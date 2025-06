Obra teatral baseada em Augusto Cury volta à Capital

MÚSICA

O show acontecerá no Bosque Expo no dia 25 de agosto

A Duts Entretenimento, empresa responsável pela produção e divulgação de grandes eventos em Campo Grande, confirmou nesta segunda-feira (16), o show do rei da música brasileira, Roberto Carlos, que acontecerá na véspera do aniversário de anos da cidade, dia 25 de agosto, às 21h no Bosque Expo.

As vendas começarão na próxima terça-feira (24), às 12h, em local que ainda será divulgado.

Autor de sucessos como Outra Vez, Amor Perfeito, Jesus Cristo, Como Vai Você, Esse Cara Sou Eu e Como É Grande o Meu Amor Por Você, Roberto Carlos é considerado o rei da música e tem uma carreira que se estende por décadas.

Esta não será a primeira vez que Roberto Carlos se apresenta em Campo Grande, tendo em vista que, ao longo de sua carreira, ele já emocionou o público sul-mato-grossense em outras ocasiões, sendo a última em 2023 e, agora, retorna para emocionar os fãs.

ÍDOLO

Com 33 álbuns lançados, Roberto Carlos já gravou canções em português, espanhol, italiano, inglês, entre outros idiomas. Recentemente, lançou mais uma gravação do clássico “Evidências”, sucesso que fez parte da trilha sonora da novela “Travessia”.

O cantor integra a lista da revista Global Concert Pulse como um dos 30 artistas de maior público nos Estados Unidos, ao lado de nomes como Elton John, Cher, Kiss e outros gigantes da música mundial.

O astro reforçou essa posição em 2022, ao levar sua turnê a 12 cidades dos Estados Unidos (Miami, Orlando, Atlanta, Nova York, Boston, Washington, Chicago, Los Angeles, El Paso, Dallas, McAllen e Houston), atingindo um público de aproximadamente 100 mil pessoas.

No segundo semestre do mesmo ano, o cantor apresentou sua turnê por várias cidades brasileiras, além de realizar, na semana dos namorados, o Projeto Emoções na Praia do Forte, na Bahia.

Já no início de 2023, Roberto Carlos recebeu o United Earth Amazonia Award, o “prêmio Nobel verde”, pelo conjunto de sua obra musical que desenvolveu em parceira com Erasmo Carlos em prol da defesa e preservação do meio ambiente, da Amazônia e da sustentabilidade do planeta.

CARREIRA

O artista começou a cantar na rádio aos 9 anos. Na juventude, sua família mudou-se para o Rio de Janeiro, onde formou, com amigos de escola, o conjunto vocal The Sputniks e depois, já com Erasmo Carlos (1941-2022), seu parceiro em centenas de canções, o The Snakes.

A primeira gravação do Rei, a bossa nova “João e Maria”, foi em 1959, pela Polydor. Em 1960, gravou um novo disco de 78 rpm e, com o primeiro LP, a música “Louco Por Você” estourou rapidamente. Com aparições frequentes em programas televisivos, começava ali um caminho de sucesso, sendo reconhecido em todo o País.

Em 1963, com o lançamento do disco “Splish Splash”, Roberto Carlos transforma-se em um dos mais populares artistas jovens da época. O ano seguinte é marcado pelo lançamento de “É Proibido Fumar”, cheio de canções que se tornariam clássicos da música brasileira, como “O Calhambeque”.

Com a explosão mundial dos Beatles, o rock estava chegando ao Brasil, manifestando-se por meio do movimento que o colocaria ainda em mais evidência, a Jovem Guarda, sendo recordista de audiência entre os jovens e um dos maiores sucessos da TV brasileira até hoje.

Em novembro de 1965, veio o LP “Jovem Guarda”, revolucionando a linguagem musical da época, com canções como “Quero Que Vá Tudo Pro Inferno”.

