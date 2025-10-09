Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

LITERATURA

Oito títulos do Projeto Leia MS, que reedita obras locais, ganham lançamento na Bienal Pantanal

Oito títulos do projeto Leia MS, que reedita obras de autores locais, ganham lançamento na Bienal Pantanal; além da versão física, livros também ficarão disponíveis gratuitamente no formato e-book por dois anos pelo aplicativo MS Digital

Da Redação

Da Redação

09/10/2025 - 10h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Além dos escritores de outros estados e países, a literatura sul-mato-grossense também marca forte presença na 1ª Bienal Pantanal – Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. No estande do projeto Leia MS, um dos destaques é a participação dos autores da Vida Produções, com relançamento de oito títulos regionais. As sessões de autógrafos começaram ontem e seguem até amanhã. Raquel Naveira e Jaminho estão entre os autores que assinam as obras.

A diversidade de estilos e gerações aguça o pacote da iniciativa. Quem abriu a agenda de bate-papo e autógrafos, nesta quarta-feira, foi a pedagoga Anna Dichoff, autora de “Careca de Saber”, uma sensível narrativa de esperança e superação protagonizada por uma menina de 6 anos que perde os cabelos em decorrência de uma enfermidade.

“A importância do livro estar nas bibliotecas de todo o Estado representa que mais mãozinhas poderão manusear o livro e ter uma visão de amor como possibilidade de luta contra muitos males”, afirma a autora.
Hoje, quatro títulos serão relançados: “No Mundo Encantado de Luciana”, de Raquel Naveira; “Fábula da Ilha”, de Douglas Calvis Crelis ; “Às Margens do Rio Anhanduí – Histórias das famílias de João Vieira de Menezes e Maria Lino Pereira”, de Leiner Vieira Mello; e “Onça Pitoca”, de Jaminho. Amanhã será a vez de “Histórias da Vovó Léla – Contos Pantaneiros”, de Cristiane Silva; “É Assim que Eu Vejo as Estrelas”, de Goretti de Moura; e “Os Encantos de Aurora”, de Mara Calvis.

O projeto Leia MS é um edital do governo do Estado que estimula a reedição e a circulação de títulos de autores sul-mato-grossenses. Além das versões impressas, os livros também ficarão disponíveis gratuitamente no aplicativo MS Digital, na aba Leia MS, por dois anos, além de fazerem parte do acervo do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Mato Grosso do Sul.

VIVA E PULSANTE

“Estar na Bienal com autores que representam tantas vozes e estilos é uma forma de mostrar que a literatura sul-mato-grossense está viva, pulsante e em movimento. O Leia MS tem nos permitido chegar a novos leitores e fortalecer o orgulho de pertencer a essa cena literária tão rica”, afirma a escritora Mara Calvis, que está à frente da Vida Produções, responsável pela publicação das obras.

RAQUEL

Cenários povoados por castelos, bonecos, joaninhas, trenzinhos, pássaros e estrelas ganham vida em “No Mundo Encantado de Luciana”, resultado do encontro criativo entre a escritora Raquel Naveira e a artista visual Luciana Rondon. A narrativa nasceu das telas mágicas de Luciana, de estilo naïf e primitivista, que revelam um universo de cores, espontaneidade e imaginação. Inspirada por esse repertório, Raquel transformou imagens em palavras, costurando lembranças da infância em comum em Bela Vista , cidade de fronteira entre Brasil e Paraguai, com referências ao modernismo brasileiro, evocando artistas como Tarsila do Amaral e Anita Malfatti.

Mais do que um livro ilustrado, a obra é um diálogo entre literatura e artes plásticas, em que palavra e cor se entrelaçam. O texto poético se abre em metáforas, memórias e sonhos, enquanto as ilustrações transportam o leitor a uma dimensão encantada, marcada pela ingenuidade do olhar infantil e a riqueza da natureza fronteiriça.

“No Mundo Encantado de Luciana” também foi concebido como um material que dialoga com a educação. Professores encontram no livro sugestões de projetos para sala de aula, que vão desde atividades de leitura e escrita até explorações artísticas.

Crianças e adolescentes, por sua vez, são convidados a experimentar um mergulho criativo, descobrindo no desenho e na palavra caminhos para expressar o próprio imaginário. “Penetrar na Casa da Beleza é fundamental. É disso que trata o livro: da beleza da palavra e da cor, da saudade, da natureza e dos sonhos”, resume Raquel, que integra o panteão da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL).

EM FAMÍLIA

“Esta obra representa uma grande conquista e a realização de um sonho: poder contribuir para o registro e a partilha das histórias de nossa família. Ao mesmo tempo, é um convite para que outras famílias também preservem suas memórias, evitando que se percam os momentos vividos por pessoas que fizeram e fazem parte da história do nosso estado. A família é um grande legado”, diz a professora Leiner Vieira Mello, que assina “Às Margens do Rio Anhanduí”.

