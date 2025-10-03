Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Crítica

O premiado "Enigmas no Rolê", de Ulísver Silva, e a estreia de "Malês", de Antônio Pitanga

Sessão especial do premiado longa-metragem "Enigmas no Rolê", de Ulísver Silva, e estreia de "Malês", com direção de Antônio Pitanga, destacam a força do cinema afro-brasileiro contemporâneo

Marcos Pierry

Marcos Pierry

03/10/2025 - 09h00
Depois de uma labuta de pelo menos sete anos, do roteiro à finalização, e de ter conquistado o prêmio de Melhor Filme do Bonito CineSur 2025 segundo o júri oficial, “Enigmas no Rolê”, longa-metragem de estreia de Ulísver Silva, vem ganhando o Brasil, com exibições em vários estados, ao integrar a 8ª Mostra Sesc de Cinema.

Em Campo Grande, a mostra está sendo realizada durante esta semana, no Sesc Teatro Prosa, com sessões gratuitas desde quarta-feira até amanhã.

O longa de Ulísver é o filme de encerramento, amanhã, a partir das 16h, com direito à presença do diretor, do elenco e de diversos integrantes da equipe de realização.

Os ingressos devem ser reservados pela plataforma Sympla. Ambientado na Capital, “Enigmas no Rolê” apresenta uma narrativa, ainda que leve, de colorações (melo) dramáticas, conduzida com segurança e despojamento, para dar conta da relação entre um tio e dois sobrinhos a partir do que se anuncia como um presente: um par de ingressos.

Eduarda (Maria Rita Franco) e Edinho (Raul Henzo) moram no interior de MS, estão loucos para curtir o show de um rapper em Campo Grande, mas Carlos (Felipe Lourenço), pai dos dois adolescentes, que já corta um dobrado para pagar as contas do mês, não tem grana para bancar o programa.

É quando Andread (Guilherme Godoy), o tio salvador da pátria, surge em cena com uma oferta de encher os olhos dos sobrinhos. Ele vai comprar os ingressos e a dupla vai poder, sim, ficar hospedada em sua casa.

Ao chegar por lá, as coisas não são bem assim. Estudante de física e vidrado em jogos de desafios lógicos, Andread não quer perder a oportunidade de estimular o raciocínio de seus jovens familiares por meio da ferramenta que ele mesmo experimentou quando ainda estava na escola.

Há resistência e adesão por parte dos sobrinhos, que ora se sentem ludibriados, ora se empolgam com os problemas, que se apresentam com e sem aviso prévio.

Mas há também uma roupa suja familiar que se lava por embates variados: entre irmãos (Eduarda x Edinho ou Carlos x Andread), entre tio e sobrinhos ou entre pais e filhos.

Tudo se dá num diapasão – enredo, direção de arte, tom das interpretações – infantojuvenil, mas sem zombar da inteligência da molecada ou dos mais adultos que se prestarem a acompanhar essa sensível aventura teen, que cresce ainda mais em suas implicações para o cinema de Mato Grosso do Sul ao focar num elenco de afrodescendentes.

Primeiro negro a assinar a direção de um longa-metragem no Estado, Ulísver quis espelhar a sua origem na trama e na estampa do filme. Então, do inglês Lewis Hamilton, multicampeão da Fórmula 1, ao rap, que vaza do enredo para a trilha musical, o apelo e a sensibilidade black orientam a pegada de “Enigmas no Rolê” sem militância ou proselitismo gratuitos.

Sequências de animação, em técnicas variadas, para desenvolver os problemas de lógica dão um fôlego a mais ao andamento do longa, que talvez apenas se ressinta de um certo dinamismo na parte final.

Com direção de Antônio Pitanga, “Malês” traz o veterano ator baiano de volta à direção 46 anos após seu primeiro longa, “Na Boca do Mundo” (1978).

A labuta de Pitanga para materializar nas telas sua versão para a histórica revolta de escravos de origem islâmica na Salvador (BA) de 1835 levou nada menos que uma década, mostrando que nem para um nome consagrado, como é o seu caso, o sucesso basta quando se tenta encenar – ou tornar público por meio de qualquer outra expressão – o infortúnio dos negros no Brasil.

Além de dirigir, o eterno Firmino de “Barravento” (1959/1962) está em cena, no papel de Licutan. Camila (Sabina) e Rocco Pitanga (Dassalu), filhos do ator e diretor, também integram o elenco, assim como Patrícia Pillar (Mamãe) e Heraldo de Deus (Vitório Sule).

Com roteiro de Manuela Dias, o filme, além de luta e resistência, envolve o maior insurreição de escravizados do País num enredo com espaço para amor, reencontro, acolhimento e reconhecimento. A conferir.

