O PL nacional bateu o martelo com relação à entrada do ex-governador... Leia na coluna de hoje

Zica Assis - empresária brasileira
"Orgulho é saber de onde você veio e aonde chegou
com honestidade. E entusiasmo é acordar todo dia
com vontade de fazer ainda melhor, sem perder a humildade”.
Felpuda
O PL nacional bateu o martelo com relação à entrada do ex-governador Azambuja para comandar o partido em MS e anunciou apoio à reeleição do governador Riedel, segundo o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, na entrevista exclusiva ao Correio do Estado. Isso significa que os rebeldes do partido podem espernear, atacar e até ameaçar sair.
Neste último caso, vai prevalecer o velho ditado: “A porta da rua é a serventia da casa”. Embora o PL tenha doutrina conservadora, não está fechado para parlamentares e prefeitos do centro ou do centro-direita que desejem se filiar à sigla. Agora, dizem, a calmaria deverá reinar.
Regulamentada
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou projeto que regulamenta a atuação de informante. A proposta define tal pessoa como o particular que repassa informações.
Mais
Tais informações devem ser dadas a órgãos de investigação ou inteligência para auxiliar na elucidação de crimes, especialmente os ligados às facções organizadas.
Em sua 15ª edição, a festa promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, o Porco no Rolete da Colônia de Férias, será no dia 7 de setembro. O evento terá início às 8h e a programação vai até às 17h. As atividades também incluem música ao vivo, com repertório de sertanejo e sucessos populares, além de acesso completo à estrutura de lazer do clube, que conta com parque aquático, quadras esportivas, sala de jogos e áreas ao ar livre para recreação. Realizado anualmente, o evento já se tornou tradição entre associados e população. Mais detalhes e reservas podem ser obtidos pelos telefones (67) 3312-5043 e (67) 99820-9584.
Tudo
O ex-governador Reinaldo Azambuja está disposto a fazer “cabelo, barba e bigode” nas eleições de 2026. Desta forma, tem dito que o projeto do seu grupo político é a reeleição do governador Eduardo Riedel, conquistar as duas cadeiras no Senado, e a maioria das 24 vagas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e das 8 na Câmara dos Deputados
Escolha
Outro ponto que Azambuja faz questão de frisar é que será o seu grupo a definir quem serão os nomes para disputar as vagas ao Senado. Segundo ele, se for o indicado, assumirá mais essa missão na política. Como é o líder do grupo, é difícil acreditar que alguém possa, internamente nesse “colegiado”, ser contra sua indicação. É aguardar para ver...
Preju
Força-tarefa da Receita Federal causou estragos no crime organizado em Corumbá, na fronteira com a Bolívia. O órgão realizou, nas últimas semanas, a Operação Cérberus. A ação recebeu o nome inspirado na figura mitológica que representa a vigilância constante. Ao longo de 14 dias de atividades, o trabalho resultou em prejuízo estimado superior a R$ 6 milhões às organizações criminosas. Entre os resultados, destacam-se a apreensão de 27 kg de pasta base de cocaína, 21 kg de cocaína refinada, 40 kg de skunk e cerca de 15 toneladas de mercadorias irregulares.
Aniversariantes
- Gaetano Ganci,
- Dra. Fabiana Orondjian Verardo,
- Dr. Carlos Stephanini,
- Kátia Regina Marques Florencio,
- Ricardo de Souza Carrelo,
- Dr. Décio Teixeira,
- Jesuíno da Silva Neto (Barbosinha),
- Manoel Alves de Arruda Filho,
- João Fremiot Lopes,
- Marlene Prado Severo dos Santos,
- Antônio Segato,
- Onofre Rodrigues de Santana,
- Julio Souichi Shimabuco,
- Rivaldo Correa de Carvalho,
- Jussara Silveira Pael Andrekowisk,
- Ligia Recalde,
- Laudelina Valdez,
- Odelar João Oliveira Ferreira,
- Augusto Nogueira de Mattos,
- Erondina dos Santos Holsback,
- Felisbino de Souza,
- Dr. Eduardo Seiko Okama,
- Cristian Perondi,
- Bruno de Macedo Barbato,
- Sandra Regina Bonini Renosto,
- Reynaldo Santomo Filho,
- Ademar Chagas da Cruz,
- Paulo Catanante Júnior,
- Edimar Jacinto Fernandes,
- Celso José Costa Preza,
- Andre Igor Aguirre Rocha,
- Jackelyne Gutierres de Almeida,
- Carlos Alberto Fagundes,
- Nahara Tatiana Serejo de Carvalho,
- Paulo Sérgio Leite Arruda,
- Hermes Córdoba,
- Neide Maria de Souza,
- Valdinei Pereira Avelino,
- Carlos Gomes Leite da Silva,
- Alexandre Borges dos Santos,
- Aroldo Calixto,
- Egidio Francisco Lewandowski,
- José Menezes de Lima,
- José Antônio Moreira,
- Aline Saddi Chaves,
- Darci Agostinho Boff,
- Dra. Ana Helena de Sampaio
- Mattos Castelo Branco,
- Geraldo Mafeta Reis,
- Vera Lúcia Faria da Costa,
- Alfredo Lemos Abdala,
- Valdinei Lopes,
- Paulo Rodrigues dos Santos,
- José Aparecido da Silva,
- Elizeu dos Santos,
- Paulo César de Souza Bexiga,
- Antônio de Pádua Diogo,
- Maria Elisa de Almeida,
- Carolina Menezes Gomes,
- Humberto Carlos da Silva,
- Antônio Éder Chagas Coene Leite,
- Márcia Maria Couto Lima,
- Lenice Flôres de Arruda,
- Mário Sérgio Nunes Braga,
- Roberval de Souza,
- Sebastião Alves Vieira,
- Otto Roberto Mendonça de Alencar,
- Elizaneth Inacia de Araújo,
- Nádia Ferreira,
- Dra. Cristiane Müller Dantas,
- Sandra Mara Oselane,
- Noêmia Araújo da Rocha,
- Wilma Barbosa Lima,
- Mário Luiz Ferreira,
- Vivianne Bueno,
- Anesa Nereti,
- Euzébio Arguelho de Queiroz,
- Mário Edson Cardoso Mendonça,
- Emerson Marcos Carrilho Almoas,
- Marlyse Badeca da Costa,
- Neivã Alves Garcia,
- Rosângela de Oliveira Fernandes,
- Marco Antonio Rocha,
- Noemi Fernandes de Campos,
- Joilson Alves do Amaral,
- Anésio Mérito Ferreira,
- Roberto Albertini,
- Abigail Moreira,
- Roberto Pereira de Arantes,
- Edson José da Silva,
- Márcio Ramos Gimenez,
- Patrícia Marques,
- Cleusa Fialho Canale,
- Karina Foizer,
- Claudio Amantini,
- Desimara Guilhen,
- Leonice Oliveira Hirakawa,
- Guilherme João Zanella,
- Diorande Garcia Leal,
- Cilene Regina Muller Muchon,
- Elis Regina Cardeal Nogueira,
- Helen Fernandes Amorim,
- Doracy Tosta de Freitas,
- Martinho Gasparetto,
- Carina Souza Cardoso,
- Marcelo Sampaio Rodrigues,
- Alberto Ferreira Cação,
- Cristiane de Lima Vargas,
- Marcos Marcelo Trad,
- Wagner de Mattos Olmedo,
- Ieda Maria Aiko Shirado,
- Cristiano Zortea.