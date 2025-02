No Dia do Livro Didático, conheça o papel dessa ferramenta na aprendizagem de alunos

Os livros didáticos oferecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) já são utilizados desde a Educação Infantil, para crianças com idade a partir de 4 anos - Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

Os livros didáticos desempenham um papel fundamental na educação das crianças, servindo como uma ponte entre o conhecimento e o aprendizado estruturado em diferentes áreas do saber. Eles não apenas fornecem acesso a conteúdos organizados e atualizados, mas também contribuem para o desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade e da autonomia dos alunos.

Seja em escolas públicas ou particulares, essa ferramenta é essencial para a formação dos estudantes em diferentes fases do desenvolvimento. O que muitos desconhecem é que no dia 27 de fevereiro é celebrado o Dia Nacional do Livro Didático.

Relacionada à criação do Instituto Nacional do Livro (INL), em 1929, a data é uma forma de homenagear um material crucial para o processo educacional. Uma figura importante na modernização do ensino brasileiro por meio dos livros foi o médico e educador Abílio César Borges (1824-1891).

Nascido em Rio de Contas, na Bahia, Borges também foi diplomata e o primeiro e único Barão de Macaúbas. Aos 13 anos, mudou-se da cidade natal para Salvador (BA), onde completou sua formação.

Após a formação em Medicina, que começou na Bahia e concluiu no Rio de Janeiro, em 1847, retorna à capital baiana. Foi no Instituto Literário da Bahia, fundado por ele e um grupo de intelectuais, que Borges apurou a verve de pedagogo. Professor de Castro Alves e Rui Barbosa, escreveu gramáticas e vários livros didáticos.

IMPRESCINDÍVEL

De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), a ampliação do investimento no Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) chegou a R$ 2,1 bilhões em 2024, valor 79% maior que o investido no ano letivo de 2023, segundo levantamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao MEC. Durante o ano letivo de 2024, o programa distribuiu 194,6 milhões de exemplares, visando atender mais de 31 milhões de estudantes em todo o País.

“O livro didático é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento das aulas. Há quem o critique, porém, não podemos negar que se trata de um material de apoio necessário para os professores, sobretudo os que estão em início de carreira. Óbvio que, no mundo tão tecnológico em que estamos, o professor não deveria se ater apenas ao livro didático, mas, pensando nas crianças que não têm acesso a essa tecnologia, cremos que o livro é imprescindível”, afirma Vicência Kaspary, especialista no assunto, conhecida como Vivi.

EM CAMPO GRANDE

Professora de geografia e mestra em Educação, Vivi atua no setor do livro didático da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed). Ela fornece um breve panorama dessa importante ferramenta pedagógica nas escolas da Rede Municipal de Ensino [Reme] e fala sobre a sua utilização e importância em diferentes momentos da vida escolar.

“Em épocas passadas, havia escolha de um material regional e também foram produzidos pela Semed livros de apoio sobre Mato Grosso do Sul e Campo Grande, separadamente, destinados ao público do 3º e 4º anos. Entretanto, como sendo parte do PNLD, não aconteceram mais inscrições de obras regionais de MS; de outros estados, ainda há. Por isso não trabalhamos com um livro [regional] específico”, diz a educadora.

“Ademais, no processo de escolha que acontece a cada quatro anos, os diretores, os professores e a equipe técnica optaram por uma escolha única do material didático: cada escola faz a sua escolha individual, mas a rede funciona com aquelas obras que foram mais escolhidas em cada componente”, explica Vivi.

“Nesse aspecto, haveria a possibilidade de se escolher o livro por região da cidade, o que aproximaria mais, talvez, a realidade e o sentido regional mais local dos grupos de escolas. Entretanto, em função da constante falta de livros, sobretudo no início do ano letivo, a equipe técnico-pedagógica, os professores e os diretores, na quase maioria, preferem a escolha única para a rede”, pondera a professora.

Sobre como deve ser o livro didático para cada momento da vida escolar, a especialista diz que o principal ponto é o livro estar de acordo com a faixa etária da criança e que existe uma preocupação em se analisar as obras que são inscritas em cada processo de escolha, trabalho feito pelo FNDE.

