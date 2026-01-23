Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

AGENDA CULTURAL

Neste fim de semana tem rock, forró e Carnaval

Esquenta dos blocos Capivara Blasé e Forrozeiros MS, além de ensaios das escolas de samba, antecipam clima carnavalesco e, na Cervejaria Canalhas, tem show da Haiwanna e de outras bandas

Da Redação

Da Redação

23/01/2026 - 09h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Esquenta dos blocos Capivara Blasé e Forrozeiros MS, além de ensaios das escolas de samba, antecipam clima carnavalesco e, na Cervejaria Canalhas, tem show da Haiwanna e de outras bandas; nos cinemas, “Justiça Artificial”, com trama envolvendo a ameaça de um juiz de IA sobre um detetive, é um dos destaques

A três semanas do período oficial da festa, o clima de Carnaval parece ter tomado conta da programação cultural de Campo Grande.

Esquentas de blocos como o Capivara Blasé e Forrozeiros MS, além da mobilização nas escolas de samba, com uma agenda de ensaios e shows, dão a oportunidade para os foliões de plantão tirarem as fantasias do armário e já irem ensaiando seus passos.

Chokito, Samba do Caramelo, Beca Rodrigues, Isa Ramos, Silveira e Nivi são as atrações que animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma CulturalCARNAVAL Esquenta - Chokito (foto), Samba do Caramelo, Beca Rodrigues, Isa Ramos, Silveira e Nivi são as atrações que animam o segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, amanhã, na Plataforma Cultural
Foto: Divulgação

Após lotar a Plataforma Cultural (Esplanada Ferroviária) no sábado (17), o bloco Capivara Blasé promove mais um esquenta, no mesmo espaço, amanhã, com seis atrações musicais gratuitas de diferentes estilos, do samba à MPB: Chokito, Samba do Caramelo, Beca Rodrigues, Isa Ramos, Silveira e Nivi.

Os shows começam às 18h. Mas, a partir das 17h, duas oficinas já movimentam a Plataforma: a oficina de confecção de instrumentos de material reciclável, a ser ministrada por Cris Casalli, professora e ritmista da Bateria Filhos de Jorge; e a oficina de customização de fantasia, com Jessika Rabello, que vai trabalhar técnicas de upcycling “de forma leve, criativa e divertida”. É necessário levar uma peça de roupa.

As oficinas também são gratuitas, com inscrição no local por ordem de chegada e conforme a lotação do espaço.

CARNAVAL Igrejinha

igrejinhaEscola de Samba Igrejinha
Foto: Divulgação

A escola de samba dá sequência à série de ensaios que vem realizando com mais um encontro amanhã, na quadra da agremiação (Rua 14 de Julho, nº 3.210); músicos e passistas prometem muito pagode após o ensaio.

FORROZEIROS

O Bloco Forrozeiros MS realiza neste domingo, a partir das 19h, na Cervejaria Capivas (Rua Pedro Celestino, nº 1.079), seu primeiro esquenta de CarnaForró. A banda Ipê de Serra é quem vai comandar o arrasta-pé, ao som de zabumba, sanfona e triângulo. A parceria da banda com o bloco vem desde 2023.

No domingo, na Cervejaria Capivas, o bloco Forrozeiros MS faz o seu primeiro evento de pré-Carnaval com a banda Ipê de SerraCARNAVAL Esquenta - No domingo, na Cervejaria Capivas, o bloco Forrozeiros MS faz o seu primeiro evento de pré-Carnaval com a banda Ipê de Serra

“Como se trata de um esquenta do Bloco Forrozeiros MS, o show contará com um repertório animado e interativo, ideal tanto para quem já é fã de forró quanto para quem quer entrar no espírito do Carnaval com muita dança e alegria”, afirma Wilson Alves Pereira Júnior, o Juninho, que toca zabumba e é um dos membros fundadores da banda.

O músico diz que a seleção de músicas foi construída para envolver todo tipo de público.

“Escolhemos canções que o público conhece e canta junto, com refrões marcantes e clássicos. Tem música para dançar do começo ao fim, com xotes, baiões e forrós bem animados. Começa convidativo, vai esquentando e termina com aquele astral lá em cima, já no espírito do Carnaval”, diz.

“Um show para quem quer dançar coladinho, para quem quer pular e também para quem quer cantar em voz alta, preparando o coração para o Carnaval do Forrozeiros”, garante Juninho.

