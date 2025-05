O vereador Marcos Trad foi buscar lã e saiu tosquiado, como se dizia em...Leia na coluna de hoje

Sundar Pichai -Executivo Indiano

A paixão é o combustível

que mantém você em movimento,

mesmo quando tudo o mais diz para parar”.



FELPUDA

O vereador Marcos Trad foi buscar lã e saiu tosquiado, como se dizia em outros tempos. É que ele tentou fazer questionamentos durante audiência da tal CPI do Transporte Coletivo, mas, regimentalmente, foi impedido, e por isso deixou o plenário onde eram ouvidas as testemunhas. Diante dessa demonstração de tanto interesse sobre o assunto, talvez tenha se esquecido de que foi prefeito durante seis anos, tendo, portanto, mais respostas a dar do que perguntas a fazer. Foi apresentado requerimento para que o ex-prefeito participe da reunião, mas na qualidade de convidado a dar esclarecimentos. Se a proposta for aprovada e ele não comparecer, será convocado e obrigatoriamente terá de ir à audiência. Vai vendo...

Mala e cuia

A ex-ministra das Mulheres Cida Gonçalves, militante do PT em MS, não conseguiu se segurar no cargo depois de ser denunciada por funcionários do ministério por assédio moral, com “direito” a gritos e ameaças de demissões.

Mais

Ela foi exonerada por Lula, depois de ter sido deixada sangrando publicamente desde o mês de janeiro, quando explodiu o escândalo. Há quem afirme que arrogância foi o que levou a tal situação.

Cadeiras

Nos bastidores, já é quase certeza que dificilmente os conselheiros do TCE-MS acusados de supostos casos de corrupção deverão voltar à ativa. O mais interessante é que todas as cotas para as quais as cadeiras são destinadas foram “contempladas” com o afastamento: da Assembleia Legislativa de MS, da Auditoria Especial, do Ministério Público de Contas do órgão e um será de livre escolha de governador.

Sinal

Enquanto seus colegas de partido Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende não assinaram a CPI do INSS para apurar a roubalheira, o tucano Beto Pereira o fez, ao lado dos bolsonaristas Rodolfo Nogueira, Marcos Pollon, ambos do PL, e Luiz Ovando, do PP. Isso sinaliza que deverá acompanhar o ex-governador Azambuja, caso este assuma o comando dos liberais em MS. Quando disputou a prefeitura da Capital, ele teve como vice um nome indicado pelo ex-presidente Bolsonaro.

Justificativas

Outros dois tucanos na Câmara dos Deputados defendem as investigações, mas alegaram motivos diferentes para não terem assinado o requerimento da CPI do INSS. Geraldo Resende afirmou que não foi procurado para que assinasse, enquanto Dagoberto alegou que se encontrava de licença médica e, portanto, fora de Brasília. Os petistas Vander Loubet e Camila Jara não assinaram. Por certo, entenderam que a fraude estimada em mais de R$ 6 bilhões que “tungou” dinheiro dos beneficiários do INSS seja caso, digamos, irrelevante.

