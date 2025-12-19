Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

FELPUDA

O PL e o PP estão colocando tapetes vermelhos para receber futuros filiados...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (18)

Ester Figueiredo

19/12/2025 - 00h01
Rita Levi-MontaLcini - escritora italiana
"Melhor acrescentar vida aos dias do que dias à vida”.

 

FELPUDA

O PL e o PP estão colocando os tapetes vermelhos para receber futuros filiados que vêm se espremendo “em frente” à janela partidária, esperando que se abra no dia 6 de março de 2026. Há quem garanta que até 5 de abril o “desfile” será muito grande. Vale ressaltar que, em menor proporção, outras siglas estão preparando cadeiras para também receber pequena demanda. Segundo alguns políticos que estarão de camarote assistindo a toda movimentação, lideranças de certos partidos “estão vindo de fusquinha, prontos para dar carona a quem interessar possa”. É cada uma!

Balanço

O governador Eduardo Riedel promoveu reunião com todos os secretários titulares e adjuntos, presidentes das autarquias e fundações. Na oportunidade, foi apresentado o balanço estratégico de todo o governo do Estado, com as metas e ações realizadas. 

Mais

O encontro, que aconteceu no dia 17, também mostrou que nos contratos de gestão foram apresentados 200 projetos, com 539 entregas. Já em relação às metas fixadas no plano de governo, 97% das ações previstas foram concluídas desde 2023.

Patricia Maiolino e Isa Maiolino
Ana Paula Carneiro, Luciana Junqueira, Beto Silva e Cynthia Cosini

 Nem ele

Políticos mais irônicos andam dizendo que a administração da prefeita Adriane Lopes está sofrível o suficiente que nem o seu esposo, o deputado Lídio Lopes, é filiado ao PP, partido dela. Aliás, desde novembro de 2023 ele está sem partido, quando o Patriota se fundiu ao PTB, nascendo o PRD. As línguas ferinas afirmam ainda que até o Tribunal de Contas de MS, onde ele é servidor de carreira licenciado, não está “dando mole” à gestora. Ôôô... maldade!

"Guizo"

Político experiente sugeriu que a prefeita Adriane Lopes reunisse o seu secretariado para discutir um plano de emergência que contemplasse todos os segmentos que estão mergulhando sua administração em crise total. Para isso, porém, precisa de “cabeça pensante”, visando criar estratégias. Afirma que quanto mais o tempo passa, sua situação perante a população fica pior. E que a grande pergunta é: “Quem colocaria o guizo no gato?”

Atrevimento

Nos bastidores políticos, o que vem sendo motivo de muitos comentários é a pretensão de determinados vereadores de Campo Grande que querem porque querem mandar no Executivo. Alguns deles estão exigindo que a gestão municipal nomeie e “desnomeie” servidores na máquina municipal, como se não fosse atribuição da gestora nomear quem quiser, desde que sejam preenchidas as exigências legais. Pode?

Diálogo

18/12/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Margaret Thatcher - política britânica

Não existe dinheiro público. Existe apenas dinheiro do pagador de impostos”.

Felpuda

Estaria havendo “ruídos” entre a Prefeitura de Campo Grande e o governo do Estado. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul abriu inquérito civil para acompanhar e cobrar providências voltadas ao aprimoramento da regulação de acesso aos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) nas áreas de urgência e emergência da Capital e da macrorregião Centro. O procedimento decorre de manifestações do Conselho Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Este último órgão alertou para potenciais impactos negativos da centralização e que não estaria havendo, segundo documentação, integração efetiva entre Município e Estado.

Mais um

Nos meios políticos, há quem não descarte a possibilidade real do surgimento de um pré-candidato ao governo que possa aglutinar o grupo da direita considerado extremamente conservador.

Mais

Fala-se, inclusive, que essa turma estaria conversando e que o nome para encarar a empreitada seria o do deputado federal Marcos Pollon, que estaria pronto para desembarcar do PL, porque o partido fechou as portas para candidatura própria.

Diálogo

A jornalista Maria Cândida foi a mestre de cerimônia do Araruna Fest, no dia 11, que recebeu, entre outras atrações, Lobão Power Trio. Na foto, Maria e os artistas Willian Paiva, Guto Passos, Lobão e o empresário Patrick Gontier, da 93 Produções. O evento foi realizado no Bosqueexpo e sua segunda edição acontecerá em maio de 2026, com a participação de Frejat.

DiálogoEstener Ananias de Carvalho e Renata dos Santos Araújo de Carvalho

 

DiálogoAnderson Varejão, Luiz Fruet e Aylton Tesch

Dupla

O fim do ano chega com dois nomes colocados como futuros candidatos ao governo do Estado. No caso, Eduardo Riedel (PP), que tentará a reeleição, e Fábio Trad (PT). Até o momento, não há outro nome posto que realmente possa conseguir entrar em campo com partido que tenha força política e estrutura. A direita e a esquerda, portanto, estariam representadas. Resta saber o que vem por aí.

Retroativo

O Senado aprovou na terça-feira projeto que autoriza os estados, o Distrito Federal e os municípios a pagarem para servidores, retroativamente, direitos remuneratórios congelados durante a pandemia de Covid-19. A proposta foi aprovada com 62 votos favoráveis, 2 contrários e 2 abstenções e agora segue para sanção presidencial. O texto trata de benefícios como anuênio, triênio, quinquênio, sexta parte, licença-prêmio e mecanismos equivalentes, sem transferência de encargos a outro ente.

Para todos

Os pagamentos são referentes ao período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Os benefícios serão pagos desde que o ente federativo tenha decretado estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19 e conte com orçamento disponível. Antes da votação, o projeto sofreu alteração: a expressão “a servidores públicos” foi trocada por “ao quadro de pessoal”. Assim, a mudança valerá para os servidores públicos efetivos e para os empregados públicos contratados por CLT.

*Colaborou Tatyane Gameiro

Correio B

Papa Leão XIV é considerado uma das 55 personalidades mais bem vestidas do ano pela Vogue

A publicação aponta que o pontífice rompeu com os gostos simples do antecessor

17/12/2025 22h00

Papa Leão XIV

Papa Leão XIV Foto; Divulgação

O papa Leão XIV figura na lista das 55 personalidades mais bem vestidas de 2025, segundo lista elaborada pela revista americana Vogue.

A publicação aponta que o pontífice rompeu com os gostos simples do antecessor, mas manteve seu alfaiate e "perpetuou o legado papal de belas vestes litúrgicas".

A revista ainda aponta como melhor traje uma capa de cetim usada na primeira aparição como papa. "Capa de musselina de cetim vermelho e uma estola vermelho-vinho bordada a ouro, combinada com um pingente de cruz e um cordão de seda dourada".

Na avaliação dos especialistas da Vogue, o pontífice tem se "esforçando para modernizar a imagem da Igreja", com destaque para o encontro com astros do cinema ao Vaticano, como Monica Bellucci e Cate Blanchett.

 