“Depois de tantos arraiás e carnavais juntos, a parceria virou história compartilhada. Cada apresentação carrega memória, alegria e a certeza de que o forró tem espaço garantido nas festas populares de Mato Grosso do Sul. Isso vai além da parceria, fortalece a missão da Ipê de Serra de levar o forró pé de serra para novos públicos, mantendo a tradição viva e acessível”, avalia o zabumbeiro. Ingressos: R$ 10. 

CANALHAS

A Cervejaria Canalhas (Rua Oceano Atlântico, nº 99, Chácara Cachoeira) segue até domingo com sua programação de shows, iniciada na quarta-feira, contemplando várias vertentes do rock.

hawaiannaMÚSICA Haiwanna - Formada por Hugo (voz), Diegomar (guitarra), Marcelo (baixo) e Maykon (bateria), a banda faz o show “Especial Rock 80” na noite de hoje, na Cervejaria Canalhas
Foto: Divulgação

Hoje tem o show “Especial Rock 80” com a banda Haiwanna, que traz na formação Hugo (voz), Diegomar (guitarra), Marcelo (baixo) e Maykon (bateria). Mais informações e ingressos antecipados via WhatsApp: (67) 99292-1177.

Amanhã será a vez de dois shows em tributo a nomes do rock internacional: Bring Me The Horizon, com a banda Herezia, e Fresno, com a banda Redenção. Ingressos via Sympla: R$ 30, mais R$ 3,99 de taxa. No domingo, com entrada franca, tem mais duas bandas: Bêbados Habilidosos e Punk e os Malditos.

CRIANÇAS

Hoje é o último dia da oficina de férias no Ateliê Ramona Rodrigues, com atividades voltadas para crianças a partir de 3 anos. Do dia 28 ao dia 31, a equipe de Ramona realiza a oficina no Museu de Arte Urbana Casa Amarela. São 10 vagas por grupo.

atelie criançasCRIANÇAS Ateliê Ramona Rodrigues - Antes de ocupar o Museu de Arte Urbana Casa Amarela, a partir de quarta-feira, com suas atividades lúdicas e educativas, a equipe do ateliê realiza, na tarde de hoje, a última oficina de férias da temporada em seu próprio espaço (Rua 14 de julho, nº 1.431)
Foto: Divulgação

A proposta é “unir arte, diversão e aprendizado, contribuindo para o desenvolvimento criativo e emocional das crianças que desejam explorar novas formas de expressão”.

Criação e confecção de brinquedos artesanais, a partir do reaproveitamento de materiais, desenho e pintura livre, modelagem em argila, jogos teatrais e teatro de bonecos estão no programa, que envolve ainda brincadeiras tradicionais e jogos populares.

Na Rua 14 de Julho, 1431, casa 3, das 13h30min às 17h. Inscrições e informações: (67) 99903-3550. 

CINEMA “Justiça Artificial”

Chris Pratt no longa “Justiça Artificial”

Com direção de Timur Bekmambetov, o longa ambienta a sua trama “em um futuro próximo”, apresentando um juiz de IA avançado que adianta a sentença de um detetive prisioneiro que está sendo julgado pelo assassinato de sua esposa. Se falhar em provar sua inocência em 90 minutos, será executado no local.

CINEMA “Extermínio: O Templo dos Ossos”

Ralph Fiennes como Dr. Kelson no filme “Extermínio: O Templo dos Ossos”

O dr. Kelson (Ralph Fiennes) se vê envolvido em um novo e chocante relacionamento, com consequências que podem mudar o mundo como ele o conhece. Enquanto isso, o líder de uma seita, Jimmy Crystal (Jack O’Connell), instiga medo e violência por onde passa. Direção de Nia DaCosta (“Hedda”, “As Marvels”).

No Shopping Norte Sul Plaza também tem oficina para a garotada, amanhã, das 14h às 16h. A oficina de artesanato, na praça de eventos, em frente à loja Renner, vai trabalhar a técnica de confecção de pulseiras de miçanga, estimulando a criatividade, a coordenação motora e a imaginação das crianças. Para participar, é necessário realizar a inscrição pelo Clube+ até hoje.

Assine o Correio do Estado

Correio B

ABDE: 'O Agente Secreto' contou com R$ 7,5 mi em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual

O mecanismo do governo federal é administrado pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) e pelo Ministério da Cultura e voltado ao fortalecimento de toda a cadeia produtiva do audiovisual, do desenvolvimento à distribuição e exibição

22/01/2026 21h00

Compartilhar
O Agente Secreto, filme brasileiro, concorre em quatro categorias no Oscar

O Agente Secreto, filme brasileiro, concorre em quatro categorias no Oscar Divulgação

Continue Lendo...

