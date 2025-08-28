O PL nacional bateu o martelo com relação à entrada do ex-governador... Leia na coluna de hoje

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

diálogo

O PL nacional bateu o martelo com relação à entrada do ex-governador...

Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (28)

Ester Figueiredo

28/08/2025 - 00h02
Zica Assis - empresária brasileira

"Orgulho é saber de onde você veio e aonde chegou
com honestidade. E entusiasmo é acordar todo dia
com vontade de fazer ainda melhor, sem perder a humildade”.

Felpuda

O PL nacional bateu o martelo com relação à entrada do ex-governador Azambuja para comandar o partido em MS e anunciou apoio à reeleição do governador Riedel, segundo o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, na entrevista exclusiva ao Correio do Estado. Isso significa que os rebeldes do partido podem espernear, atacar e até ameaçar sair.

Neste último caso, vai prevalecer o velho ditado: “A porta da rua é a serventia da casa”. Embora o PL tenha doutrina conservadora, não está fechado para parlamentares e prefeitos do centro ou do centro-direita que desejem se filiar à sigla. Agora, dizem, a calmaria deverá reinar.

Regulamentada

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou projeto que regulamenta a atuação de informante. A proposta define tal pessoa como o particular que repassa informações.

Mais

Tais informações devem ser dadas a órgãos de investigação ou inteligência para auxiliar na elucidação de crimes, especialmente os ligados às facções organizadas.

Em sua 15ª edição, a festa promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, o Porco no Rolete da Colônia de Férias, será no dia 7 de setembro. O evento terá início às 8h e a programação vai até às 17h. As atividades também incluem música ao vivo, com repertório de sertanejo e sucessos populares, além de acesso completo à estrutura de lazer do clube, que conta com parque aquático, quadras esportivas, sala de jogos e áreas ao ar livre para recreação. Realizado anualmente, o evento já se tornou tradição entre associados e população. Mais detalhes e reservas podem ser obtidos pelos telefones (67) 3312-5043 e (67) 99820-9584.

Lucimar LescanoLucimar Lescano
Silvia BrazSilvia Braz

Tudo

O ex-governador Reinaldo Azambuja está disposto a fazer “cabelo, barba e bigode” nas eleições de 2026. Desta forma, tem dito que o projeto do seu grupo político é a reeleição do governador Eduardo Riedel, conquistar as duas cadeiras no Senado, e a maioria das 24 vagas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e das 8 na Câmara dos Deputados

Escolha

Outro ponto que Azambuja faz questão de frisar é que será o seu grupo a definir quem serão os nomes para disputar as vagas ao Senado. Segundo ele, se for o indicado, assumirá mais essa missão na política. Como é o líder do grupo, é difícil acreditar que alguém possa, internamente nesse “colegiado”, ser contra sua indicação. É aguardar para ver...

Preju

Força-tarefa da Receita Federal causou estragos no crime organizado em Corumbá, na fronteira com a Bolívia. O órgão realizou, nas últimas semanas, a Operação Cérberus. A ação recebeu o nome inspirado na figura mitológica que representa a vigilância constante. Ao longo de 14 dias de atividades, o trabalho resultou em prejuízo estimado superior a R$ 6 milhões às organizações criminosas. Entre os resultados, destacam-se a apreensão de 27 kg de pasta base de cocaína, 21 kg de cocaína refinada, 40 kg de skunk e cerca de 15 toneladas de mercadorias irregulares.

SAÚDE

Uso do aparelho auditivo reduz significativamente o risco de demência, diz estudo

Participantes com perda auditiva que buscaram tratamento tiveram redução de 61% da chance de desenvolver condição, indica trabalho publicado na prestigiada revista científica Journal of American Medical Society (Jama)

27/08/2025 10h00

Uso de aparelho auditivo é importante para a saúde cerebral

Uso de aparelho auditivo é importante para a saúde cerebral Foto/ Pixabay

Um novo estudo americano mostrou que o uso de aparelhos para o tratamento de perda auditiva é capaz de reduzir significativamente o risco de demência. Entre os participantes que fizeram uso dos dispositivos, houve uma diminuição de 60% dos casos de doenças neurodegenerativas.

O trabalho, publicado na prestigiada revista científica Journal of American Medical Society (Jama), reforça a importância do uso dos aparelhos, que ainda é pouco difundido. Estima-se que apenas 17% das pessoas com perda auditiva moderada ou grave os usam.

A correlação entre demência e a perda auditiva já é conhecida pelos pesquisadores há alguns anos, sendo esta considerada um dos principais fatores de risco para o declínio neurológico. Raquel Molina, professora da Universidade Federal Fluminense (UFF), diz que há algumas hipóteses que podem explicar essa relação.

Além disso, os autores do trabalho apontam que, nos Estados Unidos, pessoas que podem pagar pelos aparelhos geralmente têm acesso a melhores cuidados de saúde. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) fornece aparelhos auditivos, lembra a professora Raquel Molina, embora haja uma fila de espera.

Neste ano, foram publicados os resultados de um estudo que revela evidência dos efeitos da perda auditiva no agravamento do declínio cognitivo na população brasileira. O trabalho incluiu 800 brasileiros com idade média de 50 anos e mostrou que a dificuldade de audição aumenta a progressão do declínio cognitivo.

