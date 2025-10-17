Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Oktoberfest do CTG Tropeiros da Querência vai ter música, comidas típicas e concurso de chope

Comandada pelo banda Reprise (PR), com repertório de música tradicional alemã, 17ª Oktoberfest terá comidas típicas e concurso de chope; para as crianças, há o teatro circense da Cia. Mano a Mana e volta do clássico "O Mágico de Oz" aos cinemas

Da Redação

Da Redação

17/10/2025 - 09h30
A 17ª edição do evento que celebra a cultura alemã, promovido pelo CTG Tropeiros da Querência, amanhã, terá música e comida típica, concurso de chope de metro e muitos bailados tradicionais; Rua Miguel Sutil, n&ordm; 445, Vilas Boas, a partir das 19h

A 17ª edição do evento que celebra a cultura alemã, promovido pelo CTG Tropeiros da Querência, amanhã, terá música e comida típica, concurso de chope de metro e muitos bailados tradicionais; Rua Miguel Sutil, n&ordm; 445, Vilas Boas, a partir das 19h - Foto / Divulgação

Além de rechear o cardápio de casas como a da Cervejaria Canalhas e do Bar Mercearia, a temporada da tradicional celebração de cultura alemã que costuma ser realizada neste mês, seguindo a grande festa germânica que teve origem em Munique e se espalhou pelo mundo, terá um evento especial amanhã, a 17ª Oktoberfest do CTG Tropeiros da Querência.

O evento será realizado das 19h até a meia-noite na sede social do grupo – Rua Miguel Sutil, nº 445, Vila Boas. A animação da noite ficará por conta da banda Reprise, vinda de Marechal Cândido Rondon (PR), com longa experiência em eventos típicos e muita energia para agitar o público, com direito a chapeuzinhos, suspensórios e muita descontração.

O chopp será servido pela Choperia Germânia e o cardápio trará o sabor autêntico da culinária alemã, preparado com o mesmo capricho das tradicionais festas de Blumenau (SC), cidade que há décadas organiza a mais célebre Oktoberfest brasileira, incluindo eisbein (joelho de porco), chucrute e diferentes tipos de salsicha. Vai ter também o Concurso de Chope de Metro e bailados típicos – a dois ou em grupo – com a participação de quem se animar a arriscar uns passos.

Os ingressos custam R$ 30 – antecipado via pix pelo número 67 99866 8817 – R$ 40 na portaria, sem incluir os comes e bebes. Outras informações podem ser obtidas pelo número (67) 99866 8817 – WhatsApp.

MANO A MANA

A Cia. Mano a Mana, de São Paulo, apresenta amanhã, às 16h, no Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, nº 200), com entrada franca mediante reserva de ingressos via Sympla, o espetáculo infantil “Atravessando Lugares”.

O grupo paulista apresenta amanhã, às 16h, no Sesc Teatro Prosa, o espetáculo infantil “Atravessando Lugares”, unindo circo, acrobacias e as aventuras de Mano, Mana e Mochila; grátis - Foto / Divulgação

Unindo circo, acrobacias e muita sensibilidade, a montagem convida o público de todas as idades a percorrer territórios sensoriais e poéticos com os personagens Mano, Mana e Mochila. Explorando espaços urbanos e cênicos, o espetáculo estimula a imaginação e promove o encontro entre gerações por meio do lúdico e do afeto.

Confira a sinopse: “Três companheiros interagem com acrobacias, afeto e brincadeiras. Em seus caminhos, a exploração de técnicas acrobáticas se une à experimentação de espaços inusitados, com investigação de ambientes urbanos, cênicos, sonoros, de moda e artesanais.

Ambientes que também são estéticos, sociais e de encontro. O trabalho dialoga com crianças, jovens, adultos e idosos. A ideia é atravessar os caminhos do habitual e fazer um convite ao público: permite que este trabalho atravesse também os seus caminhos?”