Após as quatro indicações do filme "O Agente Secreto" ao Oscar 2026, a Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), representante do Sistema Nacional de Fomento (SNF), divulgou que a produção contou com R$ 7,5 milhões em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). O mecanismo do governo federal é administrado pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) e pelo Ministério da Cultura e voltado ao fortalecimento de toda a cadeia produtiva do audiovisual, do desenvolvimento à distribuição e exibição.

"O sucesso internacional do cinema brasileiro está diretamente ligado à existência de instrumentos públicos de financiamento que estruturam o setor e dão previsibilidade aos recursos. O Sistema Nacional de Fomento viabiliza investimentos em diferentes etapas da cadeia produtiva, o que contribui para elevar a qualidade audiovisual e ampliar sua presença no cenário internacional", defendeu o diretor-executivo da ABDE, André Godoy.

No caso de "O Agente Secreto", os recursos foram operacionalizados pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). A instituição e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) são hoje os principais gestores dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, atuando por meio de financiamentos, chamadas públicas e editais de fomento. Até o primeiro semestre de 2025, o saldo depositado junto aos dois agentes somava R$ 3,4 bilhões

"O Agente Secreto" foi indicado ao Oscar 2026 nesta quinta-feira, 22, nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Escalação de Elenco e Melhor Ator para o protagonista Wagner Moura. O filme brasileiro estava entre os 15 pré-indicados, em relação anteriormente divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, e conquistou uma das cinco vagas na lista final. Os vencedores serão revelados na cerimônia de premiação em 15 de março.

A ABDE citou outros filmes brasileiros de grande repercussão recente - como "Bacurau", "O Último Azul", "Enquanto o Céu Não Me Espera", "Oeste Outra Vez", "A Natureza das Coisas Invisíveis" e "Baby" -, que também tiveram financiamento operado por instituições do Sistema Nacional de Fomento em alguma etapa de sua produção.

No total, o levantamento da ABDE mostrou que, entre 2009 e julho de 2025, o Fundo Setorial do Audiovisual desembolsou R$ 5,48 bilhões. Apenas em 2024, o volume desembolsado foi de R$ 711,1 milhões, o maior valor anual da série histórica. Em 2025, até 31 de julho, o valor de R$ 411 milhões representa cerca de 58% do total de 2024, de acordo com o dado parcial.

Além dessas instituições, o FSA também conta com agentes credenciados como o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica Federal (CEF), o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Cinema

Veja onde assistir aos principais filmes indicados ao Oscar 2026

Saiba quais filmes concorrendo ao prêmio estão em cartaz nos cinemas de MS e nas plataformas de streamings

22/01/2026 15h00

Compartilhar
O Agente Secreto, filme brasileiro, concorre em quatro categorias

O Agente Secreto, filme brasileiro, concorre em quatro categorias Divulgação

Continue Lendo...

A Academia de Cinema de Hollywood anunciou na manhã desta quinta-feira (22) os indicados ao Oscar 2026. O filme brasileiro “O agente secreto” fez história e concorre a quatro categorias: melhor filme, melhor filme estrangeiro, melhor ator para Wagner Moura e melhor seleção de elenco. 

Com as quatro indicações, O Agente Secreto se iguala ao filme Cidade de Deus, que também competiu em quatro categorias no Oscar de 2004. 

Na principal categoria da premiação, de Melhor Filme, foram indicados 10 filmes. Veja a seguir, onde assistir cada um deles em streamings e cinemas de Mato Grosso do Sul: 

Bugonia - disponível nos streamings Google Play Filmes, Amazon Prime Video e Apple TV

F1 - disponível nos streamings Apple TV, Amazon Prime Video, Google Play Filme e Youtube (por aluguel);

Frankenstein - disponível na Netflix

Hamnet - o filme está em cartaz em apenas um cinema de Mato Grosso do Sul
Cinemark Shopping Campo Grande - Sessão às 18h50 (legendado)

Marty Supreme - o filme está em cartaz nos quatro cinemas de Mato Grosso do Sul
Cinemark Shopping Campo Grande - Sessão às 15h10 (dublado), às 18h35 e 21h50 (legendado)
Cinépolis Shopping Norte Sul Plaza - Sessões às 15h, às 18h15 e às 21h45
Cinépolis Três Lagoas - Sessão às 18h e às 21h10
UCI Shopping Bosque dos Ipês - Sessões às 15h20 (dublado) e 21h30 (legendado)

