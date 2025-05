O número de partidos políticos no Brasil vem diminuindo e, se antes passava...Leia na coluna de hoje

Eleanor Roosevelt - Diplomata Americana

"As pessoas crescem através da experiência

se elas enfrentam a vida honesta e corajosamente. É assim que o caráter é construído”.



FELPUDA

O número de partidos políticos no Brasil vem diminuindo e, se antes passava de 30, hoje é de pouco mais de 20, com tendência de nova redução das siglas, que formavam “sopinha de letras”. Havia legendas para todos os gostos, algumas delas comandadas por famílias e transformadas em balcões de negócios. A moeda de troca por aliança eram empregos na estrutura administrativa ou a direção de algum órgão. Hoje a situação é outra, e antigos “donos” de partidos fecharam as portas das bodegas e foram tentar a sorte em outra freguesia, até porque entenderam o velho ditado: “farinha pouca, meu pirão primeiro!”

Sem essa

A Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência para o projeto de lei que proíbe o desconto automático pelas associações de mensalidades nos proventos pagos pelo INSS.

Mais

O mérito do projeto será analisado na próxima semana e deverá ser juntado a todas as propostas sobre combate a fraudes no INSS. A votação é feita diretamente no plenário.

A Ashby, tradicional cervejaria sediada em Amparo, interior de São Paulo, reafirmou sua posição de destaque no cenário cervejeiro mundial, ao conquistar quatro novos prêmios em prestigiadas competições, realizadas em abril, na Espanha e no Uruguai. No Barcelona Beer Challenge, evento espanhol que está em sua 10ª edição e reúne rótulos artesanais de diversos países, a cerveja British Strong Ale levou o ouro na categoria British Bitter.

Produzida com uma seleção refinada de quatro tipos de malte e lúpulos aromáticos, essa cerveja tem notas marcantes de frutas amarelas e amêndoas – combinação que também garantiu sua premiação no Uruguai. Em março, a marca já havia conquistado sete medalhas no European Beer Challenge, competição das mais relevantes do continente europeu. Em 2023, a British Strong Ale também foi coroada como a melhor do mundo na categoria English-Style Bitter, durante o European Beer Star, realizado na Alemanha – um dos maiores e mais respeitados concursos de cerveja. Segundo Scott Ashby, físico de formação e fundador da cervejaria, esses reconhecimentos internacionais reforçam o compromisso da marca com a excelência.

Normal

Na véspera do dia do julgamento da perda de seu mandato pelo TRE-MS por suposta compra de votos, a prefeita Adriane Lopes trabalhou normalmente. Tanto é que esteve reunida com alguns integrantes da bancada federal. A propósito: o julgamento será retomado na terça-feira, tendo em vista que um dos juízes pediu vistas. O relator, porém, já votou pela manutenção do mandato.

Agitando

Ex-deputado federal por MS e ministro-chefe da Casa Civil do então presidente da República Michel Temer,

Carlos Marun (MDB), durante entrevista concedida ao Correio do Estado, falou das articulações envolvendo o MDB e o Republicanos com vistas ao fechamento de uma federação. Caso isso ocorra, as duas siglas ganharão mais peso no Congresso Nacional, ficando atrás apenas do PL e da União Progressista (federação de PP e União Brasil)

em número de integrantes.

De olho

A realidade, segundo alguns políticos mais experientes de MS, é que essa federação interessaria ao ex-presidente Michel Temer (MDB), que vem se mexendo para ser o “Tertius” nas eleições de 2026. Ele tem sinalizado que poderia evitar a polarização entre direita e esquerda (lulismo versus bolsonarismo) sendo um candidato de centro, principalmente, se o ex-presidente Bolsonaro não reverter a inelegibilidade. Vai que cola...

Colaborou Tatyane Gameiro