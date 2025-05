O sapientíssimo Professor Bom Senso deveria dar uma chegadinha na...Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Cacilda Becker - atriz brasileira

"Tenho confiança cega em mim, apesar das insuficiências, toco tudo para a frente. Sempre foi assim”.

FELPUDA

O sapientíssimo Professor Bom Senso deveria dar uma chegadinha na Câmara Municipal de Campo Grande e explicar para alguns vereadores que os interesses da população estão acima de qualquer, digamos, peraltice. Esse negócio de querer mudar regimento para atender a interesses momentâneos ou pedir vistas como forma de “dar o troco” uns nos outros demonstra que alguém está mais interessado em só “colocar fogo no parquinho”. O sapientíssimo poderia ensinar que por semana são realizadas duas sessões, cada uma com média de três horas de duração. São, portanto, seis horas de trabalho semanais em plenário. Multiplicadas por 4 (número de semanas no mês), o resultado é de 24 horas mensais. E ainda complementar: 24 horas representam UM dia. Assim sendo...

Apostas

No Senado, a Comissão de Esportes (Cesp) tem reunião marcada para esta quarta-feira, a partir das 10h30min, com cinco itens na pauta.

Mais

Dois deles são projetos que regulamentam a publicidade das empresas e serviços de apostas esportivas. Um é o que restringe os horários das propagandas.

Giorgia Tordini e Gilda Ambrosio - Foto: Divulgação

Tatiana Ujacov - Foto: Miguel Palácios

Palco

Há quem afirme que a prefeita Adriane Lopes, em que pese a louvável iniciativa de criar a Fundação Municipal de Cultura, aprovada na Câmara Municipal, deverá enfrentar muitos “incêndios” que poderão ocorrer com a sua implantação. Dizem que, a título de defender os interesses da classe artística, opositores não deverão dar trégua, com críticas, exigências e manifestações, principalmente com fins eleitoreiros. Na “bolsa de apostas” já se fala que o primeiro ato teria como palco a Câmara Municipal. Vai saber...

Atirando

O hoje servidor federal Fábio Trad acionou sua metralhadora giratória contra o que considera falta de oposição em MS ao governador. Com o nome lembrado como opção para disputar o governo pelo PT, fez insinuações consideradas deselegantes “às forças políticas” que podem, desde já, criar obstáculos. É que entre as tais “forças” há deputados estaduais e federais petistas na base aliada justamente do criticado governador Eduardo Riedel.

Esquecimento

Ao colocar os parlamentares do PT no mesmo balaio de “forças políticas” que estariam em silêncio, Fábio Trad talvez tenha se esquecido do esforço que certo deputado federal está fazendo para ser o segundo nome ao Senado no barco de Riedel e Azambuja, cujo partido, o PSDB, vai completar 12 anos no comando político-administrativo de MS. Nas críticas, parece ter se esquecido também dos cargos que o PT ocupa no governo que ele condena.

Colaborou Tatyane Gameiro