CAMPO GRANDE

Noite da Seresta volta nesta sexta-feira (15) com show de Wanderléa

Grupo de cantantes abre a Noite da Seresta e esquenta o palco para a Rainha da Jovem Guarda, com expectativa de que o show se encerre até por volta de 22h

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

14/08/2025 - 13h29
Passado mais de uma década desde o último show do projeto em Campo Grande, a Cidade Morena prepara a volta da Noite da Seresta nesta sexta-feira (15), com show da cantora Wanderléa, a partir das 18h30 na Praça do Rádio Clube.  

Evento que já trouxe Oswaldo e Montenegro e Demônios da Garoa para Campo Grande, a Noite da Seresta deve voltar a ser figurinha carimbada no calendário de eventos da Cidade Morena, como afirma o secretário Executivo da Cultura em Campo Grande, Valdir Gomes. 

Em entrevista ao Correio do Estado, o ex-vereador e agora titular da pasta da cultura diz que a ideia é ocupar a Capital com ações desse setor, sendo a volta desse projeto um pedido antigo da população. 

"A ideia surgiu a pedido da população, porque nos eventos grandes de sertanejo, rock, esse é um público que não consegue ir, por serem atrações mais voltadas para a juventude", disse o secretário. 

Com a praça recuperada com apoio da Velutex, Valdir afirma que a intenção é dar sequência ao projeto, "uma vez que o espaço está revitalizado, com bancos colocados" e é necessário ocupar esses pontes de Campo Grande. 

"A prefeita está nos cobrando que não deixe esse espaço ocioso, que ocupe com atividades culturais... então, o primeiro vai ser agora o desafio, o teste para ver como a população vai receber de volta [a Noite da Seresta]", disse. 

Para todas as idades 

Mesmo que a cidade já contemple os demais públicos com as devidas atrações por idade e gênero musical, como bem apontou o secretário, Valdir espera ainda que a volta da Noite da Seresta seja também um ponto de união entre as famílias e gerações. 

"Lógico que a gente quer que a juventude vá, mas a gente quer que esses moradores do entorno e mais de idade vão também. Porque é um evento que não é pago, que nós iremos dispôr cadeiras, então o público também não ficará em pé", expõe. 

Com a última atração do projeto acontecendo há aproximadamente 12 anos, a intenção do secretário é que o nome de Wanderléa seja uma forma de apelo para atrair o público campo-grandense. 

"Quando você fala de trazer um artista que já fez sucesso, o pessoal jovem não conhece quem é. A gente quer fazer outra Noite da Seresta, já tem pedido de vários nomes. É um projeto da família, era a rainha da Jovem Guarda, mas hoje está com seus 80 anos e no palco, é a terceira idade ainda presente na cultura", complementou. 

O evento contará com abertura do seresteiro Silvio Lobo, com um grupo de cantantes que abre a Noite da Seresta e esquenta o palco para Wanderléa, com expectativa de que o show se encerre até por volta de 22h.

Noite da Seresta

Projeto que ganhou forças a partir dos anos 2000, a noite da seresta tornou-se evento característico em Campo Grande, com as edições especiais trazendo nomes de sucesso para a Cidade Morena. 

Em 15 de agosto de 2008, por exemplo, quando a pasta local ainda era chamada de noite da seresta Fundação Municipal de Cultura (antiga Fundac), a Praça do Rádio Clube recebia o show de Oswaldo Montenegro, em celebração aos 109 anos de Campo Grande. 

E não que os grandes nomes eram reservados às datas importantes de celebração, já que cerca de três meses antes, o show da Noite da Seresta de sexta-feira 09 de maio de 2008 era apresentado por Agnaldo Timóteo, eventos que nos anos e  edições seguintes ainda trouxe: 

  • Márcio Greyck 
  • Ângelo Máximo 
  • Cantora Perla Paraguaia
  • Banda Galvão
  • Wanderley Cardoso 
  • Demônios da Garoa

Além dos nomes vindos de fora, alguns expoentes locais também faziam sucesso na Noite da Seresta, como o show de Tetê Espíndola e parte da família, como os irmãos Alzira E.; Geraldo e Celito, ou mesmo o show do Grupo Acaba, dono de verdadeiros hinos locais como "Pássaro Branco" e Kananciuê". 

