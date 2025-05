O PDT e o Democracia Cristã (DC), dois partidos que pediram a cassação... Leia na coluna de hoje

Literatura

Adriana Teixeira e Fernando Anghinoni, nas artes visuais, e João Vital e Juninho MPB, na música, também marcam presença em performances ao vivo

O imortal, diplomata e escritor Edgard Telles Ribeiro amanhã estará no chá acadêmico que traz a Academia Brasileira de Letras (ABL) à Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), com uma palestra que interessa profundamente ao meio cultural, abordando a importância e a contextualidade do setor com o tema “Diplomacia cultural: instrumento de política externa”.

Trata-se de uma vertente que, para Edgard Telles, “projeta no exterior nossos valores e nossas diversidades culturais ao mesmo tempo em que nos abrimos para os valores culturais dos outros países e, com isso, consolidamos no plano da beleza e da emoção nossas relações com todos os países do mundo. A cultura aproxima, a cultura não tem nada que deixe de ser amado ou respeitado”.

Para Telles, tão importante quanto as atuações diplomáticas no plano político, econômico, comercial e na cooperação técnica, entre outras interações possíveis, é a diplomacia na área cultural.

O presidente da ASL, Henrique de Medeiros, destaca a relevância de se discutir a participação da cultura no cenário da aproximação social por meio da diplomacia, que, segundo afirma, não se aplica apenas internacionalmente, mas também de forma interna, no compartilhamento de nossas regionalidades e potencialidades. “A cultura promove mudanças e abre espaços nas relações entre as pessoas e os povos”, afirma o presidente da ASL.

Presencial, com entrada franca e traje esporte requerido, no auditório da ASL, na Rua 14 de Julho, nº 4.653, em Campo Grande, com início previsto para as 19h30min, o evento faz parte do projeto ABL na ASL: Palestras Imortais, realizado pela Academia Sul-Mato-Grossense de Letras em parceria com a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), por meio da Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul (FCMS).

O chá acadêmico de maio apresenta ainda, na agenda da noite, os projetos realizados em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Confraria Sociartista, respectivamente, com performances ao vivo de música e artes visuais. No foyer da sede da ASL, haverá também mais uma apresentação musical, após a palestra, durante a confraternização entre os imortais e o público presente.

COMEÇO NO CINEMA

Figura multifacetada da cultura brasileira, com trajetória que transita entre a literatura, o cinema e a diplomacia, Edgard Telles nasceu em Valparaíso, no Chile, sendo considerado brasileiro nato por ser nascido “de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil”. No caso do escritor, seu pai estava a serviço do governo brasileiro em território chileno quando Edgard nasceu, em 13 de novembro de 1944.

Radicado no Rio de Janeiro, Telles Ribeiro ocupa a cadeira de nº 27 da ABL, tendo sucedido ao poeta Antonio Cicero (1945-2024). O escritor iniciou sua carreira como crítico de cinema no Rio de Janeiro, escrevendo para os suplementos literários do Correio da Manhã e d’O Jornal. Formou-se em Cinema pela Universidade da Califórnia (UCLA), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Entre 1978 e 1982, foi professor de cinema na Universidade de Brasília (UnB).

OBRAS

Ingressou no Instituto Rio Branco em 1966, iniciando uma carreira diplomática que o levou a servir em diversos países: Estados Unidos, Equador, Guatemala, Nova Zelândia, Malásia e Tailândia, sendo embaixador nos três últimos. No Brasil, atuou na área cultural do Ministério das Relações Exteriores, chefiando o departamento entre 2002 e 2005. É autor da importante tese acadêmica “Diplomacia Cultural: Seu Papel na Política Externa Brasileira” e de 15 livros, entre romances e coletâneas de contos.

Sua obra mais recente, “Jogo de Armar” (2023), foi finalista do Prêmio Jabuti 2024. Entre outras de suas publicações, destacam-se o romance “Olho de Rei” (2005), que recebeu o prêmio da ABL para Melhor Obra de Ficção em 2006, e “O Punho e a Renda” (2014), vencedor do prêmio de Melhor Romance do Pen Clube em 2015, abordando os bastidores das embaixadas durante a ditadura militar brasileira.

Sua vasta produção inclui também “O Impostor” (novela, 2020), “Uma Mulher Transparente” (romance, 2018), “O Criado-Mudo” (romance, 1991) e “As Larvas Azuis da Amazônia” (novela, 1996), obras que exploram temas variados, desde a identidade até questões políticas e sociais.

Seus livros foram publicados nos Estados Unidos, na Argentina e em diversos países europeus. Com uma carreira que abrange mais de cinco décadas, Edgard Telles Ribeiro consolidou-se como uma voz influente na literatura brasileira contemporânea. Sua habilidade em transitar entre diferentes áreas culturais e sua dedicação à arte de contar histórias o tornam uma figura singular e respeitada no cenário literário nacional.

ADRIANA E FERNANDO

Dois integrantes da Confraria Sociartista estarão criando ao vivo seu trabalho artístico em artes visuais no chá acadêmico de maio: Adriana Teixeira e Fernando Anghinoni.

Com trajetória artística de mais de 35 anos, Adriana Teixeira é artista visual dedicada à pintura em telas, com linguagem figurativa e estilizada com temas da maternidade, do afeto, da família, em uma paleta rica em contrastes. A presença da figura feminina em suas obras e também dos elementos florais e orgânicos são muito recorrentes. Participou de várias exposições coletivas e individuais.

Fernando Anghinoni vive e trabalha em Campo Grande, tem mestrado nas áreas de Artes Visuais, Design e Gravura. Seu trabalho explora várias vertentes artísticas, sempre contemplando o panorama contemporâneo das artes visuais de forma global e regional. Produziu e executou projetos culturais e trabalha também como produtor cultural.

JOÃO VITAL

Promovido por uma parceria entre a UFMS, por meio do Movimento Concerto, e a ASL, o projeto Música Erudita e suas Fronteiras leva à ASL, nesta quinta-feira, uma apresentação de João Vital Araújo, violonista e professor de música com mais de 20 anos de experiência no ensino e na performance.

Graduado pela UFMS e mestre em Teoria e Análise Musical pela Universidade de São Paulo, ao longo de sua carreira, Vital tem se dedicado ao repertório para violão solo, voltado tanto à música clássica quanto ao repertório brasileiro. Neste recital solo, propõe um percurso por paisagens sonoras desde a Espanha renascentista ao lirismo brasileiro do século 20, revelando diferentes facetas do violão como instrumento de poesia e memória.

JUNINHO MPB

Após a palestra, na confraternização no foyer, haverá ainda mais uma apresentação instrumental de Juninho MPB, músico há 20 anos, com participação em bandas de variados estilos, como rock, blues, samba, samba rock e forró. Integrou a banda de rock autoral Inove, fez parte da banda de samba rock Maria Mulata, em seguida, integrou a banda de rock TioZé, também participou da banda Show Orion e, atualmente, faz parte da banda de blues Bêbados Habilidosos. Gravou o álbum solo “Meu Mundo”.

SERVIÇO

Chá Acadêmico

ABL na ASL: Palestras Imortais

Edgard Telles Ribeiro

“Diplomacia Cultural: Instrumento de Política Externa”

Amanhã, às 19h30min, com os projetos Música Erudita e Suas Fronteiras e Arte da Academia.

Auditório da ASL, na Rua 14 de Julho, nº 4.653, Altos do São Francisco.

Entrada franca.