O voto do eleitorado de Campo Grande, diante do inconformismo de alguns do... Leia na coluna de hoje

TURISMO

É possível desfrutar em família ou a dois uma folia diferenciada em hotéis que oferecem várias opções de contato com a natureza, passeios de barco, bicicleta ou a cavalo e até bailinhos

No Juma Ópera, em Manaus (AM), a piscina tem vista para o suntuoso Teatro Amazonas, do século 19 Foto: Divulgação

Você pode dançar, praticar esportes, curtir a presença dos mais chegados, fazer passeios incríveis, aproveitar uma gastronomia de primeira e ainda relaxar.

Quem disse que o período de Carnaval não permite combinar tudo isso? O feriado – daqui a menos de duas semanas – pode ser a oportunidade perfeita para você desfrutar momentos inesquecíveis com a família e os amigos.

Seja na praia, no campo, na montanha, na selva, seja em um resort de luxo em pleno Oceano Pacífico, no Chile, há opções para todos os gostos. Conheça algumas opções de destinos que oferecem uma programação especial para a folia, com muito conforto e diversão garantida.

RIO DE JANEIRO

Único all inclusive de Rio das Ostras (RJ), a 150 km da capital do estado, na Região dos Lagos, o Hotel Vilarejo Praia se localiza em frente à paradisíaca Praia do Abricó.

É uma bela escolha para quem deseja unir lazer e conforto à beira-mar, contando com diversas opções de entretenimento, como academia, cinema, espaço kids e o Aqua Vila – um incrível complexo aquático com toboáguas, cascatas e brinquedos de até 11 m.

No pacote exclusivo de Carnaval, de 28/2 a 5/3, o hotel promove o bloco Vai Quem Vem, com comidas de boteco, passistas de escola de samba e música ao vivo.

Além disso, os hóspedes podem relaxar nos ofurôs aquecidos com borda infinita de frente para o mar. As reservas podem ser parceladas em até 10 vezes. Mais informações via hotelvilarejopraia.com.br ou (22) 99900-7296.

Para quem deseja um Carnaval mais tranquilo e ainda assim cheio de atividades, o Hotel Fazenda Vilarejo, em Conservatória (RJ), a 140 km da Cidade Maravilhosa, é o destino perfeito.

Com uma área de 1 milhão de metros quadrados, o hotel oferece mais de 30 atividades recreativas, incluindo escalada, arvorismo, tirolesa, passeios a cavalo, pescaria, fazendinha com animais, além da Vila Dino, um parque temático que permite a interação com um laboratório paleontológico e bonecos de dinossauros.

Uma das novidades por lá são as quadras com iluminação noturna para prática de beach tennis, badminton, pickleball e tênis. Para o Carnaval, o estabelecimento all inclusive programou um baile de máscaras, roda de samba e o bloco Vilaretes. Informações e reservas via hotelfazendavilarejo.com.br ou (24) 99981-6803.

Situado em Teresópolis (RJ), na Região Serrana, o Le Canton é um resort ideal para quem quer diversão sem abrir mão do conforto.

A programação de Carnaval inclui bloco infantil, Festa da Espuma, sunset com DJ e double drink de caipirinha (na compra do primeiro, o segundo sai de graça), além de um baile de máscaras no icônico castelo medieval do hotel.

Os pacotes podem ser divididos em até 12 vezes e a estrutura do hotel conta ainda com piscinas, parque de diversões e spa. Informações via lecanton.com.br ou (21) 99946-2326.

BAHIA

No litoral sul baiano, em Porto Seguro (BA), o Resort Arcobaleno proporciona descanso e, ao mesmo tempo, uma programação carnavalesca para a garotada. Localizado em frente à Praia de Taperapuan, o hotel conta com três piscinas, ecoclube exclusivo, restaurantes de padrão internacional e quadras esportivas.

As crianças poderão se divertir com uma oficina de máscaras que, quando prontas, poderão ser usadas no Arco-Folia – o bailinho de Carnaval com charanga ao vivo e um desfile de fantasias com direito a jurados e prêmios.

Os pequenos também terão a chance de aproveitar a micarekids, a qual, como o nome sugere, trata-se de uma micareta infantil, com abadás, minitrio e banda ao vivo. Mais informações via hotelarcobaleno.com.br ou (73) 99914-5303.

AMAZONAS

Famosa pelas belezas naturais e pela atmosfera acolhedora, a capital Manaus (AM) desponta como mais uma excelente opção para fugir do agito carnavalesco.

