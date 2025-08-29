Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Os bastidores estão fervilhando e um dos assuntos muito comentado é...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (29)

Ester Figueiredo

29/08/2025 - 00h05
Charlie Chaplin - ator e comediante britânico

"A vida é estranha. chegamos sem nada, lutamos por tudo, e no final  deixamos tudo e partimos sem nada”.

 

FELPUDA

Os bastidores estão fervilhando e um dos assuntos muito comentado é a “muralha” que será formada, dificultando a tentativa de derrubá-la.  Trata-se da chapa a ser formada com Eduardo Riedel à reeleição  para o governo do Estado, Reinaldo Azambuja, além do  segundo nome para fazer dobradinha para o Senado  e chapas dos proporcionais com nomes fortes e com base eleitoral  na maioria dos municípios. Dizem que outras legendas podem  até entrar na briga, mas com previsão de ter muitas dificuldades. É esperar para ver!

Guru

Nos bastidores, há quem diga que os atos de rebeldia do deputado federal Marcos Pollon no seu partido, estariam sendo orientados por Eduardo Bolsonaro. Os dois são “amigos  de carteirinha” e querem  a direita ocupando espaços com candidaturas próprias nos estados.

Mais

O fato de o PL passar a ser comandado por um tucano  e não ter candidatura própria, motivou esse “motim” de bolsonaristas-raiz, explicitado pelo deputado Pollon, que teve Eduardo Bolsonaro como seu principal cabo eleitoral em MS, nas eleições de 2022.

 Bárbara com seu pai dr. Geraldo Resende
Jorge Mudalen e Fernanda Martello

 Rumo

O presidente estadual do MDB, Waldemir Moka, tem deixado claro que o caminho do seu partido  nas eleições de 2026 é o apoio  à reeleição do governador Riedel. Com relação a presidente da República, ele diz que a sigla emedebista estará no palanque  de um candidato de direita  ou de centro-direita e aponta  o prefeito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como um nome diferenciado para a disputa, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não consiga derrubar a inelegibilidade.

Em conjunto

Por falar em Riedel, a parceria entre as administrações Estadual  e Municipal deverá ser intensificada em Campo Grande.  Com a entrada do governador  no PP, partido da prefeita  Adriane Lopes, a caminhada  será conjunta e haverá ampliação  do diálogo sobre investimentos  em obras prioritárias.  Nas eleições de 2022, Adriane apoiou Riedel ao governo de MS, no segundo turno.  Já na disputa Municipal,  ele “pagou a fatura” e fez o mesmo, na segunda etapa.

Procura-se

Será hoje, às 9h, na Câmara Municipal de Campo Grande,  a Audiência Pública para debater o valor venal dos imóveis e o impacto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e no Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis (ITBI). O objetivo é que possam encontrar alternativas que conciliem justiça tributária, desenvolvimento econômico e responsabilidade na arrecadação, segundo o autor da proposta, vereador Salineiro.