Em tempo: no programa de hoje da Mostra Sesc (Entre a Ficção e o Real), o público pode conferir mais quatro curtas sul-mato-grossenses – “Flores na Máquina”, de Diefferson G; “Sebastian”, de Cainã Siqueira; “Colar de Pérolas”, de Ana Letícia Moura; e “Metástase”, de Iulik Lomba de Farias.

Diálogo

A CPMI que apura a roubalheira de bilhões dos aposentados e pensionistas... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (2)

02/10/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Truman Capote - escritor americano

Meus conhecidos são muitos, meus amigos poucos; os que realmente me conhecem, são menos ainda”.

Felpuda

A CPMI que apura a roubalheira de bilhões dos aposentados e pensionistas, vem sendo tratada com deboche por alguns dos principais acusados de envolvimento com a quadrilha. Até o tal do “Careca do INSS” jurou de pés juntos que isso se tratava de invenção da imprensa porque ele, que é calvo, “nunca, jamais” seria o dito-cujo. Orientados por seus advogados quando questionados pelos parlamentares, apegam-se também à decisão obtida de que não precisam “jurar dizer a verdade” perante a comissão. Para piorar, alguns parlamentares querem blindar os acusados. Tudo porque o tal do “Careca do INSS” era visto lépido e fagueiro visitando gabinetes mais afamados.

Na espera

Com a abertura da janela partidária em março de 2026, dois parlamentares estariam de malas prontos para se filiar ao PL. Seriam o veterano José Teixeira e a deputada Mara Caseiro.

Mais

Ele tem falado de seu desejo de mudar de endereço e deverá disputar mais um mandato, enquanto que ela vai concorrer a uma das oito cadeiras na Câmara Federal.

Diálogo

Previsto para o dia 23, o lançamento de “Mauricio de Sousa – O Filme”, título da cinebiografia do famoso criador de histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Produzido pela Mauricio de Sousa Produções em parceria com a Disney, o filme é baseado no livro “Mauricio – A História que não Está no Gibi” e será dirigido por Pedro Vasconcelos. A obra contará a história do cartunista e sua paixão pelos quadrinhos, da infância até a carreira de sucesso – considerada impossível à época. Começando por sua infância em Mogi das Cruzes, o filme mostra quando ele encontrou seu primeiro gibi em uma lata de lixo até os dias atuais como empresário bem-sucedido, proprietário do renomado estúdio que leva o seu nome.

DiálogoGeorges Schnyder, diretor da Revista Prazeres da Mesa, com Diogo Wendling na premiação em que o Território do Vinho e a Tasto Forneria levaram três prêmios

 

DiálogoMariam Osman

"Farra"

Um ex-secretário municipal foi condenado a pagar R$ 25 mil por danos morais coletivos e teve a suspensão dos direitos políticos por quatro anos, além de multa civil proporcional ao dano causado. O dito-cujo, que respondia pelo órgão público em 2016, foi acusado de ter contratado a enteada. Ocorre que ela não comparecia ao trabalho, pois cursava faculdade em Dourados sendo, portanto, “funcionária-fantasma”. Ele também teria empregado o sócio do seu escritório de advocacia. Como se vê...

Confronto

A vereadora Luiza Ribeiro (PT) e o seu colega de legislativo Rafael Tavares (PL) vêm protagonizando embates contínuos, tão somente por conta da ideologia partidária. Em mais um recente episódio, ele promete levá-la ao Conselho de Ética por quebra de decoro. O mais novo imbróglio é porque a parlamentar petista compartilhou o post de um internauta, desejando que o vereador “queime no inferno”. Nada como viver em uma cidade sem problemas...

Plantão

De 6 a 10 e de 20 a 24 deste mês, o Tribunal Regional Eleitoral de MS fará plantão especial de atendimento nas unidades da Justiça Eleitoral. Nessas datas, poderão ser regularizados os títulos, fazer a biometria, atualizar os dados cadastrais, efetuar a transferência do local de votação, além de poder tirar dúvidas sobre o processo eleitoral. Os endereços e contatos dos cartórios eleitorais do Estado estão disponíveis no portal tre-ms.jus.br.

*Colaborou Tatyane Gameiro

SEGREDOS

População do Japão com mais de 100 anos ultrapassa 99 mil e reacende debate sobre longevidade

Para a cirurgiã plástica Elodia Ávila, especialista em longevidade, os números reforçam a bimportância de hábitos consistentes e de políticas públicas que priorizem a qualidade de vida

01/10/2025 10h00

Desde 1963, a nação tem visto um crescimento exponencial de sua população centenária

Desde 1963, a nação tem visto um crescimento exponencial de sua população centenária Foto / Freepik

Continue Lendo...