 

SAÚDE

Entenda a relação entre o cuidado com os ouvidos e o bem-estar na terceira idade

Especialistas explicam como o cuidado com os ouvidos pode preservar a autonomia, a comunicação e até a memória na terceira idade, ajudando a superar o desafio da perda auditiva no envelhecimento; "Ouvir bem é essencial para viver bem", diz médica

13/08/2025 09h30

Comum com o envelhecimento, perda auditiva pode afetar diretamente a comunicação, a cognição e até mesmo o equilíbrio emocional de quem está na terceira idade

Comum com o envelhecimento, perda auditiva pode afetar diretamente a comunicação, a cognição e até mesmo o equilíbrio emocional de quem está na terceira idade Reprodução

Com o aumento da expectativa de vida no Brasil, o cuidado com a saúde auditiva dos idosos se tornou mais do que uma questão de bem-estar. É uma necessidade de saúde pública

 A perda auditiva, comum com o envelhecimento, pode afetar diretamente a comunicação, a cognição e até mesmo o equilíbrio emocional de quem está na terceira idade. A boa notícia é que há muito o que fazer para prevenir, detectar precocemente e tratar essas alterações.

A perda auditiva mais comum na velhice, segundo a médica otorrinolaringologista Ana Beatriz Spina, é a presbiacusia. Trata-se de uma degeneração natural do sistema auditivo. “Ela afeta principalmente as frequências agudas e, muitas vezes, vem acompanhada da queixa de que a pessoa ‘ouve, mas não entende’”, explica a médica.

Outros fatores, como exposição a ruídos ao longo da vida, doenças crônicas, uso de medicamentos ototóxicos (que lesionam o ouvido) e infecções prévias, também contribuem para o agravamento do quadro.
Além disso, hábitos aparentemente inofensivos podem ter impacto negativo.

“O uso de cotonetes, por exemplo, pode empurrar a cera para o fundo do canal auditivo, acumulando o cerume ao invés de remover, e também pode causar infecções ou até perfuração do tímpano. O ideal é limpar apenas a parte externa da orelha com uma toalha úmida”, orienta dra. Ana Beatriz.

Já a fonoaudióloga Christiane Nicodemo, mestre em distúrbios da comunicação e linguagem, ressalta o papel da fonoaudiologia tanto na prevenção quanto na reabilitação.

“Realizamos exames audiológicos periódicos para detectar precocemente qualquer alteração, orientamos sobre prevenção e estimulamos a audição no cotidiano com exercícios auditivos e cognitivos”, afirma a especialista.

SINAIS

É comum que o idoso demore a reconhecer os primeiros sinais de perda auditiva. A dra. Ana Beatriz lista alguns dos principais indícios de que é hora de procurar um especialista:

“Dificuldade para entender conversas, aumento do volume da TV, zumbido constante e até quedas frequentes podem estar associados à perda auditiva. O ideal é fazer uma avaliação a cada um ou dois anos, mesmo sem sintomas”, recomenda a médica.

O acompanhamento também é essencial para quem já utiliza aparelhos auditivos. “Eles devem ser ajustados conforme o feedback do paciente e o uso precisa ser gradual, começando em ambientes mais tranquilos. O apoio do fonoaudiólogo nessa fase é fundamental”, explica Christiane.

Segundo ela, parte do trabalho é ajudar o idoso a encarar o dispositivo como um aliado. “É importante desmistificar o aparelho auditivo como um sinal de incapacidade. Ele representa, na verdade, autonomia e reconexão com o mundo”, afirma.

OUVINDO MELHOR

A prevenção e o estímulo auditivo podem estar no dia a dia. Ouvir música identificando os instrumentos, tentar localizar sons de olhos fechados, praticar jogos de memória sonora e comentar o conteúdo de podcasts são alguns dos exercícios sugeridos por Christiane.

“Conversar em ambientes tranquilos e bem iluminados, para aproveitar a leitura labial, também é uma estratégia valiosa”, diz a fonoaudióloga.

