O treino cardio está em alta entre os adeptos da malhação; entenda mitos e verdades

O verão é sinônimo de férias, sol e diversão ao ar livre, mas também pode ser um período desafiador para a saúde dos cabelos. A exposição constante ao sol e o contato com a água salgada do mar ou o cloro das piscinas podem deixar os fios ressecados, quebradiços e sem vida. Para manter o cabelo saudável e radiante, é importante adotar práticas de cuidado específicas durante a estação.

Danos do sol e do sal: o que acontece com os fios?

O contato frequente com o sal marinho retira a umidade dos fios, levando ao ressecamento, aspereza e formação de pontas duplas. O sal acumulado no cabelo torna os fios mais frágeis e suscetíveis à quebra. Além disso, expor os fios de forma prolongada ao calor provoca danos à fibra capilar. Raios ultravioleta (UV) abrem as cutículas do fio, o que favorece a perda de água e nutrientes essenciais. Para quem usa coloração, essa ação acelera o desbotamento, prejudicando a cor e o brilho das madeixas.

Dicas de Matheus Laz educador técnico da Prohall Professional para proteger os cabelos no verão. Confira logo abaixo:

- Enxaguar com água doce: Após mergulhar no mar ou na piscina, o ideal é enxaguar o cabelo com água doce para remover resíduos de sal e cloro. Isso ajuda a minimizar o ressecamento e a preservar a saúde dos fios.

- Usar produtos com proteção solar: É preciso apostar em leave-ins, óleos e finalizadores que contenham fator de proteção FPS. Esses produtos criam uma barreira que protege os fios dos raios UV, evitando a perda de nutrientes.

- Investir em hidratação intensiva: Durante o verão é necessário intensificar os tratamentos de hidratação capilar. Máscaras ricas em ingredientes como aloe vera, óleo de coco e pantenol ajudam a repor a umidade e a restaurar o brilho dos fios.

- Evitar exposição solar nos horários críticos: Procurar evitar o sol direto entre 10h e 16h, quando a radiação é mais intensa. O uso de chapéus e lenços é excelente estratégia para os dias de praia e piscina.

- Protetor térmico é essencial: É importante usar produtos com ação termoprotetora para os cabelos não apenas em função dos raios solares, mas também do calor de ferramentas como secadores e pranchas.É um cuidado indispensável para ter fios saudáveis durante o ano inteiro.

Cuidados extras

Além das medidas preventivas, outros hábitos podem ser incorporados à rotina de cuidados. Lavar as madeixas com água fria após a exposição solar ajuda a fechar as cutículas e reduzir a perda de nutrientes. Outro ponto importante é manter uma dieta balanceada, rica em vitaminas e minerais, como frutas, vegetais e proteínas magras, que auxiliam na saúde dos fios de dentro para fora.



Adotar finalizadores com proteção térmica e aplicar máscaras de tratamento semanalmente são ações complementares que garantem vitalidade e resistência durante a estação mais quente do ano.

Cuidar dos cabelos no verão vai muito além da estética. Proteger os fios do sol, sal e calor é fundamental para manter a saúde capilar e evitar danos irreversíveis. Com os cuidados certos, como hidratação, proteção solar e enxágues adequados, é possível aproveitar a estação ao máximo sem abrir mão de fios bonitos e saudáveis.