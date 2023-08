O multi-istrumentalista Antônio Porto faz dois shows neste fim de semana

Muita gente ainda comenta sobre o show “Antônio Porto Convida…”, que o multi-instrumentista, chamado carinhosamente de Toninho pelos mais chegados, realizou na noite de 5 de abril, com direito a sessão extra na mesma data, na Estação Cultural Teatro do Mundo.

Desde então, o músico vem prometendo um repeteco a quem pergunta sobre uma próxima apresentação. Esse dia chegou, e será mais uma vez com Toninho em dose dupla, na mesma estação.

Ele assume o palco do Teatro do Mundo para mais dois shows, hoje e amanhã, às 21h, cercado praticamente do mesmo time de feras que o acompanhou em abril. Somente o baixista Luciano de Sá não estará na banda.

Adriel Santos (bateria), Gabriel Basso (contrabaixo) e Gabriel de Andrade (guitarra) estão volta e meia na companhia de Toninho, que sempre marca presença nas jam sessions do El Trio, grupo de jazz formado pelos três instrumentistas – aliás, como ocorreu no sábado (29), no Sesc Cultura. Além do trio, Júnior Matos (Negretti), no sax, e Renan Nonato, no acordeon, que também estiveram na apresentação anterior, voltam à cena.

O som do anfitrião pode ser definido como um passeio cheio de liberdade pela canção brasileira que vai dar em ritmos do mundo, se é que o cancioneiro brasuca já não pertence ao patrimônio cultural do planeta há tempos.

Compositor experimentado e instrumentista de mão cheia, Toninho Porto – colaborador de Renato Teixeira, Tetê Espíndola e outros nomes – costuma soltar a voz em vários de seus próprios temas autorais, a exemplo de “Cordel Chinês”, “Fases da Lua”, “Nômade”, “Elementais” e “Loving You”. Ou, às vezes, investindo menos nos vocais propriamente e mais nos vocalises.

É um show de incrível apuro para quem gosta de acompanhar a execução dos arranjos com olhos e ouvidos e ao mesmo tempo uma incursão plena de envolvimento aos amantes do formato, digamos, mais tradicional da canção popular. Até quanto é possível chamar de tradicional algo que vem de um artista tão extraordinário.

A Estação Cultural Teatro do Mundo fica na Rua Barão de Melgaço, nº 177, Centro. Ingressos a R$ 30, com reservas pelo WhatsApp (67) 99696-9774.

SARAU CIGANA

Amanhã, a partir das 19h30min, no teatro do Espaço SAE (Rua Laguna, nº 83, Bairro Cabreúva), a Cia de Dança Rosa de Fogo realiza a terceira edição do Sarau Cigana, com diversos convidados de outras modalidades e, sim, números inéditos de dança cigana.

Fabi Belly, Hanna Koifman, Jéssica Johara, Karla Loureiro, Instituto Tayó, Espaço Ventre do Oriente e Conexão Urbana estão entre os nomes que vão se apresentar, além dos alunos e integrantes da companhia liderada pela dançarina Yordana. Haverá também sorteio de prêmios para o público presente.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente (R$ 20) ou na entrada do evento (R$ 25). Informações: (67) 99888-3072 (leia mais sobre o Sarau Cigana na página B4).

PLATAFORME-SE

O Circuito Plataforme-se ocupa espaços urbanos e alternativos de Campo Grande, hoje e amanhã, com apresentações gratuitas de espetáculos de dança e performances.

Idealizado pelos artistas da dança Jackeline Mourão e Ralfer Campagna, o circuito faz parte do Programa Plataforme-se, voltado para a criação, a experimentação e a difusão da dança nas interfaces corpo-dança, câmera-cidade.

A programação começa hoje, às 10h, na Praça Ary Coelho, que recebe o espetáculo-intervenção “Deriva”, com Jackeline Mourão e Ralfer Campagna. Às 19h30min, na Casa de Ensaio, João Dias (Cia Theastai) apresenta o espetáculo “Fruto”.

No sábado, Febraro Oliveira apresenta a performance “Reclama o seu amor aqui”, na Praça Ary Coelho, às 9h30min. E às 19h30min, na Casa de Ensaio, Jackeline Mourão e Reginaldo Borges apresentam o “Procedimento #6”, que utiliza videomapping, sonoplastia e a criação performática em tempo real, unindo corpo e tecnologia. Mais informações em plataformese.com.br e pelo Instagram.

CINEMA

Nos cinemas, a estreia de “Destinos Opostos”, longa rodado no Pantanal, em Campo Grande, no Ceará e no Deserto do Arizona (EUA), vem dando o que falar, mas, ao que tudo indica, pelas suas fragilidades, a meio caminho entre o melodrama insosso e uma penca de canções, algumas de Walther Neto, que dirige a produção.

Pelo bem ou pelo mal, espera-se que mobilize um certo público na Capital por conta do apelo localista. Aquela coisa de querer ver “a gente na tela”, seja de qualquer jeito. Um crítico chegou a classificar o filme de “cansativo” e “sem espaço”. Portanto, assuma o risco se você for mesmo conferir.

“Tony (Breno de Filippo) nasceu no Pantanal, filho de um grande fazendeiro. Mas as mágoas da vida o fizeram romper com suas raízes e partir para uma vida distante de tudo que o machuca. Anos depois, ele precisa enfrentar o seu passado voltando à sua terra natal, em uma viagem que pode mudar sua história”, diz a sinopse.