Henrique de Medeiros poeta de ms

Sem pensar esperar que os ciclos-vida venham, se estamos à frente deles, temos que encontrar formas de usar os tempos que temos dentro de nós”

Felpuda

Os elevadores da Santa Casa de Campo Grande estão em “petição de miséria”. Muitas pessoas, inclusive idosos, estão sendo obrigadas a utilizar as escadas durante as visitas. No Natal, no período da tarde, muitas foram as reclamações. Para piorar a situação, as faixas dos degraus das escadas estão gastas, o que contribui para colocar em risco a segurança de visitantes e até mesmo dos funcionários. Um visitante, em tom sarcástico, não se conteve e disse em altoe bom som: “Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento!” Afe!

Prós e contras

Hoje, em MS, a classe política aponta quatro nomes como competitivos para disputar as duas vagas ao Senado: Reinaldo Azambuja (PL), Nelson Trad Filho (PSD), Simone Tebet (MDB) e Capitão Contar (PL). Mas nem tudo é “só alegria” para eles, tendo em vista que vêm sendo analisados os prós e os contras que norteariam desempenho de cada um.

Nome forte

Na avaliação de quem “entende do riscado”, o ex-governador Azambuja tem como vantagem o fato de ser um nome forte no interior do Estado. O ponto considerado negativo é Campo Grande, onde ele não tem desempenho que possa deixá-lo tranquilo com a possibilidade de estar “assegurado” como detentor de uma das vagas.

Cá e lá

Com relação a Capitão Contar, a análise de políticos de diferentes matizes é que o fato de ser o primeiro voto da extrema direita é um ponto positivo. Porém, o fator negativo à sua pretensão é a rejeição que tem da esquerda em sua totalidade. Já Simone Tebet tem a seu favor o fato de ser ministra do governo atual, o que a coloca em evidência, porém, sua mudança de campo ideológico – está ligada à esquerda e ao PT – é seu saldo político negativo.

Sem rejeição

O senador Nelson Trad Filho, que se prepara para tentar a reeleição, vem pontuando positivamente em Campo Grande, onde foi prefeito por dois mandatos. Mas há certa deficiência no interior do Estado, o que ele pretende mudar com auxílio dos prefeitos. Outro ponto em que leva vantagem é não ter rejeição. O parlamentar aposta em uma dobradinha com Reinaldo Azambuja e na aliança com Riedel.

Viva!

Com tudo a que tinha direito, aconteceu a comemoração dos 7 anos de Helena, filha de Chesca Benevides. Foi no dia 25 de novembro, no Floresta Kids, com organização e supervisão do titio Marcio Martins e do vovô Marcio Benevides. Os flashes são de Marcus Moriyama.

Aniversariantes

SÁBADO (27)



