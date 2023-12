O tradicional show da Virada em Campo Grande, acontece hoje (31), na Cidade do Natal, nos Altos da Avenida Afonso Pena. O Réveillon na Cidade do Natal começa às 17h30 e segue até 1h30 da madrugada. Haverá queima de fogos de quatro minutos (pirotecnia sem barulho), além de shows musicais e praça de alimentação.

A programação terá ínicio às 17h30, como em todos os outros dias de Cidade do Natal, mas nesta ocasião encerrará as atividades mais tarde. Os brinquedos e a Casa do Papai Noel funcionam até às 20h30 e às 21h tem a Parada Natalina.

As apresentações musicais começam às 22h com o DJ BWM, seguido pelo show de samba e pagode com o grupo Samba 10 às 23h, que seguirá com a programação até 1h30 da manhã.

A meia-noite haverá um show de luzes com uma queima de fogos de artifícios silenciosos que terá duração de quatro minutos.

Cabe destacar que toda a estrutura da Cidade do Natal funcionará normalmente nos dias 31 e 1º. Já a praça de alimentação segue o horário até o fim, encerrando as atividades às 1h30.

Atração musical

Haverá muita animação com apresentação do DJ BWM às 22h e às 23h30 o Grupo Samba 10 prepara o palco para a virada do ano com show de samba e pagode.

Queima de fogos

À meia-noite, pausa na música para os espetáculos pirotécnicos e show de luzes. A programação segue até 1h30, mesmo horário em que fecha a praça de alimentação.

Cidade do Natal

A programação do “Natal de CG é Tamanho Família” está repleta de atividades na Capital e segue até o dia 7 de janeiro de 2024, na Cidade do Natal. A abertura do local é às 17h30 e encerra as atividades às 22h.





