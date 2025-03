Nuvens carregadas ameaçam desabar temporal nas finanças... Leia na coluna de hoje

Correio B+

Com a carta do Louco como regente, este é um período propício para novos começos, aventuras e para ter a coragem de assumir riscos.

A Primeira Semana de Abril: O Louco e o Dia da Mentira

Abril começa com uma energia peculiar, que é refletida tanto nas brincadeiras do Dia da Mentira (1º de abril) quanto na simbologia da carta do Louco.



Tradicionalmente, o 1º de abril é o dia de pregar peças, enganar e se divertir. Esse espírito irreverente e despreocupado se conecta perfeitamente com o Louco, o arcano do Tarô que rege a primeira semana de abril.

O Louco nos ensina a confiar na jornada da vida, sem medo de cometer erros ou de lidar com o imprevisível. Ele é o arquétipo do começo de um novo ciclo, sem amarras, sem certezas, mas com a liberdade de explorar novos caminhos.



Este arcano nos lembra que, às vezes, a verdade é mais fluida do que pensamos e que, em certos momentos, a vida nos pede para rir de nós mesmos, sem levar tudo tão a sério.

Nesta semana, sob a regência do Louco, somos desafiados a explorar a leveza, o inesperado e a confiança de seguir o fluxo, sem receios. Em meio às mentiras e pegadinhas do dia 1º de abril, talvez seja o momento perfeito para refletir sobre o que é real para nós e o que, de fato, vale a pena levar a sério.

O Louco no Tarô: Coragem, Riscos e O Despertar para a Jornada

O Louco, de forma resumida, representa a pureza, a busca por novas experiências e o despertar para o desconhecido. No contexto do Tarô, o termo "louco" não possui conotação negativa. Ele reflete a capacidade de abraçar uma ingenuidade infantil, mantendo-se aberto para os ensinamentos e experiências do mundo.



O Louco é a energia bruta e primitiva, representando também uma tela em branco, pronta para ser moldada por uma jornada de autodescoberta e aprendizado. Com coragem e sem receios, ele se lança de coração aberto em uma nova aventura.

Ao longo da vida, enfrentamos diversos obstáculos e desafios. Podemos escolher nos esconder, cedendo ao medo, ou seguir em frente com coragem e espírito aberto, "dando uma de louco". Afinal, como diz o ditado popular: "quem não arrisca, não petisca".



Contudo, é essencial compreender que a carta do Louco não apenas nos ensina sobre a importância de se arriscar, mas também nos alerta para as possíveis perdas, já que, muitas vezes, o Louco age impulsivamente, sem avaliar ou ponderar as consequências de suas decisões.

Confesso que, por esse e outros motivos, só recentemente comecei a abraçar os aspectos mais positivos do arquétipo do Louco: a alegria, as possibilidades e os novos começos.



Isso é o que o Louco nos ensina! Agora vejo que o desconhecido é uma parte empolgante do processo de crescimento. A jornada pode ser alegre, fácil e divertida! O Louco nos convida a ver a vida como uma grande história, cheia de novas aventuras.

Com essa energia, nos tornamos mais receptivos a novas experiências, prontos para dar um “salto de fé” e enfrentar o que o futuro nos reserva. Assim como Dom Quixote, protagonista do clássico de Miguel de Cervantes, se lança em suas aventuras guiado pela fé e pela busca por ideais grandiosos, a carta do Louco nos convida a abraçar a jornada da vida com coragem, sem medo dos riscos, mesmo quando o caminho parece incerto ou até “impossível”.



Enquanto alguns veem o personagem como um mero louco, outros o veem como um idealista que usa a criatividade para transformar seu mundo e torná-lo menos trivial. “Quando a própria vida parece lunática, quem sabe onde está a loucura? Talvez ser excessivamente prático seja uma loucura. Renunciar aos sonhos - isso pode ser loucura.” (Dom Quixote)

Embora você possa sentir insegurança em relação ao caminho que deseja seguir, inspire-se na energia do Louco e confie que, no final, tudo se alinhará. O Louco se entrega à aventura com coragem, sem hesitar, e você também pode trilhar esse mesmo caminho!

A Jornada da Autodescoberta, Desafios e Reinvenção Pessoal

O Louco é reconhecido como o Arcano Maior mais significativo do Tarô, sendo, na verdade, o personagem central da jornada das cartas. Seu significado vai muito além do que normalmente associamos à palavra "loucura" ou a qualquer expressão ligada à ideia de insanidade.

Para o senso comum, o "louco" é visto como alguém que perdeu a razão. Entretanto, grandes pensadores e figuras públicas desafiariam essa visão convencional. Michel Foucault, com seu livro "História da Loucura", e Raul Seixas, ambos trouxeram novas perspectivas sobre o conceito de loucura.



Eles apresentaram a loucura não como algo a ser eliminado ou condenado, mas como uma parte essencial da vida humana. Para Nietzsche, inclusive, a loucura estaria ligada ao ímpeto criativo. Como Raul Seixas disse: “A arte de ser louco é jamais cometer a loucura de ser um sujeito normal.”

Na vida, é essencial estar disposto a abandonar as zonas de conforto para embarcar em uma jornada fascinante, desafiadora, dolorosa e, ao mesmo tempo, gratificante, na qual nos distanciamos das expectativas sociais e da imagem externa para descobrir nossa verdadeira essência.