Noêmia Ana Frazão,

Bruno Wendling,

Tânia Helena Meldau Varela,

Marluce Borges Craveiro,

Lindolfo Leopoldo Martin

Filho,

Fábio Anache Hage,

Jair Buchara Justiniano,

José Lima Pereira,

Laerte Pinto Rodrigues,

João Izidoro Villalba,

Vivian Anny Cafure,

Valdir Flores Acosta,

Daniela Xavier,

Jacy Abreu Cardoso de Sá,

Terezinha Maria da Costa

Santos,

Wilson Amorim de Paula,

Karla Mariana Vieira,

Adriana Lúcia Escobar

Chaves de Barros,

Dr. Miguel Anzoategui,

Fernanda Molinari de Castro

Del Pino,

Eloy Paulucci,

Camila Martins,

Roberta Katayama Negrisolli,

Nicolle Miranda Teodoro,

Maria Odeth Leite

dos Santos,

Tereza Cristina Pedrossian

Cortada Amorim,

Priscilla Kodjaoglanian

Cardoso,

Roberval Maurício Cardoso

Rodrigues,

José Nina Ferreira,

Dra. Arlethe Maria de Souza,

Silvia Raquel Bambokian,

Carlita Estevam de Souza,

Karoline Medeiros de Moura,

Dr. Giuliano Rodrigo Paiva

de Santa Rosa,

Juarez Carneiro Gonçalves,

Laerte Solimon,

Agleison Alves da Silva,

Liliane Galeano Salomão,

Cláudio Antonio Cassol,

Mirna Stela Arce Tôrres,

Patrícia Mendonça Tobaru,

Guilhermo Félix Sória,

José Maurício Caetano

Fonseca,

Laura Helena Godoy,

Antonilda da Cunha

Rodrigues Diniz,

Dr. Luciano José de Ávila,

Janette de Barros,

Elci Leria Amaral da Costa,

Clóvis Rodrigues Barbosa,

Dulce Floripa Casimiro,

Ilma Monteiro Ayres,

Carlos Anzoategui Neto,

Luciana Souza Zanardo,

João Carlos Kohatsu,

Caetana Salví,

Luiz Shigueo Koyanagi,

Marilde Maciel Moreno,

Norma Nascimento Pereira,

Dr. Rodrigo Silva de Quadros,

Cândida Lucia Spolaor,

Arthur Sanson Cação,

Paulo Vicente Berti Filho,

Luiz Carlos Fernandes

Domingues,

Rodrigo José Perusso,

Jupyra Edna Alves de Oliveira

Vendramin

Katiuscia Roskosz,

Rogério Turella,

Juliana Simoniele Saldanha

Tschinkel Correia Santos,

Bárbara de Oliveira Coelho,

Juliane Cristina Colla

Bogdanovicz,

Arnaldo Nardon,

Leocyr Lima Paniago,

Christian Gonçalves

Mendonça Estadulho,

Edson Costa Chastel,

Patterson Shinzato Molicawa,

Edenice Fátima Kukiel.

DOMINGO (28)



Tidelcino dos Santos Rosa,

Ana Arminda Garcia

dos Santos,

Mayara Mendes Bacha Côco,

Cleide Alcântara,

Artur Rodrigues Filho,

Irene Flores Penha,

João Xavier,

Odenir Alves Ribeiro,

Leandro Silva de Alencastro,

Dr. Pedro Silva Fernandes,

Ana Alice Corrêa de Moraes,

Sérgio Diozébio Barbosa,

Paulo Dimas Amaral

Penteado,

Dr. José Goulart Quirino,

Fernando Costa,

Maria José de Almeida,

Janete Yamazato,

Valdez Alves de Oliveira,

Ana Marta Abitante,

Jefferson Levy Espíndola

Dias,

Willian Félix da Silva,

Nicholas Ghabriel Fretes

Gomes,

Izabel Maria da Silva,

Dr. José Rosendo,

Clarkson Barbosa

Coquemala,

Dilan de Andrade Hugo,

Jane Margareth Pedrossian

Cândido Cangussu,

Diana Estevam Luares,

José Arnaldo Ferreira

de Melo,

Olívia Delmondes Batistote,

Adriani Possari Lemos,

Maria Izildinha Remijo,

Boaventura Rocha

Fernandes,

Vera Regina Arakaki,

Acir Kauas,

Roberto Brandão Arguelho,

Sérgio Araujo da Silva,

Yara Ramos Costa,

Maria do Socorro Pinheiro,

Teodolmira Fernandes

Martins,

Fernando Ozório Serra Bella,

Juvenal Arantes,

Flávio Sobral Pettengill,

Wilson Cardoso,

Virgínia Barros Mello,

Rivaldo Venâncio da Cunha,

José Roberto Barbosa,

Roberto Cleber Andrade,

Rosemeire Martins Reges,

Dr. José Luiz de Crudis Júnior,

Josemir Santos Oliveira,

Steiner Jardim Neto,

Dr. Wagner Sayd Carvalho,

Antônio Luiz Fernandes,

Edvan Santos da Silva,

Maria Lucia Barbosa da Silva,

Haroldo Alves Quito,

Alaíde Arnas Bueno,

Renata Conceição Tavares,

Zenilda Auxiliadora Martins,

Raimundo Nonato Ribeiro

Braz,

Ademar Yoshiyuki Matsuda,

Alirio Villasanti,

Emilio Cesar Miranda

de Barros,

Ana Paula Busato Zandavalli,

Cintya Uesato Kawahira,

Kelly Maria Faria Delvizio,

Leopoldo Ceni,

Tatiane Navarro,

Zilmar José Zanatto,

Roaldo Pereira Espindola,

Bárbara Helene Nacati Grassi,

Rogério Asahina Suzuki,

Marilza Moura Mazzini,

Érica Cristine Perdomo,

Virginia de Barros Figueiredo,

Lucas Stefany Rigonatt Paes da Silva.

Colaborou Tatyane Gameiro

