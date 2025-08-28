O PL nacional bateu o martelo com relação à entrada do ex-governador... Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Zica Assis - empresária brasileira "Orgulho é saber de onde você veio e aonde chegou

com honestidade. E entusiasmo é acordar todo dia

com vontade de fazer ainda melhor, sem perder a humildade”. Felpuda

O PL nacional bateu o martelo com relação à entrada do ex-governador Azambuja para comandar o partido em MS e anunciou apoio à reeleição do governador Riedel, segundo o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, na entrevista exclusiva ao Correio do Estado. Isso significa que os rebeldes do partido podem espernear, atacar e até ameaçar sair.

Neste último caso, vai prevalecer o velho ditado: “A porta da rua é a serventia da casa”. Embora o PL tenha doutrina conservadora, não está fechado para parlamentares e prefeitos do centro ou do centro-direita que desejem se filiar à sigla. Agora, dizem, a calmaria deverá reinar.

Regulamentada

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou projeto que regulamenta a atuação de informante. A proposta define tal pessoa como o particular que repassa informações.

Mais

Tais informações devem ser dadas a órgãos de investigação ou inteligência para auxiliar na elucidação de crimes, especialmente os ligados às facções organizadas.

Em sua 15ª edição, a festa promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, o Porco no Rolete da Colônia de Férias, será no dia 7 de setembro. O evento terá início às 8h e a programação vai até às 17h. As atividades também incluem música ao vivo, com repertório de sertanejo e sucessos populares, além de acesso completo à estrutura de lazer do clube, que conta com parque aquático, quadras esportivas, sala de jogos e áreas ao ar livre para recreação. Realizado anualmente, o evento já se tornou tradição entre associados e população. Mais detalhes e reservas podem ser obtidos pelos telefones (67) 3312-5043 e (67) 99820-9584.

Lucimar Lescano

Silvia Braz

Tudo

O ex-governador Reinaldo Azambuja está disposto a fazer “cabelo, barba e bigode” nas eleições de 2026. Desta forma, tem dito que o projeto do seu grupo político é a reeleição do governador Eduardo Riedel, conquistar as duas cadeiras no Senado, e a maioria das 24 vagas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e das 8 na Câmara dos Deputados

Escolha

Outro ponto que Azambuja faz questão de frisar é que será o seu grupo a definir quem serão os nomes para disputar as vagas ao Senado. Segundo ele, se for o indicado, assumirá mais essa missão na política. Como é o líder do grupo, é difícil acreditar que alguém possa, internamente nesse “colegiado”, ser contra sua indicação. É aguardar para ver...

Preju

Força-tarefa da Receita Federal causou estragos no crime organizado em Corumbá, na fronteira com a Bolívia. O órgão realizou, nas últimas semanas, a Operação Cérberus. A ação recebeu o nome inspirado na figura mitológica que representa a vigilância constante. Ao longo de 14 dias de atividades, o trabalho resultou em prejuízo estimado superior a R$ 6 milhões às organizações criminosas. Entre os resultados, destacam-se a apreensão de 27 kg de pasta base de cocaína, 21 kg de cocaína refinada, 40 kg de skunk e cerca de 15 toneladas de mercadorias irregulares.

Aniversariantes