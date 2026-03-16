DIÁLOGO

O ninho tucano está praticamente às moscas, diante da revoada que aconteceu...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (16)

Ester Gameiro

16/03/2026 - 00h01
Mário Henrique Simonsen economista brasileiro

"Os pobres ficam ainda mais pobres quando têm de sustentar os burocratas nomeados supostamente para enriquecê-los”.

FELPUDA

O ninho tucano está praticamente às moscas, diante da revoada que aconteceu, e com o restante dos “moicanos” se preparando para ver quem será o último a sair para apagar a luz. Outrora sigla poderosa, o PSDB acabou seguindo o mesmo caminho de outros partidos que reinaram por um bom tempo, mas que atualmente vivem escanteados, esquálidos e no “balão de oxigênio” político. Os mais teimosos, que continuam acreditando que poderão “sacudir a poeira e dar a volta por cima”, estão pensando em uma fusão com outra sigla. É, pode até ser...

VIOLÊNCIA

A Polícia Federal fez “esparramo” no município de Colinas do Tocantins (TO) contra servidores públicos por violência política de gênero em âmbito eleitoral. O grupo de “barnabés” controlava redes sociais utilizadas para atacar uma vereadora com informações inverídicas.

MAIS

Os trabalhos policiais foram iniciados a partir de um discurso de agente público na abertura do ano legislativo, ocasião em que o dito-cujo teria ameaçado a vereadora, constrangendo-a no desempenho do seu mandato eletivo. A partir daí, o caldo entornou.

FOGO CRUZADO

Oficializando-se o cenário que aí está para a disputa ao governo de MS, alguns integrantes do time de Eduardo Riedel (PP) à reeleição dizem que ele ficará, durante a campanha eleitoral, “no meio de chumbo grosso”. De um lado, segundo eles, estará Fábio Trad (PT) e trupe, “com ataques pesadíssimos”, e, do outro, o deputado estadual João Henrique Catan, da direita conservadora, que dará continuidade ao uso da “metralhadora giratória” que atualmente carrega. E sai de baixo...

CANETADO

Com aliança política rompida desde as eleições de 2024, a prefeita Adriane Lopes vetou projeto do ex-prefeito e hoje vereador Marcos Trad. A proposta estabelecia a permanência de documentos relativos a contratos, convênios e outros instrumentos firmados pela prefeitura no Portal da Transparência, mesmo após o encerramento de sua vigência, por no mínimo cinco anos. Mas...

TOM

O PSB e o Partido Verde (PV) são as opções de pré-candidatos que não desejam ou não têm espaço no PT para a disputa eleitoral deste ano. As duas siglas são alinhadas à doutrina esquerdista e estarão caminhando juntas no pleito deste ano. Nos bastidores, adversários de políticos que estão buscando essas alternativas dizem que eles tentam fugir da classificação de “vermelhos radicais” para uma “coloração menos forte”. Sei não...