O Agente Secreto - o filme brasileiro está em cartaz nos quatro cinemas de Mato Grosso do Sul. 
Cinemark Shopping Campo Grande - Sessões às 13h50, às 17h10 e 20h40
Cinépolis Shopping Norte Sul Plaza - Sessões a partir de domingo (25), às 17h45 e às 21h15
Cinépolis Três Lagoas - Sessão às 17h20 no domingo (25) e às 20h50 a partir de segunda-feira (26)
UCI Shopping Bosque dos Ipês - Sessão às 18h20

Pecadores - disponível nos streamings HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV  e Google Play Filme

Sonhos de Trem - disponível na Netflix

Uma Batalha Após a Outra - disponível nos streamings HBO Max, Apple TV, Amazon Prime Video e Google Play Filme

Valor Sentimental - disponível nos streamings Amazon Prime Video e MUBI

Além dos indicados à categoria de melhor filme, outros filmes da competição estão disponíveis em cartaz nos cinemas sul-mato-grossense: 

Zootopia 2 - concorrendo na categoria de Melhor Animação, está disponível nos quatro cinemas de Mato Grosso do Sul

Cinemark Shopping Campo Grande - Sessões às 15h, às 17h40 e 20h20
Cinépolis Shopping Norte Sul Plaza - Sessões às 14h45 e às 17h15
Cinépolis Três Lagoas - Sessão às 13h50
UCI Shopping Bosque dos Ipês - Sessão às 19h30

Avatar - Fogo e Cinzas - concorrendo nas categorias de Melhor Figurino e Melhores Efeitos Visuais, está disponível nos quatro cinemas de Mato Grosso do Sul

Cinemark Shopping Campo Grande - Sessões às 17h25 e às 21h30 (dublado)
Cinépolis Shopping Norte Sul Plaza - Sessões às 13h30, às 17h30 e às 21h30 (dublado)
Cinépolis Três Lagoas - Sessão às 14h10 (dublado)
UCI Shopping Bosque dos Ipês - Sessões às 17h20 e às 21h10 (dublado)

O Correio do Estado fez uma relação de todos os indicados ao Oscar 2026. Veja as categorias clicando aqui.

O Agente Secreto

Wagner Moura é Marcelo, um professor que chega em Recife no ano de 1977, auge da Ditadura Militar no Brasil, fugindo de ameaças de assassinos de aluguel em São Paulo para tentar reencontrar o filho que vive com os avós maternos. 

Com sua vida em perigo e sob constante ameaça e vigilância, Marcelo busca encontrar um pouco de paz, proteger seu pequeno e, eventualmente, deixar o País. 

Ele encontra refúgio em uma casa segura com outros dissidentes e figuras marginalizadas, incluindo um casal de angolanos. À medida que se aproxima dos personagens, Marcelo percebe que a cidade está sob intensa vigilância e corrupção do regime militar que ainda controla e persegue opositores do regime. 

Em determinado momento, Marcelo acaba envolvido em uma rede de espionagem e conspirações, enfrentando dilemas morais e pessoais enquanto luta para proteger àqueles que ama. 

No dia 11 de janeiro, O Agente Secreto conquistou dois feitos históricos, com a vitória de duas das três categorias em que concorria na premiação Globo de Ouro: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Drama, colocando Wagner Moura como o primeiro ator brasileiro a ganhar o troféu de Melhor Ator em Filme Dramático. 

Em 2025, Fernanda Torres conquistou o Troféu de Melhor Atriz na mesma premiação pelo filme Ainda Estou Aqui. 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 60 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 23 horas

Evento reúne 60 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Ciúme, rastreamento e assassinato: como foi a tragédia na Luigi Salgados
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Ciúme, rastreamento e assassinato: como foi a tragédia na Luigi Salgados

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6934, quinta-feira (22/01)
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6934, quinta-feira (22/01)

4

Gaeco vê fraudes em licitação e mira prisão de seis envolvidos
INTERIOR | MS

/ 1 dia

Gaeco vê fraudes em licitação e mira prisão de seis envolvidos

5

Dono da Luigi Salgados é sepultado em Campo Grande após tragédia
ÚLTIMO ADEUS

/ 1 dia

Dono da Luigi Salgados é sepultado em Campo Grande após tragédia

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 11 horas

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 15/01/2026

Produtividade fracionada