Do ponto de vista médico, a dra. Ana Beatriz recomenda uma vida saudável como grande aliada da audição.

“Controlar doenças crônicas como diabetes e hipertensão, evitar medicamentos ototóxicos, adotar uma alimentação equilibrada e praticar exercícios físicos são cuidados que protegem a saúde auditiva”, afirma.

Ela destaca ainda a importância da vacinação contra doenças como gripe, pneumonia e meningite, que podem afetar diretamente o sistema auditivo.

ALÉM DOS OUVIDOS

A perda auditiva não tratada está associada ao isolamento social, à depressão e até ao declínio cognitivo. Por isso, cuidar da audição é, também, cuidar da mente e das relações.

“Quando o idoso começa a se afastar das conversas por não conseguir acompanhar, isso impacta diretamente sua qualidade de vida”, alerta a fonoaudióloga.

Ambas as especialistas concordam que a chave está na informação e na ação precoce.

“A audição deve ser acompanhada com o mesmo zelo que temos com a visão, a pressão arterial ou a glicemia. Ouvir bem é essencial para viver bem”, afirma dra. Ana Beatriz.

Diálogo

Prefeitos que estavam salientes que só e esfregando as mãos de contentamen... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (13)

13/08/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Fabrício Carpinejar - escritor brasileiro

Os amigos são para toda a vida,  ainda que não estejam conosco a vida inteira. Amigo é destino, amigo é vocação”.

Felpuda

Prefeitos que estavam salientes que só e esfregando as mãos de contentamento, pensando em “assistir de camarote”  a shows de artistas nacionais, quando de festividades  em seus municípios, estão tendo que repensar, digamos,  seus conceitos. A crise econômica no País, a queda de repasse,  e o cenário de incertezas sobre o que vem por aí estão obrigando  os ditos-cujos a somar lá, subtrair cá, dividir ali e multiplicar  zero com zero. A continuar assim, o jeito será voltar aos velhos tempos, quando era colocada uma caixa de som no alto de um poste  na praça central, e tocar as músicas “mais pedidas do momento”.

Diálogo

Confissão

A divulgação de um vídeo mostrando a deputada federal Camila Jara, do PT, insinuando  ter agredido o colega de Legislativo Nikolas Ferreira, do PL, coloca por terra sua manifestação de que não teria praticado tal ato. Com isso, parlamentares da direita estão pedindo providências rigorosas.

Mais

Tropa de choque saiu  a seu favor, falando  de sua compleição física  e tratamento de câncer,  assim como ela o fez  em sua nota oficial, mas o vídeo será mais um elemento  a ser anexado ao pedido  para que seja punida.

DiálogoDra. Maria José Maldonado e Jucimara Palieraqui

 

DiálogoIsabela Curiati e Sophia Patsch

Com pompas

Ao retornar da missão asiática,  o governador Riedel deverá anunciar sua entrada no PP. De acordo com o que se ouve nos bastidores, isso deverá ocorrer no fim deste mês e, segundo comentários, será  uma chegada com pompas  e circunstâncias, com significado para o Progressista. Isto porque  o partido estaria no comando político-administrativo  de Mato Grosso do Sul  e de Campo Grande. Portanto...

Agito

O ex-governador Azambuja deverá ingressar no PL, que passará  a comandar, fruto do acordo  com o ex-presidente Bolsonaro  e Valdemar Costa Neto. Sua chegada ao partido, porém, não deverá ser tão tranquila como a de Riedel ao PP. Ele terá ainda pela frente arestas com bolsonaristas ainda inconformados com sua entrada. Assumindo a direção da legenda, ainda terá de apagar incêndios de alguns deles, como o do deputado Pollon, que está pedindo para ser convidado para ir a novo endereço.

Cadeira

Vale ressaltar que o ex-governador Azambuja está tendo todo  o respaldo da cúpula nacional  do PL, porque é um nome com potencial de conquistar uma cadeira no Senado.  Deve ser levado em conta que essa é uma meta do ex-presidente Jair Bolsonaro, a de conquistar o maior número de cadeiras naquela Casa, para que a direita se fortaleça e possa dar andamento ao projeto de poder contra a esquerda, que tem feito caças às bruxas.