Pesquisas como essa reforçam a importância da prevenção. Silvana Maziviero, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Pará (UFPA), afirma que existem perdas que são tratáveis com muita simplicidade, como a presença de rolha de cerume no canal auditivo. “Tem pessoas que convivem com esse cerume por anos sem perceber”. Infecções e otites também são causas tratáveis e reversíveis.

Por outro lado, perdas auditivas progressivas e lentas que ocorrem com o envelhecimento exigem o uso de aparelhos auditivos ou cirurgias com próteses implantáveis. Nesses casos, a especialista ressalta a importância de detectar e intervir o quanto antes no problema. “Quanto mais precoce a gente reabilitar, melhor. Quando o paciente chega mais tarde, é mais difícil”, diz.

Para fazer o diagnóstico ainda nos primeiros estágios do problema, é preciso que a família fique atenta aos sinais, como a dificuldade de comunicação. Isso porque o paciente, quase sempre, não consegue perceber as próprias dificuldades.

Para contribuir com a identificação de problemas auditivos, a Organização Mundial de Saúde (OMS) também disponibilizou neste ano um aplicativo para celular, o hearWHO, que avalia a capacidade de audição.

Além da perda auditiva, a prevenção da demência no fim da vida envolve a atenção a outros fatores de risco. Segundo um estudo brasileiro do ano passado, por meio do tratamento e da prevenção de 12 fatores de risco, quase metade dos casos de demência no País seriam evitados. Entre eles, baixa escolaridade, obesidade e hipertensão também figuram como causas importantes de neurodegeneração na população.

Para Maziviero, também é preciso reduzir o preconceito contra o uso de aparelhos auditivos, ainda cheio de estigmas. Segundo ela, o cuidado com a audição, especialmente nos dias atuais, é fundamental para termos um envelhecimento mais saudável. “É uma poupança que a gente está fazendo, uma reserva auditiva para daqui a alguns anos”.

*SAIBA

14 fatores associados aos casos de demência* 

  1. – Baixo nível educacional;
  2. – Colesterol alto;
  3. – Consumo excessivo de álcool;
  4. – Depressão;
  5. – Diabetes;
  6. – Falta de atividade física;
  7. – Falta de contato social;
  8. – Hipertensão;
  9. – Lesões graves na cabeça;
  10. – Obesidade;
  11. – Perda de audição;
  12. – Perda de visão;
  13. – Poluição do ar;
  14. – Tabagismo.

* Levantamento publicado na revista The Lancet, em 2024.

DIÁLOGO

Alguns parlamentares estaduais do PSDB entraram num "chororô só" porque...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (27)

27/08/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Sophia Loren - atriz italiana
“beleza é como você  se sente por dentro, e isso se reflete em seus olhos”.

Felpuda

Alguns parlamentares estaduais do PSDB entraram num “chororô só” porque teriam se sentido alijados dos entendimentos sobre questões relacionadas ao ninho. Quando sacramentou sua saída do partido, o ex-governador Reinaldo Azambuja e Marconi Perillo, presidente nacional da sigla, discutiram o “daqui para a frente” apenas com os deputados federais. A tchurminha se sentiu desprestigiada, e alguns deles ficaram, digamos assim, “mais bicudos” e “arrancando as penas” com o escanteio que levaram da cúpula.

Diálogo

Seguindo

A partir de março de 2026, quando será aberta a janela  para os deputados, a bancada  do PL deverá aumentar  e a do PSDB, diminuir.  Esse poderá ser o efeito  da filiação de Reinaldo Azambuja ao PL, que está prevista para setembro. 

Mais

Atualmente, o PL tem três cadeiras no Legislativo estadual, ocupadas pelos parlamentares Coronel David, João Henrique Catan e Neno Razuk. Seis são os tucanos, mas já se ouve dizer nos bastidores que não falta quem tenha planos de seguir Azambuja.

DiálogoFernanda Rassi e Marilene Rassi - Foto: Arquivo pessoal
DiálogoCaue Gazel, João Bastos e Adriano Mariutti - Foto: Nicolas Calligaro

Querendo

Dizem por aí que quem estaria querendo fazer aliança com o PT em Mato Grosso do Sul seria a ministra Simone Tebet, do MDB, que buscaria entendimentos com a sigla da extrema esquerda para a disputa. A emedebista mostra interesse em concorrer ao Senado, tendo o deputado federal Vander Loubet como seu primeiro-suplente.

Ataques

Caso isso ocorra, a ministra selaria aliança com um partido em que uma das suas principais lideranças, o hoje deputado José Orcírio, desferiu ataques pesados, já na condição  de ex-governador, contra pensão vitalícia, constitucional à época, mantida à mãe da ministra, viúva do ex-governador Ramez Tebet. A reação foi porque a OAB-MS buscou o STF contra emenda estadual que concedia pensão aos ex-governadores, uma vez que a Constituição Federal  havia extinguido o pagamento.

Aldeia urbana

A prefeitura assinou acordo,  na sexta-feira, que assegura  a destinação de área  e a construção de 91 moradias para as famílias da comunidade indígena Água Funda,  aldeia urbana da Capital.  A assinatura ocorreu  em cerimônia no local  onde serão erguidas as casas,  no Jardim Noroeste.  O acordo resultou de tratativas conduzidas pelo coordenador  da Central de Conciliação  de Campo Grande, juiz federal Fernando Nardon Nielsen,  que foi quem o homologou.

*Colaborou Tatyane Gameiro

