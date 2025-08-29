Os bastidores estão fervilhando e um dos assuntos muito comentado é...Leia na coluna de hoje

Charlie Chaplin - ator e comediante britânico
"A vida é estranha. chegamos sem nada, lutamos por tudo, e no final deixamos tudo e partimos sem nada”.
FELPUDA
Os bastidores estão fervilhando e um dos assuntos muito comentado é a “muralha” que será formada, dificultando a tentativa de derrubá-la. Trata-se da chapa a ser formada com Eduardo Riedel à reeleição para o governo do Estado, Reinaldo Azambuja, além do segundo nome para fazer dobradinha para o Senado e chapas dos proporcionais com nomes fortes e com base eleitoral na maioria dos municípios. Dizem que outras legendas podem até entrar na briga, mas com previsão de ter muitas dificuldades. É esperar para ver!
Guru
Nos bastidores, há quem diga que os atos de rebeldia do deputado federal Marcos Pollon no seu partido, estariam sendo orientados por Eduardo Bolsonaro. Os dois são “amigos de carteirinha” e querem a direita ocupando espaços com candidaturas próprias nos estados.
Mais
O fato de o PL passar a ser comandado por um tucano e não ter candidatura própria, motivou esse “motim” de bolsonaristas-raiz, explicitado pelo deputado Pollon, que teve Eduardo Bolsonaro como seu principal cabo eleitoral em MS, nas eleições de 2022.
Rumo
O presidente estadual do MDB, Waldemir Moka, tem deixado claro que o caminho do seu partido nas eleições de 2026 é o apoio à reeleição do governador Riedel. Com relação a presidente da República, ele diz que a sigla emedebista estará no palanque de um candidato de direita ou de centro-direita e aponta o prefeito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como um nome diferenciado para a disputa, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não consiga derrubar a inelegibilidade.
Em conjunto
Por falar em Riedel, a parceria entre as administrações Estadual e Municipal deverá ser intensificada em Campo Grande. Com a entrada do governador no PP, partido da prefeita Adriane Lopes, a caminhada será conjunta e haverá ampliação do diálogo sobre investimentos em obras prioritárias. Nas eleições de 2022, Adriane apoiou Riedel ao governo de MS, no segundo turno. Já na disputa Municipal, ele “pagou a fatura” e fez o mesmo, na segunda etapa.
Procura-se
Será hoje, às 9h, na Câmara Municipal de Campo Grande, a Audiência Pública para debater o valor venal dos imóveis e o impacto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e no Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis (ITBI). O objetivo é que possam encontrar alternativas que conciliem justiça tributária, desenvolvimento econômico e responsabilidade na arrecadação, segundo o autor da proposta, vereador Salineiro.
COLABOROU TATYANE GAMEIRO