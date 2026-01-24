Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Cinema Correio B+

Oscar 2026: Sinners lidera e Wagner Moura entra na disputa

A lista de indicados expõe o domínio do cinema autoral, a força dos estúdios e a presença brasileira em uma temporada marcada por disputas simbólicas e estéticas.

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

24/01/2026 - 15h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Saiu a lista do Oscar e, como quase todo ano, o primeiro impacto é a sensação de que muita gente ficou de fora. Depois, com alguma distância, fica claro que boa parte dessas ausências era, no fundo, previsível. O Oscar continua sendo esse jogo curioso entre surpresa e lógica retrospectiva.

Nesse cenário, Sinners nunca foi exatamente uma incógnita. O domínio do filme o coloca na liderança da temporada com nada menos do que 16 indicações, um número que não apenas impressiona, mas sugere consenso.

Ryan Coogler não conquistou apenas espaço técnico e artístico; ele transformou seu filme em eixo simbólico da corrida, ocupando categorias centrais como Melhor Filme, Direção e Roteiro Original. Se esses números vão se converter em vitórias, são outros quinhentos.

Logo atrás surge One Battle After Another, com 13 indicações, consolidando Paul Thomas Anderson como a figura autoral mais influente da temporada. O filme confirma a tendência de 2026: o Oscar voltou a se apaixonar por obras que combinam ambição estética e densidade temática. Mais do que isso, ele encarna a ideia de prestígio que a Academia parece querer reafirmar neste momento.

Se o Oscar sempre foi uma fotografia do poder em Hollywood, as indicações de 2026 funcionam como um raio X. Não apenas mostram quem venceu a corrida, mas revelam quais narrativas a indústria decidiu legitimar, quais autores foram consagrados e quais filmes passaram a representar o espírito de seu tempo.

Frankenstein, Marty Supreme e Sentimental Value completam o núcleo duro da temporada, todos com nove indicações. São filmes muito diferentes entre si, mas unidos por uma mesma lógica: o prestígio voltou a ser medido pela assinatura autoral. E, nesse cenário, a presença de The Secret Agent entre os indicados não chega como surpresa. O que é, paradoxalmente, ainda mais significativo.

A lista de Melhor Filme é talvez a mais reveladora da década recente. Ao lado dos títulos já mencionados, aparecem Bugonia, F1, Hamnet e Train Dreams. A combinação é sintomática: blockbusters autorais, dramas literários, cinema político, épicos íntimos e experimentação estética convivem no mesmo espaço. O Oscar 2026 não escolheu um único caminho. Escolheu coexistências.

Entre os diretores, fica claro o retorno do cinema de autor. A lista desloca o centro do Oscar para algo menos industrial e mais autoral. Em 2026, a Academia parece ter decidido que estilo também é política. Mesmo com o crescimento de Hamnet e Sentimental Value, a percepção dominante é que a obra de Paul Thomas Anderson ocupa o lugar mais sólido no imaginário da temporada.

A categoria que mais nos interessa este ano é a de Melhor Ator, talvez a mais simbólica da corrida. Timothée Chalamet surge como favorito, mas Wagner Moura aparece como uma possibilidade real de ruptura. Eu não descartaria observar com atenção o azarão Ethan Hawke.

Ainda assim, a presença de Moura nessa categoria não é apenas uma vitória individual. Ela representa uma mudança estrutural. O Oscar não está mais interessado apenas em performances consagradas, mas em narrativas geopolíticas, culturais e identitárias. Se Chalamet simboliza o herdeiro do star system e DiCaprio o poder clássico de Hollywood, Moura representa a expansão do centro de gravidade da indústria.

Entre as atrizes, o cenário é mais aberto. Jessie Buckley surge como favorita por Hamnet, enquanto Rose Byrne cresce impulsionada pelo reconhecimento em Berlim. Renate Reinsve avança de forma consistente, enquanto Emma Stone e Kate Hudson representam, cada uma à sua maneira, o retorno de estrelas ao centro da disputa. É uma lista que mistura prestígio autoral, reinvenção de carreiras e estratégias de posicionamento.

O avanço brasileiro como narrativa global é impossível de ignorar. O fato de O Agente Secreto disputar simultaneamente Melhor Filme e Melhor Filme Internacional não é apenas estatística. É simbologia pura. A indicação de Adolpho Veloso em Fotografia por Train Dreams amplia essa leitura. O Brasil não está apenas presente. Está ocupando territórios técnicos, artísticos e narrativos.

