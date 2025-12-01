Palhaçaria toma conta de Campo Grande com a nona edição da mostra Pantalhaç@s

De 4 a 10 deste mês, Campo Grande se transforma novamente em um grande território do riso com a 9ª Pantalhaç@s – Mostra de Palhaç@s do Pantanal, que celebra 17 anos de história, unindo arte, afeto e diversidade.
Com 16 apresentações de 13 espetáculos selecionados entre 195 inscrições vindas do Brasil, da Argentina e do Chile, a edição deste ano reafirma o compromisso da mostra com a circulação de linguagens, sotaques e diversos modos de fazer palhaçaria.
Ao lado dos espetáculos, o público também poderá participar de quatro oficinas, roda de conversa e da já tradicional Palhasseata, cortejo que leva o riso para as ruas da cidade e convida o público a participar.
Para Laila Pulchério, produtora do Circo do Mato e integrante da comissão organizadora, a seleção deste ano reflete a essência da mostra: pluralidade e encontro.
“Buscamos a qualidade artística e a força da palhaçaria como linguagem. Queremos oferecer ao público uma experiência plural, espetáculos para crianças, jovens e adultos, propostas que exploram diferentes estéticas, sotaques e modos de fazer rir. Essa mistura de linguagens e origens traduz o espírito da mostra: um encontro vivo, diverso e pulsante”, afirma.
A programação inclui grupos de Alagoas, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, além da presença internacional do Latin Duo, da Argentina e do Peru, que fará duas apresentações.
A mostra se espalha por diversos espaços – teatros, arenas, centros culturais, CEUs das Artes e unidades escolares – reforçando seu caráter democrático. Para Laila, essa descentralização é essencial. “Levar a mostra para bairros e escolas é uma forma concreta de democratizar o acesso e fazer o riso circular onde as pessoas estão”.
A programação acontecerá no Teatro Prosa (Sesc Horto), no Teatro de Arena da Orla Morena, no Teatro Aracy Balabanian, no CEU das Artes Lageado, na Praça do CRAS Jardim Noroeste, no Circo do Mato e Flor e Espinho Teatro.
No dia 7, às 17h, a Orla Morena recebe um dos momentos mais aguardados da programação: a Palhasseata, conduzida nesta edição pelo palhaço Jerônimo, de Americana (SP). Música, humor e interação transformarão a avenida em um grande palco coletivo. “A Palhasseata transforma o espaço urbano em poesia viva: interrompe a pressa, suaviza o concreto e lembra que o riso também é um direito”, destaca Laila.
OFICINAS E ENCONTROS
Desde as primeiras edições, a Pantalhaç@s mantém um compromisso formativo com artistas do Mato Grosso do Sul, tornando-se referência para novas gerações.
“A mostra busca o riso em todas as suas vertentes, quebrando estereótipos e mostrando que o palhaço é um ser profundamente humano”, resume Anderson Lima, da Flor e Espinho Teatro.
As oficinas Que Palhace é Esse?, com Gabriel Cavalcante e Juarez Dias (MG), Teoria e Prática do Malabarismo – Passe de Claves, com Vitor Poltronieri (SP), O Riso Disruptivo – Devaneios entre Palhaçarias e Cabarés, e Traquitanas de Palhaço – Inventando o Riso, com Téofanes Silveira (AL), reforçam esse caráter, ao lado da Roda de Palhaç@s – Sonhos, Frustrações e Utopia, que acontece no dia 6, às 21h.
FORÇA AFETIVA
Depois de quase duas décadas, a Pantalhaç@s se mantém como um dos mais importantes espaços de encontro da palhaçaria do Centro-Oeste.
Laila afirma que a mostra só existe porque ela é movida por afeto, compromisso e coletividade.
“Cada edição é única. Realizar esta mostra é profundamente significativo, porque ela se sustenta na troca – nas relações que se criam, nos reencontros, na alegria de ver artistas que passaram por aqui seguirem novos caminhos. O público completa a mostra e dá sentido ao que fazemos”, afirma.
O projeto é realizado pelo Circo do Mato em conjunto com a Flor e Espinho Teatro e conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do governo federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), operacionalizado pelo governo de Mato Grosso do Sul, via Fundação de Cultura.
