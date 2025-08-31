Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

20 e 21 anos

Namoro virtual entre jovens de MS e BA dá em casamento, com festa nos dois estados

Ambos se conheceram pela internet em 2022 e se casaram em julho de 2025, após 1 ano de namoro a distância e 1 ano e meio de namoro presencial

Naiara Camargo

Naiara Camargo

31/08/2025 - 17h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O que poderia dar errado, deu muito certo: dois jovens, da Bahia e Mato Grosso do Sul, que se conheceram pela internet, se casaram.

Camilly Stephany, de 21 anos e Glauber Camargo, de 20 anos se casaram, estudam na mesma universidade e estão morando juntos, após 2 anos e meio de namoro, sendo 1 ano de namoro a distância e 1 ano e meio de namoro presencial.

Foto acima em Campo Grande (MS). Foto abaixo em Senhor do Bonfim (BA)

Camilly Stephany, de 21 anos, é estudante de Psicologia e morava em Lauro de Freitas (Bahia), cidade localizada a 27 quilômetros da Capital, Salvador.

Glauber Camargo, de 20 anos, é soldado do Exército Brasileiro, estudante de Análise de Desenvolvimento de Sistemas e mora em Campo Grande (MS).

Ambos se conheceram pela internet em fevereiro de 2022. Mas, só foram se conhecer pessoalmente, pela primeira vez, em agosto de 2022.

Em janeiro de 2023, Camilly se mudou para Campo Grande para ficar perto de Glauber. Em julho de 2025, os dois se casaram, com direito a duas festas de casamento: uma em Campo Grande (MS) e a outra em Senhor do Bonfim (BA).

FESTA DE CASAMENTO EM CAMPO GRANDE (MS)

FESTA DE CASAMENTO EM SENHOR DO BONFIM (BA)

“Orei muito e acredito que com a benção de Deus é ela e sempre foi ela. Eu soube que era ela desde o momento em que eu conversei com ela. Vi uma mulher que somava comigo e que é o meu amor. Quando começamos a namorar, já começamos a planejar o casamento” disse Glauber, apaixonado.

“O que eu mais amo na Camilly é o jeito simples dela, de conversar, de trocar ideia, de andar de bicicleta, essas coisas simples da vida”, complementou.

O casal pretende ter filhos, mas só daqui a 8 anos, quando estiverem estáveis financeiramente, formados e com um emprego fixo.

HISTÓRIA DE AMOR

Em fevereiro de 2022, Glauber – em Campo Grande (MS) e Camilly – em Lauro de Freitas (BA) – começaram a conversar através de um bate papo na internet. Amos se conectaram desde o primeiro dia de conversa. Conversavam sobre como era a vida dele em Mato Grosso do Sul e a dela na Bahia.

Do site de bate-papo, partiram para o Instagram e, após muita insistência de Glauber, começaram a dialogar pelo WhatsApp.

Ambos não desgrudavam do celular por um minuto e trocavam conversas por mensagem de texto, ligação e chamada de vídeo.

As chamadas de vídeo se tornaram cada vez mais frequentes e não se restringiram apenas ao casal, mas também a família: avó/mãe de Camilly e mãe de Glauber se cumprimentavam por vídeochamada.

Quatro meses depois, em maio de 2022, perceberam que estavam apaixonados um pelo outro e não viam a hora de se conhecerem pessoalmente.

"Ela tem uma beleza incrível. Ela é fofa, carinhosa e, principalmente: tem a presença de Deus", disse Glauber.

"Vi um rapaz sensível e incrivelmente parecido comigo, que já passou por muita coisa na vida mas mesmo assim é extremamente carinhoso e atencioso. Além disso, um jovem com o coração voltado para Deus", disse Camilly.

O plano de se conhecerem pessoalmente surgiu e tomou conta do pensamento do casal. Até que Glauber convenceu seus pais de irem para a Bahia visitar Camilly.

