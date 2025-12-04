Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

O Guia definitivo para brilhar nas confraternizações de fim de ano (e nunca mais passar vergonha)

Preparamos um guia essencial para você. Aprenda a navegar por estes encontros com elegância, bom senso e, o mais importante, sem arrependimentos no dia seguinte

Denis Felipe

Denis Felipe

04/12/2025 - 04h00
O final do ano chega e, com ele, a maratona de confraternizações: da festa da empresa ao encontro com a família e amigos. Estes eventos são momentos de celebração e relaxamento, mas também um campo minado para gafes que podem comprometer sua imagem profissional ou social.

Preparamos um guia essencial para você. Aprenda a navegar por estes encontros com elegância, bom senso e, o mais importante, sem arrependimentos no dia seguinte.

1. A etiqueta corporativa: onde a gafa custa mais caro

A confraternização da empresa é, antes de tudo, um evento de negócios em um ambiente social. O erro aqui pode ter consequências duradouras 

 

2. O comportamento em eventos sociais e familiares

Em casa, a pressão é diferente, mas as regras de boa convivência continuam valendo.

A. O Presente do Anfitrião

Seja em um jantar ou em uma festa, levar uma lembrança é um gesto de bom tom 4
. Não precisa ser algo caro, mas sim atencioso.

  •  Boas Opções: Vinho, flores, chocolates finos ou um pequeno mimo para a casa.
  •  Agradeça Sempre: Caso receba um presente, seja elegante e agradeça o gesto, independentemente do objeto 

B. Conversas e temas polêmicos

O objetivo é confraternizar, não debater. Evite temas que possam gerar atrito, como política, religião ou finanças pessoais.

  •  Seja um Bom Ouvinte: Faça perguntas abertas e demonstre interesse genuíno nas respostas.
  •  Mantenha a Leveza: Se o assunto esquentar, mude o foco da conversa com naturalidade.

3. O Uso do Celular: A Etiqueta Digital

O celular é um dos maiores vilões da etiqueta moderna.

  •  Mantenha-o no Bolso: Evite a tentação de checar o celular constantemente. Isso sinaliza desinteresse pela companhia.
  •  Fotos e Selfies: Se for tirar fotos, faça-o de forma rápida e discreta. Não force ninguém a posar e peça permissão antes de publicar.

Ao seguir estas dicas, você garante que sua presença nas confraternizações seja lembrada pela elegância e pelo bom humor, e não por um momento constrangedor. Brilhe neste final de ano!

Diálogo

Parlamentar esquerdista, na ânsia de defender seu líder maior, vem apregoan... Leia a coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (4)

04/12/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

François La Rochefoucauld - escritor francês

"Há pessoas desagradáveis apesar das suas qualidades e outras encantadoras apesar dos seus defeitos"

Felpuda

Parlamentar esquerdista, na ânsia de defender seu líder maior, vem apregoando “investimentos” do governo federal em Mato Grosso do Sul e, esquecendo da terra arrasada que se encontra o País, queixa-se que alguns prefeitos não reconhecem a liberação de recursos do tesouro nacional que estaria, segundo ele, mudando para melhor diversos municípios. Defende, ainda, “respeito ao dinheiro público que é do povo”. Adversários ironizam dizendo que o dito-cujo parece estar sofrendo da “síndrome de esquecimento”. Seria cômico, se não fosse trágico...

Sem apego

Há quem diga que a entrada do Capitão Contar no PL não teria “caído muito bem” entre várias lideranças no interior de MS, principalmente no meio de alguns prefeitos ex-tucanos.

Mais

Na ótica desses insatisfeitos, o recém-chegado ao partido nunca demonstrou nenhum “apego político” a Azambuja e entendem que não será agora que acontecerá. Por isso, temem uma “dobradinha”.

Diálogo

Em Rio Verde, Goiás, será construído o maior prédio do Centro-Oeste. O projeto, conhecido como Complexo Dubai, contará com quatro torres, e a maior delas, o Dubai Business, atingirá 210 metros de altura, superando todos os edifícios já construídos na região. O Dubai Business também entra para o top 10 dos prédios mais altos do Brasil, colocando a cidade em destaque no cenário da arquitetura nacional. O projeto é da DSA Engenharia e o valor de vendas ultrapassa R$ 1 bilhão.

DiálogoEny Marsiglia Ocampos Orue, que hoje comemora 94 anos

 

DiálogoKika Rivetti

No furacão

A prefeita Adriane Lopes entrou na linha direta de confronto com o seu antecessor, do qual foi vice, o hoje vereador Marcos Trad, e sua adversária em 2024, Rose Modesto. O trio fecha o ano trocando farpas, algumas delas consideradas “pontiagudas” demais. Nos meios políticos, há quem afirme que a prefeita não deveria ter “chamado a briga para si”, principalmente quando a cidade ainda enfrenta tantos problemas.

Antídoto

Na opinião de alguns políticos, que assistem o entrevero, Adriane deveria ter ignorado as críticas de opositores que, evidentemente, fazem o seu papel como o nome diz. O antídoto contra isso seria desenvolver projetos para buscar soluções e atender as reclamações da população. Partir para o confronto é demonstrar que assimilou o golpe e que, a partir de agora, terá que, continuamente, se defender, pois os ataques se ampliarão e seu poder político será colocado em dúvida.

Foco

O deputado estadual Lídio Lopes, esposo da prefeita Adriane, deverá voltar à tribuna para defendê-la, conforme prometeu e tem cumprido em diversas ocasiões. Desta feita. Marcos Trad e Rose Modesto deverão estar no foco dos seus pronunciamentos, o que deverá fazer com que as lideranças que formam o grupo de apoio à reeleição do governador Eduardo Riedel entrem em ação para apagar o incêndio.

*Colaborou Tatyane Gameiro

Diversão

Vitinho Park retorna e agita férias em Campo Grande

Com passaporte de estreia que dá acesso ilimitado a todos os brinquedos do parque, a abertura será nesta sexta-feira (5); confira

03/12/2025 17h22

Imagem Divulgação

O Vitinho Park, que há 38 anos percorre o país levando alegria e emoção, abre os portões nesta sexta-feira (5), trazendo uma variedade de brinquedos para os amantes da adrenalina.

A estrutura está instalada no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Honrando suas quase quatro décadas, o parque chega com atrações que vão desde a montanha-russa até o Kamikaze.

O parque, que se consolidou como referência entre os parques itinerantes mais queridos, não irá decepcionar, e quem aproveitar a estreia poderá pagar o valor especial de R$ 35 no passaporte.

Além disso, o passaporte oferece acesso ilimitado a todos os brinquedos do parque. A compra deve ser realizada exclusivamente on-line até esta sexta-feira, pelo site oficial: www.vitinhopark.com.br.

Imagem Divulgação

Atrações

Sair sem diversão não é uma opção, com brinquedos como:

• Montanha-russa;
• Love Taxi;
• Tagadisco;
• Crazy Dance;
• Kamikaze;
• Fly Zone;
• Skip Dance.

Para quem prefere uma diversão mais comedida, o parque conta com brinquedos familiares como Disco Car, Barco Pirata, Brucomela e Tele Combate.

Pensando nas crianças, oito brinquedos infantis estão à disposição, desenvolvidos para garantir segurança e encantamento aos pequenos.

Serviço

Vitinho Park
Passaporte de estreia: R$ 35

Horários de funcionamento:

  • Segunda a sexta: das 19h às 22h
  • Sábados, domingos e feriados: 1ª sessão: das 14h às 17h /  2ª sessão: das 17h às 22h
     

