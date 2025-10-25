Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Diálogo

Os pronunciamentos de dois parlamentares, que fizeram contraponto em posiç... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado e domingo (25 e 26)

Felpuda

25/10/2025 - 00h01
Ana Maria Bernardelli - poeta de MS

Acarinhar as flores, provar seus espinhos, seguir a trilha das formigas, mergulhar, mergulhar só não é poesia: é conversa com Deus em audiência privada".

Os pronunciamentos de dois parlamentares, que fizeram contraponto em posições a respeito de entidade que presta serviço ao poder público, acabaram colocando em evidência a "história da carroça". O primeiro defendeu os diretores da tal instituição e contou que num bosque estavam pai e filho quando ouviram um barulho intenso. Foi então que o pai disse: "Aí vem uma carroça vazia". E justificou afirmando que quando uma pessoa "não tem conteúdo, grita e só faz barulho". O outro falou sobre o assunto, afirmando que chegou onde está, "com uma carroça carregada de votos, não porque fiquei patrocinando ação judicial para tirar mandato". E assim caminha a humanidade...

Poeira

A maioria dos deputados está com a agenda cheia de compromissos no interior de MS. Muitos deles têm dito que vão intensificar o corpo a corpo nesses dois meses que faltam para terminar o ano e, tão logo se encerre o recesso em fevereiro, programarão novas viagens. A Assembleia Legislativa é formada, com exceção do PT, de integrantes dos partidos de direita e de centro-direita. Palavra de ordem é correr o trecho.

"Dourando"

O PT sinaliza que deverá trabalhar com outra denominação para a extrema-esquerda e esquerda, como forma de "dourar a pílula" perante o eleitor. Assim, alguns dos seus filiados estão falando que são do campo da "democracia popular", que luta contra a "extrema-direita". Em MS, já tem petista adotando o termo. Daqui a pouco, dizem, galerinha deverá defenestrar a bandeira vermelha.

Novo

O Núcleo de Negócios Pet foi lançado pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, visando integração, capacitação e valorização dos empreendedores que atuam no segmento. Já foram realizados três encontros.

Velho Oeste

As ações de marginais, desde assaltos a pedestres a roubos de carros e até de joalherias, têm deixando a população insegura. A bandidagem está agindo em plena luz do dia, como se estivesse vivendo numa terra sem lei. Lamentável!

Celebrando

Flashes da comemoração do aniversário de 60 anos de Mônica Fernandes Cullmann, com direito aos "paparicos" e animação dos familiares e amigos.

*Colaborou Tatyane Gameiro

Apaixonados por carros

Evento reúne quadrados da Volkswagen em Campo Grande

No 1° Sunday Car, que será realizado no dia 9 de novembro, a Confraria dos Quadrados espera reunir mais de 400 veículos

24/10/2025 13h00

Compartilhar

Imagem Divulgação

Continue Lendo...

A Confraria dos Quadrados retorna com a 1ª Sunday Car, um evento que reúne os apaixonados pelos chamados “quadrados da Volkswagen”, com exemplares atemporais, no bairro Coopharadio, em Campo Grande.

A expectativa é que 140 proprietários de veículos compareçam ao encontro, que teve outras edições anteriormente, mas que agora vem para consolidar o evento entre amigos, envolvendo a comunidade da região.

O organizador Gabriel Zamparo Dantas, de 27 anos, contou ao Correio do Estado que possui um veículo Gol CL, ano 1992, com uma história peculiar, iniciada após um acidente.

“Sempre fui apaixonado por esse carro. Pelo fato de ele ser um código dois, eu não conhecia a história do carro até bem pouco tempo atrás, mas sempre me fascinei por ele ser um CL de documento. Porém, não era básico; era um completo”, explicou Gabriel.

O carro, adquirido pela mãe, que acabou virando um verdadeiro “faz-tudo” dos negócios da família, passou pelos reparos iniciais quando a família conseguiu adquirir outro veículo.

Há três anos, Gabriel, após voltar de um evento e decidir que queria terminar de montar o carro, acabou sofrendo um acidente.

“O carro ficou muito tempo parado aqui em casa. Foi quando eu desisti de tudo, até que pensei em arrumar o carro para vender. Acabei ganhando o carro, comecei a montar, o funileiro mostrou um ótimo serviço e eu vi que tinha salvação”, contou Gabriel, que custeou o reparo.

Enquanto montava o motor, lembrou do colega de escola Fabrício, que falava muito sobre o sonho de ter um quadrado turbo e acabou realizando com a compra de um Voyage, fato que favoreceu a reaproximação da amizade.

Customização


Foram três anos investidos no projeto de customização do Gol, que segue o padrão dos modelos dos anos 1990/2000. Um trabalho minucioso, com atenção diária aos detalhes do acabamento do CL, inspirado nas versões de luxo.

  • Placa preta (com peças originais);
  • Suspensão fixa, a 11 centímetros do chão;
  • Rodas BBS aro 15, tala 8 / pneus 165/45;
  • Motor refeito do zero, com pintura do cofre, totalmente original.