Aniversariantes

Clemir Dunbar
Peter Dunbar
Mozart Vilela Andrade Júnior
Solange Valcanaia Brum
Otávio Gomes Figueiró
Fauzi Muhamad Abdul Hamid Suleiman
Fernando Camilo De Carvalho
Maria De Fátima Rezende
Rosangela Fernandes D’Ávila
Dorvalino Vieira
Maria Virgínia Da Rocha
Shirley Albuquerque (Shell)
Orlando Ferreira Nogueira
Gilmar Oliveira Barros
João De Campos Corrêa
Evenye Luna De Oliveira
Carlos Augusto Ferreira
Cleonice Arruda
Joaquim Candido Teodoro De Carvalho
Amilton Plácido Da Rosa
Mario Real
Gil Carlos Pereira De Camillo
Vanderlei Verdolin
Leila Maria Setti
Mário Rodrigues Zanatta Júnior
Francisca Fernanda Oliveira Nunes Vasconcelos
Miriam Menezes
Aparecida Toledo
José Carlos Rezende
Sandra Regina Monteiro Ferzeli
Adilson José Scapim
Mauro Brasil
Cláudia Elaine Peres
Luiz Antônio Ferreira De Alencastro
Aldo Serra Gonçalves
Jucineide Marques Friosi
Célia Regina Nascimento Saraiva
Cláudio Roberto Rezende
Zélio De Oliveira Júnior
Claudinéia Amorim
Shaher Abdel Majid Abdel Jalil Adassi
Zenóbia Da Silva Pedrosa
Walmir Galto Dos Reis
Mara Sueli Mena Lousada
Eliete Souza Silveira
Carlos Antônio Alves
Maurício Baad
Coriolano José Ferreira
José Da Cunha Rosa
Maria Aparecida Escobar Martins
Clóvis Aparecida Duarte
Jeremias Da Costa Neto
Norma Fróes
José Carretoni
Cláudia Meire Da Silva
Milton Baís Barboza Júnior
Sílvía Maria Ferreira
Jerusa Duarte Da Silva
Maria Da Graça Ramos
Larissa Oliveira
Joana Florinda De Almeida
Esequias Burigato
Pedro Paulo Gomes
Adriana Aparecida Silva
Sílvio Renato De Carvalho
Glauco Lubacheski De Aguiar
Luiza De Barros Pinheiro
Antonio Flavio Lins De Oliveira
João Batista Castro
Walmir De Bortoli
Maria Madalena Nogueira Da Silva
João Batista Dos Reis
Vanusa Borges Barbosa
Ana Paula Santos Fernandes
Nilton Shimabukuro
Solange De Leon Pereira
Andréia Vasco Santos
Flávio Garcia Da Silveira
Thaís Xavier Ferreira Da Costa
Jocir Souto De Moraes
Luiza Gonçalves Medina
Eleaquim Pereira Damasceno
Jane Jocélia De Oliveira
Marco Aurelio Yrigoyen
Josiene Da Costa Martins
Geraldo Carlos Diniz
Flávio Eduardo Marcelino De Souza
Luís Eduardo Kodjaoglanian Bacchi
Lucimari Andrade De Oliveira
Adriana Maria De Castro Rodrigues
Abilio Junior Vaneli
Franklin De Deus Cardoso
João Carlos Ferraz
Jeferson Carlos Martins
Maria Emília Torres Barbosa
Nilson Sérgio De Assis
João Maria Ribeiro Nunes
Keila Barros Nascimento
Nádia Gonçalves Marques
Lilian Torres De Assis
Maria Carmem Barbosa Lopes
João Carlos Batista De Carvalho
Carine Santos Ramos
Lucila Cardoso Ferraz
Paola Francisca Dos Reis Rezende
Semiramis Alves Silveira
José Augusto Castro Neto

COLABOROU TATYANE GAMEIRO 

ESCRITOR

ASL homenageia hoje o escritor Abílio de Barros na Roda Acadêmica

Academia Sul-Mato-Grossense de Letras homenageia hoje o escritor na Roda Acadêmica, com apresentações musicais e exposição de artes visuais

28/08/2025 11h00

Abílio de Barros ocupava a cadeira nº 32 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

Abílio de Barros ocupava a cadeira nº 32 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras FOTO: Divulgação

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza hoje mais uma edição de sua Roda Acadêmica. O homenageado deste mês é o imortal Abílio de Barros, reconhecido por seu trabalho essencial na preservação da memória histórica e cultural do Pantanal. O evento acontece presencialmente, a partir das 19h30min, no auditório da ASL, com entrada gratuita.

Escritor, advogado, filósofo e pecuarista, Abílio de Barros ocupou a cadeira de número 32 da Academia e deixou um legado literário marcado pela sensibilidade e o profundo compromisso com a cultura regional. Sua obra, composta por crônicas, memórias e reflexões sobre o Pantanal e a vida no interior, é descrita por seus pares como de estilo direto, observador e profundamente humano.

