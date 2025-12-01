Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

ARTES CÊNICAS

Palhaçaria toma conta de Campo Grande com a nona edição da mostra Pantalhaç@s

Mostra de Palhaç@s do Pantanal, que será realizada do dia 4 a 10 deste mês em diversos pontos da Capital; a programação envolve oficinas, encontros e apresentação de espetáculos também em Nova Alvorada do Sul e Três Lagoas

Da Redação

Da Redação

01/12/2025 - 09h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

De 4 a 10 deste mês, Campo Grande se transforma novamente em um grande território do riso com a 9ª Pantalhaç@s – Mostra de Palhaç@s do Pantanal, que celebra 17 anos de história, unindo arte, afeto e diversidade.

Com 16 apresentações de 13 espetáculos selecionados entre 195 inscrições vindas do Brasil, da Argentina e do Chile, a edição deste ano reafirma o compromisso da mostra com a circulação de linguagens, sotaques e diversos modos de fazer palhaçaria.

Ao lado dos espetáculos, o público também poderá participar de quatro oficinas, roda de conversa e da já tradicional Palhasseata, cortejo que leva o riso para as ruas da cidade e convida o público a participar.

Para Laila Pulchério, produtora do Circo do Mato e integrante da comissão organizadora, a seleção deste ano reflete a essência da mostra: pluralidade e encontro.

“Buscamos a qualidade artística e a força da palhaçaria como linguagem. Queremos oferecer ao público uma experiência plural, espetáculos para crianças, jovens e adultos, propostas que exploram diferentes estéticas, sotaques e modos de fazer rir. Essa mistura de linguagens e origens traduz o espírito da mostra: um encontro vivo, diverso e pulsante”, afirma.

A programação inclui grupos de Alagoas, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, além da presença internacional do Latin Duo, da Argentina e do Peru, que fará duas apresentações.

A mostra se espalha por diversos espaços – teatros, arenas, centros culturais, CEUs das Artes e unidades escolares – reforçando seu caráter democrático. Para Laila, essa descentralização é essencial. “Levar a mostra para bairros e escolas é uma forma concreta de democratizar o acesso e fazer o riso circular onde as pessoas estão”.

A programação acontecerá no Teatro Prosa (Sesc Horto), no Teatro de Arena da Orla Morena, no Teatro Aracy Balabanian, no CEU das Artes Lageado, na Praça do CRAS Jardim Noroeste, no Circo do Mato e Flor e Espinho Teatro.

No dia 7, às 17h, a Orla Morena recebe um dos momentos mais aguardados da programação: a Palhasseata, conduzida nesta edição pelo palhaço Jerônimo, de Americana (SP). Música, humor e interação transformarão a avenida em um grande palco coletivo. “A Palhasseata transforma o espaço urbano em poesia viva: interrompe a pressa, suaviza o concreto e lembra que o riso também é um direito”, destaca Laila.

Trupe do Grand Cirque Bardo, que também se apresentou no evento em 2024 - Foto: Divulgação

OFICINAS E ENCONTROS

Desde as primeiras edições, a Pantalhaç@s mantém um compromisso formativo com artistas do Mato Grosso do Sul, tornando-se referência para novas gerações.

“A mostra busca o riso em todas as suas vertentes, quebrando estereótipos e mostrando que o palhaço é um ser profundamente humano”, resume Anderson Lima, da Flor e Espinho Teatro.

As oficinas Que Palhace é Esse?, com Gabriel Cavalcante e Juarez Dias (MG), Teoria e Prática do Malabarismo – Passe de Claves, com Vitor Poltronieri (SP), O Riso Disruptivo – Devaneios entre Palhaçarias e Cabarés, e Traquitanas de Palhaço – Inventando o Riso, com Téofanes Silveira (AL), reforçam esse caráter, ao lado da Roda de Palhaç@s – Sonhos, Frustrações e Utopia, que acontece no dia 6, às 21h.

FORÇA AFETIVA

Depois de quase duas décadas, a Pantalhaç@s se mantém como um dos mais importantes espaços de encontro da palhaçaria do Centro-Oeste.

Laila afirma que a mostra só existe porque ela é movida por afeto, compromisso e coletividade.

“Cada edição é única. Realizar esta mostra é profundamente significativo, porque ela se sustenta na troca – nas relações que se criam, nos reencontros, na alegria de ver artistas que passaram por aqui seguirem novos caminhos. O público completa a mostra e dá sentido ao que fazemos”, afirma.

