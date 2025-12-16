Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

PRÊMIO

Oscar: Quem são os brasileiros que foram pré-indicados?

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a "shortlist" de doze categorias, com produções e profissionais brasileiros aparecendo em cinco delas.

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

16/12/2025 - 22h00
O Brasil apareceu em peso entre os pré-indicados ao Oscar 2026. Nesta terça-feira, 16, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a "shortlist" de doze categorias, com produções e profissionais brasileiros aparecendo em cinco delas. A lista final de indicados será revelada em 22 de janeiro.

'O Agente Secreto - Melhor Filme Internacional

O filme de Klebler Mendonça Filho é um dos 15 semifinalistas na categoria de filme internacional, concorrendo com produções como Foi Apenas um Acidente e Valor Sentimental.

O longa-metragem tem tido uma bem-sucedido carreira internacional, com veículos especializados já considerando a indicação na categoria como certa. O filme também é cotado para concorrer a Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Filme.

Gabriel Domingues - Melhor Escalação de Elenco por 'O Agente Secreto'

O Agente Secreto ganhou ainda uma vaga entre os pré-indicados a Melhor Escalação de Elenco, categoria que fará sua estreia no Oscar 2026. O filme concorre com produções como Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme e Uma Batalha Após a Outra.

O profissional responsável pela escalação do elenco de O Agente Secreto é Gabriel Domingues, produtor com longa experiência na indústria. Pelo trabalho no filme brasileiro, ele também apareceu na shortlist de melhor elenco do Critics Choice Awards.

O Agente Secreto conta com, além de Wagner Moura, nomes como Maria Fernanda Cândido, Tânia Maria, Gabriel Leone, Alice Carvalho e Udo Kier.

'Apocalipse nos Trópicos' - Melhor Documentário

O documentário Apocalipse nos Trópicos, da cineasta Petra Costa, está entre os pré-indicados ao Oscar de Melhor Documentário. O filme aborda a relação entre política e religião no Brasil e traz entrevistas com personalidades como o presidente Lula e o pastor Silas Malafaia.

A cineasta brasileira foi indicada na mesma categoria em 2020, com o documentário Democracia em Vertigem (2019). Na ocasião, a estatueta ficou com American Factory. Neste ano, ela tem como concorrentes filmes como The Perfect Neighbor, Cover-Up e Yanuni, coprodução brasileira.

'YANUNI' - Melhor Documentário

O documentário dirigido por Richard Ladkani também ganhou uma vaga entre os pré-indicados na categoria. O filme é coproduzido pela Cacica Juma Xipaia, brasileira que é uma das lideranças indígenas do povo Xipaya, e pelo ator Leonardo DiCaprio.

O longa acompanha a trajetória de Juma e do marido, o agente do Ibama Hugo Loss, na luta contra o avanço da mineração e do garimpo em terras indígenas na Amazônia. O filme foi bem recebido em festivais internacionais e ganhou o Prêmio do Público de Documentário Internacional na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Adolpho Veloso - Melhor Fotografia por 'Sonhos de Trem'

O brasileiro Adolpho Veloso tentará uma indicação na disputada categoria de Melhor Fotografia por seu trabalho no filme Sonhos de Trem, dirigido por Clint Bentley e disponível na Netflix.

Paulista de 37 anos, Adolpho tem ganhado destaque em Hollywood e vai trabalhar no próximo filme de M. Night Shyamalan. Seu trabalho em Sonhos de Trem tem sido elogiado pela crítica e também foi indicado ao Spirit Awards, premiação do cinema independente, e ao Critics Choice Awards.

'Amarela' - Melhor Curta-Metragem

O curta Amarela, de André Hayato Saito, está pré-indicado a Melhor Curta-Metragem Live-Action. Ele também chegou a ser o único representante da América Latina a disputar a Palma de Ouro de curta-metragem, no Festival de Cannes, em maio, mas o prêmio foi concedido a I'm Glad You're Dead Now, de Tawfeek Barhom.

O filme acompanha Erika Oguihara, uma adolescente nipo-brasileira que rejeita as tradições de sua família japonesa, e torce pela seleção brasileira no jogo contra a França da final da Copa do Mundo de 1998. Ela, porém, sofre uma violência.

