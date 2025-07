O fim do primeiro semestre deu indicativo de que será necessário... Leia na coluna de hoje

Correio B

"É preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós”.

FELPUDA

Alguns vereadores que juraram defender os interesses dos campo-grandenses andam assanhados que só para mudarem de endereço e conviverem mais de perto com quatis, socós e outros bichos, lá pelas bandas do Parque dos Poderes. Embora não seja ilegal, fato é que nenhum deles, quando em campanha eleitoral, anuncia que está disposto a ficar apenas dois anos atuando na Câmara Municipal. Vale lembrar que, se conseguirem nas urnas aval para ir para outro lugar, nem sempre o suplente que assume é do gosto do distinto eleitor. Enfim, é a mesma coisa que alguém ser eleito para vereador ou deputado e se licenciar para ser secretário. Mas como quem vê cara não vê coração...

Cadeira

Tchurminha tenta utilizar prestígio e tráfico de influência para conseguir uma disputada vaga de pré-candidato nas eleições de 2026 para “figura ungida”.

Mais

Nos bastidores, comentários são de que a tal figura é conhecida por arrumar vantagens e oportunidades para quem chega em MS. Há quem afirme que sonho poderá se tornar pesadelo.

Hoje, serão divulgados os cinco finalistas de cada categoria do Prêmio Jabuti Acadêmico. O professor da Faculdade de Ciências Humanas (Fach), da UFMS, Vinicius da Silva é semifinalista. Ao lado dos pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) Sandro Fonseca, Antônio Videira e Márcia Begalli, o professor é autor, organizador, revisor geral e coordenador do projeto editorial do livro “Filosofia da Física: Problemas de Ontologia e Epistemologia da Física Moderna”. A obra é resultado da colaboração entre a UFMS e a Uerj. A cerimônia de premiação será no dia 5 de agosto.

Não e sim

A ministra de Planejamento, Simone Tebet, contestou informação de que será candidata ao Senado por São Paulo, mas admite que conversará com Lula se for para cumprir alguma missão. O MDB regional não estaria muito interessado em ter ligação com a esquerda nas eleições de 2026 e torce o nariz para uma aliança em MS com petistas. Além disso, segundo os meios políticos, ela se tornou uma espécie de símbolo do governo de Lula, personificando, com o ministro Haddad, o que há de ruim na economia.

Desconforto

Simone Tebet é esposa do secretário da Casa Civil, o ex-deputado Eduardo Rocha. Com essa posição manifestada pelos emedebistas, de não desejarem a ministra como candidata no Estado com apoio de Lula, ele ficaria em situação desconfortável, tendo em vista que o governador Riedel deverá se filiar ao PP, e terá petistas e seus aliados como adversários. O principal aliado de Riedel à reeleição será o ex-governador Reinaldo Azambuja.



Registro

Na entrega de dois tratores para atender à agricultura familiar, a prefeita Adriane Lopes teve ao seu lado para posar para fotos o vice-governador Barbosinha, o senador Nelson Trad Filho, o secretário Jaime Verruck, todos do PSD, e o ex-governador Azambuja, que em breve deverá assumir o PL. A pose para o “flash” sinaliza que os partidos do quarteto estão apoiando a atual administração e deverão caminhar juntos com o Progressistas.