O projeto é realizado pelo Circo do Mato em conjunto com a Flor e Espinho Teatro e conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do governo federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), operacionalizado pelo governo de Mato Grosso do Sul, via Fundação de Cultura.

PROGRAMAÇÃO

> 4/12

19h – Abertura Oficial.
Local: Teatro Prosa Sesc.
Classificação: livre.

19h20min – “Noite de Circo” – Família Morales (Rio de Janeiro).
Local: Teatro Prosa Sesc.
Classificação: livre.

> 5/12

19h – “Xou do Xac” – Mutanti Lab de Criação (Belo Horizonte).
Local: Teatro Prosa Sesc.
Classificação: 16 anos.

> 6/12

9h às 12h – Oficina Que Palhace é Esse? – Gabriel Cavalcante e Juarez Dias.
Local: Flor e Espinho Teatro.

16h – “Apalhassadamuzikada... Uma Sinphonia Engrassada!” – Turma do Biribinha (Arapiraca).
Local: Teatro Prosa Sesc.
Classificação: livre.

19h – “Batalha” – Dagmar Bedê (Belo Horizonte).
Local: Teatro de Arena – Orla Morena. Classificação: livre.

21h – Roda de Palhaç@s – Sonhos, Frustrações e Utopia.
Local: Flor e Espinho Teatro. 

> 7/12

9h às 12h – Oficina Que palhace é esse? – Gabriel Cavalcante e Juarez Dias.
Local: Flor e Espinho.

9h às 12h – Oficina Teoria e Prática do Malabarismo – Passe de Claves – Vitor Poltronieri.
Local: Circo do Mato.

16h – Palhasseata – regência Thiago Sales.
Local: Teatro de Arena – Orla Morena.Classificação: livre.

18h – “Se Desconcierta el Concierto” – Latin Duo (Argentina/Peru).
Local: Teatro de Arena – Orla Morena. 
Classificação: livre.

> 8/12

9h – “Vendê - Graça na Praça” – Nova Alvorada do Sul/MS.

9h30 – “Tictac” – Um Esquete sobre o Tempo” – Três Lagoas/MS.
Local: CEU das Artes Lageado. Classificação: livre.

9h – “Fuzarca” – Trupior (Dourados/MS)
Local: Praça CRAS Jd Noroeste. Classificação: livre.

14h – “Se Desconcierta el Concierto” – Latin Duo (Argentina/Peru).
Local: ETI Iracema Mª Vicente. Classificação: livre.

19h – “Jerônimo Show” – Circo Caramba (Americana/SP).
Local: Teatro de Arena – Orla Morena.
Classificação: livre.

> 9/12

9h – “Vendê - Graça na Praça”– Nova Alvorada do Sul/MS.

9h30 – “TICTAC – Um Esquete sobre o Tempo” – Três Lagoas/MS.
Local: Praça CRAS Jardim Noroeste. 
Classificação: livre.

9h – “Saltimbembe Mambembancos” – Rosa dos Ventos (Presidente Prudente/SP).
Local: CEU das Artes Lageado.Classificação: livre.

18h – “Mix Dux” – Circo Dux (Rio de Janeiro/RJ).
Local: CCJOG.
Classificação: livre.

19h – “La Trattoria” – Los Circo Los (São Paulo/SP).
Local: Teatro Aracy Balabanian.Classificação: Livre.

> 10/12

19h – “Desajustada” – Cia Pé de Vento (Florianópolis/SC).
Local: Teatro Prosa Sesc.
Classificação: 14 anos.

Endereços dos Locais:

Teatro Prosa SESC

  • Rua Anhanduí, nº 200 – Centro;

Teatro de Arena

  • Orla Morena – Av. Noroeste, nº 1.535 – Vila Planalto;

Teatro Aracy Balabanian/CCJOG

  • R. 26 de Agosto, nº 0453 – Centro;

CEU das Artes Lageado

  • R. Maria Del Horno Samper, nº 981 – Parque do Lageado;

Praça CRAS Jd Noroeste

  • R. Barbacena, nº 685 – Jd. Noroeste;

Flor e Espinho Teatro

  • R. Pedro Celestino, nº 3.750 – Centro;

Circo do Mato

  • R. Tonico de Carvalho, nº 263 – Amambaí.

