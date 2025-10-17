Oktoberfest do CTG Tropeiros da Querência vai ter música, comidas típicas e concurso de chope

A 17ª edição do evento que celebra a cultura alemã, promovido pelo CTG Tropeiros da Querência, amanhã, terá música e comida típica, concurso de chope de metro e muitos bailados tradicionais; Rua Miguel Sutil, nº 445, Vilas Boas, a partir das 19h - Foto / Divulgação

Além de rechear o cardápio de casas como a da Cervejaria Canalhas e do Bar Mercearia, a temporada da tradicional celebração de cultura alemã que costuma ser realizada neste mês, seguindo a grande festa germânica que teve origem em Munique e se espalhou pelo mundo, terá um evento especial amanhã, a 17ª Oktoberfest do CTG Tropeiros da Querência.

O evento será realizado das 19h até a meia-noite na sede social do grupo – Rua Miguel Sutil, nº 445, Vila Boas. A animação da noite ficará por conta da banda Reprise, vinda de Marechal Cândido Rondon (PR), com longa experiência em eventos típicos e muita energia para agitar o público, com direito a chapeuzinhos, suspensórios e muita descontração.

O chopp será servido pela Choperia Germânia e o cardápio trará o sabor autêntico da culinária alemã, preparado com o mesmo capricho das tradicionais festas de Blumenau (SC), cidade que há décadas organiza a mais célebre Oktoberfest brasileira, incluindo eisbein (joelho de porco), chucrute e diferentes tipos de salsicha. Vai ter também o Concurso de Chope de Metro e bailados típicos – a dois ou em grupo – com a participação de quem se animar a arriscar uns passos.

Os ingressos custam R$ 30 – antecipado via pix pelo número 67 99866 8817 – R$ 40 na portaria, sem incluir os comes e bebes. Outras informações podem ser obtidas pelo número (67) 99866 8817 – WhatsApp.

MANO A MANA

A Cia. Mano a Mana, de São Paulo, apresenta amanhã, às 16h, no Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, nº 200), com entrada franca mediante reserva de ingressos via Sympla, o espetáculo infantil “Atravessando Lugares”.

O grupo paulista apresenta amanhã, às 16h, no Sesc Teatro Prosa, o espetáculo infantil "Atravessando Lugares", unindo circo, acrobacias e as aventuras de Mano, Mana e Mochila; grátis

Unindo circo, acrobacias e muita sensibilidade, a montagem convida o público de todas as idades a percorrer territórios sensoriais e poéticos com os personagens Mano, Mana e Mochila. Explorando espaços urbanos e cênicos, o espetáculo estimula a imaginação e promove o encontro entre gerações por meio do lúdico e do afeto.

Confira a sinopse: “Três companheiros interagem com acrobacias, afeto e brincadeiras. Em seus caminhos, a exploração de técnicas acrobáticas se une à experimentação de espaços inusitados, com investigação de ambientes urbanos, cênicos, sonoros, de moda e artesanais.

Ambientes que também são estéticos, sociais e de encontro. O trabalho dialoga com crianças, jovens, adultos e idosos. A ideia é atravessar os caminhos do habitual e fazer um convite ao público: permite que este trabalho atravesse também os seus caminhos?”

SÓ LOVE

Realizada pelos DJs Cegonha, Nathalia Albuquerque e Tommy Menegazo, a Love Party chega a 12ª edição, amanhã com início às 16h, valorizando o pôr do sol da Capital Morena, as rodas de amigos e buscando identidade a partir do conceito de oferecer “uma balada leve” itinerante de música eletrônica. Desta vez, a Love aporta na Chácara Fontoura, um espaço que favorece a apreciação do céu de Campo Grande, em um ambiente com muita natureza e conforto.

