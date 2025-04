“Não tem previsão de mudança daquilo que estava projetado na LDO do ano passado”, 

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A cada três minutos, conforme informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), um celular foi roubado ou furtado na cidade de São Paulo entre janeiro e fevereiro deste ano. Foram registrados 29.169 boletins de ocorrência relacionados a essas ações criminosas.

Mais: a famosa Avenida Paulista é o local preferido dos infratores ,enquanto o bairro dos Pinheiros, na zona oeste, lidera em número de roubos, contabilizando 1.023 casos. Bela Vista, no centro da cidade, segue com 831 ocorrências. Apesar do número preocupante, este total é 5% menor em comparação ao mesmo período do primeiro bimestre de 2024.

30 anos

Sem gerar muito alarde, o São Paulo Fashion Week deu início às celebrações de seus 30 anos com a 59ª edição, que começou no domingo (6) e termina hoje (11). Esta edição apresentou 17 desfiles realizados em espaços externos pela capital paulista, além de locais como o shopping JK Iguatemi e a Casa Higienópolis. O evento, que destaca tendências para o outono e inverno no Brasil, representa o primeiro capítulo de um marco histórico que promete continuar surpreendendo e inspirando.

O SPFW reafirma seu compromisso em valorizar a criatividade e diversidade na moda nacional, celebrando talentos, tradição e inovação. Ao longo dessas três décadas, o SPFW se estabeleceu como um espaço de expressão e transformação, promovendo e projetando a moda brasileira globalmente. Nas passarelas e na primeira fila, muitos rostos conhecidos estavam presentes, incluindo alguns que estavam afastados dos holofotes, como a ex-modelo Cláudia Liz.

Entre os convidados estavam também a ex-VJ Sarah Oliveira, a atriz Vera Holtz, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme, que mencionou ainda não estar completamente adaptada à sua fase de solteira após a separação de Victor Sampaio. Surpreendentemente, a primeira-dama Janja da Silva também estava presente.

Anistia: mais um passo

De um lado, o Partido Liberal, liderado por Valdemar Costa Neto, optou por uma abordagem mais suave para obter assinaturas suficientes para o projeto de lei que concede anistia aos presos de 8 de janeiro. Do outro lado, está Jair Bolsonaro. Nesta semana, o ex-presidente se reuniu com Hugo Motta, presidente da Câmara, para discutir o assunto. Motta deixou claro que o projeto só será considerado se a maioria dos líderes do plenário concordar, mas há rumores de que não há maioria favorável.

Durante o encontro, que foi até agradável, o presidente da Câmara mencionou que iria dialogar com os outros Poderes para construir uma pauta sólida. Hugo Motta aceitou se reunir com Bolsonaro porque o ex-presidente garantiu que apenas desejava compreender os obstáculos que impediam a votação do projeto e que não exerceria pressão. Mesmo sem a confirmação de que a votação ocorreria, Bolsonaro saiu satisfeito da reunião e elogiou Hugo Motta à imprensa.

"Desde a campanha para a presidência da Câmara, Hugo diz: 'Se a maioria dos líderes quiser priorizar uma pauta, atenderemos à maioria'. Ele não participa da votação, tanto é que seu voto foi pela abstenção. Não precisa lembrá-lo disso; ele sabe bem o que está acontecendo. Se conseguirmos as assinaturas, tenho certeza de que ele colocará o projeto em votação."

2 milhões para o saneamento

O governo Lula já está de olho em seu futuro eleitoral e começa a agir para agradar sua base política por meio das obras do PAC. Rui Costa (Casa Civil) e Jader Barbalho (Cidades) estão trabalhando para tornar isso possível. Um dos projetos contemplados envolve medidas para prevenir o desabastecimento de água em regiões de seca extrema, como o Nordeste, e deve ser anunciado no final de maio.

No Brasil, apenas 62,5% da população tem acesso à rede de coleta e tratamento de esgoto, e as obras nesse setor progridem lentamente. Para este novo programa, há informação de que até R$ 2 milhões poderão ser liberados.

Nova fase

Como diz o velho ditado, "filho de peixe, peixinho é". Essa expressão se encaixa perfeitamente para Ana Morais, de 24 anos, que decidiu seguir os passos dos pais, especialmente do pai Orlando Morais, casado com a atriz Glória Pires. Ana está se preparando para lançar seu segundo álbum.

