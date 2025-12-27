Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Felpuda

Os elevadores da Santa Casa de Campo Grande estão em "petição de miséria"

Leia a coluna deste sábado (26)

Felpuda

27/12/2025 - 00h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

 

Henrique de Medeiros poeta de ms
Sem pensar esperar que os ciclos-vida venham, se estamos à frente deles, temos que encontrar formas de usar os tempos que temos dentro de nós”

Felpuda

Os elevadores da Santa Casa de Campo Grande estão em “petição de miséria”. Muitas pessoas, inclusive idosos, estão sendo obrigadas a utilizar as escadas durante as visitas. No Natal, no período da tarde, muitas foram as reclamações. Para piorar a situação, as faixas dos degraus das escadas estão gastas, o que contribui para colocar em risco a segurança de visitantes e até mesmo dos funcionários. Um visitante, em tom sarcástico, não se conteve e disse em altoe bom som: “Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento!” Afe!

Prós e contras

Hoje, em MS, a classe política aponta quatro nomes como competitivos para disputar as duas vagas ao Senado: Reinaldo Azambuja (PL), Nelson Trad Filho (PSD), Simone Tebet (MDB) e Capitão Contar (PL). Mas nem tudo é “só alegria” para eles, tendo em vista que vêm sendo analisados os prós e os contras que norteariam desempenho de cada um.

Nome forte

Na avaliação de quem “entende do riscado”, o ex-governador Azambuja tem como vantagem o fato de ser um nome forte no interior do Estado. O ponto considerado negativo é Campo Grande, onde ele não tem desempenho que possa deixá-lo tranquilo com a possibilidade de estar “assegurado” como detentor de uma das vagas.

Cá e lá

Com relação a Capitão Contar, a análise de políticos de diferentes matizes é que o fato de ser o primeiro voto da extrema direita é um ponto positivo. Porém, o fator negativo à sua pretensão é a rejeição que tem da esquerda em sua totalidade. Já Simone Tebet tem a seu favor o fato de ser ministra do governo atual, o que a coloca em evidência, porém, sua mudança de campo ideológico – está ligada à esquerda e ao PT – é seu saldo político negativo.

Sem rejeição

O senador Nelson Trad Filho, que se prepara para tentar a reeleição, vem pontuando positivamente em Campo Grande, onde foi prefeito por dois mandatos. Mas há certa deficiência no interior do Estado, o que ele pretende mudar com auxílio dos prefeitos. Outro ponto em que leva vantagem é não ter rejeição. O parlamentar aposta em uma dobradinha com Reinaldo Azambuja e na aliança com Riedel.

Viva!

Com tudo a que tinha direito, aconteceu a comemoração dos 7 anos de Helena, filha de Chesca Benevides. Foi no dia 25 de novembro, no Floresta Kids, com organização e supervisão do titio Marcio Martins e do vovô Marcio Benevides. Os flashes são de Marcus Moriyama.

 
 
 
 
Escreva a legenda aqui
xxxxxxxxxxxx

Aniversariantes

 

SÁBADO (27)