O texto nasceu do desejo de não deixar se perderem as lembranças de lutas e conquistas da família de Leiner. Às margens do Rio Anhanduí, bisavós, avós, pais e mães lutaram para construir novas moradas e deixar como herança não apenas a terra e o trabalho, mas também a cultura, a culinária, as danças, as músicas, as rezas, as orações e os causos que moldaram o cotidiano de muitas famílias sul-mato-grossenses.

“Cada conto é mais do que um texto, é um pedaço de memória viva”, resume Cristiane Silva, que escreveu “Histórias da Vovó Léla” durante o isolamento da pandemia. “Foi um misto de alegria e saudade. Escrever foi também reviver a voz, o cheiro e a presença de quem já não está mais entre nós”, afirma a autora.
Inspirada nas narrativas orais contadas por Arlete de Oliveira, sua avó, Cristiane recria histórias que misturam lendas, causos e lembranças, construindo uma ponte entre a tradição oral e a literatura contemporânea.

Felpuda

Pelos corredores dos Poderes, muitos são os sussurros sobre a possibilidade...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (8)

08/10/2025 00h03

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Carlos Drummond de Andrade - escritor brasileiro

"Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade".

 

FELPUDA

Pelos corredores dos Poderes, muitos são os sussurros sobre a possibilidade de uma "bomba" estourar antes de dezembro, que pode, além de detonar certa figurinha, espalhar estilhaços por todos os lados. Dizem até que os mais precavidos estão buscando, desde já, abrir trincheiras bem longe. O motivo seria consequência do gosto um tanto quanto exagerado pelas chamadas " verdinhas" por parte de quem seria alvo das investigações. Consta que está tudo devidamente documentado e que a explosão poderá ser vista de longe, com "muita gente boa" correndo sério risco de ser "estilhaçada". É esperar para conferir.

Diálogo

Alvo

O vereador Marcos Trad (PDT) tem a prefeita Adriane Lopes como alvo principal de suas críticas e, inclusive, de apresentação de projetos que possam causar incômodos no que se relaciona à administração municipal. 

Mais

Politicamente, ambos eram ligados. Adriane foi vice nos dois mandatos do hoje pedetista, assumindo a titularidade do cargo quando ele renunciou para disputar, e perder, o governo. Pelo andar da carruagem, não há chances de reconciliação política.

DiálogoNailor Vargas Marcondes, que hoje comemora 60 anos
DiálogoHerika Nakamura, Juliana Chaves e Bianca Barbosa  

Chance

É grande a possibilidade de Walter Carneiro Jr. (PP) assumir o cargo de secretário de Estado da Casa Civil do governo de MS. Nos bastidores, o que se ouve é que ele conta com a confiança do governador Riedel, tem bom trânsito político e, como secretário-adjunto, já vem realizando reconhecido trabalho de articulação. Outro ponto considerado importante que poderá viabilizar sua nomeação é que ele tem o apoio de parlamentares 

Exagero

Embora a esquerda esteja comemorando muito a meia hora de conversa, por videoconferência, entre os presidentes Lula e Donald Trump, dos EUA, na segunda-feira, a única certeza que se tem, segundo político antenado que só cá dessas bandas, é que o todo-poderoso secretário de Estado americano Marco Rubio foi designado pelo "chefe" para tratar dos pedidos de Lula: retirada do tarifaço e das medidas restritivas contra autoridades. Assim sendo...

Letra

O resultado dessas negociações entre Rubio e os representantes do governo e da diplomacia do Brasil é que são elas, afirmou. O secretário americano tem acompanhando, e com muita atenção, o que se passa na esfera dos direitos humanos e já emitiu vários alertas sobre possíveis consequências. Sua indicação, de acordo com a opinião desse político, seria como se dissesse: "Para quem sabe ler, um pingo é letra".

