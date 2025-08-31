Namoro virtual entre jovens de MS e BA dá em casamento, com festa nos dois estados

Camilly e Glauber, em sua festa de casamento em Campo Grande (MS) - ARQUIVO PESSOAL

O que poderia dar errado, deu muito certo: dois jovens, da Bahia e Mato Grosso do Sul, que se conheceram pela internet, se casaram.

Camilly Stephany, de 21 anos e Glauber Camargo, de 20 anos se casaram, estudam na mesma universidade e estão morando juntos, após 2 anos e meio de namoro, sendo 1 ano de namoro a distância e 1 ano e meio de namoro presencial.

Foto acima em Campo Grande (MS). Foto abaixo em Senhor do Bonfim (BA)

Camilly Stephany, de 21 anos, é estudante de Psicologia e morava em Lauro de Freitas (Bahia), cidade localizada a 27 quilômetros da Capital, Salvador.

Glauber Camargo, de 20 anos, é soldado do Exército Brasileiro, estudante de Análise de Desenvolvimento de Sistemas e mora em Campo Grande (MS).

Ambos se conheceram pela internet em fevereiro de 2022. Mas, só foram se conhecer pessoalmente, pela primeira vez, em agosto de 2022.

Em janeiro de 2023, Camilly se mudou para Campo Grande para ficar perto de Glauber. Em julho de 2025, os dois se casaram, com direito a duas festas de casamento: uma em Campo Grande (MS) e a outra em Senhor do Bonfim (BA).

FESTA DE CASAMENTO EM CAMPO GRANDE (MS)

FESTA DE CASAMENTO EM SENHOR DO BONFIM (BA)

“Orei muito e acredito que com a benção de Deus é ela e sempre foi ela. Eu soube que era ela desde o momento em que eu conversei com ela. Vi uma mulher que somava comigo e que é o meu amor. Quando começamos a namorar, já começamos a planejar o casamento” disse Glauber, apaixonado.

“O que eu mais amo na Camilly é o jeito simples dela, de conversar, de trocar ideia, de andar de bicicleta, essas coisas simples da vida”, complementou.

O casal pretende ter filhos, mas só daqui a 8 anos, quando estiverem estáveis financeiramente, formados e com um emprego fixo.

HISTÓRIA DE AMOR

Em fevereiro de 2022, Glauber – em Campo Grande (MS) e Camilly – em Lauro de Freitas (BA) – começaram a conversar através de um bate papo na internet. Amos se conectaram desde o primeiro dia de conversa. Conversavam sobre como era a vida dele em Mato Grosso do Sul e a dela na Bahia.

Do site de bate-papo, partiram para o Instagram e, após muita insistência de Glauber, começaram a dialogar pelo WhatsApp.

Ambos não desgrudavam do celular por um minuto e trocavam conversas por mensagem de texto, ligação e chamada de vídeo.

As chamadas de vídeo se tornaram cada vez mais frequentes e não se restringiram apenas ao casal, mas também a família: avó/mãe de Camilly e mãe de Glauber se cumprimentavam por vídeochamada.

Quatro meses depois, em maio de 2022, perceberam que estavam apaixonados um pelo outro e não viam a hora de se conhecerem pessoalmente.

"Ela tem uma beleza incrível. Ela é fofa, carinhosa e, principalmente: tem a presença de Deus", disse Glauber.

"Vi um rapaz sensível e incrivelmente parecido comigo, que já passou por muita coisa na vida mas mesmo assim é extremamente carinhoso e atencioso. Além disso, um jovem com o coração voltado para Deus", disse Camilly.

O plano de se conhecerem pessoalmente surgiu e tomou conta do pensamento do casal. Até que Glauber convenceu seus pais de irem para a Bahia visitar Camilly.

O casal realizou o sonho de se conhecer pessoalmente em 24 de agosto de 2022. O acadêmico de Engenharia Mecânica desembarcou no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães - Salvador (SSA) com as mãos suando e coração acelerado de nervosismo. Camilly estava de prontidão esperando o amado, com as pernas bambas, para vê-lo pela primeira vez.

"Uma sensação surreal quando eu o vi andando em minha direção no aeroporto. Ele veio e me abraçou mas eu estava completamente paralisada e não conseguia mover meus pés do chão. Tive sensação de desmaio, e se não sentasse em algum lugar, acho que minhas pernas falhariam. Era como se ele tivesse saído da tela do celular e se materializado em minha frente. Foi um dos melhores dias de minha vida!", afirmou Camilly.

"Cheguei perto dela e dei um abraço, saíram lágrimas dos olhos dela e ela ficou paralisada. Logo após entrarmos no carro, ela me acompanhou até o hotel, junto com meus pais. Fomos de mãos dadas e ela pegava em meu rosto, me perguntando se tudo aquilo era real", disse Glauber.

Glauber e seus pais ficaram cinco dias em Salvador, em um hotel. Camilly acompanhou Glauber e sua família todos os dias, o dia todo, enquanto estiveram na Bahia. Foram no Farol da Barra, Pelourinho, Elevador Lacerda, Morro do Cristo, Praia do Farol da Barra, Praia da Pedra Alta, Praia da Paciência, entre outros pontos turísticos.

No fim da viagem, o casal foi ao culto juntos agradecer a Deus pela vida, família, viagem e por finalmente terem se conhecido pessoalmente. Durante o passeio, os dois trocaram alianças para oficializar o compromisso.

Para eliminar a barreira que separava o casal fisicamente, Camilly se mudou para Campo Grande, em janeiro de 2023, para estudar e ficar ao lado do amado.

No começo, a família de Camilly não curtiu muito a ideia dela vir morar em Mato Grosso do Sul, mas logo depois todos apoiaram a menina. Já os pais de Glauber ficaram muito felizes em recebê-la em Campo Grande.

Camilly chegou em MS, logo já arrumou em emprego e começou a cursar psicologia em uma universidade particular. Glauber também ingressou na faculdade.

Ambos trabalham o dia inteiro e estudam a noite, na mesma universidade. Portanto, durante a semana, é difícil de estarem juntos. O único tempinho que o casal tem para curtir a companhia um do outro é no fim de semana.

Atualmente, ambos moram juntos em sua casa com uma gatinha, que se chama “Mimi”. Vivendo em família, ambos estão cada dia mais apaixonados um pelo outro. O amor é capaz de encurtar distâncias.