Assine o Correio do Estado

Correio B+

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Fernanda Nobre

"O Manifesto Feminino nasce do desejo de traduzir conceitos do feminismo para a vida prática. Quero que as mulheres se reconheçam fora do roteiro que nos foi imposto e escrevam novas narrativas para si mesmas"

30/11/2025 17h00

Compartilhar
Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Fernanda Nobre

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Fernanda Nobre Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Atriz com uma trajetória já consolidada e pesquisadora feminista, Fernanda Nobre apresenta um dos projetos mais importantes de sua trajetória: a comunidade Manifesto Feminino, um espaço de escuta, estudo e transformação voltado para mulheres que desejam repensar suas histórias e ressignificar padrões impostos pelo patriarcado.

Com 34 anos de carreira na TV, cinema e teatro – e reconhecida também por sua pesquisa acadêmica sobre os mecanismos que aprisionam o comportamento feminino – Fernanda se tornou uma voz potente na discussão sobre feminismo contemporâneo. Agora, une arte, teoria e prática para criar um laboratório coletivo em que cada mulher poderá mergulhar em teoria, reflexão e ação concreta.

“O Manifesto Feminino nasce do desejo de traduzir conceitos do feminismo para a vida prática. Quero que as mulheres se reconheçam fora do roteiro que nos foi imposto e escrevam novas narrativas para si mesmas”, afirma Fernanda.

O que é o Manifesto Feminino? 

É uma comunidade para mulheres onde Fernanda oferece um curso feminista online, com aulas curtas que traduzem os conceitos feministas de uma forma leve e prática para serem aplicados no dia a dia. Temas como pressão estética, amor romântico, monogamia, sexualidade feminina e relacionamento abusivos são abordados no curso e encontros online ao vivo com a Fernanda em quinze em quinze dias durante o período de quatro meses. 

Entre os pilares, estão:

* Curso de Letramento Feminista: 17 aulas curtas em vídeo que traduzem conceitos de Simone de Beauvoir, Silvia Federici, bell hooks e outras pensadoras para o dia a dia.

* Encontros online ao vivo: análises conduzidas por Fernanda sobre como estruturas de opressão moldam nosso imaginário, com reflexões a partir de livros, filmes e séries.

* Diário do Despertar: exercícios que transformam a teoria em ação pessoal de autoconhecimento, convidando cada integrante a reescrever sua própria história.

O objetivo

Durante os quatro meses, as participantes terão a oportunidade de:

* Reconhecer os mecanismos invisíveis de controle que alimentam insegurança e insuficiência.

* Reescrever sua narrativa pessoal, rompendo com papéis impostos.

* Construir em coletivo uma nova forma de existir, mais livre, consciente e potente.

Para quem é

O Manifesto Feminino é para as mulheres que sentem um certo desconforto, que sofrem com pressões sociais e querem se libertar das expectativas e olhares externos. Mulheres que desejam sair do automático para despertar junto a outras.

Com uma escuta acolhedora e uma pesquisa robusta, Fernanda Nobre oferece a proposta de aproximar teoria feminista e vida cotidiana em um formato prático, profundo e transformador.

Fernanda é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno elafala sobre carreira, projetos, TV, feminismo e muito mais.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Fernanda NobreA atriz Fernanda Nobre é a Capa do Correio B+ desta semana - Foto: Vinicius Mochizuki - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Depois de 34 anos de carreira, o que a atuação te ensinou sobre o comportamento feminino que te fez querer criar o Manifesto?
FN - A minha identidade está completamente atravessada pela minha profissão. Eu trabalho desde os oito anos de idade, de forma ininterrupta. Não existe um ano da minha vida em que eu não tenha estado em cena, em set ou no palco. Eu não sei quem sou sem essa profissão. A minha existência é marcada pela atuação.

Mas o que me moveu a criar o Manifesto Feminino não foi a profissão em si, foi o que o estudo do feminismo me revelou sobre mim. Entendi que, até aquele momento, por mais experiente ou reconhecida que eu fosse, eu seguia tentando caber, fazer certo, corresponder a expectativas que não eram minhas.

Foram dez anos estudando, uma pesquisa que virou mestrado na PUC-RJ, para finalmente nomear o desconforto que me acompanhava desde sempre. E quando eu nomeei, percebi que havia milhares de mulheres vivendo algo parecido, só que sem as palavras.

O Manifesto nasce para isso: para traduzir o feminismo de forma acessível, simples, sensível. Para que mulheres entendam que aquilo que elas chamam de “problema pessoal” muitas vezes é uma estrutura histórica. E que juntas a gente pode transformar isso.

