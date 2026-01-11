Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B

Saiba onde assistir ao Globo de Ouro; Wagner Moura e 'O Agente Secreto' disputam o prêmio

Confira onde acompanhar a 83ª edição do Globo de Ouro, na noite deste domingo (10), em que o filme O Agente Secreto concorre em três categorias

Laura Brasil

11/01/2026 - 08h40
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após Fernanda Torres levar o Globo de Ouro como melhor atriz pela interpretação da personagem Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, o cinema brasileiro vive um momento apoteótico. Neste domingo (11), o ator Wagner Moura tem fortes chances de levar o prêmio por O Agente Secreto.

O filme do diretor Kleber Mendonça Filho concorre em três categorias: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama.

Os principais concorrentes na categoria Melhor Filme de Drama são Frankenstein, Hamnet, It Was Just an Accident, Valor Sentimental e Pecadores.

Na categoria que consagrou Fernanda Torres em 2025, agora Wagner Moura concorre com nomes como Dwayne Johnson, pelo filme Coração de Lutador, e Oscar Isaac, por Frankenstein.

Saiba onde assistir

O filme, que venceu prêmios em Cannes e outros festivais, deu fôlego para a campanha de Wagner Moura, que vem sendo elogiado por diversos atores de Hollywood, como Lupita Nyong’o.

O Globo de Ouro 2026 pode ser assistido ao vivo no Brasil pela TV Globo, Globoplay, TNT e plataformas de streaming associadas. A cerimônia começa às 19h (horário de Mato Grosso do Sul), com a cobertura inicial no tapete vermelho.

Transmissão no Brasil

  • TV aberta: TV Globo transmite a premiação principal.
  • Streaming: Globoplay oferece acesso completo, incluindo tapete vermelho.
  • TV por assinatura: TNT e Space exibem ao vivo para assinantes.

Confira a lista de indicados ao Globo de Ouro 2026

 

Melhor Filme de Drama

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Foi Apenas um Acidente
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Pecadores

Melhor Ator em Filme de Drama

  • Joel Edgerton – Sonhos de Trem
  • Oscar Isaac – Frankenstein
  • Dwayne Johnson – Coração de Lutador: The Smashing Machine
  • Michael B. Jordan – Pecadores
  • Wagner Moura – O Agente Secreto
  • Jeremy Allen White – Springsteen: Salve-me do Desconhecido

Melhor Atriz em Filme de Drama

  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Jennifer Lawrence - Morra, Amor
  • Renate Reinsve - Valor Sentimental
  • Julia Roberts - Depois da Caçada
  • Tessa Thompson - Hedda
  • Eva Victor - Sorry, Baby
     

Melhor Direção

  • Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra
  • Ryan Coogler – Pecadores
  • Guillermo del Toro – Frankenstein
  • Jafar Panahi – Foi Apenas um Acidente
  • Joachim Trier – Valor Sentimental
  • Chloé Zhao – Hamnet

Melhor Filme de Comédia ou Musical

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • No Other Choice
  • Nouvelle Vague
  • Uma Batalha Após a Outra

Assine o Correio do Estado


 

Correio B+

Pet B+: Vai levar o pet na viagem de férias? Veja dicas aqui!

Confira cuidados para adotar e ter uma experiência tranquila e agradável com o seu pet

10/01/2026 15h30

Compartilhar
Pet B+: Vai levar o pet na viagem de férias? Veja dicas aqui!

Pet B+: Vai levar o pet na viagem de férias? Veja dicas aqui! Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Janeiro é sinônimo de verão, férias escolares e diversão. Com mais tempo livre, muitas famílias aproveitam o período para viajar e conhecer novos lugares. E os pets, cada vez mais considerados membros da família, costumam fazer parte desses planos.

Viajar com o pet pode ser uma experiência enriquecedora, fortalecendo vínculos e trazendo diversos benefícios para a saúde e o bem-estar do animal. No entanto, para que tudo ocorra da melhor forma possível, é importante adotar alguns cuidados antes e durante o passeio.

De acordo com a médica veterinária Camila Canno Garcia do Centro Veterinário Seres do Grupo Petz, é importante planejar bem a viagem antes e optar por destinos pet-friendly. “É fundamental escolher locais que abracem a presença dos pets e ofereçam conforto e segurança, permitindo férias memoráveis para toda a família”, afirma. 

Confira abaixo as dicas para viagem com o pet

Dicas para viagem de carro  

  1. Antes de pegar a estrada, faça passeios curtos de carro com ele, permitindo que se acostume gradualmente ao ambiente. Certifique-se de que o animal será transportado com conforto e segurança. Invista em cintos de segurança específicos e em caixas de transporte, que são ideais para manter o pet protegido durante todo o trajeto.
     
  2. Durante a viagem, ofereça brinquedos e objetos que o pet associe ao conforto. Também faça paradas regulares para que ele possa se esticar, se exercitar e fazer suas necessidades.
     
  3. “Também é importante lembrar de levar os documentos de saúde, incluindo comprovantes de vacinação, informações de contato do veterinário e qualquer outro histórico relevante.  Ter esses documentos em mãos é essencial caso surja a necessidade de alguma assistência durante a viagem”, explica Camila.  

Outros meios de transporte 

  1. Para viajar de ônibus, é importante verificar previamente as regras da empresa para confirmar se o embarque de animais é permitido e quais são as orientações específicas para o transporte, já que cada companhia possui suas próprias normas.
     
  2. No caso de viagens aéreas, as exigências são ainda mais rigorosas, e é essencial estar atento a todas elas para evitar que o embarque do animal seja impedido. Antes da viagem,é fundamental que o pet esteja com o check-up em dia, vacinação atualizada e com todos os exames e documentos obrigatórios exigidos pela companhia aérea e local de destino. Um planejamento adequado é essencial para garantir a segurança do animal e evitar imprevistos.
     
  3. A carteirinha de vacinação precisa estar atualizada e deve ser apresentada no momento do embarque, junto com os demais documentos exigidos, como o atestado de saúde. Para que o pet viaje na cabine, é necessário consultar a política da companhia aérea, reservar com antecedência e avaliar quais documentos são necessários, além do pagamento de uma taxa adicional. Por fim, certifique-se de que a caixa de transporte atenda às dimensões e ao peso máximo estabelecidos pela companhia aérea, e mantenha o pet acomodado e seguro em seu interior durante todo o voo.

Alimentação e hidratação adequadas

Durante o período de férias, é importante manter a rotina alimentar do pet. O responsável deve levar a ração habitual e manter a frequência de alimentação. A médica veterinária recomenda evitar mudanças abruptas na dieta, pois isso pode causar desconforto gastrointestinal.

“Além das refeições, é possível oferecer petiscos de frutas, vegetais ou snacks específicos para cães, sempre com moderação, sendo alternativas saborosas que contribuem para a saúde do animal. Além disso, a hidratação é fundamental, especialmente durante atividades ao ar livre. Mantenha sempre uma garrafa de água e uma tigela portátil para o seu cachorro, incentivando-o a beber água regularmente, principalmente em dias mais quentes”, afirma.

A hidratação é essencial para prevenir a desidratação e garantir que o pet se mantenha energizado para aproveitar as férias ao máximo. Ao cuidar da alimentação e da hidratação do seu pet durante a viagem, você contribui diretamente para a saúde e a vitalidade dele.

Pet B+: Vai levar o pet na viagem de férias? Veja dicas aqui!Pet B+: Vai levar o pet na viagem de férias? Veja dicas aqui! - Divulgação

Atividades ao ar livre e passeios

Atividades ao ar livre com os cachorros enriquecem as experiências e fortalecem os laços entre o pet e o responsável. Caminhadas, trilhas e praias pet-friendly proporcionam momentos de contato com a natureza de forma estimulante, mas é preciso estar atento à segurança do animal.

“Os responsáveis devem se certificar de que o pet esteja usando uma coleira resistente, com identificação atualizada, e uma guia adequada para mantê-lo próximo em áreas públicas. Durante caminhadas e trilhas, é importante observar o terreno e as condições climáticas, adaptando o ritmo da atividade ao nível de energia e resistência do cachorro. Em praias pet-friendly, aproveite para brincar e nadar, mas sempre priorize a segurança, considerando as correntes marítimas e os limites de profundidade”, orienta.

Dicas gerais para a viagem

Independentemente do destino, é importante levar alguns itens para garantir o conforto, a segurança e o bem-estar do pet, como garrafa de água, coleira, lenços umedecidos, bolsa de transporte, pá e sacolas para recolhimento de dejetos, além do pote de ração. Caso o pet seja muito medroso, é válido consultar um médico-veterinário ou adestrador para receber orientações personalizadas e garantir uma viagem tranquila.

Correio B+

Cinema B+: BAFTA 2026: previsível, mas não irrelevante

Ele organiza o tabuleiro, legitima favoritos e, vez ou outra, antecipa viradas que Hollywood ainda resiste a enxergar.

10/01/2026 14h00

Compartilhar
Cinema B+: BAFTA 2026: previsível, mas não irrelevante

Cinema B+: BAFTA 2026: previsível, mas não irrelevante Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Eu avisei: a temporada mal começou e já soa repetitiva. A longlist do BAFTA confirma aquilo que outras premiações vêm ensaiando desde dezembro: os mesmos títulos, os mesmos nomes, a mesma geometria de forças. Ainda assim, seria um erro descartar o prêmio britânico como mera formalidade.

O BAFTA é previsível, sim, mas raramente é neutro. Ele organiza o tabuleiro, legitima favoritos e, vez ou outra, antecipa viradas que Hollywood ainda resiste a enxergar.

O histórico recente ajuda a entender esse paradoxo. Em 2023, o BAFTA coroou Cate Blanchett por Tár, contrariando a onda que levou Michelle Yeoh ao Oscar. Foi uma leitura “europeia”, sofisticada, coerente com o gosto da academia britânica, mas que não se confirmou no desfecho da temporada.

Já no ano passado, o prêmio surpreendeu ao entregar o troféu a Mikey Madison quando praticamente todos esperavam Demi Moore. Não foi apenas um gesto de distinção: foi uma previsão certeira. Madison acabou confirmando a vitória no Oscar, e o BAFTA saiu como aquele que viu antes.

No centro da disputa de 2026 estão, novamente, os filmes que já dominam a narrativa. One Battle After Another lidera com folga e ocupa o lugar clássico do “filme a ser batido”: ambicioso, politicamente carregado, com peso autoral e elenco de prestígio. 

Leonardo DiCaprio surge como a face mais visível desse projeto e, mais uma vez, como candidato natural a encarnar a “performance do ano”. Do outro lado está Sinners, de Ryan Coogler, que combina impacto cultural, força de bilheteria e um Michael B. Jordan em modo total de estrela. São dois tipos de prestígio distintos: o da obra “importante” e o do filme que se impõe ao debate público.

A disputa masculina passa também por Timothée Chalamet. Marty Supreme o coloca numa chave diferente de DiCaprio: menos instituição, mais reinvenção. Chalamet não é apenas um favorito; ele é o rosto de uma geração que o BAFTA tenta legitimar sem parecer rendido à moda. Se o prêmio optar por ele, o gesto será menos sobre consagração e mais sobre futuro. DiCaprio representa o cânone. Chalamet, a aposta de longo prazo.

No campo feminino, a lista revela uma contradição interessante. Enquanto premiações americanas vêm ignorando Cynthia Erivo, o BAFTA faz questão de lembrá-la por Wicked: For Good.

Não é um detalhe: é um sinal de que a academia britânica ainda se permite valorizar performances que não entraram no consenso hollywoodiano. Ao lado dela estão nomes como Jessie Buckley, Renate Reinsve, Emma Stone e Jennifer Lawrence, um conjunto que mistura respeito autoral, prestígio crítico e reconhecimento de mercado.

É, porém, no bloco britânico que o BAFTA mostra mais claramente sua função de vitrine nacional e onde a distância em relação às premiações americanas fica mais evidente.

Em Dragonfly, Brenda Blethyn encarna uma mulher idosa vivendo numa comunidade rural inglesa, em um drama de observação delicada sobre envelhecimento, solidão e resistência silenciosa.

É um papel construído na tradição do realismo britânico: poucas explosões, muita interioridade, um tipo de atuação que raramente se impõe em campanhas de Oscar, mas que o BAFTA historicamente valoriza. Blethyn não está ali como “coadjuvante exótica” da temporada, ela representa uma escola de interpretação que o cinema britânico se recusa a abandonar.

Já I Swear aposta em outro registro. O filme acompanha um jovem envolvido em um caso judicial que expõe tensões de classe, masculinidade e moralidade na Inglaterra contemporânea. 

Cinema B+: BAFTA 2026: previsível, mas não irrelevanteCinema B+: BAFTA 2026: previsível, mas não irrelevante - Divulgação

Robert Aramayo surge como protagonista em uma performance contida, nervosa, marcada por silêncios e microgestos: um tipo de trabalho que dialoga mais com o teatro e a televisão britânicos do que com a retórica emocional que costuma seduzir a Academia americana. O BAFTA o acolhe como “ator sério”, ainda que Hollywood mal o registre.

Em Pillion, Harry Melling assume um personagem desconfortável, ambíguo, quase anti-carismático, em um drama que explora relações de poder, sexualidade e marginalidade. É uma atuação de risco, que deliberadamente evita empatia fácil, exatamente o tipo de escolha que costuma ser celebrada no circuito europeu, mas que raramente se converte em narrativa de prêmios nos Estados Unidos.

E talvez o caso mais simbólico seja The Ballad of Wallis Island. O filme, uma história melancólica ambientada numa ilha isolada, acompanha personagens que vivem entre memória, pertencimento e a sensação de estar fora do tempo. 

Carey Mulligan aparece em um registro oposto ao de seus papéis mais “premiáveis”: menos grandiloquente, mais etéreo, sustentado por atmosfera e presença. É um trabalho de precisão emocional, profundamente britânico em sua contenção e, por isso mesmo, pouco alinhado ao gosto mais explícito das campanhas americanas.

Esses títulos e performances ajudam a explicar por que o BAFTA, embora previsível em seu eixo central, não é simplesmente uma réplica do Oscar. Ele reafirma um circuito de prestígio que valoriza o intimismo, a ambiguidade moral e a tradição do realismo britânico, mesmo quando esses trabalhos não conseguem atravessar o Atlântico em forma de narrativa de premiação.

Nada disso significa que o prêmio esteja disposto a subverter completamente a temporada. Ao contrário: o desenho geral é seguro. One Battle After Another e Sinners concentram as apostas. DiCaprio, Chalamet, Jordan, Stone, Lawrence. Tudo reconhecível, tudo “onde deveria estar”. A previsibilidade, nesse sentido, não é falha ocasional: é método.

Mas é justamente aí que o BAFTA continua relevante. Ele não decide o Oscar, e às vezes erra de forma elegante, como no caso Blanchett versus Yeoh.

Outras vezes, porém, acerta quando poucos ousam, como com Mikey Madison. Funciona menos como espelho da indústria americana e mais como seu contraponto: confirma tendências, mas também testa limites; legitima consensos, mas deixa pistas de onde a temporada pode, ainda, virar.

Em 2026, o quadro é claro. One Battle After Another e Sinners dominam a paisagem. DiCaprio e Chalamet disputam não apenas um troféu, mas duas ideias de protagonismo.

Cynthia Erivo encontra no BAFTA um reconhecimento que Hollywood lhe negou. E os atores britânicos — Blethyn, Aramayo, Melling, Mulligan — ocupam, como sempre, um espaço de prestígio que não depende da validação americana.

A lista é previsível, sim. Mas não é irrelevante. Como sempre, o BAFTA não escreve o final da história — ele organiza o enredo. E, às vezes, revela quem está sendo preparado para o último ato.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Prefeita diz que é difícil retomar o desconto de 20% para pagamento do IPTU à vista
Arrecadação

/ 2 dias

Prefeita diz que é difícil retomar o desconto de 20% para pagamento do IPTU à vista

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3584, sábado (10/01)
Economia

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3584, sábado (10/01)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6924, sábado (10/01)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6924, sábado (10/01)

4

Após proibição da Anvisa, Procon recolhe fórmulas infantis de mercados e farmácias
risco de contaminação

/ 1 dia

Após proibição da Anvisa, Procon recolhe fórmulas infantis de mercados e farmácias

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2958, sábado (10/01)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2958, sábado (10/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 02/01/2026

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026