O ano acabou, e agora?

Programação Natalina

Com início às 19h, haverá ainda a tradicional Parada Natalina, contando com a presença do Senhor e da Senhora Rena, além da jovem Capivara

A Cidade do Natal encanta com a programação especial deste feriado, nesta quarta-feira (25), com apresentações musicais de Erika Espíndola e Flávio Bernardo, nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

Neste ano, a programação contou com a tradicional “Caravana dos Bairros”, que percorreu diversas regiões. Na região do Imbirussu, por exemplo, as atividades foram realizadas no CRAS Albino Coimbra.

Divulgação Prefeitura Municipal de Campo Grande

Caravana nos Bairros

Foram atendidos vários bairros, como: Parque Tarsila do Amaral, no Bairro Vida Nova, região do Segredo; Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas, região do Bandeira; Comunidade da Homex, na região urbana do Anhanduizinho; CRAS Noroeste, região do Prosa; e no Lagoa, com uma festa no Caiobá.

A Caravana dos Bairros levou atrações que incluíram brinquedos infláveis, pintura facial, distribuição de pipoca, sorteio de brindes e, claro, a presença do Papai Noel, que chegou acompanhado por uma banda musical no ônibus do City Tour.

Feriado de Natal (25)

Após a apresentação musical de Erika Espíndola e Flávio Bernardo, que tem início às 19h, ocorre a tradicional Parada Natalina, a partir das 21h. O evento encanta o público com a presença do Senhor e da Senhora Rena, além da jovem Capivara, a mais nova integrante do grupo.

Encanto natalino

Desde sua inauguração, no dia 15 de dezembro de 2022, a Cidade do Natal se tornou uma tradição para os campo-grandenses e sul-mato-grossenses que visitam a Capital para aproveitar a experiência e vivenciar momentos para toda a família.

Para as crianças, a diversão fica por conta da Área Kids, que oferece escorregadores, brinquedos infláveis, piscina de bolinhas, veículos para passeio e espaços dedicados a atividades artísticas.

Além disso, o carrossel tem encantado a criançada e também alegra os adultos, proporcionando momentos perfeitos para registrar boas fotos e vídeos.

Outro atrativo é a presença de artesãos, que expõem trabalhos temáticos e criativos.

O local conta ainda com uma praça de alimentação, que oferece uma variedade de opções gastronômicas a partir de R$ 6.

Quer mais motivos para visitar? O Presépio, símbolo do Natal, proporciona um espaço para a família viver momentos de reflexão e apresentar a tradição aos pequenos.

Programação e horários

Com entrada gratuita, a Cidade do Natal funciona diariamente a partir das 17h30, até o dia 31 de dezembro. Confira a programação dos próximos dias:

25/12 (quarta-feira): Erika Espíndola – 19h30

27/12 (sexta-feira): Max Henrique – 19h30

28/12 (sábado): Sampri – 19h30

29/12 (domingo): Frequência Zero – 19h30

31/12 (terça-feira): Daran Junior – 20h30 / DJ BWM – 22h30