O casal realizou o sonho de se conhecer pessoalmente em 24 de agosto de 2022. O acadêmico de Engenharia Mecânica desembarcou no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães - Salvador (SSA) com as mãos suando e coração acelerado de nervosismo. Camilly estava de prontidão esperando o amado, com as pernas bambas, para vê-lo pela primeira vez.

"Uma sensação surreal quando eu o vi andando em minha direção no aeroporto. Ele veio e me abraçou mas eu estava completamente paralisada e não conseguia mover meus pés do chão. Tive sensação de desmaio, e se não sentasse em algum lugar, acho que minhas pernas falhariam. Era como se ele tivesse saído da tela do celular e se materializado em minha frente. Foi um dos melhores dias de minha vida!", afirmou Camilly.

"Cheguei perto dela e dei um abraço, saíram lágrimas dos olhos dela e ela ficou paralisada. Logo após entrarmos no carro, ela me acompanhou até o hotel, junto com meus pais. Fomos de mãos dadas e ela pegava em meu rosto, me perguntando se tudo aquilo era real", disse Glauber.

Glauber e seus pais ficaram cinco dias em Salvador, em um hotel. Camilly acompanhou Glauber e sua família todos os dias, o dia todo, enquanto estiveram na Bahia. Foram no Farol da Barra, Pelourinho, Elevador Lacerda, Morro do Cristo, Praia do Farol da Barra, Praia da Pedra Alta, Praia da Paciência, entre outros pontos turísticos.

No fim da viagem, o casal foi ao culto juntos agradecer a Deus pela vida, família, viagem e por finalmente terem se conhecido pessoalmente. Durante o passeio, os dois trocaram alianças para oficializar o compromisso.

Para eliminar a barreira que separava o casal fisicamente, Camilly se mudou para Campo Grande, em janeiro de 2023, para estudar e ficar ao lado do amado.

No começo, a família de Camilly não curtiu muito a ideia dela vir morar em Mato Grosso do Sul, mas logo depois todos apoiaram a menina. Já os pais de Glauber ficaram muito felizes em recebê-la em Campo Grande.

Camilly chegou em MS, logo já arrumou em emprego e começou a cursar psicologia em uma universidade particular. Glauber também ingressou na faculdade.

Ambos trabalham o dia inteiro e estudam a noite, na mesma universidade. Portanto, durante a semana, é difícil de estarem juntos. O único tempinho que o casal tem para curtir a companhia um do outro é no fim de semana.

Atualmente, ambos moram juntos em sua casa com uma gatinha, que se chama “Mimi”. Vivendo em família, ambos estão cada dia mais apaixonados um pelo outro. O amor é capaz de encurtar distâncias.

Correio B+

Gastronomia B+: Para celebrar o Dia do Nutricionista um Bowl de Frango grelhado com Quinoa e Legumes

Uma receita leve e deliciosa para qualquer dia da semana

31/08/2025 11h30

Compartilhar
Gastronomia B+: Para celebrar o Dia do Nutricionista um Bowl de Frango grelhado com Quinoa e Legumes

Gastronomia B+: Para celebrar o Dia do Nutricionista um Bowl de Frango grelhado com Quinoa e Legumes Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Para celebrar o Dia do Nutricionista, o Correio B+ preparou uma receita saudável, deliciosa e fácil de reproduzir aí na sua casa.
Em parceria com o Divino Fogão, um Bowl de Frango grelhado com Quinoa e Legumes Assados para dias leves, mas com muito sabor na mesa...
 

BOWL DE FRANGO GRELHADO COM QUINOA E LEGUMES ASSADOS

Ingredientes:

  • 1/2 xícara de chá de quinoa crua
  • 1 xícara de chá de água
  • 1 pitada de sal
  • 1 filé de frango em tiras (100–120 gramas)
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de chá de azeite
  • Sal, pimenta e cúrcuma a gosto
  • 1/2 abobrinha em cubos
  • 1/2 cenoura em rodelas finas
  • 1/4 de cebola roxa em pétalas
  • 1 fio de azeite, sal, orégano e páprica doce


Modo de preparo:

Comece lavando bem a quinoa em água corrente e cozinhe em fogo baixo por cerca de 12 minutos ou até secar, reserve. Marine o filé de frango com limão, sal, pimenta, azeite e cúrcuma por 10 minutos. Depois, grelhe em frigideira antiaderente até dourar dos dois lados, corte em tiras e reserve. Misture os legumes com os temperos e grelhe até dourar. Para montar o bowl, coloque a quinoa como base, disponha o frango grelhado e os legumes por cima. Finalize com sementes e folhas verdes e sirva em seguida.