ANIVERSARIANTES

  • Nelly Maksoud Rahe
  • Dr. Edgard Augusto Anderson Nasser
  • Maria Ignez Grassano Streicher de Souza
  • Wellington Achucarro Bueno
  • Nice Maria Souza Fontoura
  • Antônio Carlos Medeiros Veiga
  • Elizabete Pereira
  • Helena Satiko Ussui
  • Jefferson Ritter
  • Francisney Salomão Cunha
  • Luciana Munhoz Pereira Leite
  • José Vidal Flores
  • Ramão Tadeu da Costa
  • Sérgio Kimio Oikawa
  • Elva Barros Fontoura
  • Sônia Maria de Faria Pereira
  • Aymar Benedicto Sartori
  • Rosemary Maluf Fecner Victorio
  • João Carlos Teles dos Santos
  • José Wanderley Soares
  • Ticiana Birches Severino Soares
  • Roberto Bigolin
  • Dr. Norton Riffel Camatte
  • Ana Cristina do Nascimento Braga
  • Dr. Augusto Mariani Sobrinho
  • Maria Lucia Costa Metello
  • Eva Candida da Silva Neri
  • Dalva dos Santos Morais
  • Hordonês José Alves
  • Anna Paula de Morais Paiva
  • Olavo Mariano Mendes
  • Luis Ideneis de Godoy
  • Jussara Abrão
  • Lorenzo Tôrres Cintas
  • João Rodrigues Pereira
  • Domingos Sávio da Costa
  • Doglas Wendll Sorgatto
  • Dr. João Pedro de Souza Zardo
  • Maria Aparecida Rezende Barbosa
  • Carla Brito Ribeiro
  • Ailton de Oliveira
  • João Fernando Muller Soares
  • Elisabete Lubacheski de Aguiar
  • Silvia Regina Fattor
  • Maria Lúcia Borges Assumpção Gattass
  • Mauro André Katayama
  • Paulo Roberto Godoy
  • Dr. Everton Cristian Dias Perdomo
  • Ilma Gomes Dias
  • Arlete Hansen dos Santos
  • Walmir Gonçalves
  • Milton Félix Batista
  • Renata Furtado
  • Dirce de Souza Muniz
  • Leila Miriam Fajuri
  • Fábio Barbosa de Oliveira
  • Luciesse Rodrigues Freitas
  • Aida Richards de Castro
  • Wilson de Araujo
  • Alice da Silva Dias
  • José Marques de Souza
  • Myrian Guimarães Echague
  • Janayna Laura Santana Moreira
  • Rosângela Fúlvia Santos
  • Sonia Nacer de Souza
  • João Roberto Pereira Ximenes
  • Dr. Márcio Vasques Thibau de Almeida
  • Laurentino Santos Azambuja
  • Fernando Augusto Abdo Villalba
  • Elenira Flores Schimidt
  • José Abraham Castilho
  • Elza Francisca de Souza Maciel
  • Rubens Garcia Bueno
  • Edilio Cesar Centurion
  • Marlene Ferreira Lange
  • Alexandre Lopes Ribeiro
  • Leila Mamede Duarte
  • Eliane Cristina Ferreira
  • Tatiana Matos Freitas
  • José Mauro Rodrigues Bacha
  • Rosania Almeida dos Reis
  • Gilberto da Silva Gomes
  • Mauro Edson Macht
  • Reinan Bispo Sobral
  • Mila Gouveia Hans Carvalho
  • Ivete Saes Zana
  • Jurema Cabral Ortiz
  • Leonardo Lima dos Santos
  • Dália Kayoko Nishimura
  • Carolina Freitas Cardoso
  • Renato Rocha da Costa
  • Glaucir Loureiro Ribeiro
  • Pethula Emmanuelle de Castilho
  • Sabrina Cabrera
  • Gustavo Calabria Rondon
  • Talita Pereira Marcondes
  • Adib Carneiro Barbosa
  • Marco Antonio Paulo Maggio
  • Patricia Maria Vasques Garcete
  • Rafael Gonçalves da Silva Martins Chagas
  • Annamelia Ferreira de Castro
  • Clara Lúcia da Cunha Amaral Mello
  • Iara Silvia dos Reis Dutra Oliveira
  • Francisco Carlos Aranda
  • Luiz Egberg Penteado Anderson
  • Cristina Chahuan Tobji de Aquino
  • Wilian de Araújo Hernandez

*colaborou Tatyane Gameiro* 

Reforma tributária: empresas enfrentam dificuldades em sua transição; especialista detalha gargalos

Falta de preparação em sistemas corporativos e instabilidades nos programas públicos responsáveis pela emissão das notas fiscais são principais desafios.

15/03/2026 15h00

O primeiro mês de transição da reforma tributária foi marcado por desafios técnicos e operacionais. Desde 1º de janeiro, as empresas precisam informar dados referentes aos novos tributos em documentos fiscais. Entretanto, ainda enfrentam o desafio de atualização de ERPs (softwares de gestão empresarial), além de instabilidades nos programas de emissão de notas.

