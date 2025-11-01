Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

O "golpe das panelas", que, de 2020 a 2022, causou muitas vítimas em MS...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo deste sábado (1º) e domingo (2)

Ester Figueiredo

01/11/2025 - 00h01
Vini Willian - poeta de MS

"Sentir não cabe no hífen da palavra. Sentir é tão anterior que parágrafo. Sentir é um inexplicado que, se explicado, acaba”

Felpuda

O “golpe das panelas”, que, de 2020 a 2022, causou muitas vítimas em Mato Grosso do Sul, teve sentença proferida em Campo Grande. Foi condenada uma empresa de utilidades domésticas de São Paulo que cedia máquinas de cartões de crédito e débito registradas em seu nome para terceiros, que percorriam o País vendendo o produto como da mais alta qualidade, mas entregavam a mais baixa qualidade. As representantes da empresa também foram julgadas culpadas. E foi mantido o bloqueio de valores e bens delas, já decidido.

Segundo a Embratur, nos primeiros nove meses deste ano, o total de chegadas de turistas internacionais à Bahia superou o de todo o ano de 2024. De janeiro a setembro, a região registrou 149.648 entradas, quantidade 58% maior que a do mesmo período do ano passado. Somente em setembro, aquele estado recebeu 15.940 visitantes estrangeiros, 29,6% a mais que no mesmo mês de 2024.

A Argentina encabeçou o ranking dos emissores de turistas internacionais para a Bahia de janeiro a setembro deste ano, com 68.130 chegadas. Em segundo lugar, Portugal registrou 5.366 desembarques. Na terceira posição, o Uruguai enviou 13.547 viajantes.

A França teve o maior aumento porcentual, com 11.465 entradas, valor 216% maior que o do mesmo período anterior. Em quinto lugar, a Itália teve 9,5 mil entradas, representando 46,93% a mais que o registrado entre janeiro e setembro do ano passado. Na foto, Porto da Barra.

Eduardo e Cristina KatayamaEduardo e Cristina Katayama
Victoria CeridonoVictoria Ceridono

Três poderosos

Três partidos que, em épocas distintas, deram as cartas, hoje, amargam posição muito diferente de quando “reinaram”. É o caso de MDB, PT e PSDB, que já administraram MS. O MDB foi o primeiro partido a conquistar, em 1982, o comando político-administrativo pelo voto popular. Atualmente, aguarda “carona” para 2026 no grupo político do governador Riedel (PP).

Inanição

O PT também teve seu tempo de glória. Durante oito anos, esteve à frente do governo, que conquistou nas urnas em 1998. Ao longo dos anos, porém, ficou enfraquecido em MS, em função dos desacertos do partido em nível nacional. Nos dias de hoje, chegou a tal ponto que nem sequer está conseguindo anunciar nome consolidado para disputar o governo do Estado em 2026.

Esfacelado

O PSDB, por sua vez, esfacelou-se com a saída do governador Riedel e do ex-governador Azambuja e espera, também, ter espaço no grupo político dessas duas lideranças. Com a abertura da janela partidária em 2026, a previsão é de que aconteça uma “revoada” de parlamentares para o PP, de Riedel, e o PL, de Azambuja. Os tucanos completaram 11 anos administrando MS.

Aniversariantes

SÁBADO (1º)

  • Daniel Cavassa Daude,
  • Alanis Netto Lopes,
  • Dr. Periperis Rodrigues do Prado,
  • Melissa de Carvalho Sone Tamaciro,
  • Roberto Tarashigue Oshiro Junior,
  • Andrea Torres,
  • José Cândido de Paula Neto,
  • Maria Aparecida Paim Lima,
  • Fábio Theodoro de Faria,
  • Antonio Roberto de Mello Netto,
  • Vespaziano Almeida de Assis,
  • Diomedes Hirochi Yasunaka,
  • José Roberto Mangieri,
  • Lucas Alves do Valle Filho,
  • Samir Nammoura,
  • Luiz Cesar Penteado Ferreira,
  • José Carlos de Oliveira Robaldo,
  • Dalva Viegas Gomes da Silva,
  • José Darmanceff,
  • Ronaldo Barbosa de Oliveira,
  • Ramão Santo Barbosa de Brito,
  • Dr. Carlos Augusto
  • Fernandes de Souza,
  • José Gomes de Alencar,
  • Dra. Mariza Felício Fontão,
  • Carla Regina Seba Rahe,
  • Dr. Luiz Alexandre Lani,
  • Valéria Alberton,
  • Leonardo Costa da Rosa,
  • Bruno Monges,
  • Antonio Cezar Lacerda Alves,
  • Izabel de Fátima Duailibi,
  • Eliana Minari Cividini,
  • Daniel Silva de Souza,
  • Waldomiro Santos Pancini,
  • Marta Maria de Araújo,
  • Hilda Abussafi dos Santos,
  • Dra. Rozeli Dolor Galego Rodrigues de Barros,
  • Dra. Vanessa Silva Baes,
  • Marly Marques Mattos,
  • Júlio Furlaneto Bellucci,
  • Carlos Eduardo dos Santos,
  • Agenor de Figueiredo,
  • Rosana D´Elia Bellinati,
  • Marcos Tadeu Pedroso,
  • Carlos Gilberto Gonzales,
  • Manoel dos Santos Medeiros Vargens,
  • Carmem Lúcia Esteves do Nascimento,
  • José Carlos Lopes da Silva,
  • Ronaldo Saab da Rosa,
  • José Maurício Albuquerque,
  • Lina Lemes de Oliveira,
  • Marilú Campos Seba,
  • Vanessa Correa Stuhrk Gorski,
  • Carlos Alberto Charbel,
  • Arnaldo Kiyomura,
  • Priscila Castro Rizzardi,
  • Fábio Eiji Hirakaza,
  • Nivaldo Shigueru Shirado,
  • Thaís Yumi Komiyama,
  • Luzia Mineko Kamiya Coppini,
  • Fernanda Ferra Finocchio,
  • Ricardo Seiji Shiguematsu,
  • Carlos Haguiuda,
  • Bruno Pina Santos,
  • Márcio Bassani,
  • Marilda Vieira Trefzger,
  • Laerte Junqueira de Andrade Filho,
  • Fábio Nahas Pereira dos Santos,
  • Dennis Dionel,
  • Rosa Carvalho Ribeiro,
  • José Lorenzi,
  • Carmem Lopes Salomão,
  • Alcino Fernandes Carneiro,
  • Sandro Cézar Oliveira Prado,
  • Gelson Lemes Tavares,
  • Ernesto Rodrigues,
  • Higino Manoel Figueiredo Maciel.

DOMINGO (2)

  • Dr. Nelson Mendes Fontoura Júnior,
  • Therezinha de Jesus dos Santos Samways,
  • Marinho Cogo,
  • Paulo Sérgio Ota,
  • Sílvio Eduardo Orro da Silva,
  • José Carlos Garcia,
  • Maria Inês Queiroz Tomaz,
  • Felipe Jorge Saab,
  • Neusa Kamiya,
  • Patricia Correa Peixoto de Azevedo,
  • Lucas Lemos Navarros,
  • José Marcos Queiroz Junior,
  • Nilvana Silveira Moreno Mujica,
  • Jhonny Luis de Souza,
  • João Evângelo Vavas,
  • Dr. Carlos Augusto Longo Pereira,
  • João Baptista Pinto de Arruda,
  • Wilson Berton,
  • João Carlos Leite Nogueira,
  • Lincoln Pereira Mendes,
  • Fernanda Cristieli Pupim,
  • Ruy Otonni de Mendonça,
  • Yolanda Pinheiro,
  • Gleidy Garcia Antero da Silva,
  • Bruno Pedrossian Dorileo,
  • Dr. Felipe Marcelo Gimenez,
  • José Atanásio Lemos Neto,
  • Raquel de Figueiredo Rocha,
  • José Henrique da Silva Vigo,
  • Juliane Perondi,
  • Maria Cristina Monteiro Nascimbeni,
  • Eudi Vitorino Bachiega,
  • Adailton Castilhas,
  • Ilson Rossini Vilanova,
  • Jurema Marques de Arruda,
  • Pedro Celestino Ângelo de Oliveira,
  • Dr. Oswaldo Rodrigues,
  • José Ricardo Soares,
  • Alberto Saburu Kanayama,
  • Sérgio Bianchi Mascarenhas,
  • Oneide Terezinha Mozzo,
  • Lênio Ben Hur,
  • Noêmia Gonçalves dos Santos,
  • Generci Cantu Silva,
  • Nelsi Francisco de Oliveira,
  • Alcides Sussumu Oguma,
  • Flaviano Cantacini,
  • Dra. Marlene Lemos,
  • Marle Karnopp,
  • Luiz Antonio Lemes Tenório,
  • Armindo Ramão Medina Júnior,
  • Shirlei Aparecida Boretti,
  • Eronildes Sabino Nery,
  • Arlindo Brazilino da Conceição,
  • Munder Hassan Gebara,
  • Epaminondas Martins,
  • Bruno Galeano Brandão,
  • Maria Helena Simão Dantas Zanchet,
  • Francisco Luis Nanci Fluminhan,
  • Elvídio Martins de Siqueira,
  • Adina Lopes Sobrinho Franco,
  • Osório Caetano de Oliveira,
  • Marilza Massae Matida
  • Kubota de Freitas,
  • Lilian Greyce Souza,
  • Masaaki Yano,
  • Raimundo Nonato Oliveira,
  • Elza Lima do Amaral,
  • Maria Aparecida Marques de Sá,
  • Jackson Daniel do Nascimento,
  • Gilson Amorim Gomes,
  • Rosely Margarido Queiroz Prado.