Ontem, ela apresentou o primeiro single, "Cítrico", deste novo projeto, que considera uma virada de chave em sua carreira. “Sinto que essa composição está me mostrando muito mais artisticamente do que as minhas outras. Até porque, a maturidade faz isso, né? Acho que a composição dela nada mais é do que alguma coisa que tem dentro de você. E que as pessoas vão ver um lado jovem meu. Queria mostrar isso e não sabia como, mas agora estou conseguindo”. Sobre ser filha de famosos, ela revela: “Com certeza, me sinto pressionada a 'acontecer'.

"Ah, é filha de artista, então não é talentosa. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, pelo menos na minha visão. Não tenho como escolher nascer em outra família. Acho que todo artista se sente pressionado”.

Ao som de NX Zero

O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) iniciou uma greve de fome após sua cassação ser aprovada pelo Conselho de Ética por 13 votos a 5. A cassação foi solicitada por quebra do decoro parlamentar devido a uma agressão física a um militante do Movimento Brasil Livre (MBL) em 16 de abril do ano passado.

Segundo o PSOL, Glauber está sob acompanhamento médico, ingeriu dois copos de isotônico e água, e dormiu apenas quatro horas. O comunicado também afirma que ele se mantém tranquilo ouvindo músicas, incluindo as da banda NX Zero.

Mais beneficiados

O ministro Alexandre Silveira, responsável pelo Ministério de Minas e Energia, está se esforçando para manter sua posição no Planalto, especialmente diante das discussões sobre uma possível reforma ministerial que poderia substituí-lo. Recentemente, ele divulgou planos para aumentar o número de pessoas que recebem isenção na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). Essas isenções são destinadas a famílias registradas no CadÚnico com renda de até um salário-mínimo, além da intenção de simplificar as regras do sistema.

A Agência Nacional de Energia Elétrica estima que a CDE atingirá R$ 40,6 bilhões em 2025, um aumento significativo em relação aos R$ 6,4 bilhões do ano anterior, que beneficiaram pouco mais de 17 milhões de famílias. "Mais de 60 milhões de brasileiros e brasileiras serão contemplados com isenção no consumo de energia até 80 kW por mês. Isso cobre o consumo típico de uma família com geladeira, chuveiro elétrico, ferro de passar, carregador de celular, televisão e lâmpadas para seis cômodos", explicou o ministro.

PÉROLA

“Não tem previsão de mudança daquilo que estava projetado na LDO do ano passado”,

de Fernando Haddad, afirmando que o governo Lula manterá a meta fiscal de superávit de 0,25% do PIB.

Não estão sabendo

Ainda sobre a isenção da CDE: o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou desconhecer qualquer proposta de Alexandre Silveira e assegurou que Rui Costa, da Casa Civil, também não tinha conhecimento do assunto.

Ele esclareceu: "Não existem estudos em andamento na Fazenda ou na Casa Civil sobre essa questão. Nenhuma informação chegou ao Palácio ou ao ministro da Fazenda. Conversei com Rui Costa, que afirmou não haver nenhum projeto em tramitação na Casa Civil nessa direção, o que não impede o ministério de analisar qualquer tema. Contudo, no momento, nada está em andamento."

Troca de farpas 1

A manifestação pró-anistia no último domingo (6) não saiu como planejado. Durante seu discurso, o pastor Silas Malafaia, patrocinador do evento responsável pelas despesas do carro de som, criticou os generais quatro estrelas, chamando-os de "frouxos, covardes e omissos" e dizendo que "não honram a farda que vestem".

A reação veio do ex-vice-presidente Hamilton Mourão, que não deixou a ofensa passar em branco. Mourão respondeu: "Ao aproveitar um ato que defende a necessária anistia aos envolvidos no incidente de 8 de janeiro para criticar membros do Alto Comando do Exército, o falastrão demonstrou sua total falta de escrúpulos e desconhecimento sobre Honra, Dever e Pátria; a tríade que norteia os integrantes do Exército de Caxias."