“As dificuldades são, em grande parte, de ordem sistêmica. A nova regra exige que as empresas informem os novos impostos nos documentos fiscais eletrônicos, o que requer uma parametrização dos ERPs. A estimativa é que mais da metade das companhias de médio e grande porte não tenham conseguido concluir esse trabalho a tempo”, explica Thiago Leda, diretor tributário do Grupo IRKO.

Outra dificuldade, segundo o especialista, é a instabilidade dos sistemas emissores de documentos fiscais, principalmente nos sistemas de algumas prefeituras que não aderiram ao Sistema Nacional da NFS-e. Os programas apresentam problemas que vão da alteração ou desativação de códigos de serviços à lentidão e à falta de padronização das informações.

Diante desse cenário, a Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) suspenderam as penalidades por notas emitidas sem IBS e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) até 1º de abril – as multas previstas são de 1% do valor da transação. De acordo com o ato conjunto das entidades, o objetivo é garantir uma transição gradual e segura. A presença desses impostos nos documentos fiscais tem caráter informativo ao longo de 2026, sem exigência de recolhimento.

“A suspensão das multas é um alívio momentâneo, mas se não houver prorrogação, a partir de abril as empresas estarão sujeitas a penalidades se não estiverem em conformidade. É fundamental usar esse período para regularizar as parametrizações e evitar contingências fiscais”, orienta Leda.

De acordo com ele, as organizações lidam ainda com dificuldades adicionais em razão da falta de regulamentação de determinados pontos da reforma. Algumas atividades, por exemplo, passarão a exigir a emissão de nota fiscal com a nova legislação. No entanto, ainda faltam diretrizes sobre o momento exato em que isso será obrigatório para atividades como locação de imóveis, máquinas e equipamentos.

Adequação imediata

Os negócios que ainda não prepararam suas operações fiscais e tributárias para a nova legislação deverão fazê-lo o quanto antes para evitar sanções a partir de abril. O diretor do Grupo IRKO lembra que, a partir de 2027, a CBS, que substituirá PIS (Programa de Integração Social) e Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), já começará a valer.

“Se a empresa não se adequar agora, além dos riscos de multas a partir de abril, ela poderá enfrentar problemas mais graves no ano que vem. Aquelas que não estiverem em dia com as novas diretrizes, com ERPs parametrizados e equipes preparadas, não conseguirão apurar e recolher o novo tributo corretamente”, destaca.

Já as micro, pequenas e médias empresas optantes pelo Simples Nacional têm até setembro para definir como recolherão os novos tributos a partir de 2027, podendo escolher continuar no regime unificado ou aderir ao modelo regular – com apuração separada de IBS e CBS.

“Essa deve ser uma decisão pensada estrategicamente, já que, a depender da cadeia logística em que a empresa está inserida, pode ser mais vantajoso fazer o recolhimento fora do Simples Nacional para gerar créditos para o cliente, o que pode aumentar a competitividade em alguns casos. Vale lembrar que não haverá nenhuma alteração da carga tributária”, detalha Leda.

A energia do Tarô da semana entre 16 e 22 de março. Águas mais calmas virão.

O Seis de Espadas é um convite para deixar para trás conflitos e padrões antigos. Mesmo que o caminho ainda traga incertezas, a travessia aponta para águas mais calmas e para um futuro mais equilibrado.

15/03/2026 12h00

Carta regente da semana: Seis de Espadas

Nesta semana, o Seis de Espadas convida você a aceitar os movimentos de mudança que estão acontecendo em sua vida. Talvez seja o momento de se afastar de situações desgastantes, encerrar ciclos ou simplesmente buscar novos caminhos.

Mesmo que a travessia traga alguma incerteza, o destino aponta para águas mais calmas. Confie no processo e permita-se avançar. Às vezes, a verdadeira transformação começa quando temos coragem de deixar o passado para trás.

Seis de Espadas — A Travessia para Novas Margens

O Seis de Espadas representa o movimento de seguir em frente, atravessando uma fase da vida para alcançar outra. Esta carta fala sobre transições: pode indicar viagens, mudanças de carreira, o encerramento de relacionamentos ou até uma mudança de residência.

