O "golpe das panelas", que, de 2020 a 2022, causou muitas vítimas em MS...Leia na coluna de hoje

O “golpe das panelas”, que, de 2020 a 2022, causou muitas vítimas em Mato Grosso do Sul, teve sentença proferida em Campo Grande. Foi condenada uma empresa de utilidades domésticas de São Paulo que cedia máquinas de cartões de crédito e débito registradas em seu nome para terceiros, que percorriam o País vendendo o produto como da mais alta qualidade, mas entregavam a mais baixa qualidade. As representantes da empresa também foram julgadas culpadas. E foi mantido o bloqueio de valores e bens delas, já decidido.

Segundo a Embratur, nos primeiros nove meses deste ano, o total de chegadas de turistas internacionais à Bahia superou o de todo o ano de 2024. De janeiro a setembro, a região registrou 149.648 entradas, quantidade 58% maior que a do mesmo período do ano passado. Somente em setembro, aquele estado recebeu 15.940 visitantes estrangeiros, 29,6% a mais que no mesmo mês de 2024.

A Argentina encabeçou o ranking dos emissores de turistas internacionais para a Bahia de janeiro a setembro deste ano, com 68.130 chegadas. Em segundo lugar, Portugal registrou 5.366 desembarques. Na terceira posição, o Uruguai enviou 13.547 viajantes.

A França teve o maior aumento porcentual, com 11.465 entradas, valor 216% maior que o do mesmo período anterior. Em quinto lugar, a Itália teve 9,5 mil entradas, representando 46,93% a mais que o registrado entre janeiro e setembro do ano passado. Na foto, Porto da Barra.

Três partidos que, em épocas distintas, deram as cartas, hoje, amargam posição muito diferente de quando “reinaram”. É o caso de MDB, PT e PSDB, que já administraram MS. O MDB foi o primeiro partido a conquistar, em 1982, o comando político-administrativo pelo voto popular. Atualmente, aguarda “carona” para 2026 no grupo político do governador Riedel (PP).

Inanição

O PT também teve seu tempo de glória. Durante oito anos, esteve à frente do governo, que conquistou nas urnas em 1998. Ao longo dos anos, porém, ficou enfraquecido em MS, em função dos desacertos do partido em nível nacional. Nos dias de hoje, chegou a tal ponto que nem sequer está conseguindo anunciar nome consolidado para disputar o governo do Estado em 2026.

Esfacelado

O PSDB, por sua vez, esfacelou-se com a saída do governador Riedel e do ex-governador Azambuja e espera, também, ter espaço no grupo político dessas duas lideranças. Com a abertura da janela partidária em 2026, a previsão é de que aconteça uma “revoada” de parlamentares para o PP, de Riedel, e o PL, de Azambuja. Os tucanos completaram 11 anos administrando MS.

Aniversariantes

SÁBADO (1º)

Daniel Cavassa Daude,

Alanis Netto Lopes,

Dr. Periperis Rodrigues do Prado,

Melissa de Carvalho Sone Tamaciro,

Roberto Tarashigue Oshiro Junior,

Andrea Torres,

José Cândido de Paula Neto,

Maria Aparecida Paim Lima,

Fábio Theodoro de Faria,

Antonio Roberto de Mello Netto,

Vespaziano Almeida de Assis,

Diomedes Hirochi Yasunaka,

José Roberto Mangieri,

Lucas Alves do Valle Filho,

Samir Nammoura,

Luiz Cesar Penteado Ferreira,

José Carlos de Oliveira Robaldo,

Dalva Viegas Gomes da Silva,

José Darmanceff,

Ronaldo Barbosa de Oliveira,

Ramão Santo Barbosa de Brito,

Dr. Carlos Augusto

Fernandes de Souza,

José Gomes de Alencar,

Dra. Mariza Felício Fontão,

Carla Regina Seba Rahe,

Dr. Luiz Alexandre Lani,

Valéria Alberton,

Leonardo Costa da Rosa,

Bruno Monges,

Antonio Cezar Lacerda Alves,

Izabel de Fátima Duailibi,

Eliana Minari Cividini,

Daniel Silva de Souza,

Waldomiro Santos Pancini,

Marta Maria de Araújo,

Hilda Abussafi dos Santos,

Dra. Rozeli Dolor Galego Rodrigues de Barros,

Dra. Vanessa Silva Baes,

Marly Marques Mattos,

Júlio Furlaneto Bellucci,

Carlos Eduardo dos Santos,

Agenor de Figueiredo,

Rosana D´Elia Bellinati,

Marcos Tadeu Pedroso,

Carlos Gilberto Gonzales,

Manoel dos Santos Medeiros Vargens,

Carmem Lúcia Esteves do Nascimento,

José Carlos Lopes da Silva,

Ronaldo Saab da Rosa,

José Maurício Albuquerque,

Lina Lemes de Oliveira,

Marilú Campos Seba,

Vanessa Correa Stuhrk Gorski,

Carlos Alberto Charbel,

Arnaldo Kiyomura,

Priscila Castro Rizzardi,

Fábio Eiji Hirakaza,

Nivaldo Shigueru Shirado,

Thaís Yumi Komiyama,

Luzia Mineko Kamiya Coppini,

Fernanda Ferra Finocchio,

Ricardo Seiji Shiguematsu,

Carlos Haguiuda,

Bruno Pina Santos,

Márcio Bassani,

Marilda Vieira Trefzger,

Laerte Junqueira de Andrade Filho,

Fábio Nahas Pereira dos Santos,

Dennis Dionel,

Rosa Carvalho Ribeiro,

José Lorenzi,

Carmem Lopes Salomão,

Alcino Fernandes Carneiro,

Sandro Cézar Oliveira Prado,

Gelson Lemes Tavares,

Ernesto Rodrigues,

Higino Manoel Figueiredo Maciel.