A tarefa de revisitar e apresentar a trajetória do acadêmico saudoso ficará a cargo de três imortais: Américo Calheiros, Marisa Serrano e Raquel Naveira, que estudaram e analisaram sua vida e obra.

HISTÓRIA

Corumbaense, Abílio Leite de Barros nasceu em 15 de janeiro de 1929, com uma diferença de 12 anos de seu irmão mais velho, o poeta Manoel de Barros. 

Abílio estudou Filosofia no Rio de Janeiro, onde conheceu a baiana Carolina Leite de Barros, com quem se casou e teve três filhos: Mercedes, Leonardo e Luciano.

Após o falecimento do pai de Barros, o casal se mudou para Corumbá para cuidar da fazenda da família. Com a mudança, Abílio e Carolina deixaram a carreira de professores universitários para se dedicarem ao campo.

Para dar suporte à educação dos filhos, Abílio e Carolina se mudaram depois de alguns anos para Campo Grande, onde o escritor escreveu suas primeiras crônicas para o jornal do sindicato rural do município.
A maior fonte de inspiração de sua escrita era o Pantanal, especialmente em razão do nível de desinformação que as pessoas tinham sobre o bioma. 

Foi criador do movimento com denúncias sobre a matança de jacarés na década de 1980 e é reconhecido como personalidade-chave na preservação, conhecido como o Guardião do Pantanal. Em abril de 2015, durante a abertura da Expogrande, foi homenageado com selo comemorativo dos Correios.

Abílio escreveu nove livros: “Gente Pantaneira”, “Uma Vila Centenária”, “Opinião”, “Histórias de Muito Antes”, “Pantanal – Pioneiros”, “Crônicas de Uma Nota Só (A Era Lula)”, “Recoluta”, “Poesia” e “A Crônica dos Quatro”, com Maria Adélia Menegazzo, Maria da Glória Sá Rosa e Theresa Hilcar.

O autor faleceu em 28 de outubro de 2019, aos 90 anos de idade, após passar duas semanas internado no CTI de um hospital, em Campo Grande.

ARTE

A noite de celebração cultural será ampliada com a Confraria Sociartista, que levará seu projeto Arte na Academia ao local, com uma exposição que destacará a produção de duas de suas integrantes: Adelaide Barbosa Martins e Ana Oiticica.

Adelaide, pintora, ceramista e fundadora da confraria, tem suas raízes nas tradicionais famílias Baís e Barbosa Martins. Sua trajetória artística começou na infância, passando pelo teatro e apresentações musicais em circos de Campo Grande. 

Já Ana Oiticica, professora aposentada, destaca-se em linguagens diversificadas, como pintura e estamparia em tecido, e na criação de bonecos, transitando entre diferentes suportes com grande expressividade.

MÚSICA

A música erudita também terá seu espaço, por meio da parceria entre a ASL e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), no projeto Música Erudita e Suas Fronteiras, do Movimento Concerto. Quem sobe ao palco é o doutor em Música Rafael Salgado, técnico e músico da UFMS e integrante do quarteto de violões Toccata e do duo Entrecordes.

Para finalizar a noite, após a palestra, o público poderá conferir uma apresentação musical no foyer com Alvani Calheiros, músico experiente que já participou de diversos grupos e gravações na cena local e fundou o grupo de estudos JazzLab.

O evento reforça o papel da ASL, que, em outubro, completará 54 anos como a mais alta e representativa entidade literária de Mato Grosso do Sul, de fomentar e celebrar a produção cultural do Estado.

SERVIÇO

Roda Acadêmica da ASL em homenagem a Abílio de Barros
Data: hoje, às 19h30min.
Local: Auditório da ASL – Av. 14 de Julho, nº 4.653, Altos do São Francisco.
 

diálogo

O PL nacional bateu o martelo com relação à entrada do ex-governador... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (28)

28/08/2025 00h02

Zica Assis - empresária brasileira

"Orgulho é saber de onde você veio e aonde chegou
com honestidade. E entusiasmo é acordar todo dia
com vontade de fazer ainda melhor, sem perder a humildade”.

