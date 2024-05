Nações Amigas: Festa reúne colônias tradicionais e é opção de lazer em Campo Grande

A Primeira Festa Inclusiva das Nações Amigas, inicia nesta quinta-feira (16), serão três dias de festa em alusão as colônias que ajudaram no desenvolvimento e crescimento do Mato Grosso do Sul.

O evento reúne as colônias paraguaia, italiana, libanesa, boliviana, portuguesa e japonesa. Em sua primeira verão, a Festa das Nações Amigas, poderá ser aproveitada pelo campo-grandense nos dias 16,17 e 18 de maio, em Campo Grande.

O evento, que reuniu as colonias tracionais no estado sul-mato-grossense, irá apresentar a cultura de diversidades por meio de comidas típicas, danças tradicionais e elementos distintos de cada nação.

Para o Correio do Estado, o presidente da Colônia Libanesa em Mato Grosso do Sul, Munir Sayegh, explicou que a Associação Cultural das Nações Amigas, é composta por sete entidades que formaram as nações amigas com intuito de criar o Museu do Imigrante para contar o papel deles no crescimento do estado.

"O objetivo da associação é criar um museu da imigração e um pórtico que representa a imigração dessas coletividades que muito contribuíram para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul", destacou Munir.

Celebração cultural

Serão 17 barracas, cada uma representando um país e oferecendo um quitute com sabores diversos de sua cultura. Uma verdadeira experiência gastronômica e oportunidade para aproveitar com toda a família.

A venda realizada durante o evento será revertida para a Associação das Nações Amigas e a outra parte será doada para instituições como a Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais (APAE) e Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande/MS (AMA-MS) e a Pestalozzi.

O evento ocorre no Comper Itanhangá, com início hoje (16) a partir das 17h às 22h, quem não puder ir ainda pode conferir no dia 17 e 18 de maio.

“Transformar faz parte do propósito do Grupo Pereira e fazer o bem é o que nos inspira na realização das nossas atividades. Em todas as ações sociais que promovemos, a gente coloca isso em destaque, ajudar as causas sociais e ser uma ponte entre as instituições e a sociedade”, afirma a Gerente Nacional de Relacionamento, Fernanda Bardauil.

Como a festa envolve colônias que tocam e encantam, a música não vai faltar, a experiência gastronômica será dividida por diversas apresentações musicais, danças típicas e outras atrações.

Serviço

Primeira Festa Inclusiva das Nações Amigas

Data: 16, 17 e 18 de maio, das 17h às 22h

Local: Estacionamento do Comper Itanhangá – Avenida Ricardo Brandão, 6560