Melhorias

  • Peças de alumínio polidas, que apresentam aspecto cromado;
  • Abraçadeiras cromadas, originais do carro;
  • Rádio, equalizador, alto-falantes e módulos seguem o padrão dos anos 1990/2000.

*Saiba: as rodas BBS são réplicas, porém foram fabricadas na Inglaterra. Apenas dez unidades vieram para o Brasil em 2017.

Confraria dos Quadrados / Divulgação

Carros e amigos

“Estava restaurando meu carro, então lembrei dele porque é o cara que me ensinou quase tudo que sei sobre a linha dos quadrados da Volkswagen. Entrei em contato com ele; a gente não se falava desde a época do ensino médio. Ele começou a me ajudar nos reparos do carro, e eu no dele”, contou Gabriel.

Com a paixão pelos veículos, Fabrício surgiu com a ideia de criar um grupo voltado para amantes desses modelos. Assim, no dia 1° de fevereiro de 2023, nasceu a Confraria dos Quadrados. Um amigo chamava outro, conversas de WhatsApp se transformaram em eventos, incluindo um encontro na Cidade do Natal, que foi o primeiro do grupo.

Confraria dos Quadrados / Divulgação

Evento

Após alguns anos fora da cena devido à correria, eles estão retornando com a 1ª Sunday Car, abraçada pela comunidade. O retorno será na praça do bairro Coopharadio.

Nesse evento, serão escolhidos os quatro carros destaques, com direito a troféu produzido manualmente pelos organizadores. O diferencial da premiação fica por conta dos juízes, que irão avaliar os carros; a ideia é escolher pessoas que realmente prestigiem o encontro.

Além disso, serão realizados outros sorteios e brincadeiras, mas o mais importante, segundo Gabriel, é que tanto quem possui um quadrado quanto quem deseja ter compareça para trocar ideias e fazer amigos, que podem futuramente ajudar na customização do veículo.

“Não importa se você comprou o carro agora, só colocou umas rodas ou cortou a mola. Vem, com certeza vamos te receber. A intenção é fazer crescer o evento automotivo, e que todo mundo que tenha carro, independente de qual seja, se sinta acolhido. Um exemplo que sempre dou é o cara que pensa ‘pô, acabei de comprar, nem tive tempo de lavar o carro ainda’; vem para o evento. A gente não se importa com o seu veículo, a gente se importa com as pessoas e as amizades que são criadas através dele”, explicou Gabriel.

A conveniência localizada no entorno da praça estará oferecendo suporte para o Sunday Car, com venda de bebidas, banheiros, porções, lanches, espetinhos, entre outros.

 

Serviço

  • 1ª Sunday Car - Encontro automotivo de quadrados
  • Local: Praça conhecida como área verde do Santo Eugênio 
  • Data: 09/11
  • Hora: 13h
  • Endereço: Avenida Garimpo, nº 726-794, Coopharadio

Assine o Correio do Estado

 

 

Campo grande

Festival Okinawa ocorre neste sábado com shows, cosplay e comida típica

Evento começa a partir das 11 horas no Bairro Amambai, na Capital

24/10/2025 11h50

Compartilhar
Sobá, prato típico japonês/campo grandense

Sobá, prato típico japonês/campo grandense Divulgação Instagram Associação Okinawa de CG

Continue Lendo...

Festival Okinawa ocorre a partir das 11 horas deste sábado (25), na rua dos Barbosas, número 110, bairro Amambai, em Campo Grande.

O evento é gratuito e aberto ao público. Haverá shows, música, cultura japonesa, desfile de cosplay, culinária típica, entre outras atrações.

A realização é da Associação Okinawa de Campo Grande. O evento faz parta das comemorações do tratado de paz e amizade entre Brasil e Japão.

O objetivo é celebrar tradições e fortalecer laços culturais da comunidade brasileira com a japonesa.

CULINÁRIA JAPONESA

A principal atração do festival é apresentação de pratos gastronômicos da ilha de Okinawa para Mato Grosso do Sul, como sobá (sopa de macarrão com fios de ovos, iscas de carne e cebolinha) e pastel de Goya (iguaria feita com melão de São Caetano).

Outro prato típico japonês, que ganhou o coração do campo-grandense e não pode faltar, é o sushi. Mais de 20 restaurantes e bazares devem participar do evento.

DESFILE DE COSPLAY

Desfile de cosplay – pessoas que exibem fantasias e personificam personagens fictícios em um palco ou passarela – ocorrerá a partir das 13 horas.

Cada participante terá até um minuto para apresentar seu figurino, acessórios e poses. Haverá premiações especiais para os três melhores colocados.

SHOWS MUSICAIS

Suguru Ikeda traz a Música de Yaeyama para embalar o festival, a partir das 19 horas deste sábado (25).

Com uma carreira marcada pela valorização da cultura okinawana, o artista lançou 11 álbuns e é criador do Funauki Oto Matsuri, festival musical que realiza anualmente em sua terra natal, Funauki.