Felpuda

O PL nacional bateu o martelo com relação à entrada do ex-governador Azambuja para comandar o partido em MS e anunciou apoio à reeleição do governador Riedel, segundo o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, na entrevista exclusiva ao Correio do Estado. Isso significa que os rebeldes do partido podem espernear, atacar e até ameaçar sair.

Neste último caso, vai prevalecer o velho ditado: “A porta da rua é a serventia da casa”. Embora o PL tenha doutrina conservadora, não está fechado para parlamentares e prefeitos do centro ou do centro-direita que desejem se filiar à sigla. Agora, dizem, a calmaria deverá reinar.

Regulamentada

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou projeto que regulamenta a atuação de informante. A proposta define tal pessoa como o particular que repassa informações.

Mais

Tais informações devem ser dadas a órgãos de investigação ou inteligência para auxiliar na elucidação de crimes, especialmente os ligados às facções organizadas.

Em sua 15ª edição, a festa promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, o Porco no Rolete da Colônia de Férias, será no dia 7 de setembro. O evento terá início às 8h e a programação vai até às 17h. As atividades também incluem música ao vivo, com repertório de sertanejo e sucessos populares, além de acesso completo à estrutura de lazer do clube, que conta com parque aquático, quadras esportivas, sala de jogos e áreas ao ar livre para recreação. Realizado anualmente, o evento já se tornou tradição entre associados e população. Mais detalhes e reservas podem ser obtidos pelos telefones (67) 3312-5043 e (67) 99820-9584.

Lucimar Lescano
Silvia Braz

Tudo

O ex-governador Reinaldo Azambuja está disposto a fazer “cabelo, barba e bigode” nas eleições de 2026. Desta forma, tem dito que o projeto do seu grupo político é a reeleição do governador Eduardo Riedel, conquistar as duas cadeiras no Senado, e a maioria das 24 vagas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e das 8 na Câmara dos Deputados

Escolha

Outro ponto que Azambuja faz questão de frisar é que será o seu grupo a definir quem serão os nomes para disputar as vagas ao Senado. Segundo ele, se for o indicado, assumirá mais essa missão na política. Como é o líder do grupo, é difícil acreditar que alguém possa, internamente nesse “colegiado”, ser contra sua indicação. É aguardar para ver...

Preju

Força-tarefa da Receita Federal causou estragos no crime organizado em Corumbá, na fronteira com a Bolívia. O órgão realizou, nas últimas semanas, a Operação Cérberus. A ação recebeu o nome inspirado na figura mitológica que representa a vigilância constante. Ao longo de 14 dias de atividades, o trabalho resultou em prejuízo estimado superior a R$ 6 milhões às organizações criminosas. Entre os resultados, destacam-se a apreensão de 27 kg de pasta base de cocaína, 21 kg de cocaína refinada, 40 kg de skunk e cerca de 15 toneladas de mercadorias irregulares.