Quem se hospeda no hotel boutique Juma Ópera, que conta com um spa exclusivo, precisa apenas atravessar a rua para ver de perto um dos pontos turísticos mais badalados da região: o Teatro Amazonas, tombado como patrimônio histórico nacional.

Inaugurada no fim do século 19, a construção chama atenção não só pela arquitetura de sua fachada pintada em rosa, mas também por uma enorme cúpula esmaltada nas cores da bandeira do Brasil.

Para uma experiência completa, o viajante pode conferir a programação e assistir a um espetáculo.

Outro programa imperdível é o Museu da Amazônia (Musa), localizado em uma reserva florestal de 100 hectares, com exposições a respeito da diversidade amazônica, além de trilhas e viveiros de animais como serpentes, borboletas, peixes e aracnídeos.

Para os fãs de gastronomia, a recomendação é visitar o Mercado Municipal Adolpho Lisboa. Praticamente às margens do Rio Negro, o complexo é o lugar perfeito para explorar os sabores e os aromas da Amazônia, com bancas de temperos típicos, ervas medicinais, farinhas e ingredientes pouco encontrados em outras partes do Brasil, como o tucupi. No roteiro, cabe ainda o Encontro das Águas – onde as águas escuras do Rio Negro correm lado a lado com as águas barrentas do Rio Solimões.

Caso deseje, o viajante ainda pode reservar um dia para ir a Presidente Figueiredo (AM), a aproximadamente duas horas de carro de Manaus.

O município é famoso por abrigar cachoeiras – são mais de 100 quedas d’água catalogadas –, grutas, cavernas e lagoas com visuais inesquecíveis.

Já no Juma Amazon Lodge, localizado em Autazes (AM), a 100 km de Manaus, visitantes de todas as idades conseguem desfrutar de experiências inesquecíveis enquanto estão totalmente imersos na maior floresta tropical do mundo.

Totalmente sustentável, o ecolodge conta com 20 charmosos bangalôs construídos sobre palafitas nas copas das árvores e tem áreas comuns como restaurante, museu sobre a Amazônia e piscina de rio – a única do Brasil.

A infraestrutura inclui ainda redário e uma torre de observação de 31 m no meio da floresta. Durante a viagem, os hóspedes podem participar de passeios focados na natureza e nos costumes tradicionais da região.

É possível navegar por rios, participar de palestras com nativos, plantar uma árvore na Amazônia e até visitar uma enorme sumaúma de aproximadamente 100 anos. Mais informações em jumalodge.com.br.

CHILE

Situado em uma área remota do arquipélago de Chiloé, no Chile, o hotel Tierra Chiloé propõe que as famílias desfrutem do próximo Carnaval longe da agitação e em absoluta conexão com a natureza, junto à beleza do Oceano Pacífico.

Com enormes janelas panorâmicas tanto nas 24 acomodações de luxo como nas áreas comuns, o empreendimento conta com um desconto especial para o período: 30% off em reservas a partir de três noites.

Entre os passeios favoritos das famílias se destacam as trilhas, os percursos de bicicleta e as expedições de barco – realizadas a bordo da sofisticada embarcação do hotel – que percorrem caminhos entre os fiordes e levam os viajantes a algumas das ilhas mais incríveis do arquipélago.

Durante as navegações, é possível avistar diversas espécies de aves, bem como golfinhos e leões marinhos. Em trechos específicos, também dá para remar em caiaques e passear em botes motorizados.

Outra atividade que faz sucesso entre os hóspedes é a cavalgada. A experiência começa nos estábulos do Tierra Chiloé e percorre trilhas antigas que exploram a história das aldeias insulares. O passeio é conduzido por cavaleiros experientes que compartilham informações sobre a fauna/flora e os costumes da região.

Quem vai ao destino chileno também se encanta com a gastronomia. No restaurante do hotel, é possível provar receitas preparadas com produtos de pescadores locais e experimentar algumas das centenas de espécies de batatas cultivadas no arquipélago.

O maior sucesso de todos, contudo, é o curanto – prato mais emblemático do destino: leva mariscos, carnes, legumes, batatas, linguiças, milcaos e chapaleles. Todos os ingredientes são assados por quatro horas na terra em um buraco cheio de pedras quentes. Mais informações via tierrachiloe.com ou 0800-761-1627 (Brasil).

