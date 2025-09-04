Pantanal Fashion Week começa hoje e, além dos desfiles, promoverá debates sobre moda e identidade

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A partir de hoje, Campo Grande se transforma no centro das atenções da moda regional com a abertura da segunda edição do Pantanal Fashion Week. O evento, que segue até sábado, traz programação gratuita no Ponto Bar (Rua Dr. Temístocles, nº 103, Centro), e se firma como um dos principais palcos de valorização da moda autoral e do design produzidos em Mato Grosso do Sul.

Idealizado e organizado pelo Colegiado Setorial de Design e Moda de Mato Grosso do Sul, o festival tem caráter colaborativo e sem fins comerciais, reforçando a proposta de democratizar o acesso à moda e aproximar criadores, empresários, artistas e o público em geral. O Pantanal Fashion Week conta, ainda, com o apoio de instituições como Sesc Cultura, Sebrae, Senac, governo do Estado (por meio da Secretaria de Cidadania e Cultura e da Fundação de Cultura), e da Secretaria de Turismo de Campo Grande.

IDENTIDADE

Durante os três dias de programação, o grande destaque estará nos desfiles de marcas, estilistas independentes, figurinistas e produtores de moda vindos de várias cidades do Estado. A proposta é lançar um olhar para a temporada primavera/verão, com coleções inéditas e releituras de trabalhos já apresentados, colocando em evidência a pluralidade de estilos e narrativas visuais.

Segundo a organização, o evento é hoje a única plataforma contínua em Mato Grosso do Sul em que artistas, designers e empreendedores podem exibir suas criações diretamente ao público, sem barreiras comerciais. Essa característica consolidou a primeira edição, em 2023, como um marco no calendário cultural, atraindo desde pesquisadores da área até consumidores interessados em novas linguagens.

PROGRAMAÇÃO

Além dos desfiles, a programação inclui momentos de formação e debate sobre os rumos da moda no Brasil e no mundo. Na sexta-feira, às 20h30min, a jornalista Daniela Falcão – ex-diretora da Vogue Brasil e considerada uma das vozes mais influentes do jornalismo de moda no País – ministra a palestra Moda, Criatividade e Identidade Cultural, parceria com o Sebrae-MS. Será uma oportunidade para discutir representatividade, inovação e o papel das culturas locais no fortalecimento da economia criativa.

No sábado, também às 20h30min, ocorre o talk show “Moda com Identidade: Quatro Empresárias, Um Estado, Muitas Histórias”, mediado pelo pesquisador e consultor Anderson Alves. Participam as empreendedoras Malu Pires, Kako Ferraz, Carol Lucio e Val Ravaglia, mulheres que têm transformado o cenário fashion sul-mato-grossense, com trajetórias que unem gestão, arte, sustentabilidade e impacto social.

RAIZ PANTANEIRA

A produtora cultural e coordenadora do Colegiado, Nair Gavilan, reforça que o Pantanal Fashion Week nasceu com a missão de aproximar moda e público, em diálogo direto com os símbolos e expressões culturais regionais.

“Este é o único evento que permite aos artistas do Estado apresentarem suas criações diretamente à sociedade, mostrando que a moda sul-mato-grossense é plural, criativa e cheia de identidade”, afirma.

O evento também dialoga com a pauta da sustentabilidade – característica essencial da produção contemporânea. Nos desfiles, espera-se encontrar peças feitas com reaproveitamento de materiais, tingimentos naturais e referências estéticas que exploram a rica fauna, flora e tradições do Pantanal e da fronteira.

ECONOMIA CRIATIVA

Mais do que um festival de moda, o Pantanal Fashion Week se consolida como um instrumento de fortalecimento da economia criativa regional. Dados do Sebrae apontam que o setor de moda e design é hoje um dos segmentos que mais crescem no mercado nacional, especialmente no universo autoral e artesanal, com expansão também no comércio digital.

Para Mato Grosso do Sul, onde a cultura local apresenta forte diversidade – indígena, pantaneira, fronteiriça e urbana –, posicionar a moda como vetor de desenvolvimento significa abrir caminhos para a profissionalização de estilistas, pequenas confecções e ateliês que buscam espaço no mercado.

CG EM FOCO

Ao reunir desfiles, palestras, bate-papos e experiências culturais, o Pantanal Fashion Week inscreve Campo Grande no calendário brasileiro de eventos de moda, ao lado de projetos de outras capitais que também apostam na valorização de identidades regionais. A capital sul-mato-grossense, que já tem se destacado com festivais de música e literatura, mostra agora seu potencial como polo criativo fashion.

Com entrada gratuita e aberta a todos os públicos, os organizadores esperam receber centenas de visitantes, entre estudantes de design, artistas, empresários e curiosos em busca de novas tendências e

experiências.