Aniversariantes

Nailor Vargas Marcondes de Souza, 
Maria José Xavier, 
Dr. Aluízio Pessoa Frazão, 
Paulo César Katayama, 
Hudson Nunes Medeiros,
Eva Maria Katayama Negrisolli, 
Jonas Chaves Junior,
Solange Mitsuko Yamamoto,
Eloá Subtil Padial,
Dario Pegoraro,
Jorge Yoshimitsu Kurauchi,
Rodrigo Soares de Freitas,
Alexandre Maluf Victório,
Ilma de Maria de Lima e Silva,
Mitsuru Kurauchi,
Walsao Maciel de Oliveira,
Dr. César Aníbal Aguiar Benavides, 
Jair Perin,
Sadi Bertin, 
Samuel Ferreira Sampaio, 
Erliete Palhano Canavarros, 
Vanderlei Amado,
César Braga Maidana, 
Dr. Izaias Pereira da Costa, 
Dr. Antônio Carlos Vasques,
Adriano Magno de Oliveira, 
Cláudia Helena Bitencourt,
Nelson Inácio Moreno,
Francisco Alves de Araújo,
Aparecido Ney Rodrigues,
Idalino Alves da Silva,
Ises Ferreira Nasser, 
Renata Kamiya Abdala,
Dra. Áisa Haidar Lani,
Raquel Silva Fernandes,
Aurenice Rodrigues Pinheiro Pilatti, 
Heloisa Helena Mota Peres,
Elisangela da Silva,
Marcos Antonio Nery da Silva,
Jomil Vinicius de Albuquerque,
Laura Achucarro,
Simar Dias de Lessonier,
Terezinha Aparecida de Freitas,
José Claudio Fabris,
Aldo de Oliveira,
Laerte Garcia Ferreira,
Munira Ferzeli Neta, 
Emílio Arruda Filho,
Luiz Souza Meira,
Eneide Gomes do Nascimento,
Jonas de Paula Diniz,
Haydeé Inácio Ribeiro,
Jayme de Andrade Júnior,
Marco Aurélio Vilanova,
Dr. Evódio Teodoro da Silva,
João Batista da Costa Vieira,
Luiz Carlos Mello Castanheira,
Marcolino Rodrigues,
João Martins,
Antonio Oshiro,
Joaquim Pereira Alves Junior,
Arnaldo Bastos da Silva,
Nori Mateus Vieira,
Anizio de Almeida Borges,
Milton Mambelli,
Luiz Alberto de Souza,
Wagner Lima,
Moisés Teodoro Erbano,
Alcides Rodrigues Filho,
Dra. Manuela Janini Gonçalves,
Maria Aparecida Mendes,
Paulo Henrique Souto,
Maria Eunice Gomes,
Cristina Ferreira,
Renato Vilhena Silva,
Samira Lopes,
José Luiz da Silva Neto,
Nelson Vieira de Souza,
João Irinei Guimarães de Souza,
Aparício Lopes Filho,
João Marcelo Lima,
Izabel Gomes da Silva,
Mercedes Rodrigues de Brito,
Brigida Brites Marques,
Adauto Ribeiro de Souza,
Isabel Cristina Rodrigues,
Aparecida Quicue Koyanagui Inoue,
Sônia Cristina Valtuille França Saigali,
Leandro Martins de Almeida,
Maxmiliano Alves Barbosa,
Claudete Elias da Silva,
Dr. Alberto de Oliveira Rosa Pires, 
Jânio Ribeiro Souto,
Gustavo Silva Pelissaro,
Diva Maria Valente Soares,
Vivian de Josilco Olegário,
Paola Azambuja Marcondes,
Erondina Garcia Rodrigues,
Ana Cláudia Araújo Santos,
Thaissa de Sena Moraes,
Brígido Fernandes,
Mário Sérgio Pires,
Rosinéia Brito de Oliveira Lopes,
Leonardo Nicaretta,
Sidnei Camargo do Nascimento,
Ademar Amâncio Pereira Machado,
Daniel Cavalcanti Hayashi,
Thays da Silva Rosa Schwanz,
Kelly Tatiane Gonçalves dos Santos,
Lidiane de Ávila Carpejani,
Raul Trucolor.

Colabotou Tatyane Gameiro

COMPORTAMENTO

Cresce o número de idosos conectados, de acordo com o IBGE

Se a autonomia digital segue em alta na população com mais de 60 anos, os riscos também não param de crescer; especialista no assunto alerta para fraudes on-line e destaca a importância de capacitação em segurança digital

07/10/2025 09h30

Compartilhar
O ator Luciano Luppi vive Ernesto no premiado curta-metragem

O ator Luciano Luppi vive Ernesto no premiado curta-metragem "O Vô Tá On": empurrãozinho do neto faz personagem aderir a aplicativos de relacionamento Foto / Divulgação

Continue Lendo...

No curta-metragem “O Vô Tá On” (2024, 25 min.), do cineasta mineiro Clério Dornell, o ator Luciano Luppi faz o papel de Ernesto, um homem de 70 anos que não se sente apto a usar aplicativos de relacionamento.

Mas, por insistência do neto, o personagem acaba mudando de ideia e a vida e o coração vão se abrindo a novas possibilidades, como a sorridente e charmosa Conceição, interpretada com graça pela atriz Nanci Alves.

