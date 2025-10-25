Os pronunciamentos de dois parlamentares, que fizeram contraponto em posiç... Leia na coluna de hoje

Ana Maria Bernardelli - poeta de MS
Acarinhar as flores, provar seus espinhos, seguir a trilha das formigas, mergulhar, mergulhar só não é poesia: é conversa com Deus em audiência privada".
Felpuda
Os pronunciamentos de dois parlamentares, que fizeram contraponto em posições a respeito de entidade que presta serviço ao poder público, acabaram colocando em evidência a "história da carroça". O primeiro defendeu os diretores da tal instituição e contou que num bosque estavam pai e filho quando ouviram um barulho intenso. Foi então que o pai disse: "Aí vem uma carroça vazia". E justificou afirmando que quando uma pessoa "não tem conteúdo, grita e só faz barulho". O outro falou sobre o assunto, afirmando que chegou onde está, "com uma carroça carregada de votos, não porque fiquei patrocinando ação judicial para tirar mandato". E assim caminha a humanidade...
Poeira
A maioria dos deputados está com a agenda cheia de compromissos no interior de MS. Muitos deles têm dito que vão intensificar o corpo a corpo nesses dois meses que faltam para terminar o ano e, tão logo se encerre o recesso em fevereiro, programarão novas viagens. A Assembleia Legislativa é formada, com exceção do PT, de integrantes dos partidos de direita e de centro-direita. Palavra de ordem é correr o trecho.
"Dourando"
O PT sinaliza que deverá trabalhar com outra denominação para a extrema-esquerda e esquerda, como forma de "dourar a pílula" perante o eleitor. Assim, alguns dos seus filiados estão falando que são do campo da "democracia popular", que luta contra a "extrema-direita". Em MS, já tem petista adotando o termo. Daqui a pouco, dizem, galerinha deverá defenestrar a bandeira vermelha.
Novo
O Núcleo de Negócios Pet foi lançado pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, visando integração, capacitação e valorização dos empreendedores que atuam no segmento. Já foram realizados três encontros.
Velho Oeste
As ações de marginais, desde assaltos a pedestres a roubos de carros e até de joalherias, têm deixando a população insegura. A bandidagem está agindo em plena luz do dia, como se estivesse vivendo numa terra sem lei. Lamentável!
Celebrando
Flashes da comemoração do aniversário de 60 anos de Mônica Fernandes Cullmann, com direito aos "paparicos" e animação dos familiares e amigos.