SÓ LOVE

Realizada pelos DJs Cegonha, Nathalia Albuquerque e Tommy Menegazo, a Love Party chega a 12ª edição, amanhã com início às 16h, valorizando o pôr do sol da Capital Morena, as rodas de amigos e buscando identidade a partir do conceito de oferecer “uma balada leve” itinerante de música eletrônica. Desta vez, a Love aporta na Chácara Fontoura, um espaço que favorece a apreciação do céu de Campo Grande, em um ambiente com muita natureza e conforto.

A festa pilotada pelos DJ’s Cegonha, Nathalia Albuquerque (foto) e Tommy Menegazo chega a 12ª edição amanhã, na Chácara Fontoura, com muita música eletrônica e descontração a partir das 16h - Foto / Divulgação

A festa foi lançada, em 2022, como um encontro entre amigos, de forma despretensiosa, até mesmo sem um nome definido. Mas o público aderiu – “amou”, como gosta de dizer o trio de DJ’s – e a Love foi se tornando um programa sempre aguardado, com variação de endereço.

“Em todas as edições e locais, foi um sucesso e desta vez, escolhemos um novo espaço, com muita conexão com a natureza e uma energia incrível, representando o real significado da Love. Garantimos uma festa mágica! ”, afirma Nathalia Albuquerque.

A cada edição, aparecem convidados especiais e quem abre o line-up de amanhã é o DJ Peagaa, que lança mão nas picapes de muita house music, disco, tech house e electro. A festa contará com lounges, bistrôs e três bares.

Há parceria com serviço de transporte (valor não incluso no convite): Diego (Indrive) – com horários a combinar diretamente pelo (67) 98104-0221. Ingressos via Sympla: R$ 140 + R$ 14 de taxa de operação.

CARROS ANTIGOS

Neste sábado, o Comper Itanhangá recebe a terceira edição do “Acelere a Solidariedade”, evento promovido pela Confraria Apaixonados por Fusca e Derivados MS, das 14h às 21h, no estacionamento aberto da loja. A proposta é unir a valorização da cultura automotiva com ações de solidariedade.

A programação inclui a exposição rotativa de 200 a 300 veículos antigos, permitindo que os visitantes acompanhem diferentes modelos ao longo do dia.

A Confraria Apaixonados por Fusca e Derivados MS leva mais de 200 carros antigos para o estacionamento do Comper Itanhangá amanhã, a partir das 14h; além de apreciar os modelos, o público é convidado a levar 1 quilo de alimento não perecível para as obras assistenciais do Instituto Hiltrudes Pereira - Foto / Divulgação

Também haverá mostra de miniaturas de automóveis no Piso do Lago, apresentações musicais pela manhã e à tarde, sorteio de brindes, roda de tereré, espaço infantil com o Carretão da Alegria e plataforma de vídeo 360 graus.

A gestão do evento está sob responsabilidade do Instituto Hiltrudes Pereira, organização que atua em projetos voltados à educação e à segurança alimentar. Durante o evento, será sugerida a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado às obras assistenciais mantidas pelo instituto. A doação não é obrigatória, mas representa uma forma de colaboração com as ações sociais da entidade.

Luiz Paulo Domingos da Costa, um dos presidentes da Confraria do Fusca, convida o público a participar do encontro. “Queremos promover a cultura automotiva e, ao mesmo tempo, contribuir para uma causa nobre”, afirma.

CINEMA  “O Mágico de Oz”

Clássico “O Mágico de Oz” de volta aos cinemas - Foto / Divulgação

Com direção de Victor Fleming, o clássico de 1939 estrelado por Judy Garland, Bert Lahr, Ray Bolger, Billie Burke e Charley Grapewin, está de volta aos cinemas, em versão dublada, neste final de semana. As sessões no Cinemark são sábado e domingo, às 16h20min. Confira a sinopse: Dorothy e seu cachorro Totó são levados para a terra mágica de Oz quando um ciclone passa pela fazenda de seus avós no Kansas. Eles viajam em direção à Cidade Esmeralda para encontrar o Mago Oz e no caminho encontram um Espantalho, que precisa de um cérebro, um Homem de Lata sem um coração e um Leão Covarde que quer coragem. O Mago pede ao grupo que tragam a vassoura da Bruxa Malvada do Oeste a fim de ganharem sua ajuda. Classificação: Livre.