PROGRAMAÇÃO
> 4/12
19h – Abertura Oficial.
Local: Teatro Prosa Sesc.
Classificação: livre.
19h20min – “Noite de Circo” – Família Morales (Rio de Janeiro).
Local: Teatro Prosa Sesc.
Classificação: livre.
> 5/12
19h – “Xou do Xac” – Mutanti Lab de Criação (Belo Horizonte).
Local: Teatro Prosa Sesc.
Classificação: 16 anos.
> 6/12
9h às 12h – Oficina Que Palhace é Esse? – Gabriel Cavalcante e Juarez Dias.
Local: Flor e Espinho Teatro.
16h – “Apalhassadamuzikada... Uma Sinphonia Engrassada!” – Turma do Biribinha (Arapiraca).
Local: Teatro Prosa Sesc.
Classificação: livre.
19h – “Batalha” – Dagmar Bedê (Belo Horizonte).
Local: Teatro de Arena – Orla Morena. Classificação: livre.
21h – Roda de Palhaç@s – Sonhos, Frustrações e Utopia.
Local: Flor e Espinho Teatro.
> 7/12
9h às 12h – Oficina Que palhace é esse? – Gabriel Cavalcante e Juarez Dias.
Local: Flor e Espinho.
9h às 12h – Oficina Teoria e Prática do Malabarismo – Passe de Claves – Vitor Poltronieri.
Local: Circo do Mato.
16h – Palhasseata – regência Thiago Sales.
Local: Teatro de Arena – Orla Morena.Classificação: livre.
18h – “Se Desconcierta el Concierto” – Latin Duo (Argentina/Peru).
Local: Teatro de Arena – Orla Morena.
Classificação: livre.
> 8/12
9h – “Vendê - Graça na Praça” – Nova Alvorada do Sul/MS.
9h30 – “Tictac” – Um Esquete sobre o Tempo” – Três Lagoas/MS.
Local: CEU das Artes Lageado. Classificação: livre.
9h – “Fuzarca” – Trupior (Dourados/MS)
Local: Praça CRAS Jd Noroeste. Classificação: livre.
14h – “Se Desconcierta el Concierto” – Latin Duo (Argentina/Peru).
Local: ETI Iracema Mª Vicente. Classificação: livre.
19h – “Jerônimo Show” – Circo Caramba (Americana/SP).
Local: Teatro de Arena – Orla Morena.
Classificação: livre.
> 9/12
9h – “Vendê - Graça na Praça”– Nova Alvorada do Sul/MS.
9h30 – “TICTAC – Um Esquete sobre o Tempo” – Três Lagoas/MS.
Local: Praça CRAS Jardim Noroeste.
Classificação: livre.
9h – “Saltimbembe Mambembancos” – Rosa dos Ventos (Presidente Prudente/SP).
Local: CEU das Artes Lageado.Classificação: livre.
18h – “Mix Dux” – Circo Dux (Rio de Janeiro/RJ).
Local: CCJOG.
Classificação: livre.
19h – “La Trattoria” – Los Circo Los (São Paulo/SP).
Local: Teatro Aracy Balabanian.Classificação: Livre.
> 10/12
19h – “Desajustada” – Cia Pé de Vento (Florianópolis/SC).
Local: Teatro Prosa Sesc.
Classificação: 14 anos.
Endereços dos Locais:
Teatro Prosa SESC
- Rua Anhanduí, nº 200 – Centro;
Teatro de Arena
- Orla Morena – Av. Noroeste, nº 1.535 – Vila Planalto;
Teatro Aracy Balabanian/CCJOG
- R. 26 de Agosto, nº 0453 – Centro;
CEU das Artes Lageado
- R. Maria Del Horno Samper, nº 981 – Parque do Lageado;
Praça CRAS Jd Noroeste
- R. Barbacena, nº 685 – Jd. Noroeste;
Flor e Espinho Teatro
- R. Pedro Celestino, nº 3.750 – Centro;
Circo do Mato
- R. Tonico de Carvalho, nº 263 – Amambaí.