Noêmia Ana Frazão,
Bruno Wendling,
Tânia Helena Meldau Varela,
Marluce Borges Craveiro,
Lindolfo Leopoldo Martin
Filho,
Fábio Anache Hage,
Jair Buchara Justiniano,
José Lima Pereira,
Laerte Pinto Rodrigues,
João Izidoro Villalba,
Vivian Anny Cafure,
Valdir Flores Acosta,
Daniela Xavier,
Jacy Abreu Cardoso de Sá,
Terezinha Maria da Costa
Santos,
Wilson Amorim de Paula,
Karla Mariana Vieira,
Adriana Lúcia Escobar
Chaves de Barros,
Dr. Miguel Anzoategui,
Fernanda Molinari de Castro
Del Pino,
Eloy Paulucci,
Camila Martins,
Roberta Katayama Negrisolli,
Nicolle Miranda Teodoro,
Maria Odeth Leite
dos Santos,
Tereza Cristina Pedrossian
Cortada Amorim,
Priscilla Kodjaoglanian
Cardoso,
Roberval Maurício Cardoso
Rodrigues,
José Nina Ferreira,
Dra. Arlethe Maria de Souza,
Silvia Raquel Bambokian,
Carlita Estevam de Souza,
Karoline Medeiros de Moura,
Dr. Giuliano Rodrigo Paiva
de Santa Rosa,
Juarez Carneiro Gonçalves,
Laerte Solimon,
Agleison Alves da Silva,
Liliane Galeano Salomão,
Cláudio Antonio Cassol,
Mirna Stela Arce Tôrres,
Patrícia Mendonça Tobaru,
Guilhermo Félix Sória,
José Maurício Caetano
Fonseca,
Laura Helena Godoy,
Antonilda da Cunha
Rodrigues Diniz,
Dr. Luciano José de Ávila,
Janette de Barros,
Elci Leria Amaral da Costa,
Clóvis Rodrigues Barbosa,
Dulce Floripa Casimiro,
Ilma Monteiro Ayres,
Carlos Anzoategui Neto,
Luciana Souza Zanardo,
João Carlos Kohatsu,
Caetana Salví,
Luiz Shigueo Koyanagi,
Marilde Maciel Moreno,
Norma Nascimento Pereira,
Dr. Rodrigo Silva de Quadros,
Cândida Lucia Spolaor,
Arthur Sanson Cação,
Paulo Vicente Berti Filho,
Luiz Carlos Fernandes
Domingues,
Rodrigo José Perusso,
Jupyra Edna Alves de Oliveira
Vendramin
Katiuscia Roskosz,
Rogério Turella,
Juliana Simoniele Saldanha
Tschinkel Correia Santos,
Bárbara de Oliveira Coelho,
Juliane Cristina Colla
Bogdanovicz,
Arnaldo Nardon,
Leocyr Lima Paniago,
Christian Gonçalves
Mendonça Estadulho,
Edson Costa Chastel,
Patterson Shinzato Molicawa,
Edenice Fátima Kukiel.

DOMINGO (28)


Tidelcino dos Santos Rosa,
Ana Arminda Garcia
dos Santos,
Mayara Mendes Bacha Côco,
Cleide Alcântara,
Artur Rodrigues Filho,
Irene Flores Penha,
João Xavier,
Odenir Alves Ribeiro,
Leandro Silva de Alencastro,
Dr. Pedro Silva Fernandes,
Ana Alice Corrêa de Moraes,
Sérgio Diozébio Barbosa,
Paulo Dimas Amaral
Penteado,
Dr. José Goulart Quirino,
Fernando Costa,
Maria José de Almeida,
Janete Yamazato,
Valdez Alves de Oliveira,
Ana Marta Abitante,
Jefferson Levy Espíndola
Dias,
Willian Félix da Silva,
Nicholas Ghabriel Fretes
Gomes,
Izabel Maria da Silva,
Dr. José Rosendo,
Clarkson Barbosa
Coquemala,
Dilan de Andrade Hugo,
Jane Margareth Pedrossian
Cândido Cangussu,
Diana Estevam Luares,
José Arnaldo Ferreira
de Melo,
Olívia Delmondes Batistote,
Adriani Possari Lemos,
Maria Izildinha Remijo,
Boaventura Rocha
Fernandes,
Vera Regina Arakaki,
Acir Kauas,
Roberto Brandão Arguelho,
Sérgio Araujo da Silva,
Yara Ramos Costa,
Maria do Socorro Pinheiro,
Teodolmira Fernandes
Martins,
Fernando Ozório Serra Bella,
Juvenal Arantes,
Flávio Sobral Pettengill,
Wilson Cardoso,
Virgínia Barros Mello,
Rivaldo Venâncio da Cunha,
José Roberto Barbosa,
Roberto Cleber Andrade,
Rosemeire Martins Reges,
Dr. José Luiz de Crudis Júnior,
Josemir Santos Oliveira,
Steiner Jardim Neto,
Dr. Wagner Sayd Carvalho,
Antônio Luiz Fernandes,
Edvan Santos da Silva,
Maria Lucia Barbosa da Silva,
Haroldo Alves Quito,
Alaíde Arnas Bueno,
Renata Conceição Tavares,
Zenilda Auxiliadora Martins,
Raimundo Nonato Ribeiro
Braz,
Ademar Yoshiyuki Matsuda,
Alirio Villasanti,
Emilio Cesar Miranda
de Barros,
Ana Paula Busato Zandavalli,
Cintya Uesato Kawahira,
Kelly Maria Faria Delvizio,
Leopoldo Ceni,
Tatiane Navarro,
Zilmar José Zanatto,
Roaldo Pereira Espindola,
Bárbara Helene Nacati Grassi,
Rogério Asahina Suzuki,
Marilza Moura Mazzini,
Érica Cristine Perdomo,
Virginia de Barros Figueiredo,
Lucas Stefany Rigonatt Paes da Silva.