Em muitos casos, também simboliza um avanço para um novo patamar na vida profissional ou pessoal. Quando o Seis de Espadas aparece, ele costuma sugerir que as transformações em curso tendem a conduzir a um cenário melhor, ainda que o processo de mudança possa trazer algum desconforto.

A mensagem central desta carta é permitir que a vida siga seu curso natural. Em vez de lutar contra a corrente, o Seis de Espadas convida você a acompanhar o fluxo dos acontecimentos. Ao aceitar a direção para onde os ventos da mudança estão soprando neste momento, torna-se mais fácil atravessar o período de transição e chegar a um lugar de maior estabilidade e paz.

Para onde está fluindo a energia da mudança em sua vida?
Qual destino você tem em mente?
E, talvez mais importante: o que precisa ser deixado para trás para que essa travessia seja possível?

Na imagem clássica da carta, um barqueiro conduz dois refugiados — uma mãe e seu filho — rumo a uma nova vida. O barqueiro simboliza as circunstâncias, pessoas ou oportunidades que surgem para nos transportar de uma etapa da vida para outra. Ele representa o movimento inevitável da existência, que nos empurra adiante quando um ciclo chega ao fim.

O céu está cinzento e o clima é melancólico, sugerindo que essa jornada não acontece sem emoções complexas. A mulher mantém a cabeça coberta, como se carregasse tristeza ou perda enquanto se afasta do que ficou para trás.

Ao seu lado, a criança se aconchega em busca de segurança e proteção. O primeiro dever da mãe é proteger seu filho — e, de certa forma, essa imagem também simboliza o nosso instinto de preservar aquilo que ainda é essencial enquanto atravessamos momentos de mudança.

Os refugiados deixam o passado para trás em busca da promessa de um futuro mais luminoso. As águas atrás do barco estão agitadas, representando as dificuldades e turbulências que ficaram para trás. Já as águas à frente aparecem calmas, indicando que a travessia conduz a um lugar mais sereno e acolhedor. Para alcançar margens seguras, é necessário abandonar os problemas e conflitos do passado.

O barco não é luxuoso nem especialmente confortável, mas cumpre seu propósito: conduzir os viajantes a um novo destino. Assim também são muitas transições da vida. Nem sempre o caminho é fácil ou agradável, mas ele existe para nos levar a um lugar melhor.

O Seis de Espadas anuncia um momento de movimento e transformação. Mudanças podem estar acontecendo agora e isso frequentemente vem acompanhado de inseguranças ou desconfortos temporários. Durante períodos de transição, até pequenos desafios podem parecer maiores do que realmente são. Um simples inconveniente pode ganhar proporções maiores quando ainda estamos nos ajustando a uma nova realidade.

Mesmo assim, esta carta traz um lembrete importante: as mudanças que se desenrolam neste momento tendem a trabalhar a seu favor. Em vez de resistir ou tentar permanecer em territórios que já cumpriram seu papel, talvez seja mais sábio aceitar a travessia. O barco simbólico já está em movimento, conduzindo você para novas margens.

O Seis de Espadas também pode indicar uma viagem literal ou simbólica. Às vezes, o simples ato de se afastar temporariamente de uma situação permite ganhar perspectiva e enxergar com mais clareza as oportunidades que surgem no horizonte.

A tristeza pelo que você perdeu — ou precisou deixar para trás — logo dará lugar a uma maior clareza mental e a uma aceitação mais serena das mudanças. Com o tempo, aquilo que hoje parece difícil poderá se revelar parte essencial do seu processo de crescimento. Ao atravessar essa experiência, você tende a se tornar uma versão mais consciente e fortalecida de si mesmo.

O Seis de Espadas convida você a se desapegar de tudo aquilo que impede o seu avanço, seja algo ligado ao passado ou às circunstâncias do presente. Em vez de permanecer preso ao que já não pode ser transformado, procure direcionar o olhar para o futuro e escolher o caminho que esteja mais alinhado com o seu Bem Maior e com o seu potencial a longo prazo.