CE - Você fala muito sobre os “mecanismos invisíveis de controle”. Quais são os que mais aparecem nas mulheres que buscam o curso?
FN - O mais frequente é o amor. A forma como fomos educadas para amar é a coleira mais eficiente já criada pelo patriarcado. Mulheres chegam acreditando que fracassaram no amor, quando na verdade foram doutrinadas a colocar o par romântico acima de si mesmas.

Outro mecanismo muito comum é a culpa. Culpa por trabalhar demais, por descansar demais, por desejar demais. A culpa é o alerta vermelho do patriarcado: se uma mulher tenta romper o padrão, ela apita para barrar o movimento.

E tem também a pressão estética, que é a opressão mais fácil de identificar. Não importa a idade, classe ou vivência: nós aprendemos a nos sentir insuficientes. E não por “essência feminina”, mas porque isso nos mantém obedientes e ocupadas.

CE - No curso, você analisa filmes e séries. Qual obra te ajudou a entender o feminismo na prática?
FN - Quando a mulher entra na Comunidade Manifesto Feminino, ela tem acesso a um curso feminista com 16 aulas curtinhas, de cerca de sete minutos cada, para assistir no seu tempo, no seu ritmo.

E, além disso, tem os encontros quinzenais comigo, em que aprofundamos temas que conversam diretamente com as aulas. A cada encontro eu indico leituras, filmes e séries que ajudam a expandir o pensamento e a entender como o feminismo atravessa o nosso cotidiano.

Para cada encontro com temas como amor, monogamia, maternidade, sexualidade, assedio, pressão estética, trabalho...eu tenho um conjunto de livros que foram fundamentais na construção da minha pesquisa. Mas existem três pilares que realmente me formaram: Calibã e a Bruxa, de Silvia Federici que é uma pesquisa profunda da Silvia Federici sobre a história da humanidade pela perspectiva das mulheres.

O Mito da Beleza, de Naomi Wolf que apesar dela ter se tornado uma pessoa questionável por causa de seus posicionamentos políticos, esse livro revela como a busca pela beleza é uma estratégia do sistema para nos controlar. E A Criação do Patriarcado, de Gerda Lerner que explica muito bem historicamente como o sistema hierárquico que vivemos foi criado e

Esses três livros foram, para mim, como abrir as janelas pela primeira vez depois de anos no escuro. E é isso que eu tento levar para dentro da comunidade: luz, contexto, nomeação e a possibilidade de pensar juntas.

CE - Como você enxerga o reconhecimento internacional do cinema brasileiro nos últimos anos?
FN - Para mim, esse movimento é, antes de tudo, uma prova de que a arte sobrevive às tentativas de sufocamento. O Brasil tem narrativas urgentes, complexas, belíssimas e quando o mundo olha para nós, ele não está apenas aplaudindo a nossa técnica, mas tendo a sorte de conhecer nossa cultura.

CE - Você deseja voltar a atuar em novelas? Algum tipo de personagem te atrai?
FN - Eu adoro novela. Eu cresci dentro da televisão, me sinto em casa nela. Quero voltar, sim, mas cada vez mais interessada em narrativas que provoquem alguma pergunta, que não alimentem esse roteiro invisível que aprisiona as mulheres.

Tenho desejo de interpretar personagens femininas que escapem do “manual”: mulheres contraditórias, desconfortáveis, que desobedecem. Porque é aí que a vida acontece.

CE - Você fala abertamente sobre manter um relacionamento não monogâmico com José Roberto Jardim. Como aborda esse tema no Manifesto?
FN - Eu abordo monogamia como aquilo que ela é: uma estrutura política criada para controlar a sexualidade feminina. Não falo nunca do meu relacionamento como modelo e sim como uma busca de criação de uma relação mais honesta e equilibrada. O que faço é trazer contexto histórico, social e emocional para que cada mulher entenda como foi educada a amar e a se colocar na relação.

A não monogamia, para mim, antes de ser sobre sexo ou múltiplos vínculos, é sobre autonomia. É sobre compreender que o amor não precisa ser um contrato de vigilância. Que a liberdade não destrói o vínculo, apenas o reposiciona. No Manifesto, a discussão é sempre coletiva: a gente pensa juntas sobre escolhas possíveis, limites e dores que não são individuais, mas culturais.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Fernanda NobreA atriz Fernanda Nobre é a Capa do Correio B+ desta semana - Foto: Vinicius Mochizuki - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Entre rotina intensa de atriz, pesquisadora e idealizadora do Manifesto, quais hobbies te ajudam a relaxar?
FN - Eu leio. Muito. Pesquiso. Parece trabalho, mas para mim é prazer, eu realmente relaxo estudando. E adoro conversar com mulheres; isso é um hobby, uma vocação e um vício.