SAÚDE NO VERÃO

Entenda os efeitos das ondas de calor em mulheres que estão na menopausa

Temperaturas elevadas intensificam ondas de calor e desconfortos da fase marcada pela queda dos níveis hormonais e alterações no organismo da mulher; ginecologista orienta como amenizar os efeitos para enfrentar o verão com mais conforto

16/12/2025 09h00

Temperaturas elevadas intensificam ondas de calor e desconfortos comuns durante essa fase da vida da mulher

Temperaturas elevadas intensificam ondas de calor e desconfortos comuns durante essa fase da vida da mulher Foto: Divulgação/Freepik

A menopausa é um processo natural da vida feminina que marca o fim do período reprodutivo, geralmente entre os 45 anos e os 50 anos. A queda dos níveis hormonais, especialmente de estrogênio, provoca uma série de alterações físicas e emocionais, como ondas de calor, insônia, ressecamento da pele, secura vaginal, depressão, variações de humor, ganho de peso, diminuição da libido e sensação de fraqueza.

Com a chegada do verão e o aumento das temperaturas, muitos desses sintomas tendem a se intensificar. Isso ocorre porque o calor externo potencializa os mecanismos internos de termorregulação, tornando as ondas de calor mais frequentes, intensas e prolongadas.

Segundo a ginecologista Loreta Canivilo, essa combinação pode prejudicar o bem-estar e a qualidade de vida de mulheres que já convivem com os efeitos da menopausa.

“A elevação da temperatura no verão atua diretamente sobre o centro regulador de calor no cérebro, que já está mais sensível durante a menopausa. Por isso, os episódios de fogachos podem se tornar mais desconfortáveis”, explica Loreta Canivilo. Os fogachos são ondas de calor súbitas e intensas no rosto, no pescoço e no peito.

ALIVIANDO OS SINTOMAS

Apesar do desconforto, algumas atitudes simples podem reduzir os impactos da menopausa durante os dias mais quentes.

> Utilizar roupas leves e de tecidos naturais;
Hidratar-se constantemente;
Praticar atividades físicas regulares;
> Priorizar alimentos naturais e ricos em nutrientes;
> Reduzir o consumo de cafeína, bebidas alcoólicas e comidas muito picantes.

METABOLISMO

De acordo com Loreta Canivilo, essas medidas ajudam a estabilizar a temperatura corporal, a melhorar o humor e a favorecer o equilíbrio metabólico.

“Pequenas mudanças na rotina geram grandes resultados. A alimentação adequada e a hidratação, por exemplo, têm impacto direto na redução das ondas de calor e da irritabilidade”, reforça a médica.

TRATAMENTOS E REPOSIÇÃO

Em casos nos quais os sintomas são mais intensos, a reposição hormonal pode ser uma alternativa eficaz. O tratamento, porém, deve ser sempre conduzido com acompanhamento médico criterioso.

Os principais hormônios utilizados são estrogênio e progesterona, mas a testosterona também pode ser indicada em situações específicas, assim como versões modernas da terapia, incluindo o uso de gestrinona.

CADA UMA É UMA

“Cada mulher vive a menopausa de maneira única e nem todas as mulheres podem fazer reposição hormonal. Por isso, antes de iniciar qualquer reposição é indispensável realizar uma avaliação completa, levando em conta histórico médico, exames atualizados e necessidades individuais”, orienta a médica Loreta Canivilo.

A médica reforça que, quando bem indicada e acompanhada, a reposição hormonal reduz significativamente os desconfortos, melhora o sono, aumenta a libido e contribui para o bem-estar geral da paciente.