DANÇA  “Quem a Mim Nomeou o Mundo?”

Solo de Maria Fernanda Figueiró estreia hoje - Foto / Divulgação

Estreia do novo solo de Maria Fernanda Figueiró, com direção da dançarina em parceria com Vanessa Macedo; grátis via Sympla, hoje, às 16h e às 19h, no Sesc Teatro Prosa.

Felpuda

"Guerra verbal" entre conhecida figurinha política...leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (16)

16/10/2025 00h30

Diálogo

Diálogo

"Mario Sergio Cortella escritor brasileiro
Ética é o conjunto de valores e princípios 
que nós usamos para decidir as três grandes 
questões da vida: ‘Quero?’, ‘Devo?’, ‘Posso?’”

FELPUDA

“Guerra verbal” entre conhecida figurinha política e assessora de um dos poderes públicos descambou para o conhecido gesto obsceno que já foi feito mais recentemente em estádio de futebol cheio por um dos ministros do STF. O embate entre as duas pessoas ocorreu durante determinada manifestação, realizada em frente à entrada principal de certo órgão.

Depois de ouvir acusações da servidora sobre suas atitudes políticas e doutrinas partidárias, a criatura perdeu o rumo e o prumo, abriu sorriso nervoso, ergueu as mãos e ali começou a “sessão baixaria”. Como disse Shakespeare: “Sabemos o que somos, mas ignoramos o que podemos nos tornar”

Costurando

O deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia de MS, vem acompanhando o governador Riedel em vários eventos. Ambos são do mesmo partido, o Progressistas.

Mais

O parlamentar vem costurando internamente para viabilizar seu nome à disputa pelo Senado. Até 
onde se sabe, ele não teria arestas no PL nem no União Brasil, que caminharão juntos em 2026.


A segunda edição do livro “Um Homem de Legado” foi lançada oficialmente ontem, em evento realizado no auditório da Fecomércio-MS, em Campo Grande. Produzida em formato de coautoria, a obra traz a biografia de 15 personalidades de MS, narrando suas trajetórias de vida tanto no âmbito pessoal quanto profissional.

Diálogo

Os 15 biografados são de várias áreas e narram em primeira pessoa suas próprias jornadas, desafios, superações e conquistas. Na equipe de profissionais que atuou na edição da obra estão os jornalistas Rose  Rodrigues, Leandro Ferreira e André Farinha. 

A arte da capa tem Kamila Escobar Uehara como autora, o projeto gráfico e a diagramação 
ficaram a cargo de Pedro Opka e a revisão ortográfica e gramatical foi de Patricia Marques. O livro foi produzido pela editora Rede e Editora AN, sob a coordenação da empresária Noêmia Ana Frazão

Tal e qual

Dizem que o novo diretório do PL tem a “cara de Bolsonaro”. A presidência, como havia sido estabelecido por ele, ficou com Reinaldo Azambuja, que, no comando, se torna o nome da direita em MS.

A 1ª vice-presidência está nas mãos de Tenente Portela, amigo de longa data do ex-presidente, enquanto a 2ª vice-presidência foi destinada ao deputado federal Rodolfo Nogueira. Já o deputado estadual Coronel David, parlamentar da copa e cozinha do ex-presidente, assumiu a secretaria-geral.

Espaço

A não inclusão dos nomes de João Henrique Catan e Marcos Pollon, deputados estadual e federal, respectivamente, na formação do novo diretório do PL sinaliza que a direção do partido em MS 
não paralisará sua estratégia eleitoral para 2026 em razão da rebeldia dos dois integrantes, que foram reeleito e eleito na onda bolsonarista. 

A maioria dessa executiva estadual é composta por liberais mais próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e a dupla vê o espaço ficar cada vez menor.

Brecha

Alguns liberais têm dito que os parlamentares Catan e Pollon estariam contribuindo para mostrar à população a existência de um “racha” no partido, que, além disso, poderá abrir brechas para que a esquerda se aproveite 
disso e avance sobre o eleitorado em dúvida. Afirmam que os dois estariam indo contra as definições do ex-presidente Bolsonaro, a quem devem desempenho nas urnas.

Diálogo

Cécilia de Saint-Viteux Miles e Murilo Lomas / Foto: Senso

Diálogo

Dra. Mariana Vilela e Cauê Marques

DOCUMENTÁRIO

"Apocalipse nos Trópicos"

15/10/2025 10h00

Cena de

Cena de "Apocalipse nos Trópicos"; documentário da cineasta Petra Costa foi premiado no Festival de Havana Foto / Divulgação

Continue Lendo...

Mais do que um registro jornalístico, “Apocalipse nos Trópicos” (2025) utiliza uma linguagem visual poderosa – alternando imagens de multidões, discursos político-sagrados e momentos íntimos –, construindo uma metáfora audiovisual do apocalipse como acesso ao poder.

A cineasta Petra Costa entrelaça passado e presente com um olhar poético que transcende o mero documentário. Em um Brasil marcado por grandes tensões entre fé e poder, o documentário surge como uma denúncia grave: a diretora mostra como o movimento evangélico – que na atualidade representa 30% da população – foi decisivo na ascensão de Jair Bolsonaro e questiona até onde essa influência pode ameaçar a democracia.

Quando uma democracia se torna vulnerável à manipulação religiosa, intensificando-se com discursos apocalípticos, privilégios institucionais e uma grande estratégia de poder utilizando o medo, a esperança e a fé, ela se consolida por meio de discursos proféticos e políticas voltadas às igrejas, que transformam a fé em identidade política, algo que mobiliza muito mais do que promessas econômicas ou sociais.

Lançado em 29 de agosto de 2024, fora de competição no 81º festival de Veneza, chegou nos cinemas brasileiros em 3 de julho deste e ao catálogo da Netflix no dia 14 de julho.

O documentário parte de uma investigação pessoal da própria diretora Petra sobre os impactos da fé evangélica na política nacional dos últimos d10 anos, com acesso a figuras importantes na política brasileira, como Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente da República, Silas Malafaia, influente televangelista ligado a Bolsonaro, e o próprio Jair Bolsonaro, ex-presidente da República.

O longa-metragem traz uma reflexão sobre a ideologia apocalíptica que circula no movimento evangélico e como tudo é instrumentalizado politicamente, trazendo uma perspectiva histórica que recua até a ditadura militar.

Diversos críticos do filme destacam certos pontos sobre o documentário, com diversos elogios, por lançar um alerta urgente sobre os riscos do uso político da fé e provocar reflexões fundamentais sobre como a religião foi transformada em uma ferramenta de poder por certos políticos, em que pastores e líderes religiosos não apenas pregam, mas indicam candidatos e orientam votos, moldando uma narrativa do que é certo e errado na política, e, dessa forma, criam um certo controle ideológico de quem segue a fé, que tende também a seguir a orientação política de seu líder religioso.

Petra Costa convida o espectador a pensar até onde a política pode se misturar com a religião sem comprometer a democracia. Não acusando a fé em si, mas questionando o uso da fé como moeda de poder, usando debates que deveriam ser baseados em ciência, direitos e pluralidade e que se tornaram pautados pela Bíblia e pelo que eles interpretam, a partir de uma leitura própria com intenções preconceituosas.

Em cenas que mesclam cultos pulsantes, arranha-céus do poder e momentos íntimos de oração, “Apocalipse nos Trópicos” nos transporta para um país em transe, onde fé e política se confundem.

