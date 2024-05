Pantalhaç@s: 8ª edição traz arte e diversão a Campo Grande

8ª Edição da Pantalhaç@s Traz Arte e Diversão a Campo Grande com Apoio do FIC

Campo Grande será palco da 8ª edição da Pantalhaç@s – Mostra de Palhaç@s do Pantanal, evento que promete cinco dias de arte e diversão, de 29 de maio a 2 de junho. Com recursos do Fundo de Investimentos Culturais (FIC), a mostra oferece espetáculos gratuitos, oficinas e rodas de conversa, proporcionando um espaço de aperfeiçoamento para artistas locais.

O evento, que busca tirar o palhaço do picadeiro e levá-lo às ruas e espaços culturais da capital, contará com 13 espetáculos, três oficinas e duas mesas redondas. Anderson Lima, um dos organizadores e artista, enfatiza a importância do evento para mostrar a seriedade da palhaçaria. "Para arrancar risos da plateia é preciso paixão pelo ofício e anos de estudos", destaca.

A mostra, organizada pelo Circo do Mato e Cia Flor e Espinho Teatro, e apoiada pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), faz parte do circuito internacional de festivais de palhaçaria, trazendo artistas de diversas regiões do Brasil e da Argentina.

Programação Diversificada e Oficinas de Qualidade

A programação inclui apresentações de renomados artistas como Cami Basterra (Argentina), Celeiro das Antas (Brasília/DF), Palhaça Maku (Argentina), e muitos outros. Os espetáculos ocorrerão em locais como o Teatro Aracy Balabanian e o Centro Cultural José Octávio Guizzo.

Além dos espetáculos, a mostra oferece oficinas de palhaçaria com técnicas teatrais, ministradas por artistas como Rafael Senna (Rio de Janeiro) e Palhaça Maku Fanchulini (Argentina). A produtora cultural, Laila Pulchério, ressalta a importância dessas atividades para a reciclagem e formação contínua dos artistas.

O evento não só proporciona entretenimento gratuito para a população, mas também fortalece a formação de artistas locais. As mesas redondas abordarão temas como a pedagogia do riso e os impactos da pandemia no trabalho artístico. "Queremos ouvir o que os artistas pensam e debater esses temas importantes", afirma Pulchério.

Destaques da Programação

Um dos pontos altos desta edição é o espetáculo "O Concerto", da Cia Celeiro das Antas (Brasília), voltado para bebês, que será apresentado no sábado, 1º de junho, às 16h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. "Não tem desculpa para ficar em casa, tem programação para toda a família", convida Pulchério.

Anderson Lima faz um convite especial para aqueles que ainda não apreciam a palhaçaria. "Quem não é fã de palhaços, convido a vir fazer um teste. A palhaçaria é um universo muito plural e muitos palhaços não usam nariz ou maquiagem carregada. Se, depois da Pantalhaç@s, ainda não gostar de palhaço, eu pago uma casquinha de sorvete", brinca.

Programação Completa

Quarta-feira (29 de maio)

8h às 12h: Oficina "A Verdade do Palhaço" com Rafael Senna (Centro Cultural José Octávio Guizzo)

14h30: Brincante com Palhaço Muzzarela (ETI Iracema Mª Vicente)

16h30: Mixiriquinha com Palhaça Mixirica (Centro Cultural José Octávio Guizzo)

19h30: Abertura Oficial

20h: "O Não-Lugar de Ágada Tchainik" com Naomi Silman (Teatro Aracy Balabanian)

Quinta-feira (30 de maio)

9h30 às 12h30: Oficina "Vivência: A Beleza do Ridículo" com Naomi Silman (Centro Cultural José Octávio Guizzo)

14h: Mesa Redonda "Pedagogia do Riso E-book entrevista" (Centro Cultural José Octávio Guizzo)

17h: Pipockét Pernalhaça (Centro Cultural José Octávio Guizzo)

18h: "O Grande Salto" (Centro Cultural José Octávio Guizzo)

20h: "Gran Cirque Brado" (Teatro Aracy Balabanian)

Sexta-feira (31 de maio)

9h às 11h: Oficina "Partitura Física para Palhaçxs" com Palhaça Maku Fanchulini (Centro Cultural José Octávio Guizzo)

Mesa 2: "O fazer artístico pós-pandemia e nos novos tempos" (Centro Cultural José Octávio Guizzo)

17h: Kombinando com Cerrado (Teatro Aracy Balabanian)

18h: Palhasseata (Centro Cultural José Octávio Guizzo)

20h: "Metro e Meio" com Palhaça Maku Fanchulini (Teatro Aracy Balabanian)

Sábado (1º de junho)

16h: "O Concerto – Palhaçaria para bebês" (Centro Cultural José Octávio Guizzo)

18h: "O melhor show do Mundo… na minha opinião" (Centro Cultural José Octávio Guizzo)

20h: "Encontro" (Teatro Aracy Balabanian)

Domingo (2 de junho)

16h: "Kadulino, O Palhaço Corda Bamba" (Centro Cultural José Octávio Guizzo)

18h: "Yo soy Américo" (Teatro Aracy Balabanian)

20h: Encerramento – Cabaré (Centro Cultural José Octávio Guizzo)

Para mais detalhes sobre a programação e informações da mostra, acesse o Instagram @pantalhacos ou o blog da Mostra.