“Menopower”

(Rita Lee/Mathilda Kovak)

Vestida para matar em pleno climatério
A velha senhora só vai ficar mocinha no cemitério
Chega de derramamento de sangue
Cinquentona adolescente
Quem disse que útero é mangue
Progesterona urgente

Menopower pra quem foge às regras
Menomale, quando roça e esfrega
Menopower pra quem nunca se entrega
Melancólicas, vocês são piegas

Haja fogacho pra queimar essa bruxa em idade média
Em mulher não se pode confiar com menos
de mil anos de enciclopédia
O “chico” é tão incoerente
Ah, me deixa tiririca ao chegar
O “chico” quando vem é absorvente
E quando falta só rezando pra baixar

Menopower!
Pra quem foge às regras
Menomale quando roça e ah, ah, ah, ah
Menopower!
Pra quem nunca se entrega
Melancólicas, você são piegas

Tampax, tabelinha, ora pílulas, ora DIU
Diafragma, camisinha, vão pra mãe que não pariu
Chega do creme de aveia da véia perereca da vizinha
Chega do bom caldo e da “sustância” da galinha

Yeah, yeah yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah

Menopower!
Pra quem foge às regras
Menomale, quando roça e esfrega
Menopower!
Pra quem nunca se entrega
Melancólicas, você são piegas.

Diálogo

O desempenho para se ganhar um debate não é creditado apenas ao conheciment... Leia a coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (16)

16/12/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Lya Luft - escritora brasileira

Perder dói! Não adianta dizer não sofra, não chore; só não podemos ficar parados no tempo chorando nossa dor diante das nossas perdas”.

Felpuda

O desempenho para se ganhar um debate não é creditado apenas ao conhecimento dos temas, mas também à forma e à desenvoltura em sua apresentação. Assim, devem começar os ensaios para que futuro candidato consiga melhorar sua performance, diante dos embates que vêm por aí. Pretenso adversário é considerado “expert” na oratória e com poder de convencimento pelas palavras. Se a “briga” fosse hoje, adversário poderia levar a taça de campeão, avaliam aliados, e, por isso, acham que está na hora de figurinha ir treinando para não fazer feio na “hora H”

Planos

Diferentemente de partidos como PL e PP, que têm como projeto reeleger o governador e tentar conquistar maior número de cadeiras no Legislativo estadual e federal, o PT pensaria diferente.

Mais

Conversa é de que o objetivo seria manter as três vagas dos atuais parlamentares estaduais e brigar pela eleição de Vander Loubet ao Senado. E que ele até poderia ser primeiro-suplente de Simone Tebet.

Diálogo

Quem desembarcou no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas (SP), no início deste mês, foi atanásio, um rinoceronte-branco de 5 anos, que pesa 1,96 tonelada. Proveniente do Chile, ele nasceu em cativeiro e, apesar da denominação “rinoceronte-branco”, sua cor é acinzentada. também conhecido como rinoceronte-de-lábios-quadrados, pertence à maior das cinco espécies existentes no mundo. após os trâmites oficiais, o animal foi encaminhado ao zooparque de itatiba (SP).

DiálogoHelio Mandetta e Maria Olga Mandetta

 

DiálogoThai de Melo

Barreira

Ao aceitar ser o pré-candidato ao governo do Estado pelo PT, Fábio Trad terá que enfrentar uma barreira forte de partidos aliados que apoiarão a reeleição do governador Eduardo Riedel. As opiniões se dividem nos meios políticos: uns dizem que é “missão kamikaze” e outros acham que sua participação poderá forçar o segundo turno com ele na disputa. Mas, lógico, terá que combinar com os eleitores, né?

No pulso

Nos bastidores, os comentários são, entre outros, de que Fábio Trad terá uma candidatura “gessada”, pois terá que seguir determinações do deputado José Orcírio dos Santos, que colocou sua esposa, Gilda dos Santos, como vice na chapa. Terá também que obedecer ao deputado federal Vander Loubet, que comanda há tempos a maior ala do PT. Os dois nunca abriram mão de defender seus interesses políticos.

Lambança

A possibilidade de o MDB fazer aliança com o PT não está descartada em MS. Na opinião de alguns políticos, isso aconteceria caso a ministra Simone Tebet decida realmente disputar o Senado. Mas há um problema: o partido pretende integrar o grupo de apoio à reeleição do governador Eduardo Riedel. Simone tem reafirmado que também estará no palanque dele. Porém, anuncia que é Lula 4. É a tal conta que não fecha...

*Colaborou Tatyane Gameiro