Ao incorporar a energia do Louco, nos tornamos mais completos e autênticos, embora, frequentemente, sejamos incompreendidos – como quando mudamos radicalmente de profissão, decidimos tirar um período sabático para nos reinventar ou partimos em uma viagem dos sonhos, à procura do que realmente dá sentido à nossa vida, no melhor estilo do livro “Comer, Rezar, Amar”. Talvez o Louco seja, na verdade, um facilitador, nos desafiando a questionar e explorar novas possibilidades.

O Significado do Arcano do Louco no Tarô

No Tarô, a carta do Louco representa a leveza e a pureza da loucura. Seu número, zero, simboliza a ausência de intenções pré-concebidas, sejam elas boas ou más.



O zero reflete tanto o começo quanto o fim – o princípio está contido no fim e o fim, no princípio, formando um ciclo fechado. Esta carta está associada ao início de uma jornada, a um novo ciclo e à mente criativa, que ainda não foi moldada pelas convenções ou pela lógica rígida.

O Louco é o arquétipo que vê a realidade sem filtros ou distorções. Ele reconhece que tudo está interconectado e aceita as coisas como são, inclusive a si mesmo, sem julgamentos.



Sua visão não é contaminada pelas limitações do que é convencionalmente considerado "real". Ele nos convida a ver o mundo e a nós mesmos com olhos livres, sem as amarras de crenças ou medos.

De fato, para que novas ideias surjam, muitas vezes é necessário se afastar um pouco do que é visto como o "mundo real". O Louco nos lembra que a inovação e a inspiração vêm quando deixamos espaço para a mente fluir livremente, sem pressões externas.



“Um homem precisa de um pouco de loucura. Ou então nunca conseguirá quebrar as regras e ser livre.” (Nikos Kazantzakis, Zorba, o Grego)

Quando a carta do Louco surge como carta regente, ela pode indicar um novo estágio na vida, a coragem de dar um passo ousado ou a disposição para abraçar mudanças. Ela nos lembra das infinitas possibilidades que temos diante de nós, convidando-nos a arriscar e confiar na jornada.

A Carta do Louco - Divulgação

Perguntas para Reflexão

- Qual novo começo está se apresentando no horizonte?

- Que aventuras estou pronto para viver?

- Quais medos ou crenças limitantes ainda carrego comigo? Como posso soltá-los para abrir espaço para novas experiências e possibilidades?

- Quais áreas da minha vida demandam mais confiança e fé?

- Como posso cultivar um senso mais profundo de confiança no universo e em mim mesmo?

- Que ações posso tomar para incorporar a energia do Louco na minha vida?

Influência da Carta do Louco

A carta do Louco pode impactar diversas áreas da vida, trazendo consigo impulsividade e liberdade, mas também servindo como um alerta para os excessos.

No campo sentimental, a carta do Louco pode indicar paixões intensas e passageiras, focadas em momentos de diversão sem grandes compromissos emocionais. No plano material, ela sugere impulsividade em compras e gastos excessivos, levando a decisões baseadas em desejos imediatos, sem refletir sobre as consequências financeiras.



Já no campo mental, pode gerar confusão e falta de planejamento, resultando em escolhas precipitadas. Esse conjunto de influências nos desafia a equilibrar a liberdade com a reflexão, considerando as consequências de nossas ações nos âmbitos emocional, material e mental.

Vale lembrar que estamos nos últimos dias de Mercúrio Retrógrado, um período que ainda influencia a comunicação, os planos e a tomada de decisões. Portanto, não estamos totalmente livres de seus efeitos! O Louco pode nos incentivar a seguir em frente, mas o retrógrado nos lembra da necessidade de revisar e ajustar antes de avançarmos.

Carta do Louco e a Lua Crescente em Câncer

O Louco representa os novos começos e a coragem de se aventurar no desconhecido, enquanto a Lua Crescente em Câncer, que entra nesta sexta-feira (4), nos conecta profundamente ao mundo das emoções, auxiliando na compreensão das nossas necessidades emocionais e na busca por formas de nos sentirmos seguros.



Esse movimento traz poderosas energias para mudanças, especialmente de natureza pessoal. É o momento de nos libertamos das amarras internas que nos travam.

Aproveite essa energia e ouse fazer algo diferente. Seja mais leve e espontâneo. Experimente um novo visual, mude o corte de cabelo ou adote um hábito inusitado. Não tenha medo de arriscar e de viver novas experiências.



Liberte-se das rotinas que o limitam e permita-se surpreender pelas novas possibilidades. E, com a vibração da carta do Louco, lembre-se do poder transformador do riso e do bom humor – eles abrem portas para uma jornada mais alegre e cheia de descobertas.

Para que o universo se mantenha em harmonia, é essencial ser fiel à sua essência e acreditar no seu potencial, mesmo quando os outros tentam limitar o que você pode alcançar. Não permita que as opiniões alheias abalem sua confiança.



Podemos sempre nos recriar e reinventar — nunca se esqueça disso. O Louco nos convida a viver de forma autêntica, a confiar em nosso caminho e a seguir a jornada com coragem e sem receios. Como disse Marguerite Yourcenar: “Creio que quase sempre é preciso um golpe de loucura para se construir um destino”.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão