulou a visita a pontos históricos da cidade. 

FIB 2025

O Festival de Inverno de Bonito(FIB) é realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com apoio da Prefeitura Municipal de Bonito.

Durante cinco dias, Bonito é palco de apresentações de música, dança, teatro, literatura, moda, artes visuais e gastronomia. Os quatro palcos principais: Sol, Águas, Futuro e Lua, recebem artistas regionais e nacionais.

O festival reafirma ainda valores de acessibilidade e sustentabilidade, com tradução em Libras, gerenciamento de resíduos, plantio de mudas e ações de educação ambiental.

LITERATURA

Sergio Cruz resgata trajetória do líder maragato Bento Xavier

Sergio Cruz resgata trajetória do líder maragato Bento Xavier, que desafiou o poder estabelecido no início do século 20 e plantou as sementes do movimento que culminaria na criação do Estado

25/08/2025 11h00

Em seu 10º livro publicado, Sergio Cruz explora personagem oculto da história do Estado

Em seu 10º livro publicado, Sergio Cruz explora personagem oculto da história do Estado Eduardo Miranda

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, inúmeras histórias regionais permanecem à sombra dos grandes eventos nacionais.

Em Mato Grosso do Sul, uma dessas narrativas esquecidas é a de Bento Xavier, o líder maragato que, no início do século 20, plantou a semente do movimento divisionista que culminaria na criação do Estado, em 1977.

A história desse personagem complexo e quase apagado dos livros didáticos está sendo resgatada pelo pesquisador e escritor Sergio Cruz, que acaba de lançar um livro dedicado à sua trajetória.

Em uma conversa descontraída, Sergio Cruz, de 83 anos, veterano jornalista, ex-deputado federal e preso político durante a ditadura militar, revela os detalhes de sua mais recente investigação histórica. Sua fonte de inspiração para mergulhar na vida de Bento Xavier veio de leituras antigas.

“O Bento Xavier apareceu para mim no livro do Paulo Coelho Machado, ‘A Rua Velha’. Foi o primeiro livro do Paulo Coelho Machado. Então, eu vi, ele colocou lá esse Bento Xavier. E eu não via esse Bento Xavier em lugar nenhum, eu só via naquele livro”, recorda o escritor.

QUEM FOI BENTO XAVIER?

Bento Xavier foi um coronel maragato, um dos protagonistas da Revolução Federalista (1893-1895), que opôs os maragatos (federalistas) aos pica-paus (republicanos). Derrotados no Sul do País, muitos maragatos migraram para o então sul de Mato Grosso, próximo à fronteira com o Paraguai.

Entre esses migrantes estavam Bento Xavier e João de Barros Cassal, um intelectual que teria fornecido a base ideológica para seus ideais.

“O Bento Xavier liderou o divisionismo aqui no antigo Mato Grosso. Eles plantaram o embrião”, explica Sergio Cruz. 

O conflito central não era inicialmente pela divisão territorial, mas por autonomia e poder local. A plataforma de Xavier, influenciada por Barros Cassal, visava “formar aqui no sul um grupo de lideranças para administrar o sul”.

O objetivo era desafiar o domínio econômico e político da Companhia Matte Larangeira, aliada às elites do norte do estado (atual Mato Grosso).

“O estado era uma grande companhia. A empresa mantinha o estado porque o estado precisava de dinheiro e tomava emprestado da companhia. A Matte Larangeira era o estado dentro do estado”, detalha Cruz.

A luta era por terra e representatividade. “O sul não podia ter candidatos. Os candidatos eram todos do norte”. A insatisfação culminou em um movimento insurrecional.

Bento Xavier formou um exército particular e, usando táticas de guerrilha aprendidas no Rio Grande do Sul, realizou incursões entre 1907 e 1911, refugiando-se no Paraguai quando pressionado. 

“Foram cinco ou seis incursões dele aqui em sete anos. Ele usou aqui a mesma tática que usava na Revolução Federalista. Ele vinha, ficava por um tempo e fazia uma mobilização aqui, tomava uma fazenda ali, ocupava alguns espaços”.

A guerra durou sete anos, mas é um evento que, segundo Cruz, “a história de Mato Grosso do Sul não reconhece”. Derrotado, Bento Xavier foi obrigado a deixar a região. Sua memória foi sistematicamente apagada.

“Quando Bento aparece na história geral é como um contrabandista, um arruaceiro e tal, não tem nenhuma rua com o nome dele aqui no Estado. Só tem uma rua no Brasil com o nome dele, que é lá em Santana do Livramento, onde ele nasceu”.

ALÉM DE HERÓI OU VILÃO

Sergio Cruz evita rótulos simplistas. Bento Xavier não era um herói imaculado, mas um idealista complexo. 
Cruz conta um episódio que ilustra seu caráter: após prestar um serviço aos coronéis do norte, ele se recusou a ser agraciado por eles. 

“Mandaram uma carta para ele cobrar quanto é que ele tinha gastado, que era para pagar, né? E ele respondeu: ‘Não, eu fiz porque eu tinha que fazer’. Aí você vai ver o caráter do cara”.

O LIVRO

O novo livro é um desdobramento de uma pesquisa maior sobre a fundação de Mato Grosso do Sul, lançada no ano passado. “Esse livro na verdade é um segmento de um primeiro que eu lancei em 2023, que é a ‘História da Fundação de Mato Grosso do Sul’”, esclarece o autor.

O lançamento oficial ocorreu na última semana, no Festival de Inverno de Bonito, e o autor planeja agendas em Campo Grande e Bela Vista, epicentro das ações de Bento Xavier.

RESISTÊNCIA

A paixão de Sergio Cruz pela história nasceu de sua experiência política. Eleito deputado federal em 1984, mudou-se para Cuiabá sem conhecer a fundo a história divisionista.

“Quem era divisionista? Onde é que tinha começado? Onde é que tinha terminado? Por que o pessoal queria essa divisão?”

Essa curiosidade o levou a criar um diário da história de Mato Grosso, uma coleção com 1.083 verbetes que serve de base para seus livros.

Sua trajetória é marcada pela resistência. Preso no dia 2 de abril de 1964, ficou um mês encarcerado em Cuiabá, em um centro que ele descreve como local de tortura.

“Cada dia ia um para a tortura, né? Eu tive sorte, eu estava marcado para um dia, mas eu saí na véspera”. Sua soltura, acredita, foi fruto de articulação política.

Questionado sobre os paralelos entre a polarização política da época e a atual, Cruz é taxativo: “É a mesma coisa. No período antes do golpe e durante todo o golpe foi assim, sempre teve isso”. 

A diferença, pondera, é que hoje há mais espaço para contra-argumentação. “A vantagem é que hoje a gente pode se manifestar. O cara vem contra você, mas você também pode fazer alguma coisa. Naquele tempo não tinha esse negócio, não”.

SEM PARAR

Com 83 anos completados no início deste mês, Sergio Cruz não planeja parar. Seu próximo projeto é o livro “À Margem da História”, que compilará “acontecimentos que não entraram na história”, como uma briga de circo fatal em 1913, histórias de tesouros enterrados e até uma notícia curiosa sobre um “vulcão ativo em Miranda”.

“Meu pai falava: ‘Meu filho, o dia que você não tiver projeto, você pode ir, né?’ Então, eu tenho projetos”, conta Sergio Cruz.
 

