O resultado das urnas abriu desfile dos mais diferentes modelos de pijama... Leia na coluna de hoje

Crítica

Filme de 1959, "Ervas Flutuantes", de Yasujiro Ozu, será exibido hoje, às 19 horas, no Museu da Imagem e do Som, como esquenta para o 27º Encontro da Socine , de 22 a 25/10, na UFMS

Menos popular que seu conterrâneo e colega de ofício na arte das imagens Akira Kurosawa (1910-1998), o cineasta Yasujiro Ozu (1903-1963) é igualmente reconhecido pela crítica como um dos mais distintos do japão e do que se convencionou chamar, entre especialistas de todo o mundo, de cinema de autor; grosso modo, uma forma de fazer filmes em que quem assina a direção deixa a sua marca pessoal (autoral) na obra de maneira bem mais destacada do que as convenções de determinado gênero ou da própria força temática do enredo.

Ou seja, é quando o estilo pessoal fala mais alto a ponto de determinado filme, ou conjunto de filmes, além de despertar grande interesse, chegar a provocar dilatações, alterações ou menos discussões sobre a própria linguagem cinematográfica.

É nesse sentido que Ozu pode ser considerado um autor, por ter produzido um conjunto de obras de tamanho quilate, formando com Kurosawa e Kenji Mizoguchi (1898-1956) a santíssima trindade do cinema japonês, apesar de, com o tempo, tornar-se, cada vez mais, um cineasta de cineastas ou cinéfilos, com uma adoração mais restrita.

Em “Ervas Flutuantes” (1959), Ozu põe seu estilo peculiar a serviço da recriação de outro longa-metragem de sua própria autoria, de enredo idêntico, mudo e em preto e branco, lançado em 1934, “Uma História de Ervas Flutuantes”.

Desta vez com som e em cores, a história que se passa em uma pequena cidade do litoral sul do Japão ganha, talvez por isso mesmo, reforço em seus contornos melodramáticos, especialmente quando se encaminha para o final.

A trama apresenta a chegada de uma companhia teatral ao lugarejo, em que Komajuro (Ganjirô Nakamura), chefe da trupe, parece mais interessado em beber saquê num bar e prosear com a sua dona do que o sucesso de público da temporada por ali.

A dona é Oyoshi (Haruko Sugimura), outrora amante de Komajuro e com quem o ator veterano teve um filho, Kiyoshi (Hiroshi Kawaguchi), que, por sua vez, pensa ser sobrinho do seu verdadeiro pai.

O longa-metragem é um remake de "Uma História de Ervas Flutuantes", do mesmo diretor

O rapaz trabalha numa agência de correio e a maneira pela qual acaba descobrindo a identidade real de Komajuro se dá no momento do ápice da curva (melo)dramática do filme, com brigas, acusações, entra-e-sais e toda a sorte de ressentimentos. Os laços familiares, a crise de gerações, a falência do patriarcado estão entre os temas que perpassam a trama.

No desejo de Kiyoshi de fazer faculdade, abre-se uma das frestas do longa que acenam também para o que talvez seja, na sinalização do diretor, o ocaso de um determinado way-of-life da sociedade japonesa.

As mudanças incluem o desprestígio de formas de arte tradicionais, a ruína do macho padrão na figura de Komajuro e nas mudanças a que se submete o personagem para se redimir, se purificar e se transformar frente ao turbilhão doméstico que revolve o passado remoto e imediato.

Restabelecida a verdade, restabelece-se o presente em melhores condições e projeta-se um futuro mais promissor e, quem sabe, mais feliz para todos.

Mas a novidade, por mais que alvissareira, talvez não seja capaz de derrubar certa beleza do que ficou para trás: a própria plástica dos espetáculos de teatro, a pesca entre pai e filho e a frugalidade de uma infância ingênua e contente, que aparece com graça no filme durante as passagens em que a meninada corre pra-lá e pra-cá nas ruelas de terra.

Nesses momentos, mas não somente aqui, sobressai a delicadeza do olhar de Yasujiro Ozu para as coisas da vida. Trata-se, afinal, de uma história de amor, que germina outra, ou outras.

O diretor mostra que intensidade não exclui a possibilidade de delicadeza, premissa em que sua maestria sempre comove - em meio, aliás, a uma escola de diretores, como os outros já citados, em que a sutileza é ferramenta de pleno domínio, embora com usos e objetivos diversos.

A câmera rebaixada, seguindo o hábito de se sentar no chão, comum no país, a riqueza e detalhismo dos trajes, o plano fixo e duradouro, o corte seco, que garante uma decupagem extremamente afiada e a serviço da história, os silêncios.

Sem contar as cores (fotografia de Kazuo Miyagawa) e a nostálgica e, uma vez mais, delicada trilha musical (Takanobu Saito) que embalam aqueles destinos ao longo de duas horas. Tudo parece ser beleza e contemplação em “Ervas Flutuantes”. O filme de Ozu, porém, como se disse, é bem mais que isso, deixando seu recado sobre o caráter fugidio das coisas da vida.



Além de “Ervas Flutuantes”, o esquenta para o Encontro da Socine terá mais um filme em cartaz no MIS: “Crisântemos Tardios” (1939), de Kenji Mizoguchi, na quinta-feira, 19h. Os dois longas serão abordados por Lúcia Nagib, uma das convidadas do Encontro da Socine, durante a palestra “Geidomono: Teatro e Cinema em Ozu e Mizoguchi”, no dia 23/10, 18h15, no Auditório Multiuso da UFMS.

