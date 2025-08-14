Noite da Seresta volta nesta sexta-feira (15) com show de Wanderléa

Passado mais de uma década desde o último show do projeto em Campo Grande, a Cidade Morena prepara a volta da Noite da Seresta nesta sexta-feira (15), com show da cantora Wanderléa, a partir das 18h30 na Praça do Rádio Clube.
Evento que já trouxe Oswaldo e Montenegro e Demônios da Garoa para Campo Grande, a Noite da Seresta deve voltar a ser figurinha carimbada no calendário de eventos da Cidade Morena, como afirma o secretário Executivo da Cultura em Campo Grande, Valdir Gomes.
Em entrevista ao Correio do Estado, o ex-vereador e agora titular da pasta da cultura diz que a ideia é ocupar a Capital com ações desse setor, sendo a volta desse projeto um pedido antigo da população.
"A ideia surgiu a pedido da população, porque nos eventos grandes de sertanejo, rock, esse é um público que não consegue ir, por serem atrações mais voltadas para a juventude", disse o secretário.
Com a praça recuperada com apoio da Velutex, Valdir afirma que a intenção é dar sequência ao projeto, "uma vez que o espaço está revitalizado, com bancos colocados" e é necessário ocupar esses pontes de Campo Grande.
"A prefeita está nos cobrando que não deixe esse espaço ocioso, que ocupe com atividades culturais... então, o primeiro vai ser agora o desafio, o teste para ver como a população vai receber de volta [a Noite da Seresta]", disse.
Para todas as idades
Mesmo que a cidade já contemple os demais públicos com as devidas atrações por idade e gênero musical, como bem apontou o secretário, Valdir espera ainda que a volta da Noite da Seresta seja também um ponto de união entre as famílias e gerações.
"Lógico que a gente quer que a juventude vá, mas a gente quer que esses moradores do entorno e mais de idade vão também. Porque é um evento que não é pago, que nós iremos dispôr cadeiras, então o público também não ficará em pé", expõe.
Com a última atração do projeto acontecendo há aproximadamente 12 anos, a intenção do secretário é que o nome de Wanderléa seja uma forma de apelo para atrair o público campo-grandense.
"Quando você fala de trazer um artista que já fez sucesso, o pessoal jovem não conhece quem é. A gente quer fazer outra Noite da Seresta, já tem pedido de vários nomes. É um projeto da família, era a rainha da Jovem Guarda, mas hoje está com seus 80 anos e no palco, é a terceira idade ainda presente na cultura", complementou.
O evento contará com abertura do seresteiro Silvio Lobo, com um grupo de cantantes que abre a Noite da Seresta e esquenta o palco para Wanderléa, com expectativa de que o show se encerre até por volta de 22h.
Noite da Seresta
Projeto que ganhou forças a partir dos anos 2000, a noite da seresta tornou-se evento característico em Campo Grande, com as edições especiais trazendo nomes de sucesso para a Cidade Morena.
Em 15 de agosto de 2008, por exemplo, quando a pasta local ainda era chamada de noite da seresta Fundação Municipal de Cultura (antiga Fundac), a Praça do Rádio Clube recebia o show de Oswaldo Montenegro, em celebração aos 109 anos de Campo Grande.
E não que os grandes nomes eram reservados às datas importantes de celebração, já que cerca de três meses antes, o show da Noite da Seresta de sexta-feira 09 de maio de 2008 era apresentado por Agnaldo Timóteo, eventos que nos anos e edições seguintes ainda trouxe:
- Márcio Greyck
- Ângelo Máximo
- Cantora Perla Paraguaia
- Banda Galvão
- Wanderley Cardoso
- Demônios da Garoa
Além dos nomes vindos de fora, alguns expoentes locais também faziam sucesso na Noite da Seresta, como o show de Tetê Espíndola e parte da família, como os irmãos Alzira E.; Geraldo e Celito, ou mesmo o show do Grupo Acaba, dono de verdadeiros hinos locais como "Pássaro Branco" e Kananciuê".