CE - Meditação, exercícios, terapia: o que você usa para equilibrar sua intensidade?
FN - Terapia, sempre. É meu chão. Sou filha de psicanalista, faço analise desde criança. E claro, o silencio, preciso dele para voltar para mim. Sou capaz de passar dias sem ouvir musica ou ligar a tv. Sempre fiz exercicio, mas com os 40 anos estou fazendo com mais consciência de que não pode parar. E dormir... nossa, como amo dormir!!!

CE - Em relação à beleza, quais são os cuidados que você não abre mão no dia a dia?
FN - Eu cuido, claro. Corpo, pele, cabelo. Eu faço tudo o que todas nós fazemos e não por “essência feminina”, como nos venderam. Faço porque fui moldada, como todas nós, a acreditar que existe uma versão melhor de mim a ser perseguida.

A pressão estética é a opressão mais democrática que existe: atinge todas nós. Eu gasto meu tempo, meu dinheiro e minha energia com beleza muito mais do que qualquer homem ao meu redor, mas hoje faço isso consciente do lugar político que isso ocupa. A consciência não elimina a opressão, mas tira o véu.

CE - Você está em turnê com Três Mulheres Altas. Há projetos futuros no teatro ou audiovisual?
FN - A peça segue comigo até junho do ano que vem, em uma turnê lindíssima. Depois disso, há projetos em conversa, tanto no teatro quanto na TV mas, como boa atriz, só posso contar quando estiver assinado.

O que posso dizer é: eu não me separo do palco. É meu lugar de existência. Ao mesmo tempo, seguir construindo o Manifesto Feminino virou também um projeto artístico. É uma continuidade do meu trabalho, só que agora com a intenção declarada de transformar a mim e às mulheres que caminham comigo.

Correio B+

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 01 e 07 de dezembro. Fortalecimento financeiro.

Com o Nove de Ouros como carta regente, entramos em um ciclo de esforços recompensados, sucesso, realização e autossuficiência um período que fortalece sua independência e consolida a segurança material que você vem construindo com tanto empenho.

30/11/2025 13h00

Compartilhar
Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 01 e 07 de dezembro. Fortalecimento financeiro.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 01 e 07 de dezembro. Fortalecimento financeiro. Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O Nove de Ouros é a carta do sucesso, das conquistas, do mérito recompensado, da independência, da segurança e do prazer. Sua ilustração mostra uma mulher abastada, vestida com roupas luxuosas, caminhando por seu jardim enquanto segura um falcão no braço. As parreiras atrás dela estão carregadas de uvas e ouros cintilantes, ressaltando sua prosperidade e realizações.

Você tem trabalhado muito e assumido grandes responsabilidades. Esta é a semana perfeita para finalmente se presentear — invista um pouco em si, seja com dinheiro ou com tempo. Relaxe e aproveite o fruto do seu próprio esforço. Compre aquilo que vem desejando há tempos, permita-se um jantar fora em vez de cozinhar. Todo o seu empenho está valendo a pena. Você está se tornando a pessoa independente que sempre quis ser. Ainda não chegamos à linha de chegada, é verdade — mas cada conquista merece ser celebrada antes do próximo passo.

No baralho de tarô Rider–Waite, o Nove de Ouros retrata uma mulher de aparência aristocrática, segurando um falcão enquanto contempla seu jardim. Atrás dela, videiras carregadas de uvas maduras e nove moedas douradas simbolizam sua prosperidade. Ao fundo, uma vila aos pés das montanhas compõe a cena, enquanto o caminho à sua frente permanece aberto, sugerindo liberdade e autossuficiência.

Sempre interpreto o Nove de Ouros como sucesso material. Alcançar um estado de equilíbrio após trabalho árduo. Estar espiritualmente, emocionalmente e financeiramente estável.

Este arcano indica alguém autossuficiente, que desfruta dos frutos do próprio trabalho, frequentemente financeiramente independente e confortável. Essa pessoa trabalhou duro para construir uma vida estável e próspera — e sente orgulho de suas conquistas. Ela é a prova viva de que perseverança e dedicação podem, sim, levar a uma vida de prazer e tranquilidade.