Colaborou Tatyane Gameiro

Assine o Correio do Estado
 

agenda cultural

Último fim de semana do ano tem show solidário, cinema e muito agito na Rua 14 de Julho

26/12/2025 09h00

Compartilhar
Banda A Arca encabeça o show solidário

Banda A Arca encabeça o show solidário "A Arca de Noel", com participação das bandas Herezia, Foogha e Arredia

Continue Lendo...

O rock ‘n’ roll hoje abraça o espírito natalino, a partir das 20h, no Sunset Growler Station, com o Festival Solidário A Arca de Noel. Com participação das bandas A Arca, Arredia, Foogha e Herezia, toda a renda obtida e os alimentos arrecadados serão integralmente revertidos para a Casa Lar Ação Humanitária.
O couvert antecipado pode ser adquirido pelo Sympla por R$ 35 ou R$ 20 (meia-entrada solidária), mediante a apresentação de 1 kg de alimento não perecível.

DE CRIANÇAS

No domingo, às 16h, as crianças do Grupo Casinha sobem ao palco do Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, para um momento para lá de especial.

Tudo começou com um monte de ideias, imaginação a mil e uma vontade enorme de compartilhar suas criações com o mundo. Elas criaram suas próprias histórias, imaginaram cenários, escolheram figurinos e colocaram a mão na massa. Agora, essas cenas curtas autorais ganham luz, som e plateia. A entrada é franca e os ingressos podem ser reservados pelo Sympla. 

PARA CRIANÇAS

Hoje e amanhã, às 16h, acontece o espetáculo Grandes “Miudezas do Pantanal”, com o Grupo Casa, no Sesc Teatro Prosa.

Com classificação livre, as crianças poderão se aventurar pelo Pantanal com Tito, Teca e Tintim, desvendando os mistérios do nosso território com muita música e poesia.

PROGRAMAÇÃO

Na rua 14 de julho

Má Donna
Hoje, às 18h, DJ Bibbia;
Amanhã, às 18h, DJ Gaiezza;
Domingo, às 16h, Pagode na Pele.

Mistura Bar
Hoje, às 20h30min, Grupo Simboraí;
Amanhã, às 19h30min, Grupo Entre Amigos;
Domingo, às 20h30min, Grupo Boa Vibe.

67 Bar
Hoje, às 21h, DJ Gutto e participações especiais;
Amanhã, às 21h, DJ Barretinho;
Domingo, às 19h, playlist da casa.

Rolê da 14
Hoje, a partir das 17h30min, Grupo Entre Amigos;
Amanhã, a partir das 17h30min, Projeto Lado B;
Domingo, a partir das 17h30min, Grupo SDI.

Cinema

“A Empregada”
Classificação indicativa: 16 anos. Direção: Paul Feig. Roteiro: Rebecca Sonnenshine. Elenco: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar.
Em “A Empregada”, uma jovem começa a trabalhar na casa de um casal muito rico, mas tanto ela quanto os patrões escondem segredos sombrios.
 
“Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada”
Classificação indicativa: livre. Direção: Derek Drymon. Roteiro: Pam Brady, Matt Lieberman. Elenco: Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Clancy Brown.
Bob Esponja segue o misterioso navio fantasma Holandês Voador para provar que já é um cara grandinho com coragem suficiente para embarcar numa aventura pelas profundezas marítimas.

“Anaconda”
Classificação indicativa: 14 anos. Direção: Tom Gormican. Roteiro: Kevin Etten, Tom Gormican. Elenco: Paul Rudd, Jack Black, Steve Zahn.
Um grupo de amigos em crise de meia-idade decide refazer o filme favorito de sua juventude e viaja para uma floresta tropical. O que começa como uma aventura nostálgica logo se torna um pesadelo. Enfrentando desastres naturais, criminosos perigosos e cobras gigantes, eles percebem que a realidade é muito mais assustadora do que a ficção. Entre ação e suspense, “Anaconda” resgata a essência da franquia de 1997, trazendo novos desafios e explorando os limites da amizade e da sobrevivência.

“Avatar: Fogo e Cinzas”
Classificação indicativa: 14 anos. Direção: James Cameron. Roteiro: James Cameron, Rick Jaffa. Elenco: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver.
Diante de novas ameaças, humanas e de uma misteriosa tribo Na’vi, a família de Jake Sully e Neytiri deve lutar pelo futuro de Pandora.