A festa pilotada pelos DJ's Cegonha, Nathalia Albuquerque e Tommy Menegazo chega a 12ª edição amanhã, na Chácara Fontoura, com muita música eletrônica e descontração a partir das 16h

A festa foi lançada, em 2022, como um encontro entre amigos, de forma despretensiosa, até mesmo sem um nome definido. Mas o público aderiu – “amou”, como gosta de dizer o trio de DJ’s – e a Love foi se tornando um programa sempre aguardado, com variação de endereço.

“Em todas as edições e locais, foi um sucesso e desta vez, escolhemos um novo espaço, com muita conexão com a natureza e uma energia incrível, representando o real significado da Love. Garantimos uma festa mágica! ”, afirma Nathalia Albuquerque.

A cada edição, aparecem convidados especiais e quem abre o line-up de amanhã é o DJ Peagaa, que lança mão nas picapes de muita house music, disco, tech house e electro. A festa contará com lounges, bistrôs e três bares.

Há parceria com serviço de transporte (valor não incluso no convite): Diego (Indrive) – com horários a combinar diretamente pelo (67) 98104-0221. Ingressos via Sympla: R$ 140 + R$ 14 de taxa de operação.

CARROS ANTIGOS

Neste sábado, o Comper Itanhangá recebe a terceira edição do “Acelere a Solidariedade”, evento promovido pela Confraria Apaixonados por Fusca e Derivados MS, das 14h às 21h, no estacionamento aberto da loja. A proposta é unir a valorização da cultura automotiva com ações de solidariedade.

A programação inclui a exposição rotativa de 200 a 300 veículos antigos, permitindo que os visitantes acompanhem diferentes modelos ao longo do dia.

A Confraria Apaixonados por Fusca e Derivados MS leva mais de 200 carros antigos para o estacionamento do Comper Itanhangá amanhã, a partir das 14h; além de apreciar os modelos, o público é convidado a levar 1 quilo de alimento não perecível para as obras assistenciais do Instituto Hiltrudes Pereira

Também haverá mostra de miniaturas de automóveis no Piso do Lago, apresentações musicais pela manhã e à tarde, sorteio de brindes, roda de tereré, espaço infantil com o Carretão da Alegria e plataforma de vídeo 360 graus.

A gestão do evento está sob responsabilidade do Instituto Hiltrudes Pereira, organização que atua em projetos voltados à educação e à segurança alimentar. Durante o evento, será sugerida a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado às obras assistenciais mantidas pelo instituto. A doação não é obrigatória, mas representa uma forma de colaboração com as ações sociais da entidade.

Luiz Paulo Domingos da Costa, um dos presidentes da Confraria do Fusca, convida o público a participar do encontro. “Queremos promover a cultura automotiva e, ao mesmo tempo, contribuir para uma causa nobre”, afirma.

CINEMA “O Mágico de Oz”

Clássico "O Mágico de Oz" de volta aos cinemas

Com direção de Victor Fleming, o clássico de 1939 estrelado por Judy Garland, Bert Lahr, Ray Bolger, Billie Burke e Charley Grapewin, está de volta aos cinemas, em versão dublada, neste final de semana. As sessões no Cinemark são sábado e domingo, às 16h20min. Confira a sinopse: Dorothy e seu cachorro Totó são levados para a terra mágica de Oz quando um ciclone passa pela fazenda de seus avós no Kansas. Eles viajam em direção à Cidade Esmeralda para encontrar o Mago Oz e no caminho encontram um Espantalho, que precisa de um cérebro, um Homem de Lata sem um coração e um Leão Covarde que quer coragem. O Mago pede ao grupo que tragam a vassoura da Bruxa Malvada do Oeste a fim de ganharem sua ajuda. Classificação: Livre.

DANÇA “Quem a Mim Nomeou o Mundo?”

Solo de Maria Fernanda Figueiró estreia hoje

Estreia do novo solo de Maria Fernanda Figueiró, com direção da dançarina em parceria com Vanessa Macedo; grátis via Sympla, hoje, às 16h e às 19h, no Sesc Teatro Prosa.