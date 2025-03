Ostentação com dinheiro público, como "jantinha" ao custo de R$ 500 mil em... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Franklin Roosevelt - estadista americano

Nem sempre podemos construir o futuro

para nossa juventude, mas podemos

construir nossa juventude para o futuro”.

FELPUDA

Ostentação com dinheiro público, como “jantinha” ao custo de R$ 500 mil em cidade turística de MS, marco que custaria valor idêntico, construção de obra faraônica e outras cositas más, deverá ficar no passado e, óbvio, entrará para a história de como foi tratado o erário de certo poder. Quem está chegando sinalizou que colocará um freio nisso tudo. Afinal, como se dizia em tempos não tão distantes, “dinheiro não aceita desaforo”. Principalmente quando se trata do meu, do seu, do nosso dinheirinho...

Elas

O Serviço Militar Inicial Feminino atraiu 431 jovens interessadas em servir às Forças Armadas de forma voluntária em três cidades de Mato Grosso do Sul. De 1º de janeiro até 5 de março, 327 jovens fizeram o alistamento para servir na Capital.

Mais

No mesmo período, foram 90 inscritas em Corumbá e outras 14 em Ladário. As inscrições das jovens nascidas em 2007 ficam abertas até o dia 30 de junho. O alistamento pode ser realizado de forma presencial ou on-line, por meio do site alistamento.eb.mil.br.

Instalada na orla da Praia de Ponta Verde, em Maceió, capital de Alagoas, desde 2022, a Cadeira Gigante continua sendo uma grande atração e se tornou um símbolo na paradisíaca cidade. Enormes filas se formam todos os dias, de turistas de várias partes do Brasil e do exterior, que fazem questão de registrar em foto e vídeo a passagem pelo monumento. O sucesso da cadeira foi imediato, e para se ter uma ideia, quando de sua instalação, mídias espontâneas de moradores e visitantes geraram, só nos primeiros dias, estimativa de 10 milhões de views, segundo a prefeitura.

Mariana Cervan e Dr. Fernando Novaes

Priscila Fantin e Bruno Lopes

Na toada

A “limpa” que ocorreu no ano passado, quando alguns caronistas no nome do ex-presidente Bolsonaro (PL) foram mandados para casa, poderá se repetir neste ano. É que poucos são aqueles que realmente estão defendendo pautas mais sérias, preferindo buscar holofotes com ações consideradas mais bizarrices do que projetos importantes. Seguem o mesmo caminho circense da esquerda festiva.

Golpes

O alerta é do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS): golpes vêm sendo aplicados por organização criminosa, com atuação em diversos estados do País, utilizando de dados de processos em trâmite no Poder Judiciário estadual. Os golpistas se fazem passar por advogados para praticar os crimes. O TJMS reforça que não entra em contato com as partes, seja via WhatsApp, seja por mensagens ou por meio de chamadas, solicitando dados bancários de partes dos processos.

Chororô

Petistas de Dourados estão em pé de guerra com governador Riedel, chegando ao ponto de divulgarem uma nota em que, entre outras coisas, classificam como “marginalização política” do partido e “relação complexa e ambígua” do chefe do Executivo com o PT , embora a sigla tenha o comando de uma secretaria e nove subsecretarias. Tudo porque o cerimonial do governo teria ignorado os deputados estaduais e federais petistas quando de evento na cidade, com a presença de três ministros de Lula, no dia 14.