Quando o Nove de Ouros aparece como carta regente, anuncia um período de abertura para a prosperidade. Você dedica um tempo para desacelerar e realmente saborear as suas conquistas? Você está, de fato, se abrindo para a prosperidade? Seu ambiente transmite uma energia de abundância?

Essa carta simboliza uma profunda sensação de satisfação que nasce da autossuficiência e da disciplina. Ela retrata uma pessoa capaz de apreciar os luxos e as delicadezas da vida porque os conquistou com as próprias mãos — e justamente por isso os valoriza ainda mais.

Como o Nove de Ouros está profundamente ligado à independência, ele pode, por vezes, representar alguém solteiro — mas não se limita a isso. Na verdade, a carta simboliza alguém que não depende de outra pessoa para se sentir completo ou feliz. Nesse sentido, o Nove de Ouros nos lembra que uma mentalidade de abundância é essencial para qualquer relação saudável. Não podemos oferecer ao outro aquilo que não cultivamos em nós. Quando somos felizes por conta própria, conseguimos compartilhar essa felicidade. Mesmo dentro de um relacionamento, preservar um espaço de autonomia é fundamental.

O Nove de Ouros sempre anuncia prosperidade, sucesso e conforto. Ajuste seu ambiente para despertar sensações de riqueza e realização. Ao olhar ao redor, permita-se enxergar abundância — um cenário que reflita o sentimento de sucesso. Desacelere, cultive beleza, e crie um espaço que irradie prosperidade.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 01 e 07 de dezembro. Fortalecimento financeiro.

O mês de dezembro começa sob a regência elegante e madura do Nove de Ouros, uma carta que fala de colheitas conscientes, independência emocional e a força silenciosa de quem sabe exatamente o que construiu. A primeira semana do mês vibra essa sensação de chão firme, como se você finalmente percebesse que está pisando em terreno que é seu — fruto do seu esforço, da sua disciplina e da sua capacidade de se manter fiel ao que importa. Não é um momento de correria, mas de consciência. De respirar fundo e reconhecer o próprio valor.

Na quinta-feira (4), a Lua Cheia em Gêmeos amplia percepções, esclarece conversas, ilumina pensamentos antes nublados. Ela também expõe o que estava subentendido, abrindo espaço para diálogos transparentes — inclusive consigo mesmo.

O Nove de Ouros, dentro desse cenário, funciona como uma luz interna que guia cada gesto. Ele convida você a confiar na sua trajetória, a não diminuir suas conquistas e a perceber que aquilo que parecia distante começa a tomar forma. Ele também lembra que abundância não é só dinheiro: é paz. É estar bem com quem você é. É não mendigar nada — nem amor, nem atenção, nem reconhecimento. Justamente por isso, essa é uma semana em que você se sente mais inteiro, mais centrado, mais dono de si.

Para muitas pessoas, esse período marca pequenas vitórias: um insight certeiro, uma decisão bem tomada, uma conversa que se desenrola da maneira certa, uma sensação inesperada de orgulho próprio.

No fim, a energia que domina a primeira semana de dezembro é a de maturidade luminosa. Você não precisa provar nada — apenas reconhecer o que já é. Com o Nove de Ouros na mão e um céu que favorece clareza, presença e escolhas conscientes, o período se abre como um convite para caminhar com calma, com beleza e com confiança. É o início de um mês que pede menos ansiedade e mais valorização daquilo que já floresceu dentro de você. É colheita — silenciosa, serena e merecida.

Esta carta nos mostra que estamos no caminho certo e bem encaminhados para alcançar nossos objetivos, mas que ainda há um pouco mais de trabalho a ser feito. Anime-se, sabendo que seus esforços estão dando frutos de forma significativa e tangível, e aproveite essa onda de positividade para redobrar seus esforços e manifestar o futuro que você deseja!

Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você! O mundo exterior reflete o universo interior. (Mahatma Gandhi)

Desejo a todos vocês uma semana abundante!

Muita luz,

Ana Cristina Paixão

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3550, sábado (29/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3550, sábado (29/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)

3

Empreiteiras paralisam obra da Rota Bioceânica e exigem reajuste
obra multimilionária

/ 1 dia

Empreiteiras paralisam obra da Rota Bioceânica e exigem reajuste

4

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2325, sábado (29/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2325, sábado (29/11)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 21/11/2025

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata