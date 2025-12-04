O Guia definitivo para brilhar nas confraternizações de fim de ano (e nunca mais passar vergonha)

Diálogo

Leia a coluna desta quinta-feira (4)

François La Rochefoucauld - escritor francês

"Há pessoas desagradáveis apesar das suas qualidades e outras encantadoras apesar dos seus defeitos"

Felpuda

Parlamentar esquerdista, na ânsia de defender seu líder maior, vem apregoando “investimentos” do governo federal em Mato Grosso do Sul e, esquecendo da terra arrasada que se encontra o País, queixa-se que alguns prefeitos não reconhecem a liberação de recursos do tesouro nacional que estaria, segundo ele, mudando para melhor diversos municípios. Defende, ainda, “respeito ao dinheiro público que é do povo”. Adversários ironizam dizendo que o dito-cujo parece estar sofrendo da “síndrome de esquecimento”. Seria cômico, se não fosse trágico...

Sem apego

Há quem diga que a entrada do Capitão Contar no PL não teria “caído muito bem” entre várias lideranças no interior de MS, principalmente no meio de alguns prefeitos ex-tucanos.

Mais

Na ótica desses insatisfeitos, o recém-chegado ao partido nunca demonstrou nenhum “apego político” a Azambuja e entendem que não será agora que acontecerá. Por isso, temem uma “dobradinha”.

Em Rio Verde, Goiás, será construído o maior prédio do Centro-Oeste. O projeto, conhecido como Complexo Dubai, contará com quatro torres, e a maior delas, o Dubai Business, atingirá 210 metros de altura, superando todos os edifícios já construídos na região. O Dubai Business também entra para o top 10 dos prédios mais altos do Brasil, colocando a cidade em destaque no cenário da arquitetura nacional. O projeto é da DSA Engenharia e o valor de vendas ultrapassa R$ 1 bilhão.

Kika Rivetti

No furacão

A prefeita Adriane Lopes entrou na linha direta de confronto com o seu antecessor, do qual foi vice, o hoje vereador Marcos Trad, e sua adversária em 2024, Rose Modesto. O trio fecha o ano trocando farpas, algumas delas consideradas “pontiagudas” demais. Nos meios políticos, há quem afirme que a prefeita não deveria ter “chamado a briga para si”, principalmente quando a cidade ainda enfrenta tantos problemas.

Antídoto

Na opinião de alguns políticos, que assistem o entrevero, Adriane deveria ter ignorado as críticas de opositores que, evidentemente, fazem o seu papel como o nome diz. O antídoto contra isso seria desenvolver projetos para buscar soluções e atender as reclamações da população. Partir para o confronto é demonstrar que assimilou o golpe e que, a partir de agora, terá que, continuamente, se defender, pois os ataques se ampliarão e seu poder político será colocado em dúvida.

Foco

O deputado estadual Lídio Lopes, esposo da prefeita Adriane, deverá voltar à tribuna para defendê-la, conforme prometeu e tem cumprido em diversas ocasiões. Desta feita. Marcos Trad e Rose Modesto deverão estar no foco dos seus pronunciamentos, o que deverá fazer com que as lideranças que formam o grupo de apoio à reeleição do governador Eduardo Riedel entrem em ação para apagar o incêndio.

*Colaborou Tatyane Gameiro