O Japão voltou a chamar a atenção mundial com mais um recorde notável: 99.763 pessoas com 100 anos ou mais vivem atualmente no país, segundo dados do governo. O número representa um aumento de 4.644 indivíduos em relação ao ano anterior e marca o 55º ano consecutivo de crescimento nessa faixa etária. A população total do país gira, atualmente, em torno de 124 milhões de pessoas.

A maioria absoluta dos centenários é formada por mulheres, que somam 87.784 contra 11.979 homens, atingindo aproximadamente 88% do total da população centenária.

Em média, são 80,58 centenários a cada 100 mil habitantes, mas a proporção varia. A província de Shimane, no sudoeste do Japão, lidera, com impressionantes 168,69 centenários por 100 mil pessoas.

“Esses dados não mostram apenas longevidade, mas também resiliência cultural. O Japão ensina ao mundo que envelhecer com saúde é resultado de escolhas diárias e de um suporte coletivo bem estruturado”, afirma a cirurgiã plástica Elodia Ávila, especialista em longevidade saudável.

AVANÇO E DESAFIO

Apesar do marco, o país vive um paradoxo. Em 2024, o Japão perdeu mais de 900 mil habitantes, resultado do baixo índice de natalidade e de um número recorde de mortes. O governo classificou o cenário como uma “emergência silenciosa”, adotando medidas para apoiar famílias e estimular a natalidade.

Desde 1963, quando apenas 153 japoneses haviam completado 100 anos, a nação tem visto um crescimento exponencial dessa população. Hoje, os novos centenários recebem uma carta e um presente do primeiro-ministro, como forma de reconhecimento pela contribuição à sociedade.

POR QUE TANTOS?

Pesquisadores apontam que não existe uma única causa para a longevidade japonesa. Trata-se da soma de fatores biológicos, sociais e culturais. Confira, a seguir, os principais motivos apontados pelos especialistas que estão levando a população centenária do país a aumentar cada vez mais.

ALIMENTAÇÃO

Alimentação equilibrada é um dos fatores para o crescimento do número de centenários japoneses. A dieta tradicional mais comum por lá, rica em peixe, soja, vegetais e chá verde, com baixo consumo de gorduras saturadas, está associada à prevenção de doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer.

ZONAS AZUIS

Regiões como Okinawa, no centro-sul do país, de onde descende grande parte da colônia japonesa sul-mato-grossense, são estudadas por seus hábitos culturais e sociais que favorecem a vida longa. São, por isso, chamadas de zonas azuis.

SISTEMA DE SAÚDE

Um sistema de saúde universal também ajuda a vida a ir mais longe na terra do sol nascente. Desde o pós-guerra, o Japão garante acesso amplo à saúde, priorizando prevenção e qualidade de vida. 

Bom lembrar que o SUS brasileiro costuma ser apontado por observadores estrangeiros como referência internacional, embora precise avançar em muita coisa no quesito “terceira idade”.

ESTILO DE VIDA

Um estilo de vida ativo, que previne e combate o sedentarismo, é outro motivo que faz a população japonesa viver mais.

Caminhadas, rotinas simples e vínculos comunitários fortalecem corpo e mente, reforçam a sensação de pertencimento e fazem um bem danado à auto-estima.

GENÉTICA E AMBIENTE

Em qualquer canto do planeta, a genética e o ambiente não podem ser dissociados quando se coteja a longevidade de uma população, mas o contexto geral de onde se vive acaba sendo mais determinante.

Embora a biologia tenha influência, os especialistas reforçam que hábitos e políticas públicas pesam mais.

“Não é apenas o que se come, mas como se vive. A disciplina alimentar, a prática constante de atividades e o senso de comunidade são pilares que precisamos valorizar em qualquer país”, comenta Dra. Elodia Ávila.

TOP DOS 100+

Apesar da liderança japonesa, outros países também apresentam números relevantes no que diz respeito a viver bastante. 

A China conta com mais de 41 mil centenários, a Índia com 39 mil, a Tailândia com quase 29 mil e a Coreia do Sul com 8.474. Ainda assim, nenhum supera a proporção japonesa, que reflete uma expectativa média de vida de 84,5 anos, uma das mais altas do planeta.

“Quando olhamos para o Japão, vemos que a longevidade não é um privilégio isolado, e sim uma construção coletiva. Se quisermos envelhecer bem, precisamos começar agora, investindo em saúde, equilíbrio emocional e vínculos sociais”, opina a médica.

