O PL e o PP estão colocando tapetes vermelhos para receber futuros filiados...Leia na coluna de hoje

Diálogo

Leia a coluna desta quinta-feira (18)

Margaret Thatcher - política britânica

Não existe dinheiro público. Existe apenas dinheiro do pagador de impostos”.

Felpuda

Estaria havendo “ruídos” entre a Prefeitura de Campo Grande e o governo do Estado. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul abriu inquérito civil para acompanhar e cobrar providências voltadas ao aprimoramento da regulação de acesso aos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) nas áreas de urgência e emergência da Capital e da macrorregião Centro. O procedimento decorre de manifestações do Conselho Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Este último órgão alertou para potenciais impactos negativos da centralização e que não estaria havendo, segundo documentação, integração efetiva entre Município e Estado.

Mais um

Nos meios políticos, há quem não descarte a possibilidade real do surgimento de um pré-candidato ao governo que possa aglutinar o grupo da direita considerado extremamente conservador.

Mais

Fala-se, inclusive, que essa turma estaria conversando e que o nome para encarar a empreitada seria o do deputado federal Marcos Pollon, que estaria pronto para desembarcar do PL, porque o partido fechou as portas para candidatura própria.

A jornalista Maria Cândida foi a mestre de cerimônia do Araruna Fest, no dia 11, que recebeu, entre outras atrações, Lobão Power Trio. Na foto, Maria e os artistas Willian Paiva, Guto Passos, Lobão e o empresário Patrick Gontier, da 93 Produções. O evento foi realizado no Bosqueexpo e sua segunda edição acontecerá em maio de 2026, com a participação de Frejat.

Estener Ananias de Carvalho e Renata dos Santos Araújo de Carvalho

Anderson Varejão, Luiz Fruet e Aylton Tesch

Dupla

O fim do ano chega com dois nomes colocados como futuros candidatos ao governo do Estado. No caso, Eduardo Riedel (PP), que tentará a reeleição, e Fábio Trad (PT). Até o momento, não há outro nome posto que realmente possa conseguir entrar em campo com partido que tenha força política e estrutura. A direita e a esquerda, portanto, estariam representadas. Resta saber o que vem por aí.

Retroativo

O Senado aprovou na terça-feira projeto que autoriza os estados, o Distrito Federal e os municípios a pagarem para servidores, retroativamente, direitos remuneratórios congelados durante a pandemia de Covid-19. A proposta foi aprovada com 62 votos favoráveis, 2 contrários e 2 abstenções e agora segue para sanção presidencial. O texto trata de benefícios como anuênio, triênio, quinquênio, sexta parte, licença-prêmio e mecanismos equivalentes, sem transferência de encargos a outro ente.

Para todos

Os pagamentos são referentes ao período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Os benefícios serão pagos desde que o ente federativo tenha decretado estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19 e conte com orçamento disponível. Antes da votação, o projeto sofreu alteração: a expressão “a servidores públicos” foi trocada por “ao quadro de pessoal”. Assim, a mudança valerá para os servidores públicos efetivos e para os empregados públicos contratados por CLT.

*Colaborou Tatyane Gameiro