Ao longo dessa jornada, talvez seja necessário tomar decisões difíceis e fazer algumas concessões. Encare esse processo como um verdadeiro rito de passagem. Cada escolha representa um passo em direção a um lugar melhor na vida — desde que você esteja disposto a evoluir e a abrir mão do que já não faz sentido carregar adiante. Não se prenda ao que ficou para trás. Em vez disso, permita que essa experiência transforme a maneira como você enxerga a si mesmo. Trata-se de deixar para trás quem você foi, para se aproximar cada vez mais de quem deseja se tornar.

Da mesma forma, o Seis de Espadas também convida à reflexão sobre a bagagem emocional e mental que você leva consigo ao atravessar de uma fase para outra. No barco representado na carta, seis espadas permanecem erguidas — um sinal de que, mesmo seguindo em frente, ainda carregamos certos pesos do passado. Esse fardo pode acabar retardando o processo de crescimento pessoal.

Essas “espadas” podem simbolizar memórias, relacionamentos, hábitos, comportamentos, padrões de pensamento ou crenças que já não servem mais ao seu caminho. Por isso, este é um momento importante para refletir com honestidade: o que realmente merece continuar com você nessa travessia — e o que pode, finalmente, ser deixado para trás? “Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia.” (Guimarães Rosa)

Seis de Espadas no Amor

No amor, o Seis de Espadas fala de transição e de seguir em frente. Para quem está solteiro, a carta sugere deixar para trás histórias do passado e abrir espaço para novas conexões, com um olhar mais leve e renovado.

Nos relacionamentos já existentes, o momento pede cooperação para atravessar desafios e mudanças juntos. Ainda assim, podem surgir inseguranças ou receios sobre o futuro da relação.

A reflexão proposta pela carta é simples e profunda: como transformar esse período de transição em uma oportunidade de fortalecer e renovar seus vínculos amorosos?

Seis de Espadas no Dinheiro e Trabalho

No trabalho, o Seis de Espadas indica uma fase de maior tranquilidade após períodos de tensão. Conflitos que dificultavam a convivência com colegas ou superiores tendem a se dissipar, permitindo que o ambiente se torne mais harmonioso. Com isso, surge também uma renovada motivação para retomar projetos antigos e avançar com mais foco.

De forma prática, a carta também pode sinalizar viagens a trabalho, mudanças de cargo, de setor ou até de emprego. Em geral, essas transformações apontam para progresso profissional e ajudam a aliviar desgastes acumulados em fases anteriores.

No campo financeiro, o cenário começa a se estabilizar. A superação de dificuldades aparece no horizonte, trazendo o alívio tão esperado e a oportunidade de reorganizar as finanças. Este é um bom momento para enfrentar pendências com responsabilidade e buscar equilíbrio. Ao mesmo tempo, a carta aconselha cautela: mesmo diante de melhorias, use seus recursos com sabedoria para evitar repetir desafios financeiros do passado.

Esta carta tem forte ligação com o campo intelectual, sendo um momento favorável para estudar, iniciar um curso ou buscar aprimoramento pessoal e profissional.

O Seis de Espadas nos lembra que, às vezes, é preciso se afastar das turbulências para enxergar a vida com mais clareza. Ao relaxar a mente e olhar a situação de um novo ângulo, encontramos dentro de nós as respostas que indicam o caminho mais sereno a seguir.

Este arcano menor fala, acima de tudo, sobre superação. O Seis de Espadas lembra que, mesmo após períodos difíceis, a vida continua em movimento e sempre nos conduz a novas possibilidades. Tenha fé no processo: você está avançando para algo melhor. Este é um momento de recuperação e de travessia interior. Deixe para trás as questões que pertencem ao passado, permita-se curar antigas feridas e reúna coragem para enfrentar seus medos com serenidade.

Como disse Lao Tzu: “A jornada de mil milhas começa com um único passo.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