O que se passa na ficção do filme de Dornell não está muito distante da realidade. O acesso à internet entre os brasileiros com 60 anos ou mais nunca esteve tão alto. E, com esse aumento, crescem também os desafios. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019, 44,8% dos idosos haviam usado a internet durante o ano.

Em 2024, esse porcentual chegou a 69,4%, o que significa 11 milhões de novos usuários nesse grupo em um intervalo de apenas cinco anos. Ao todo, 168 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais acessaram a rede no último ano, o equivalente a 89,1% da população. Entre os idosos, o celular se tornou o principal meio de conexão, sendo utilizado por 78% deles.

PRÓS E CONTRAS

O crescimento revela uma mudança de hábitos e aponta novas possibilidades de autonomia, socialização e acesso a serviços como compras, telemedicina e transações bancárias. No entanto, com as oportunidades vêm também os riscos. Graduada em Sistemas de Informação e especializada em Softwares e Soluções

Tecnológicas, a professora Enilda Cáceres alerta que esse público é alvo frequente de criminosos virtuais.

“Os idosos estão mais vulneráveis a golpes porque muitas vezes confiam em mensagens e links suspeitos. É essencial investir em educação digital, mostrando de forma simples como identificar fraudes, proteger senhas e não compartilhar informações pessoais”, destaca Enilda, que coordena o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Estácio em Campo Grande.

Apesar das ameaças, a inclusão digital também traz benefícios importantes. Enilda observa que a conexão aumenta a independência e a autoestima de quem aprende a lidar com as ferramentas digitais.

“Hoje, muitos idosos conseguem marcar consultas, fazer compras, pagar contas e acessar serviços sem depender de terceiros. Isso amplia o sentimento de autonomia e de pertencimento ao mundo digital”, afirma a especialista, que também atua no Senac Hub Academy da Capital.

Outro ponto sensível é a solidão, considerada um dos grandes problemas da terceira idade. Nesse aspecto, a internet tem atuado como aliada, mas também pode gerar armadilhas, se não for usada de maneira crítica.

“Chamadas de vídeo, aplicativos e redes sociais ajudam a manter contato com filhos, netos e amigos, reduzindo o isolamento social. Mas é preciso lembrar que esse contato virtual deve ser equilibrado, complementando, e não substituindo, as interações presenciais, que são fundamentais para o bem-estar dos idosos”, ressalta a professora.

EVITANDO OS GOLPES

Para reduzir os riscos de golpes virtuais, a especialista elaborou, com o Núcleo de Inclusão Digital da Estácio Campo Grande, um guia prático com orientações acessíveis a todos os públicos, não apenas aos idosos. Entre as dicas estão cuidados simples que podem ser aplicados no dia a dia. Confira a seguir.

MENSAGENS

Desconfie de mensagens pedindo dinheiro ou dados pessoais. Antes de agir, ligue para a pessoa ou a instituição e confirme se o pedido é verdadeiro.

LINKS

Não clique em links estranhos. Se chegar por WhatsApp, SMS ou e-mail uma mensagem prometendo prêmios ou pedindo para atualizar cadastros, o melhor mesmo é ignorar.

SMS

Nunca passe senhas ou códigos enviados por SMS. Nem mesmo para alguém que se passe por banco ou familiar.

SENHAS

Evite senhas óbvias. Datas de aniversário e nomes de familiares são fáceis de descobrir. Combine letras e números para mais segurança.

ATUALIZAÇÃO

Mantenha o celular atualizado. Sempre que o aparelho pedir atualização, aceite. Isso ajuda a bloquear brechas usadas por golpistas.

O material completo do guia prático pode ser acessado gratuitamente no site Tecnologia para Todos (https://estaciocg.github.io/tecnologiaparatodos/), no qual a Estácio reúne orientações sobre navegação segura na internet. O salto no número de idosos conectados mostra que a inclusão digital já é uma realidade no Brasil, mas o desafio agora é garantir que ela ocorra de forma segura e consciente.

O alerta dos especialistas é claro: a tecnologia pode ser uma grande aliada na vida dos idosos, mas, sem orientação adequada, também pode abrir caminho para riscos que afetam justamente a população mais vulnerável.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1125, terça-feira (07/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1125, terça-feira (07/10)

2

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão
Cidades

/ 1 dia

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão

3

DOF apreende 17 veículos carregados com materiais contrabandeados na fronteira
PONTA PORÃ

/ 2 dias

DOF apreende 17 veículos carregados com materiais contrabandeados na fronteira

4

Ministério Público fecha o cerco contra a corrupção nas prefeituras de MS
INVESTIGAÇÕES

/ 1 dia

Ministério Público fecha o cerco contra a corrupção nas prefeituras de MS

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6847, quarta-feira (08/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6847, quarta-feira (08/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 30/09/2025

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT