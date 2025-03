O que seria apenas sinal de intensa seca estaria, segundo reuniões a porta... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Graciliano Ramos - escritor brasileiro

É o processo que adoto:

extraio dos acontecimentos algumas parcelas;

o resto é bagaço”.

FELPUDA

O que seria apenas sinal de intensa seca estaria, segundo reuniões a portas fechadas de “meteorologistas” chamados às pressas, começando a transformar algumas áreas em deserto, sem nada florescer, diferentemente de algum tempo atrás, quando se via espaços verdejantes até onde a vista alcançava. A estratégia, no momento, é colocar “carros-pipas” para abastecer onde a situação é mais crítica, tomar medidas para se evitar desperdícios e liberar só o que for extremamente necessário. O ufanismo exagerado estaria dando lugar à crescente preocupação e ao risco de insolação em muitos.

Depoimento

No Senado, a CPI das Bets ouvirá hoje o empresário e ex-apostador André Holanda Rodrigues Rolim. O convite a Rolim partiu de requerimento apresentado pelo presidente da CPI, senador Dr. Hiran (PP-RR).

Mais

No documento, o parlamentar explica que André Rolim é ludopata (viciado em jogos) em recuperação e que dará depoimento ressaltando os riscos que as apostas podem trazer para a saúde mental e financeira das pessoas.

Amanhã, em cerimônia que acontecerá às 9h (horário de MS), em Brasília (DF), a ex-senadora Marisa Serrano e a reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Elaine Borges Monteiro, receberão o Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, concedido pelo Senado como reconhecimento pela luta pelos direitos das mulheres. Marisa Serrano foi indicada pela deputada Tereza Cristina, enquanto Elaine Borges Monteiro recebeu indicação da senadora Soraya Thronicke. Também serão homenageadas as atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. Além das citadas, outras 15 mulheres fazem parte da lista.

Hélio Fogolin e Sidney Volpe

Antônio Oliva

De olho

Mais um pré-candidato a prefeito de Campo Grande jogou a semente da possibilidade para que possa ir germinando e florescer

até lá. Trata-se do presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas da Silva Neto, o Papy. Seu desejo foi manifestado durante entrevista ao Correio do Estado. A prefeita Adriane não poderá concorrer, uma vez que está em seu segundo mandato, tendo em vista que era vice e assumiu o cargo.

Articulação

O vereador Papy é do PSDB, mas tem posicionamentos que mostram certa independência. No segundo turno da disputa eleitoral de 2024, enquanto a maioria do ninho tucano preferiu apoiar Rose Modesto, ele decidiu caminhar com a prefeita Adriane. Na Câmara Municipal, articulou-se e conseguiu apoio dos colegas para a presidência da Casa, minando as pretensões do PP,

que sonhava em comandar o Legislativo. Ele tem mostrado bom trânsito na classe política.

No páreo

O outro nome que circula nos meios políticos como tendo chances de disputar a Prefeitura de Campo Grande é o da vice-prefeita, Camila de Oliveira. Seu partido, o Avante, formou coligação com Adriane Lopes e conseguiu também eleger dois vereadores. Ela, aliás, já deixou claro que será uma vice participativa. Ex-diretora do Instituto Municipal de Previdência da Capital, foi indicada à chapa depois do impedimento do deputado federal Luiz Ovando (PP).

*Colaborou Tatyane Gameiro