Nos bastidores, o jogo de poder é igualmente revelador. A Warner Bros. lidera com 30 indicações, seguida por Neon e Netflix. O recado é claro: o Oscar de 2026 é também uma disputa entre modelos de indústria. A Warner representa o poder tradicional, a Neon o cinema autoral curado e a Netflix o domínio do streaming. O Oscar virou o palco onde essas forças se enfrentam.

A introdução da categoria de Melhor Elenco e as novas regras de votação, que exigem comprovação de visualização dos filmes, revelam uma Academia em transformação. O Oscar tenta, finalmente, alinhar discurso e prática.

No fundo, as indicações de 2026 não são apenas uma lista de filmes. São o retrato de uma indústria que tenta se reinventar, negociar poder e redefinir o que significa prestígio no século 21. Talvez essa seja a verdadeira narrativa da temporada: não quem vai ganhar, mas quem passou a ser considerado digno de disputar.

GASTRONOMIA

Hamamatsu Sushi Club: Capital ganha novo restaurante japonês

24/01/2026 10h30

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

Campo Grande ganhou, nesta semana, um novo endereço para quem aprecia a gastronomia japonesa. Prometendo “técnica, respeito à tradição e preços acessíveis”, o Hamamatsu Sushi Club (Rua 13 de Junho, nº 890) abriu as portas na noite de quarta-feira.

A proposta do Hamamatsu Sushi Club é trabalhar exclusivamente no formato à la carte, “valorizando o tempo de preparo, a seleção rigorosa de ingredientes e a precisão técnica que a culinária japonesa exige”.

O menu apresenta uma curadoria assinada pelos chefs Viviane e Wender, pensada para conduzir o paladar por uma jornada entre a tradição japonesa e toques autorais. A casa apresenta uma variedade de sushis, sashimis, uramakis, gunkans, entradas e pratos quentes, buscando valorizar a essência da culinária oriental.

Além da cozinha, o Hamamatsu Sushi Club oferece uma carta de drinks ampla e diversificada, com coquetéis autorais e clássicos que foram pensados para harmonizar com os pratos e ampliar a experiência sensorial do público.

O nome do restaurante carrega uma história especial. Hamamatsu é uma cidade japonesa que marcou a trajetória de Munyz Arakaki, idealizador da casa, e serviu como inspiração para o conceito do Sushi Club.

Essa ligação afetiva e cultural se reflete, segundo Arakaki, no cuidado com a tradição, na atmosfera do espaço e no respeito às raízes da gastronomia japonesa, criando uma ponte entre Japão e Campo Grande.

SAÚDE E ALIMENTAÇÃO

Confira dicas de receitas nutritivas para um retorno mais saudável à rotina escolar

Adaptação gradual na alimentação de crianças e adolescentes traz melhores resultados quando o tema é nutrição; antes de qualquer alteração na programação, é essencial entender que as férias têm um fim e que existe o momento de retomar alguns horários

24/01/2026 10h00

Compartilhar
Além de reforçar o vínculo, preparar as refeições coletivamente favorece o manuseio de alimentos e talheres e ajuda a quebrar possíveis barreiras com frutas e legumes

Além de reforçar o vínculo, preparar as refeições coletivamente favorece o manuseio de alimentos e talheres e ajuda a quebrar possíveis barreiras com frutas e legumes Divulgação

Continue Lendo...

Após o período de férias, retomar a rotina é fundamental para a readaptação das crianças, especialmente nos hábitos alimentares. Um estudo da Universidade de Aston, na Inglaterra, aponta que o exemplo dos pais tem influência direta nesse processo.

Segundo os pesquisadores, crianças pequenas tendem a reproduzir o comportamento alimentar dos adultos, incluindo, inclusive, ações emocionais.

Para a nutricionista Cynthia Howlett, especializada em nutrição esportiva e psiconutrição, antes de qualquer alteração na programação, é essencial ajudar a criança a entender que as férias acabaram e que é hora de retomar alguns horários.

Cynthia comenta que isso envolve desde o momento de acordar até o de dormir, passando pelas refeições e tempo dedicado à escola.

"É importante também os pais entenderem a importância de estabelecer essa rotina, como os horários de acordar, da escola, do almoço, do lanche, do jantar, de dormir mais cedo à noite. Isso é fundamental para a criança entrar novamente nesse esquema da rotina escolar", afirma Cynthia, que coordena projetos em uma empresa especializada em refeições para estudantes.

LANCHEIRA SAUDÁVEL

Segundo a nutricionista, a alimentação está diretamente ligada a esse processo de readaptação, exigindo organização por parte dos adultos para substituir os lanches improvisados das férias por opções mais equilibradas.