Felpuda

Nos bastidores políticos, há quem diga que tão logo chegue o ano eleitoral de 2026, começará a fase das tais “denúncias pré-eleitorais”, aquelas em que amigos “trocam de casaca” à noite e, ao amanhecer, estão trajando vestimenta de adversários, apontando dedos e com narrativas para prejudicar o “ex-hipermegachegado do coração”, transformado de uma hora para outra em monstro de Frankenstein, Abominável Homem das Neves, Conde Drácula. Dizem que essa tal mudança geralmente tem muitas cau$a$ ou é motivada por compromissos políticos não cumpridos. Afe!

Diálogo

Quiproquó

Há quem diga que a desavença interna no PP está a pleno vapor. Um dos episódios que continua “rendendo” é a postagem de Marco Aurélio Santullo, ex-secretário de Governo da prefeita Adriane, com comentário nada, digamos, lisonjeiro contra ela e o marido.

Mais

Aí o deputado Lidio Lopes, marido de Adriane, interpelou Santullo criminalmente. Mas o pedido não foi aceito, por ser inadequado (esclarecer ambiguidade), pois deveria ser via ação judicial por calúnia, difamação ou injúria. Vem aí cenas dos próximos capítulos.

DiálogoCelínia Maiolino e Geraldo Maiolino, que hoje completam 50 anos de casamento (bodas de ouro)

 

DiálogoBete Arbaitman

Desfalque

Com a ida de Sérgio de Paula para o Tribunal de Contas do Estado de MS(TCE-MS) em novembro, há quem afirme que o ex-governador Reinaldo Azambuja ficará desfalcado do seu braço direito, que atua como auxiliar nas articulações políticas. A lei proíbe que conselheiro de Corte Fiscal tenha filiação partidária, para que haja imparcialidade e independência técnica no desempenho das suas funções no colegiado.

Haja coração!

O município de Paranhos vive fortes emoções políticas desde as eleições para prefeito, em 2024. O vencedor nas urnas, Heliomar Klabunde, não pôde assumir porque teria contas reprovadas pelo Tribunal de Contas da União e, portanto, estaria inelegível. Dessa forma, o vereador Hélio Acosta, que havia sido eleito presidente da Câmara Municipal, assumiu o cargo. E a novela continuou...

De volta

Klabunde, porém, recorreu, mas a decisão foi mantida e marcada eleição suplementar. Acosta renunciou ao mandato de vereador para disputar a prefeitura e venceu. Ocorre que o “destronado” foi ao Supremo, que, por sua vez, decidiu pela extinção da inelegibilidade e determinou que assuma o cargo de prefeito. Com isso, Acosta fica sem mandato. No fim, ele teve tudo e ficou sem nada.

