Noite da Seresta volta nesta sexta-feira (15) com show de Wanderléa

Passado mais de uma década desde o último show do projeto em Campo Grande, a Cidade Morena prepara a volta da Noite da Seresta nesta sexta-feira (15), com show da cantora Wanderléa, a partir das 18h30 na Praça do Rádio Clube.

Evento que já trouxe Oswaldo e Montenegro e Demônios da Garoa para Campo Grande, a Noite da Seresta deve voltar a ser figurinha carimbada no calendário de eventos da Cidade Morena, como afirma o secretário Executivo da Cultura em Campo Grande, Valdir Gomes.

Em entrevista ao Correio do Estado, o ex-vereador e agora titular da pasta da cultura diz que a ideia é ocupar a Capital com ações desse setor, sendo a volta desse projeto um pedido antigo da população.

"A ideia surgiu a pedido da população, porque nos eventos grandes de sertanejo, rock, esse é um público que não consegue ir, por serem atrações mais voltadas para a juventude", disse o secretário.

Com a praça recuperada com apoio da Velutex, Valdir afirma que a intenção é dar sequência ao projeto, "uma vez que o espaço está revitalizado, com bancos colocados" e é necessário ocupar esses pontes de Campo Grande.

"A prefeita está nos cobrando que não deixe esse espaço ocioso, que ocupe com atividades culturais... então, o primeiro vai ser agora o desafio, o teste para ver como a população vai receber de volta [a Noite da Seresta]", disse.

Para todas as idades

Mesmo que a cidade já contemple os demais públicos com as devidas atrações por idade e gênero musical, como bem apontou o secretário, Valdir espera ainda que a volta da Noite da Seresta seja também um ponto de união entre as famílias e gerações.

"Lógico que a gente quer que a juventude vá, mas a gente quer que esses moradores do entorno e mais de idade vão também. Porque é um evento que não é pago, que nós iremos dispôr cadeiras, então o público também não ficará em pé", expõe.

Com a última atração do projeto acontecendo há aproximadamente 12 anos, a intenção do secretário é que o nome de Wanderléa seja uma forma de apelo para atrair o público campo-grandense.

"Quando você fala de trazer um artista que já fez sucesso, o pessoal jovem não conhece quem é. A gente quer fazer outra Noite da Seresta, já tem pedido de vários nomes. É um projeto da família, era a rainha da Jovem Guarda, mas hoje está com seus 80 anos e no palco, é a terceira idade ainda presente na cultura", complementou.

O evento contará com abertura do seresteiro Silvio Lobo, com um grupo de cantantes que abre a Noite da Seresta e esquenta o palco para Wanderléa, com expectativa de que o show se encerre até por volta de 22h.

Noite da Seresta

Projeto que ganhou forças a partir dos anos 2000, a noite da seresta tornou-se evento característico em Campo Grande, com as edições especiais trazendo nomes de sucesso para a Cidade Morena.

Em 15 de agosto de 2008, por exemplo, quando a pasta local ainda era chamada de noite da seresta Fundação Municipal de Cultura (antiga Fundac), a Praça do Rádio Clube recebia o show de Oswaldo Montenegro, em celebração aos 109 anos de Campo Grande.

E não que os grandes nomes eram reservados às datas importantes de celebração, já que cerca de três meses antes, o show da Noite da Seresta de sexta-feira 09 de maio de 2008 era apresentado por Agnaldo Timóteo, eventos que nos anos e edições seguintes ainda trouxe:

Márcio Greyck

Ângelo Máximo

Cantora Perla Paraguaia

Banda Galvão

Wanderley Cardoso

Demônios da Garoa

Além dos nomes vindos de fora, alguns expoentes locais também faziam sucesso na Noite da Seresta, como o show de Tetê Espíndola e parte da família, como os irmãos Alzira E.; Geraldo e Celito, ou mesmo o show do Grupo Acaba, dono de verdadeiros hinos locais como "Pássaro Branco" e Kananciuê".