“Professores de níveis diversos – doutores, mestres, professores regentes – fazem a análise do material e disponibilizam o resultado no Guia do Livro Didático; lá, os professores podem ler as resenhas, tomando conhecimento dos conteúdos e tudo mais que o livro oferece. Trata-se de livros de boa qualidade, que abordam os assuntos que devem ser abordados sem invencionices. Eventualmente há reclamações de alguns pais ou responsáveis mais conservadores, que não aceitam determinados assuntos, o que é lamentável”, afirma.

ACESSO E QUALIDADE

Na visão do professor Ludovico Omar Bernardi, que é especialista em Didática e Metodologia do Ensino, ao oferecer materiais adaptados a cada fase do aprendizado, os livros didáticos garantem que as crianças tenham uma base sólida em disciplinas essenciais como matemática, língua portuguesa, ciências e história.

Além disso, esses recursos auxiliam os professores na condução das aulas, proporcionando um roteiro pedagógico estruturado e alinhado às diretrizes educacionais.

“Mesmo com o avanço da digitação e dos recursos modernos, o material didático mantém seu papel fundamental no processo educacional. Mesmo em um período em que há o uso excessivo de telas, os livros, que já eram importantes, ganharam um novo papel, que é trabalhar a atenção e a concentração das crianças, despertando o gosto pela leitura e pelo ensino”, explica Bernardi, que é doutor em Letras.

Os livros didáticos oferecidos pelo FNDE já são utilizados desde a Educação Infantil – grupos 4 e 5, a partir dos 4 anos de idade. As escolas também recebem livros literários para os diferentes níveis de ensino. Vivi chama a atenção para as lacunas e as imperfeições que muitas vezes módulos e apostilas de estudo apresentam em relação ao livro didático.

“O livro didático, sem sombra de dúvidas, é mais completo. Já presenciei a apresentação de um material apostilado que, na realidade, usou imagens e textos do livro didático, só ‘enxugando’ em algumas situações. Não vejo sentido em trocar um material mais completo por um outro que faz uma cópia mais bonitinha”, afirma a professora técnica da Semed.

Outro aspecto crucial desse material é a democratização do ensino. Em muitas regiões, especialmente nas mais carentes, a ferramenta é a principal e, por vezes, a única fonte de informação para os estudantes. Dessa forma, garantir o acesso a livros de qualidade é um passo essencial para reduzir as desigualdades educacionais e promover uma educação mais inclusiva.

ESTÍMULO

“Além da transmissão de conhecimento, os livros didáticos estimulam o hábito da leitura desde cedo, algo que impacta diretamente o desenvolvimento cognitivo e a capacidade de interpretação dos alunos. Crianças que crescem tendo contato com bons materiais tendem a desenvolver maior habilidade na interpretação de informações e na escrita, o que se reflete positivamente em toda a sua trajetória acadêmica e profissional”, afirma Bernardi.

“Por isso, é fundamental que escolas, educadores, gestores e famílias valorizem e incentivem o uso dos livros didáticos. Investir nesta ferramenta é investir no futuro das crianças e no progresso de uma sociedade mais justa, informada e preparada para os desafios em diferentes áreas da vida”, destaca Bernardi, que também é diretor acadêmico de um grupo de ensino.

O PATRONO

Um nome que merece destaque neste cenário é o de Abílio César Borges (1824–1891), educador, médico e intelectual brasileiro que desempenhou um papel fundamental na modernização do ensino no País durante o século 19. Ele é reconhecido por ter sido um dos principais responsáveis pela introdução e a difusão do livro didático nas escolas brasileiras.

O ensino no Brasil era precário e pouco estruturado, já que as escolas careciam de métodos pedagógicos organizados e os materiais eram escassos. A educação, em grande parte, seguia o modelo tradicional, baseado na memorização e na oralidade. Foi nesse cenário que Abílio César Borges propôs reformas educacionais, enfatizando o uso de livros didáticos para sistematizar e melhorar o aprendizado.

Seus esforços foram fundamentais para consolidar o uso dessa ferramenta nas escolas, pois ele acreditava que o material impresso poderia padronizar o ensino e facilitar o aprendizado. Além disso, Abílio César Borges também atuou como autor e organizador de materiais didáticos, ajudando a estruturar o ensino primário no Brasil.

SAIBA

A Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande atende 107.354 alunos distribuídos em 208 escolas, sendo 110 exclusivas de Educação Infantil, 81 que funcionam da Educação Infantil ao Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), 16 que funcionam só com o Ensino Fundamental e uma que funciona com o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.