Montar uma lancheira saudável não precisa ser complicado. O segredo é garantir um equilíbrio entre os nutrientes. Inclua sempre uma proteína, como iogurte ou queijo, uma fruta para o toque doce natural, um carboidrato como pão integral ou biscoito de água e sal, e uma bebida como água de coco ou suco natural.

Um exemplo de lanche nutritivo e saboroso: queijo ou iogurte (proteína); uma maçã ou banana (fruta); pão integral (carboidrato); água de coco (bebida).

Manter as crianças hidratadas é importante. Encoraje-as a levar uma garrafinha de água sempre. Evite sucos industrializados, que são cheios de açúcar. Se preferir, um suco natural pode ser uma boa, mas a água é sempre a melhor escolha.

E sempre: evitar alimentos processados porque têm grandes quantidades de conservantes e açúcares, que fazem mal à saúde.

FAZER JUNTOS

"Agora tem os lanches que estão mais organizados, que já vão estar sendo preparados. Então, o importante é a gente se organizar para ter em casa as frutas, os legumes, as verduras para poder oferecer, colocar na lancheira", diz.

"Além disso, é bom tentar estabelecer pelo menos uma refeição para estar comendo com eles, como à noite na hora do jantar, dando o exemplo", reforça.

Além da presença e do exemplo das famílias, Cynthia destaca a importância de envolver as crianças nas escolhas do cardápio. Para ela, os combinados ajudam a tornar o processo mais participativo e menos impositivo.

"Acho que podem voltar os combinados de quantas cores no prato, de o lanche na sexta-feira ser o que eles escolhem, de montar junto o lanche da semana, eles escolherem a fruta, como montar a lancheira", orienta.

A nutricionista recomenda, ainda, que o retorno seja feito de forma lúdica, com brincadeiras e até bilhetinhos carinhosos na lancheira.

"Então, talvez seja legal abrir a lancheira e ter um bilhetinho do pai ali. Acho que são coisas que ajudam nessa nova adaptação, nessa volta às aulas", sugere Cynthia. Confira, a seguir, algumas mudanças que podem acontecer no processo de volta às aulas.

PARA MUDAR

Na volta às aulas, é importante: dormir cedo e acordar cedo para escola; voltar à rotina dos horários de alimentação, com café da manhã, almoço e lanche, e jantar cedo; organizar os lanches da escola com frutas e sanduíches mais naturais; almoçar um prato equilibrado e fazer combinado das cores; evitar sobremesas; dar preferência a picolés de fruta; e fazer o lanche da tarde em casa ou na escola.

Panqueca de banana e aveia

Além de reforçar o vínculo, preparar as refeições coletivamente favorece o manuseio de alimentos e talheres e ajuda a quebrar possíveis barreiras com frutas e legumes

Ingredientes:

  • 1 banana;
  • 1 ovo;
  • 2 colheres (sopa) de aveia.

Modo de Preparo:

> Misture uma banana amassada com duas colheres de aveia e um ovo;

Aqueça uma frigideira antiaderente e despeje a massa;

Cozinhe até dourar dos dois lados. E pronto.

Pão de queijo light

Além de reforçar o vínculo, preparar as refeições coletivamente favorece o manuseio de alimentos e talheres e ajuda a quebrar possíveis barreiras com frutas e legumes

 Ingredientes:

  • 1 xícara de polvilho azedo;
  • 1/2 xícara de queijo cottage;
  • 1 ovo;
  • Sal a gosto.

• Modo de Preparo:

Misture tudo;

> Faça bolinhas e leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos.

Muffins de chocolate saudáveis

Além de reforçar o vínculo, preparar as refeições coletivamente favorece o manuseio de alimentos e talheres e ajuda a quebrar possíveis barreiras com frutas e legumes

• Ingredientes:

  • 1 xícara de farinha integral;
  • 1/2 xícara de cacau em pó;
  • 1/3 xícara de açúcar demerara (ou açúcar de coco);
  • 1 ovo;
  • 1/2 xícara de leite vegetal.

• Modo de Preparo:

Misture os ingredientes secos;

Adicione os líquidos e mexa bem.

Distribua em forminhas e asse por 15 minutos a 180 °C.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 60 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Evento reúne 60 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Homem que furtou objetos de veículo com bloqueador de sinal é preso em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Homem que furtou objetos de veículo com bloqueador de sinal é preso em Campo Grande

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3595, sexta-feira (23/01)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3595, sexta-feira (23/01)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3594, quinta-feira (22/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3594, quinta-feira (22/01): veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6934, quinta-feira (22/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6934, quinta-feira (22/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/01/2026

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 15/01/2026

Produtividade fracionada