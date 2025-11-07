Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Nos cinemas, entra em cartaz "O Agente Secreto", além de shows gratuitos e muito mais

Entra em cartaz "O Agente Secreto", o premiado longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura no papel principal, cotado para o principal prêmio de Hollywood; Geraldo Espíndola, Marcelo Loureiro, Manoel e Felipe Cordeiro, além da cantora Pretah

Da Redação

Da Redação

07/11/2025 - 10h00
Acabou a espera. Depois da temporada de pré-estreias, que, inclusive, contou com sessões em Campo Grande, já está em cartaz, desde ontem, em circuito nacional, “O Agente Secreto”.

O quinto longa-metragem de Kleber Mendonça, com Wagner Moura no papel principal, vem trilhando uma carreira de sucesso em festivais mundo afora desde que foi premiado, no mês de maio, no Festival de Cannes, de onde levou, por exemplo, as Palmas – nome do troféu entregue ao vencedores do evento – de melhor direção e ator.

O filme acompanha a volta de Marcelo (Moura), um professor, ao Recife no ano de 1977. Ele tenta livrar-se de um juramento de morte após desentendimentos com um burocrata que, por interesses pessoais, tenta prejudicar sua pesquisa na universidade pública.

Marcelo também quer ficar perto do filho e resgatar o passado da mãe. Há, porém, muito mais que esses elementos de gênero no longa, que restitui o Brasil da ditadura militar e particularidades do povo pernambucano com vigor, sutileza e envolvimento. O elenco é todo nota dez.

Cada vez mais cotado como favorito ao Oscar, por seu conjunto e pela performance de Wagner Moura, “O Agente Secreto” chega à capital com pelo menos 19 sessões – conforme o dia, passa de 20 o número de sessões – a partir de meio-dia nos três circuitos de salas multiplex dos shopping centers da capital; Cinemark (Shopping Campo Grande), UCI (Bosque dos Ipês) e Cinépolis (Norte Sul Plaza). Classificação indicativa: 16 anos.

AFRICANIDADES

Com uma programação completamente gratuita, que vem movimentando a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) desde segunda-feira, o Festival Africanidades 2025 termina hoje, com o sarau “África na Concha”, das 17h às 19h30min, na Concha Acústica da UFMS.

A cantora Pretah, a performer Preta Princesa e a Associação Cultural Resiliência Capoeira estão entre as atrações que vão se apresentar. Liga Breaking e Fael Versos 67 também participam do evento, que terá um palco aberto para quem quiser mostrar seu talento.

No primeiro dia, o festival teve show da Banda BatuqueCanta, com participação do Coletivo Tarja Preta, desfile “Afro Sustentável – Coleção Fashion Livres” e abertura da exposição “Raízes em Movimentos”.

Palestras e rodas de conversa sobre identidade, ancestralidade e protagonismo negro nas artes, na educação e na ciência – de terça até ontem ampliaram o tom de engajamento do Africanidades, que integra o calendário do Mês da Consciência Negra.

Gastronomia (Zezé do Acarajé, geleias e licores artesanais de Marileida, etc.), artesanato e economia criativa reforçam o ambiente de convivência e celebração coletiva.

Realizado pelo Instituto Projeto Livres, em parceria com a UFMS, o festival conta com investimento da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do governo federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), operacionalizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Cultura (Fundac).

SONORA BRASIL

Hoje e amanhã, o Sesc Teatro Prosa recebe os dois últimos shows do Sonora Brasil 2024/2025. O projeto busca mapear as tradições sonoras de diferentes regiões do País, bem como as releituras e atualizações que dão fôlego contemporâneo às expressões mais antigas. Hoje, os sul-mato-grossenses Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro apresentam o show “Saudações Pantaneiras”.

Amanhã, Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro, pai e filho, mostram a potência das famosas guitarradas do Pará. Os shows começam às 19h, com entrada franca – via Sympla ou lista de espera na porta conforme a lotação do espaço (208 lugares). O Sesc Teatro Prosa fica na Rua Anhanduí, nº 200.

CASA AMARELA

O encontro “Café com a Vizinhança: Histórias do Tombamento – Uma Criação Coletiva” abre, no domingo, às 8h30min, a programação especial de fim de ano da Casa Amarela (na Rua dos Ferroviários, nº 118, Centro), com a participação de Maria Madalena Mereb, que se dedica à memória da cultura ferroviária. A agenda segue até dezembro.

“Teremos quatro encontros ao longo desse período – nos dias 9 e 23 de novembro e 7 e 21 de dezembro. A ideia é reunir pessoas queridas em torno de um café e de boas conversas, resgatando histórias e afetos, que relembram a história viva do Complexo Ferroviário de Campo Grande”, explica Tatiana De Conto, a arteterapeuta, idealizadora do projeto e gestora da Casa Amarela ao lado do artista Guido Drummond.

A programação inclui: Bazar de Natal, Espaço Café, Oficina Arteterapêutica de Natal, contação de histórias e a roda de conversa “Lídia Baís – Uma Mulher à Frente de Seu Tempo”, com Tatiana de Conto e Larissa Anzoátegui, no dia 12 de dezembro, às 18h.

O projeto é financiado pela Pnab, do MinC e governo federal, via edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

Mais informações: @casa.amarela.muau.