Troca de farpas 2

Ainda sobre as críticas de Silas Malafaia aos generais quatro estrelas, o pastor não deixou de expressar seu descontentamento com as palavras proferidas por Hamilton Mourão, chamando-o de "traidor". "A resposta ao traidor general Mourão: você nunca foi leal e fiel a quem te impulsionou na vida política, o presidente Bolsonaro. Sempre foi omisso, em cima do muro, participando de jogadas duplas.

Não te vi em nenhuma manifestação para defender Bolsonaro, nem agora na questão da anistia. És tão covarde quanto seus colegas do alto comando. O ministro da defesa de Lula, José Múcio, é mais corajoso que todos vocês. Ele afirmou: não existiu golpe. Vou repetir: vocês são uma cambada de frouxos, covardes e omissos, não honram a farda que vestem. MOURÃO! Você perdeu a chance de ficar calado. Está sendo muito criticado nas redes sociais. Covarde falastrão!", disparou Malafaia.

Aguardando sinal 1

Em relação ao tema das tarifas, o senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Trad (PSD-MS), aguarda um sinal do vice-presidente Geraldo Alckmin, que atua como porta-voz do governo brasileiro para as tarifas, antes de seguir para os Estados Unidos.

Trad pretende liderar uma comitiva de parlamentares que irá aos Estados Unidos para discutir tarifas com congressistas norte-americanos. Essa ideia foi sugerida por Gabriel Escobar, encarregado de Negócios da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, durante uma visita à Comissão no final de março.

Aguardando sinal 2

O Brasil foi alvo de tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com uma alíquota de 10%. O aço e o alumínio brasileiros foram atingidos por taxas de 25%. Uma comissão será formada por três deputados e três senadores, cujos nomes serão escolhidos após a aprovação de Geraldo Alckmin.

Nelsinho Trad destacou que a intenção é estreitar laços e ajudar o Brasil a sair dessa situação de sobretaxa, demonstrando que o parlamento busca seguir o caminho da diplomacia e do diálogo, como tem sinalizado o vice-presidente Alckmin até o momento.

MISTURA FINA

Em uma tentativa mais sutil de conseguir as assinaturas necessárias para a urgência na votação do projeto de lei de anistia para os condenados de 8 de janeiro, o PL decidiu usar a mobilização feminina para convencer os congressistas a assinarem o pedido. São necessárias 257 assinaturas para que o projeto seja votado. De acordo com Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL na Câmara, já foram reunidas 240 assinaturas. A estratégia do partido foi posicionar mulheres usando camisetas azuis ou amarelas com a mensagem “Anistia Já” em pontos estratégicos da Câmara, carregando pequenos cartazes com QR Codes que levavam os parlamentares a assinar o requerimento de urgência para o projeto.

Ainda sobre as mulheres espalhadas pela Câmara: a presença feminina foi explicada pelos membros do PL como sendo funcionárias do partido ou parentes de presos e réus de 8 de janeiro. Além disso, vale lembrar que o pedido de urgência permite que um texto seja discutido diretamente no plenário, sem precisar passar por comissões.

O evento Acampamento Terra Livre, em sua 21ª edição, recebeu um apoio de R$ 100 mil. Foram cinco dias de atividades que terminaram hoje, com suporte da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), parte do Ministério da Saúde sob a liderança de Alexandre Padilha. O contrato fechado com a ONG Articulação dos Povos Indígenas do Brasil detalhou que o apoio era para uma "Tenda de Cuidados e Ancestralidade". André Longo Araújo de Mello, presidente da AgSUS e aliado de longa data de Padilha, assinou o contrato. Mello também apoiou financeiramente Padilha em 2018, quando ele se candidatou e foi eleito deputado federal.

Marta, ex-jogadora da seleção brasileira e uma das melhores do mundo, expressou satisfação e descontentamento. Ela celebrou a vitória da seleção feminina de futebol sobre os Estados Unidos por 2 a 1, mas lamentou a ausência de cobertura nos sites de notícias, destacando que a vitória só apareceu nas redes sociais. “Eu acordei com uma ótima notícia. Depois de 10 anos, a nossa seleção ganhou das americanas. É só o que tem no Instagram, porque nos sites de notícias pouco se fala. Destacam mais quando perde, né? Não vi nada nos sites de notícias”.

In – Drinque: Yule

Out – Drinque: Falling leaves