ANIVERSARIANTES

Gilbert Marcelo Fico
Euza Regina Viero Rezek
Nelson Oshiro
Gisele Paquer
Dr. Renato Otavio Zangirolami
Lia Maria Barbosa
Elizeu Alves dos Santos
Luiz Anisio Bortoluzzi
Luiz Carlos Medeiros Rocha
Wildo Scherer
Lucila Rodrigues Queiroz
João Carlos Polidoro da Silva
Gui Olintho Macedo
Gilson Pereira Nogueira
José Sinsei Toome
Nadir Barbosa dos Santos
Eliane Guedes da Costa
Fátima Regina Ribeiro Rumeu
Anderson Teixeira Campos
Jemima Leite de Brito
Nelson Yutoku Tobaru
Luiz Felipe Medeiros Vieira
Djalma Loubet
Dr. Jorge Armando Chorres Benitez
Bárbara Vasconcelos
Daniele Zafalon Beraldo
Dr. Áureo Garcia Ribeiro Filho
Dr. Marcos Vargas Aleixo
Maria Tereza Noll Marques
Carlos Donizetti Costa Teodoro
Dr. Alexandre Beinotti
Maria Auxiliadora Bichara
Vanessa Vasco de Oliveira
Geanine Gondim
Julião Dias Cabreira
Maria Helena Lady Gavilan
Marilena Espindola Ribeiro
Ana Maria Martins Fontanillas
Lúcia Germano Falbo
Hélio dos Santos Rojas
Walmir Provenzano
Joaquim Cavalcante Freire Filho
Murilo de Castro
André Luiz Maluf de Araújo
Oseas Bezerra de Araujo
Dr. Luis Alberto de Magalhães
Dr. José Albino Ottoni Coimbra
Alberto Campos Widal
Dra. Evani Cristiane Pereira Dias
Márcia Fiori Prazain
Eva Durbem
João Cavalcante
Pedro Luiz Balan
Carolina de Almeida Paes
Flávio Souza Benites
Carla Zaira da Silva
Luiz Guilherme Alonso Xavier
Alfredo de Souza Caio
Edinaldo Silva de Oliveira
Adriana Maria Corrêa
Dr. Cristovão Cardoso
Alberto Benites Nunes
Miguel Rodrigues dos Santos
Wilson Pereira de Souza
Ana Cristina Gonçalves Franzoloso
Ieda Gracia da Silveira
Cecilia Reiko Nobura Wada
Iris Balbuena Leão
Dr. Marcos Barbosa de Oliveira
Carolina Silveira Ferrari
Paulo Cesar Loff
Dr. Alexandre Martins Pereira Macedo
Dr. José Maria Dameão
Regina Célia Miranda
Denise Marcello de Moura
Waldir Rodrigues de Oliveira
Dorival Custódio
Cleofas Batista Pereira
Nara Regina Rodrigues Barbosa
Jeomar Gomes
Antônio Gonçalves Neto
Juarez Neres dos Reis
Airton Hiroshi Mitani
Vivian de Caldeira
Elaine de Albuquerque Santos
Alexandre Conti Lemos
Nedson Dias Brandão
Cleverson de Oliveira Falbot
Darcy Pereira dos Anjos Hoffmann
Marco Antonio Nogueira Leopoldino
Nelson Cintra Ribeiro
Dra. Sabrina Tavano Macari Pires
Paulo Nobre de Miranda Ploger
Fernanda Espindola de Araújo
César Augusto Scheide
Júlio Cesar Vilalba Akamine
Regiane Santos Ferreira
Andréia Martinez Figueiredo
Luiz Mauricio dos Reis
Paulo César Fernandes Xavier
Rodrigo Thomé Baptista
Fábio Gimenez Cervis
Dra. Laila Janadarki Medina Saber
João Thiago da Maia
Luiz Ademir Marques
Carlos Alberto Mendonza Kadar
Tcharles Alberto Borges Kadar
Márcia Cortada Fiori
Maria Emília Torres Barbosa

*Colaborou Tatyane Gameiro

 

GASTRONOMIA

Chef Paulo Machado leva tradição da comida pantaneira para eventos internacionais