 

Correio B+

Saúde B+: Qual o impacto dos encontros por aplicativos de relacionamento na saúde mental?

O uso excessivo de aplicativos de relacionamentos pode potencializar riscos de ansiedade, depressão, baixo auto estima entre outros espectros associações sintomas que requer tratamento psicológico e psiquiátricos. 

30/08/2025 19h00

Compartilhar
Qual o impacto dos encontros por aplicativos de relacionamento na saúde mental?

Qual o impacto dos encontros por aplicativos de relacionamento na saúde mental? Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O uso dos aplicativos de relacionamento está cada vez mais presente na rotina dos brasileiros, mas como será que essa escolha tem influenciado na percepção dos jovens sobre o namoro?

Segundo Tatiane Paula, Psicóloga Clínica, é importante enfatizar que desde que o mundo é mundo as pessoas desejam estar apaixonadas, encontrar alguém e amar, abraçar, estabelecer vínculos duradouros...  a paixão do ponto de vista cerebral está associada a demência temporária (Cortex pré frontal), afeta juízo que a pessoa faz da situação em que está vivenciando com aspectos hiperestimulação cognitiva, estresse e compulsão, ou seja, perpetua essa condição segundo estudos neurociência de duração de 12 a 18 meses.

A paixão desencadeia atividade aumentada, áreas subcorticais associadas a euforia, recompensa imediata e motivação, área tegmentar ventral, núcleo caudado, putâmen ricos de neurônios dopaminérgicos – dopamina neurotransmissor aumenta paixão.

“Antes da era das telas as pessoas precisavam ser mais ativas nas relações interpessoais e assim eram oportunidades de encontrar o par, o nível de cobrança social era menor em relação aos tempos de hoje em que as redes sociais tomaram espaço de importância e que de certa forma validam se é uma pessoa em potencial ou não diante do que se espera dos critérios que são facilmente definidos nos filtros em que os adeptos dos aplicativos de relacionamento encontram: musica favorita, hobby, profissão, preferências...”, explica Tatiane Paula.

Através de critérios característicos em que existe ideal a ser alcançado o nível de exigência em que a pessoa faz para si mesma e auto cobrança são enormes e ao mesmo tempo conforme as expectativas geradas dessa interação inicial leva a desenvolver sintomas, como: ansiedade, angústias, impotência, desregulação do sono, compulsões os impactos observados são compatíveis aos sintomas de ansiedade e depressão, aumento de níveis de desesperança, desvalor, desemparo, medos excessivos de rejeição,  quando não há aceitação.

“Já se fala de dating burnout, termo utilizado para classificar nível de esgotamento emocional desencadeado por uso excessivo de aplicativos de relacionamentos. Queixa muito comum dos pacientes é rejeição, ausência de curtidas, ausência de respostas, comprometimento e aumento de cobranças relacionadas a aparência (comparação excessiva a modelos de beleza padrão que recebem mais match) aumentando níveis de crenças distorcidas e confirmadas a partir de tentativas mal sucedidas, potencializando sentimento de ser dispensáveis e sem valor (ativa esquemas de comportamentos desamparo e desvalor)”, destaca a psicóloga.

O excesso de estímulos e informações no cérebro ficará tendencioso a entrar em sobrecarga e aumento altos níveis de estresse, as atividades cerebrais passam a ficar em estado constante de alerta, com uso excessivo de aplicativos de relacionamentos pode potencializar riscos de ansiedade, depressão, baixo auto estima entre outros espectros associações sintomas que requer tratamento psicológico e psiquiátricos. 