Aniversariantes

  • Gaetano Ganci,
  • Dra. Fabiana Orondjian Verardo,
  • Dr. Carlos Stephanini,
  • Kátia Regina Marques Florencio,
  • Ricardo de Souza Carrelo,
  • Dr. Décio Teixeira,
  • Jesuíno da Silva Neto (Barbosinha),
  • Manoel Alves de Arruda Filho,
  • João Fremiot Lopes,
  • Marlene Prado Severo dos Santos,
  • Antônio Segato,
  • Onofre Rodrigues de Santana,
  • Julio Souichi Shimabuco,
  • Rivaldo Correa de Carvalho,
  • Jussara Silveira Pael Andrekowisk,
  • Ligia Recalde,
  • Laudelina Valdez,
  • Odelar João Oliveira Ferreira,
  • Augusto Nogueira de Mattos,
  • Erondina dos Santos Holsback,
  • Felisbino de Souza,
  • Dr. Eduardo Seiko Okama,
  • Cristian Perondi,
  • Bruno de Macedo Barbato,
  • Sandra Regina Bonini Renosto,
  • Reynaldo Santomo Filho,
  • Ademar Chagas da Cruz,
  • Paulo Catanante Júnior,
  • Edimar Jacinto Fernandes,
  • Celso José Costa Preza,
  • Andre Igor Aguirre Rocha,
  • Jackelyne Gutierres de Almeida,
  • Carlos Alberto Fagundes,
  • Nahara Tatiana Serejo de Carvalho,
  • Paulo Sérgio Leite Arruda,
  • Hermes Córdoba,
  • Neide Maria de Souza,
  • Valdinei Pereira Avelino,
  • Carlos Gomes Leite da Silva,
  • Alexandre Borges dos Santos,
  • Aroldo Calixto,
  • Egidio Francisco Lewandowski,
  • José Menezes de Lima,
  • José Antônio Moreira,
  • Aline Saddi Chaves,
  • Darci Agostinho Boff,
  • Dra. Ana Helena de Sampaio
  • Mattos Castelo Branco,
  • Geraldo Mafeta Reis,
  • Vera Lúcia Faria da Costa,
  • Alfredo Lemos Abdala,
  • Valdinei Lopes,
  • Paulo Rodrigues dos Santos,
  • José Aparecido da Silva,
  • Elizeu dos Santos,
  • Paulo César de Souza Bexiga,
  • Antônio de Pádua Diogo,
  • Maria Elisa de Almeida,
  • Carolina Menezes Gomes,
  • Humberto Carlos da Silva,
  • Antônio Éder Chagas Coene Leite,
  • Márcia Maria Couto Lima,
  • Lenice Flôres de Arruda,
  • Mário Sérgio Nunes Braga,
  • Roberval de Souza,
  • Sebastião Alves Vieira,
  • Otto Roberto Mendonça de Alencar,
  • Elizaneth Inacia de Araújo,
  • Nádia Ferreira,
  • Dra. Cristiane Müller Dantas,
  • Sandra Mara Oselane,
  • Noêmia Araújo da Rocha,
  • Wilma Barbosa Lima,
  • Mário Luiz Ferreira,
  • Vivianne Bueno,
  • Anesa Nereti,
  • Euzébio Arguelho de Queiroz,
  • Mário Edson Cardoso Mendonça,
  • Emerson Marcos Carrilho Almoas,
  • Marlyse Badeca da Costa,
  • Neivã Alves Garcia,
  • Rosângela de Oliveira Fernandes,
  • Marco Antonio Rocha,
  • Noemi Fernandes de Campos,
  • Joilson Alves do Amaral,
  • Anésio Mérito Ferreira,
  • Roberto Albertini,
  • Abigail Moreira,
  • Roberto Pereira de Arantes,
  • Edson José da Silva,
  • Márcio Ramos Gimenez,
  • Patrícia Marques,
  • Cleusa Fialho Canale,
  • Karina Foizer,
  • Claudio Amantini,
  • Desimara Guilhen,
  • Leonice Oliveira Hirakawa,
  • Guilherme João Zanella,
  • Diorande Garcia Leal,
  • Cilene Regina Muller Muchon,
  • Elis Regina Cardeal Nogueira,
  • Helen Fernandes Amorim,
  • Doracy Tosta de Freitas,
  • Martinho Gasparetto,
  • Carina Souza Cardoso,
  • Marcelo Sampaio Rodrigues,
  • Alberto Ferreira Cação,
  • Cristiane de Lima Vargas,
  • Marcos Marcelo Trad,
  • Wagner de Mattos Olmedo,
  • Ieda Maria Aiko Shirado,
  • Cristiano Zortea.