Cuidado com o corpo

É possível conciliar bebida alcoólica e dieta?

06/11/2025 14h20

"Enquanto o organismo está ocupado em processar o etílico, a taxa metabólica da alimentação fica em segundo plano", diz a médica Foto: Divulgação

Brindar com os amigos faz parte da vida social de muitos brasileiros, e não é pouca gente. Segundo a 3ª edição do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad), publicado em setembro deste ano pela Unifesp em parceria com a Senad/MJSP, 42,5% da população consome bebidas alcoólicas.

Mas será que dá para curtir esses momentos sem colocar em risco a dieta, ainda mais para quem está na luta para emagrecer e se livrar daquela “pochete” insistente?

De acordo com a médica nutróloga Sylvia Ramuth, que atua em uma rede referência em emagrecimento e estética corporal, a bebida alcoólica, ao ser ingerida, é absorvida e metabolizada pelo fígado, podendo interromper temporariamente a oxidação de gorduras e carboidratos.

“Enquanto o organismo está ocupado em processar o etílico, a taxa metabólica da alimentação fica em segundo plano”, diz a médica.

Por isso, é fundamental adotar alguns cuidados para que o consumo social não comprometa a saúde nem atrapalhe a dieta. Diversos estudos e guias apontam que, se você mantiver um deficit calórico global (ou seja, consumir menos calorias do que gasta), ainda pode perder peso mesmo bebendo.

No entanto, vale ressaltar que o álcool não fornece nutrientes significativos e é amplamente conhecido pelos malefícios que pode causar quando consumido em excesso.

Confira quatro orientações para conciliar o brinde ocasional com uma rotina equilibrada:

“MELHORES” OPÇÕES

“Nem todo coquetel é igual. Opte por aqueles que tenham menos açúcar e menor valor energético em sua composição. Vinhos secos, por exemplo, costumam ter entre 100 e 120 calorias por taça, enquanto misturas elaboradas com xaropes e licores podem ultrapassar facilmente 300 calorias cada. Para quem está em processo de emagrecimento, escolher versões mais simples faz diferença no resultado”, orienta a médica.

ÁGUA SEMPRE

“O álcool é diurético, ou seja, aumenta a perda de líquidos do organismo. Isso gera desidratação e favorece a famosa ressaca. Uma medida prática é alternar cada dose com um copo de água. Essa hidratação extra ajuda o fígado a processar melhor o destilado, diminui a retenção de líquidos e ainda reduz a vontade de continuar bebendo”, afirma a dra. Sylvia.

RESPEITE O TREINO

“Quem pratica atividade física deve ter atenção redobrada. O álcool prejudica a síntese de proteínas, que é fundamental para a recuperação muscular. Isso significa que beber na véspera de treinos intensos pode atrapalhar a evolução e aumentar o risco de lesões. Se for brindar, priorize os dias em que não há exercício no dia seguinte”, recomenda.

DEFINE UM LIMITE

“Ter um número máximo em mente é uma estratégia simples para evitar exageros e garantir o suficiente para socializar sem comprometer o plano alimentar. Mais do que isso, as calorias se acumulam rapidamente e o metabolismo fica sobrecarregado, o que dificulta o emagrecimento”, alerta a especialista.

Então é Natal

Papai Noel chega com 'Natal dos Doces' em shopping de Campo Grande

Bom velhinho inaugura a decoração no dia 12 de novembro; confira as atrações

06/11/2025 14h15

Imagem Divulgação

O bom velhinho abre a temporada de festejos com a decoração que tem como tema “Natal dos Doces”, a partir do dia 12 de novembro, em um momento muito aguardado por famílias e entusiastas da data.

Antes de o Papai Noel pousar o trenó, às 16h será realizada a inauguração da decoração, que neste ano promove um verdadeiro convite aos sentidos, com cores vibrantes, aromas e detalhes que remetem ao sabor e à doçura dessa época tão especial no Shopping Campo Grande.

Com um espaço de mais de 300 m², repleto de cores e luzes, a atração contará com uma árvore de 14 metros de altura e, para alegria dos pequenos, brinquedos como o balanço juvenil, o rema-rema e o trilho.

Pensando nas crianças PcD, algumas das atrações foram adaptadas, reforçando o compromisso do shopping com a inclusão e o acolhimento de todos os públicos.

O momento do ano para renovar as fotos com a família trará magia por meio de luzes, música, cores e alegria, mantendo viva a tradição que encanta gerações.

“Mais do que decorar o shopping, queremos emocionar. O Natal desperta memórias afetivas e cria novas histórias, especialmente para as crianças. Por isso, planejamos uma chegada do Papai Noel cheia de surpresas e uma decoração que convida o público a viver essa magia com a gente”, destaca Victor Araújo, gerente de Marketing do Shopping Campo Grande.

Agenda do Noel


O visitante mais esperado da temporada estará disponível para fotos de terça-feira a domingo, das 16h às 20h, em um espaço aconchegante preparado para que cada visita seja um momento único.

Como nas edições anteriores, a chegada será marcada por uma grande festa, dança e um espetáculo que promete encantar o público de todas as idades, acendendo o espírito natalino e a beleza da magia do Natal.