“Zootopia 2”
Classificação indicativa: 6 anos. Direção: Byron Howard, Jared Bush. Roteiro: Jared Bush. Elenco: Monica Iozzi, Ginnifer Goodwin, Rodrigo Lombardi.
Os parceiros Judy e Nick embarcam numa missão sinuosa para desvendar um mistério ligado a um novo cidadão da cidade, a cobra Gary De’Snake.

“Five Nights At Freddy’s 2”
Classificação indicativa: 14 anos. Direção: Emma Tammi. Roteiro: Emma Tammi, Scott Cawthon. Elenco: Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Matthew Lillard.
Um ano se passou desde o pesadelo trágico no restaurante Freddy Fazbear’s Pizza. Enquanto o vigia noturno Mike e a policial Vanessa escondem a verdade da irmã de 11 anos de Mike sobre o destino dos animatrônicos, a jovem Abby recebe um chamado dos terríveis brinquedos. 

“Ainbo – A Guerreira da Amazônia”
Classificação indicativa: livre. Direção: Richard Claus. Roteiro: Richard Claus, Larry Wilson. Elenco: Lola Raie, Bernardo De Paula, Thom Hoffman.
Ainbo é uma jovem indígena que precisa lutar contra a maldade das pessoas que querem destruir sua aldeia.

Diálogo

Para tentar conquistar o distinto eleitor, alguns pré-candidatos estão noites sem dormir

Leia a coluna desta quinta-feira (25)

26/12/2025 00h01

Compartilhar

Continue Lendo...

 

Madre Teresa de Calcutá missionária católica
Tem sempre presente que a pele se enruga, que o cabelo se torna branco, que os dias se convertem em anos,
mas o mais importante não muda: tua força interior”.

FELPUDA

Para tentar conquistar o distinto eleitor, alguns pré-candidatos estão noites sem dormir imaginando historinhas que possam transformá-los em vítimas dos adversários. São versões novas das velhas e surradas estratégias de assim posar: “atentados” a tiros durante a madrugada, “sequestro e abandono” em lugares distantes depois de “ameaçados”, “espancamentos” e “abandonados desacordados” na zona rural, entre outros atos “violentos”.O tempo passa, o tempo voa e nada muda, pois tem gente por aí acreditando que essas “fantasias” ainda rendem votos. Afe!

Fica

Quem decidiu não deixar a administração estadual para disputar mandato em 2026 é o secretário de Governo, Ricardo Perez. Em entrevista ao Correio do Estado, quando questionado, ele afirmou que estava aberto a possibilidades se o seu grupo político quisesse.

Mais

Homem de confiança do governador Eduardo Riedel, Perez foi nomeado em janeiro de 2024, com a saída do deputado estadual licenciado Pedro Caravina, que voltou à sua cadeira na Assembleia Legislativa de MS.

 Liosmar Almeida, Dra. Lethicia Sorpresi, Elisangela Almeida e Licínio Almeida

 

Ana Paula Carneiro

Na mesma

O acordo para escolha do senador entre PL e PP continua mantido e estará nas mãos do trio governador Eduardo Riedel, senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, ambos do PP, e Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PL. O trio fez o “combinado” com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, apesar de estar cumprindo pena por suposto golpe, continua sendo a mais expressiva liderança do PL.

Pesquisa

A variação de preços dos materiais escolares é grande em Campo Grande, mostra pesquisa do Procon-MS, realizada de 1º a 19 de dezembro. Os índices apurados chegam acima de 300%, com relação a alguns produtos. Oito empresas participaram do levantamento feito pelo órgão de defesa do consumidor. Detalhe: os dados estão sujeitos a alterações, em razão da disponibilidade de estoque ou da realização de promoções.

Redução

As maiores oscilações foram identificadas nos produtos: caneta Bic Cristal Fashion com quatro cores (326,5%); apontador Faber-Castell com depósito (317,5%); e lápis Bic HB Evolution nº 2, sem borracha (284,62%). Na comparação com 2024, determinados itens apresentaram redução na média de preços. Como no caso do caderno universitário de 10 matérias e 200 folhas, cuja média passou de R$ 25,79 para R$ 21,00.