Chef Paulo Machado leva tradição da comida pantaneira para eventos internacionais; hoje e amanhã, releituras sofisticadas do macarrão de comitiva, da chipa e do tereré poderão ser degustadas em Nova York (EUA); na quarta-feira, será a vez de Londres

30/10/2025 10h00

Compartilhar
Chef Paulo Machado: comida com

Chef Paulo Machado: comida com "jeito da gente" rumo à consolidação internacional FOTO: Divulgação

O chef sul-mato-grossense Paulo Machado, um dos nomes mais conhecidos quando se trata de elevar a gastronomia regional, vai participar de dois eventos internacionais nesta e na próxima semana, levando na bagagem ingredientes típicos e receitas que são releituras de pratos tradicionais de Mato Grosso do Sul.

Em Nova York, hoje e amanhã, Machado vai fazer os chamados cooking shows que integram a programação da Visit Brasil Gallery. O evento tem o Pantanal como tema na edição deste ano e a proposta é apresentar o bioma e suas potencialidades para o público estrangeiro.

“O que eu procuro levar, além de ingredientes especiais e artesanais que a gente tem na nossa região, como, por exemplo, o doce de leite do Recanto Ecológico Rio da Prata (localizado na zona rural de Bonito), são os cortes e as técnicas também”, afirma Paulo Machado.

“A gente tem o jeito de fazer a linguiça de Maracaju, que é preparada com carne bovina, nosso arroz carreteiro, que é feito com corte lampinado, os pratos com peixes, como o ceviche da pescaria e o sashimi de piloteiro, e até nosso jeito de consumir mandioca e milho. Tudo com muita naturalidade e sabor”, exemplifica o chef.

O evento de Nova York ocupa a Detour Gallery, numa região com muitas galerias de arte, no período de 29 de outubro a 2 de novembro. Criado pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o Visit Brasil conta com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O Estado participa também com a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), representada pelo seu diretor-presidente, Bruno Wendling, e com o conselheiro da SOS Pantanal Roberto Klabin. Paulo Machado vai apresentar pratos como uma releitura do macarrão de comitiva e um drink de tereré. A chef Ariani Malouf participa representando o estado do Mato Grosso.

“É uma ação inédita, pois pela primeira vez a Embratur convida o Pantanal para participar dessa galeria, que a cada edição tem foco em um bioma e agora volta seu olhar para o Pantanal. Os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vão mostrar todo o potencial turístico da região, com galeria de arte, fotos, documentários, rodas de conversa e também cooking shows, dos quais participarei em duas datas distintas e vou cozinhar para cerca de 150 pessoas”, revela o chef.

LONDRES

Já em Londres, na quarta-feira, Paulo Machado participa pela terceira vez da World Travel Market London (WTM), considerada a maior feira mundial de viagens e turismo. Ele fará uma apresentação ao vivo para mostrar pratos típicos do Pantanal e de Mato Grosso do Sul no estande do Brasil. O chef também participará de um bate-papo, em que vai apresentar o Brasil Food Safaris, seu projeto de safaris gastronômicos que já trouxe mais de uma centena de pessoas para conhecer Mato Grosso do Sul e sua gastronomia.

Os pratos apresentados no evento serão o ceviche pantaneiro com chips de banana-da-terra e a chipa com doce de leite. “Eu sinto que a gastronomia de Mato Grosso do Sul está cada vez mais forte e consolidada para o público brasileiro e internacional”, avalia o especialista nos sabores pantaneiros.

“As pessoas passaram a entender nossa gastronomia como uma cozinha única ligada aos movimentos do Pantanal, como a comitiva, as fazendas, o turismo rural, e toda essa parte ligada à culinária caipira, que o Brasil tem em vários lugares. Mas a cozinha pantaneira tem suas especificidades. Então, levar isso para eventos internacionais de grande porte é, mais uma vez, trabalhar pela consolidação dessa gastronomia, que eu carrego para os quatro cantos do mundo com o maior orgulho”, afirma.

Confira mais informações sobre o chef Paulo Machado e seus próximos projetos pelos perfis do Instagram: @chefpaulomachado, @institutopaulomachado e @foodsafaris. E, nesta edição, quatro receitas exclusivas assinadas pelo chef para você conhecer o cardápio pantaneiro que anda fazendo sucesso lá fora.

