Nos cinemas, entra em cartaz "O Agente Secreto", além de shows gratuitos e muito mais

Wagner Moura é protagonista do premiado quinto longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, que acompanha a volta de um professor universitário ao Recife no ano de 1977 - Foto: Divulgação

Acabou a espera. Depois da temporada de pré-estreias, que, inclusive, contou com sessões em Campo Grande, já está em cartaz, desde ontem, em circuito nacional, “O Agente Secreto”.

O quinto longa-metragem de Kleber Mendonça, com Wagner Moura no papel principal, vem trilhando uma carreira de sucesso em festivais mundo afora desde que foi premiado, no mês de maio, no Festival de Cannes, de onde levou, por exemplo, as Palmas – nome do troféu entregue ao vencedores do evento – de melhor direção e ator.

O filme acompanha a volta de Marcelo (Moura), um professor, ao Recife no ano de 1977. Ele tenta livrar-se de um juramento de morte após desentendimentos com um burocrata que, por interesses pessoais, tenta prejudicar sua pesquisa na universidade pública.

Marcelo também quer ficar perto do filho e resgatar o passado da mãe. Há, porém, muito mais que esses elementos de gênero no longa, que restitui o Brasil da ditadura militar e particularidades do povo pernambucano com vigor, sutileza e envolvimento. O elenco é todo nota dez.

Cada vez mais cotado como favorito ao Oscar, por seu conjunto e pela performance de Wagner Moura, “O Agente Secreto” chega à capital com pelo menos 19 sessões – conforme o dia, passa de 20 o número de sessões – a partir de meio-dia nos três circuitos de salas multiplex dos shopping centers da capital; Cinemark (Shopping Campo Grande), UCI (Bosque dos Ipês) e Cinépolis (Norte Sul Plaza). Classificação indicativa: 16 anos.

AFRICANIDADES

Com uma programação completamente gratuita, que vem movimentando a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) desde segunda-feira, o Festival Africanidades 2025 termina hoje, com o sarau “África na Concha”, das 17h às 19h30min, na Concha Acústica da UFMS.

A cantora Pretah, a performer Preta Princesa e a Associação Cultural Resiliência Capoeira estão entre as atrações que vão se apresentar. Liga Breaking e Fael Versos 67 também participam do evento, que terá um palco aberto para quem quiser mostrar seu talento.

No primeiro dia, o festival teve show da Banda BatuqueCanta, com participação do Coletivo Tarja Preta, desfile “Afro Sustentável – Coleção Fashion Livres” e abertura da exposição “Raízes em Movimentos”.

Palestras e rodas de conversa sobre identidade, ancestralidade e protagonismo negro nas artes, na educação e na ciência – de terça até ontem ampliaram o tom de engajamento do Africanidades, que integra o calendário do Mês da Consciência Negra.

Gastronomia (Zezé do Acarajé, geleias e licores artesanais de Marileida, etc.), artesanato e economia criativa reforçam o ambiente de convivência e celebração coletiva.

Realizado pelo Instituto Projeto Livres, em parceria com a UFMS, o festival conta com investimento da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do governo federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), operacionalizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Cultura (Fundac).

SONORA BRASIL

Hoje e amanhã, o Sesc Teatro Prosa recebe os dois últimos shows do Sonora Brasil 2024/2025. O projeto busca mapear as tradições sonoras de diferentes regiões do País, bem como as releituras e atualizações que dão fôlego contemporâneo às expressões mais antigas. Hoje, os sul-mato-grossenses Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro apresentam o show “Saudações Pantaneiras”.

Amanhã, Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro, pai e filho, mostram a potência das famosas guitarradas do Pará. Os shows começam às 19h, com entrada franca – via Sympla ou lista de espera na porta conforme a lotação do espaço (208 lugares). O Sesc Teatro Prosa fica na Rua Anhanduí, nº 200.

CASA AMARELA

O encontro “Café com a Vizinhança: Histórias do Tombamento – Uma Criação Coletiva” abre, no domingo, às 8h30min, a programação especial de fim de ano da Casa Amarela (na Rua dos Ferroviários, nº 118, Centro), com a participação de Maria Madalena Mereb, que se dedica à memória da cultura ferroviária. A agenda segue até dezembro.

“Teremos quatro encontros ao longo desse período – nos dias 9 e 23 de novembro e 7 e 21 de dezembro. A ideia é reunir pessoas queridas em torno de um café e de boas conversas, resgatando histórias e afetos, que relembram a história viva do Complexo Ferroviário de Campo Grande”, explica Tatiana De Conto, a arteterapeuta, idealizadora do projeto e gestora da Casa Amarela ao lado do artista Guido Drummond.

A programação inclui: Bazar de Natal, Espaço Café, Oficina Arteterapêutica de Natal, contação de histórias e a roda de conversa “Lídia Baís – Uma Mulher à Frente de Seu Tempo”, com Tatiana de Conto e Larissa Anzoátegui, no dia 12 de dezembro, às 18h.

O projeto é financiado pela Pnab, do MinC e governo federal, via edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

Mais informações: @casa.amarela.muau.