Aniversariantes

Thiago Bichofe Capelli,
Maria Alzira Mandarano Cândia,
Lilian Maymone Coelho Netto,
Paula Gobbo Chaves,
Manoel Cerqueira Filho,
Andrea Vieira Valdez,
Aure Ribeiro Junior,
Dr. Ildeu de Souza Campos,
Serli dos Santos,
Tânia Alzira Scandola,
Marizete Akemi Numata,
Rodrigo Nascimento Sousa,
Wilson Urder de Andrade,
Edilene Rosa de Jesus,
Waldir Ferreira de Salvi,
Cristiano José Brito Felice,
Mauro Tome de Araujo,
Tatiane Fernandes Dodero,
João Batista dos Santos
(João Grandão),
Larissa de Jesus Souza Chaves,
Albino Fiori Adelaido,
Helena Garcia de Oliveira,
Dra. Estela Mari Sandini,
João Carlos de Salles Filho,
Adriana Araujo da Silva,
Ivanildo Sabino de Araujo,
Cézar Alpires Silva,
Raul Alves Barbosa,
Henriqueta Mongelle de Araújo,
Maria Júlia Falcão da Rocha,
Aracuhy Ramos de Araújo,
Duilio Ramires,
Élcio Macedo,
Altino de Almeida Santiago,
Sérgio Serra Baruki,
Carlos Antônio Costa,
Epitácio Pessoa do Nascimento,
Leonildo Alves Guimarães,
Danila Martinelli de Souza Reis,
Luiz Orro,
João Bosco Rodrigues Monteiro,
Albertina Luiza Horvath,
Francisco Ciro Martins,
Paulo Roberto Rossini,
Ana Cristina Araújo Dias Campos,
Carlos Francisco Monteiro Liberalli,
Maria Edna Barreto dos Santos,
Edilson Pereira da Silva,
Jociane Pulquéria França,
Cristian de Oliveira Camilo,
Rondina Rodrigues,
Dilza Delvizio Freire,
Nair Maria Silva,
Aguillera Gutierres Santos,
Dario do Amaral Trachta,
Solange Batista Rosa Costa,
José Sebastião de Andrade,
Nair Carril Fonseca,
Aldeir Gomes de Almeida,
Nivaldo da Costa Moreira,
Daniel de Azevedo Dias,
Wagner Centurião do Carmo,
Marivaldo Valkirio Aparecido
Silva Rocha,
Lidiane Azevedo de Souza,
Amélia Luiza de Figueiredo Vinagre,
Shirley Flores Zarpelon,
Renato Dal Ross,
Ana Cristina Cândia Solari
Neumann,
Eliete Maria Joerke,
Luciane Gutierre Gonçalves,
Regina Márcia Pinheiro Silva,
Hildebrando Barbosa de Souza
Neto,
Adriana Moreira Silveira Freitas,
José Roberto Camargo de Souza,
Atinoel Luiz Cardoso,
Greicielle Centurion Ojeda,
Rubens Moreira de Oliveira,
Juarez Muniz do Amaral,
Airton Horácio,
Deuzelita Ferreira Coutinho,
João Luiz Braga Vieira,
Maria José Alexandre Guerra Vidal,
Neucy Rospide Nunes,
Viviane de Souza Ferreira
Czerewuta,
Paulino Luiz Barros Filho,
Paulo Henrique Aristides
dos Santos,
Katiuscia Virginia Zocolaro,
André Luiz Foletto,
Cecília Maria Faustino Benevides,
Ênio Kuramoto,
Maira Lopes Junqueira,
Giscard Jose Ribeiro Machado,
Miriele Canalli Castilhos,
Leila Venâncio Aureswald,
José Afonso Machado Neto,
Thiago Azambuja de Abreu,
Elaine Picolli Alves,
Ondina Moreno Fiirst,
Regielly Crystiane Mattos da Silva,
Elizandra Arevalo Marques,
Magda dos Santos Martins,
Geisiane Franco de Oliveira,
Ana Luisa Monteiro Lima,
Liene Leonel de Freitas Carrilho,
Theodora Cação Zanchett,
Ana Maria Ribeiro Teixeira

Colaborou Tatyane Gameiro

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Quatro meses após festa de inauguração, Vila dos Idosos segue fechada
moradia social

/ 2 dias

Quatro meses após festa de inauguração, Vila dos Idosos segue fechada

2

Penduricalho favorito do Judiciário fura teto e gera até R$ 1 bilhão
SUPERSALÁRIOS

/ 1 dia

Penduricalho favorito do Judiciário fura teto e gera até R$ 1 bilhão

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6911, quarta-feira (24/12)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6911, quarta-feira (24/12)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6910, terça-feira (23/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6910, terça-feira (23/12): veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6911, quarta-feira (24/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6911, quarta-feira (24/12): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 16/12/2025

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)