Nesse meio de relacionamento, também tem sido muito comum os golpes, por isso é preciso ficar atento (a) ao se nível de expectativas em relação a interação com outro; fornecer o mínimo de informações sobre a sua rotina, local que trabalha, endereço onde mora; se ocorrer primeiros encontros mandar e compartilhar sua localização com alguém da sua confiança; não partilhar sobre a sua vida financeira e jamais fornecer dados pessoais de cartões de credito; cuidados em levar pessoas que não estabelecer minimamente segurança para conhecer seus amigos e locais que você pode estar vulnerável; conhecer redes sociais, certificar se informações fornecidas pela pessoa são verídicas; jamais depositar no outro suas questões pessoais, vá com calma! Conhecer o máximo que puder e principalmente muito importante entender como era dinâmica de funcionamento dessa pessoa em relacionamentos anteriores.

“Normalmente golpistas são comportamentos muito similar a padrões de comportamentos de transtorno de personalidade narcisistas: grandiosidade, exibicionista, indiferente em relação as suas necessidades emocionais, manipulação (jogos perversidades) te faz pensar que você está distorcida mesmo correta na verdade te faz sentir dependente emocionalmente dele (a); incapacidade de empatia, cuidado com outro; trata-se de uma pessoa com senso inflado da própria importância, necessidade de aprovação e egocentrismo característico, se relaciona com outro sem empatia apenas para obter algo; usam de sua capacidade manipulativa de estratégias de convencimento para desestabilizar e manter a pessoa no relacionamento como  vítima dependente até conseguir atingir objetivo definido. São pessoas que descartam relações quando não lhe faz mais sentido, não existe empatia, envolvimento existe interesse. Mentem para validar e satisfazer as suas necessidades não se importando com sentimentos e consequências que podem destruir no outro que considera seu objeto”, alerta Tatiane Paula.

Para se blindar emocionalmente contra esse tipo de perfil, é importante trabalhar muito o relacionamento consigo mesma (o), método mais eficaz para entender o que realmente está buscando, principalmente esse processo de conhecer pessoas podem ocorrer ausências e isso é normal, evitar atribuir sentimentos de auto cobrança excessivos em relação a si mesmo!

Desenvolver-se de forma que entenda que da mesma forma que outro estará fazendo julgamento se combina com aspectos seus, você também estará fazendo essa avaliação, entender que no processo de conquista é normal fazer julgamentos, principalmente para tomadas de decisão se os encontros passam para relação mais profunda ou se ficara apenas no flerte inicial. Entender que assim como você, a pessoa que está te conhecendo, está fazendo o mesmo, e tudo bem!

“Ter auto eficácia e autoconfiança fortalecido suficiente entender as suas vulnerabilidades é fundamental para processo e reconhecimento é ter mais clareza das interações a partir do que você julga estar fazendo bem! Lembrar que amor romântico que vemos através de filmes e arte mostra visão total distorcida sobre o que é ser e se relacionar com outro alguém, citam as relações como encontrar a outra metade e não é!  Questionar sempre, o amor só é amor desde que eu desenvolva na pessoa apaixonada limites necessários para estabelecer relações com profundidade e mais seguras de si! Preservando aspectos da essência, personalidade!”, finaliza.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Sertanejo ligado ao tráfico de armas e drogas é executado em Campo Grande
CAPITAL

/ 1 dia

Sertanejo ligado ao tráfico de armas e drogas é executado em Campo Grande

2

Resultado da Loteria Federal 5996-0 de hoje, sábado (30/08)
loteria

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 5996-0 de hoje, sábado (30/08)

3

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS
danos morais

/ 2 dias

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS

4

Herdeiros conseguem R$ 30 mil dois anos após morte de vítima a facadas em MS
INTERIOR

/ 1 dia

Herdeiros conseguem R$ 30 mil dois anos após morte de vítima a facadas em MS

5

Briga por saco de lixo termina com homem morto a golpes de facão no Taquarussu
Cidades

/ 11 horas

Briga por saco de lixo termina com homem morto a golpes de facão no Taquarussu

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 2 dias

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 5 dias

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 22/08/2025

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor