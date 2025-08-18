Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

LITERATURA

Pantanal Mato Grosso do Sul terá sua primeira bienal do livro em outubro

1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul, a ser realizada de 4 a 12 de outubro, lança prêmio para escritores e concurso literário para estudantes de escolas públicas; inscrições vão até 15 de setembro e premiação em dinheiro soma um total de R$ 23 mil

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

18/08/2025 - 10h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Bienal Pantanal – 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul, evento que acontece entre 4 e 12 de outubro, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, lançou, na sexta-feira, o Concurso Literário Bienal Pantanal 2025, para estudantes das escolas públicas de Mato Grosso do Sul, e o Prêmio Tuiuiú de Literatura, para autores e autoras nascidos ou residentes no Estado.

As inscrições são gratuitas, seguem abertas até 15 de setembro e devem ser realizadas em formulário on-line disponível no site www.bienalpantanal.com.br.

O Concurso Literário Bienal Pantanal 2025 é para estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de escolas públicas sul-mato-grossenses. Os alunos poderão se inscrever em quatro modalidades: Crônica, Conto, Poesia e História em Quadrinhos.

O concurso vai produzir um livro, que poderá conter 40 obras no total, a partir das 10 obras selecionadas em cada categoria das duas faixas de ensino. Os estudantes selecionados vão receber um certificado da Bienal Pantanal, assim como os professores indicados pelos concorrentes selecionados que auxiliarem seus alunos.

Os três primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro que somam um total de R$ 3.000: R$ 1.200 para o primeiro lugar, R$ 1.000 para o segundo lugar e R$ 800 para o terceiro lugar. O objetivo é incentivar e valorizar criações literárias de alunos da rede pública de Mato Grosso do Sul, além de estimular o hábito e o gosto pela leitura.

“É importante que os estudantes participem das atividades da Bienal. Queremos também favorecer a interação e a valorização de professores de língua portuguesa das últimas séries do Ensino Fundamental e do Ensino Médio”, afirma Pedro Ortale, coordenador da Bienal Pantanal.

PRÊMIO TUIUIÚ

Também foram abertas, na sexta-feira, as inscrições para o Prêmio Tuiuiú de Literatura de Mato Grosso do Sul. São quatro categorias: Romance, Contos ou Crônicas, Poesia e Literatura Infantil ou Juvenil. As obras podem ser inéditas ou já terem sido publicadas.

Os vencedores de cada categoria receberão o Troféu Tuiuiú, diploma de honra ao mérito, a premiação em dinheiro de R$ 5 mil e o Selo Prêmio Tuiuiú para uso na publicação da obra premiada.

Para concorrer, os escritores e escritoras precisam ser nascidos ou residentes no Estado há pelo menos dois anos. As obras publicadas deverão ter sido lançadas entre 1º de janeiro de 2023 e 30 de setembro de 2025. Já as publicações inéditas precisam ser lançadas até 30 de setembro de 2025.

É obrigatório que as obras sejam escritas em língua portuguesa e a autoria seja individual. Outro dado importante é que a obra necessita ter ISBN registrado.

Os critérios de avaliação serão originalidade, qualidade literária e relevância cultural para Mato Grosso do Sul. A cerimônia de premiação do Concurso Literário Bienal Pantanal 2025 e do Prêmio Tuiuiú de Literatura de Mato Grosso do Sul será realizada durante a Bienal Pantanal.

“São duas ações da Bienal que vêm para reconhecer, incentivar, valorizar e divulgar a literatura de Mato Grosso do Sul”, destaca Carlos Porto, coordenador do evento.

A Bienal Pantanal – 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul é uma realização do Instituto Ímole, Instituto Curumins, Ministério da Cultura e governo federal e conta com o apoio da Assembleia Legislativa de MS e da Câmara dos Deputados.

O projeto está sendo viabilizado com recursos destinados pelos deputados estaduais Pedro Kemp, Zeca do PT, Mara Caseiro, Gleice Jane e Renato Câmara e os deputados federais Vander Loubet, Geraldo Resende e Camila Jara.

A Bienal Pantanal conta com parceria do Ministério da Cultura, por meio do Fundo Nacional de Cultura e do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Mais informações: www.bienalpantanal.com.br e @bienalpantanal.

Correio B+

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 18 e 24 de agosto. Valorize o amor ao seu redor.

O Dez de Ouros traz estabilidade, prosperidade e harmonia familiar. É tempo de colher os frutos do seu trabalho e celebrar a abundância.

17/08/2025 13h30

Compartilhar
Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 18 e 24 de agosto. Valorize o amor ao seu redor.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 18 e 24 de agosto. Valorize o amor ao seu redor. Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Nesta semana, somos envolvidos pela energia do Dez de Ouros, que nos lembra da importância de valorizar a estabilidade e o amor ao nosso redor, enquanto plantamos as sementes para um futuro próspero. Permita que esta carta inspire seus dias com gratidão e sensação de segurança. Este Arcano Menor também se conecta a ganhos financeiros por meio do trabalho, indicando oportunidades para investir, abrir um negócio ou até obter lucro com imóveis.

O Dez de Ouros, carta regente da semana, simboliza abundância, família e a construção de um legado ou patrimônio. Nos próximos dias, você poderá experimentar segurança financeira e estabilidade, possivelmente impulsionadas por investimentos de longo prazo ou pelo sucesso profissional.

É um período favorável para dedicar-se à família, fortalecer vínculos e celebrar conquistas ao lado de quem você ama. Essa carta também convida à reflexão sobre o legado que você está criando e o impacto que deseja deixar para as próximas gerações.

Em essência, o Dez de Ouros anuncia um período de abundância, união familiar e visão de futuro. É hora de valorizar o que você já conquistou, cuidar com carinho das suas relações e dar passos firmes na construção de um legado duradouro.

Significado

O Dez de Ouros nos lembra do valor dos relacionamentos interpessoais — sejam eles de amizade, casamento, vizinhança ou outros vínculos — e nos convida a cultivá-los com atenção. Ao agir dentro e, principalmente, em parceria com uma rede de apoio, todos acabam beneficiados.

Assim, o Dez de Ouros indica que a chave para nossa prosperidade e sucesso pode residir na família ou em conexões equivalentes. É na união que construímos uma base estável e segura, capaz de sustentar nossos projetos e empreendimentos.

No entanto, seu significado vai além do aspecto financeiro. Trabalhar em sintonia com uma comunidade nos oferece muito mais do que riqueza material: proporciona troca de ideias, apoio emocional, segurança e um profundo senso de pertencimento.

O Dez de Ouros é um presságio de plenitude e realização, indicando que você alcançou estabilidade e prosperidade por meio de trabalho árduo, escolhas inteligentes e dedicação. Ele simboliza segurança financeira, vínculos familiares sólidos e a satisfação de compartilhar conquistas com quem você ama.

Mais do que riqueza material, essa carta representa a construção de um legado duradouro — algo que resiste ao tempo e beneficia não apenas você, mas também sua família e comunidade. É um convite para valorizar suas raízes, honrar a tradição e perceber que suas vitórias fazem parte de uma história muito maior.

Como toda carta 10, representa o fim de um ciclo, com sucesso / alcançando seus objetivos. No baralho de Crowley, o Dez de Ouros recebe o nome de Riqueza. A carta mostra dez moedas de ouro dispostas segundo o desenho da Árvore da Vida, com a maior delas posicionada na base, sustentando as demais. Ao fundo, discos roxos reforçam a atmosfera de poder e prosperidade. A correspondência astrológica é Mercúrio em Virgem, combinação que evoca não apenas riqueza material, mas também riqueza interior — inteligência, habilidade e a capacidade de transformar recursos em resultados concretos.

Esse arcano fala de abundância e sucesso, mas também traz um alerta: cuidado para que o conforto e a segurança não levem à estagnação. Quando o Dez de Ouros surge, ele indica conquistas sólidas — bons negócios, estabilidade financeira e relacionamentos firmes — frutos do esforço e da dedicação.

A carta anuncia um período frutífero, repleto de abundância e harmonia, com ênfase no fortalecimento dos laços familiares. É um momento propício para acolher o amor e a união presentes nas conexões com seus entes queridos, bem como para construir bases sólidas e seguras que beneficiarão gerações futuras. Este arcano também pode indicar casamento, sinalizando boas perspectivas para quem deseja estabelecer vínculos afetivos duradouros e profundamente significativos.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 18 e 24 de agosto. Valorize o amor ao seu redor.Dez de Ouros - Divulgação

Como carta que representa o futuro, o Dez de Ouros simboliza a culminação de esforços que levam a uma segurança e um sucesso duradouros. É um sinal extremamente positivo, mostrando que seu trabalho e dedicação serão recompensados com um ambiente estável e seguro. A mensagem é clara: continue avançando, pois você está no caminho certo para conquistar não apenas o seu sucesso pessoal, mas também algo que trará benefícios duradouros para você e para quem você ama.

Quanto à carreira ou finanças, o Dez de Ouros indica a conquista de um alto nível de segurança e a consolidação de uma base sólida para o futuro. Ele representa um momento de crescimento profissional, no qual seus esforços são recompensados com estabilidade e reconhecimento, permitindo que você invista em planos de longo prazo. As energias estão alinhadas para criar estruturas duradouras — seja no avanço da carreira ou em investimentos financeiros —, prometendo um futuro estável e próspero.

Dez de Ouros: Construção, Legado e Estabilidade no Olhar do Tarô e dos Astros

Nesta semana, a energia do Dez de Ouros se ergue como um arquétipo central: estabilidade conquistada, herança simbólica e material, e a importância dos laços que nos sustentam. No tarô, essa carta representa mais do que prosperidade — ela fala de continuidade, de algo que se constrói para durar além da nossa presença física. É a materialização de um sonho que envolve não apenas conquistas individuais, mas também a teia de pessoas, memórias e valores que compõem nossa base.

E é nesse pano de fundo que o céu nos presenteia com um conjunto de movimentos planetários que, embora sutis em aparência, têm força para moldar nossa visão de futuro e a forma como lidamos com mudanças e rupturas.

Sextil Mercúrio–Marte: A palavra que constrói

Mercúrio (pensamento, comunicação) e Marte (ação, impulso) formam um sextil harmonioso. É o momento em que ideias se tornam ação de forma fluida. No contexto do Dez de Ouros, isso sugere que planos para o futuro não podem ficar apenas no campo das intenções. É hora de dizer, escrever, estruturar e agir, criando pontes sólidas entre aquilo que pensamos e aquilo que queremos concretizar.

Se você tem conversas importantes para estabelecer bases ou alinhar projetos familiares e financeiros, este é o momento de se posicionar com clareza e firmeza.

Sol em Virgem: Ordem para prosperar

Com a entrada do Sol em Virgem na sexta (22), a energia se volta para detalhes, rotina e método. No Tarô, o Dez de Ouros mostra uma estrutura sólida, mas que precisa ser mantida com cuidado. Virgem nos lembra que grandes construções se sustentam pelo zelo diário.

Este é o momento de revisar processos, ajustar a forma como você cuida de recursos e observar se aquilo que você constrói está de acordo com seus valores mais profundos.

Lua Nova em Virgem: Sementes para um legado

A Lua Nova, que entra no sábado (23), é sempre um portal de recomeço — e, em Virgem, ela traz um chamado para plantar sementes que deem frutos consistentes. É um dia potente para intencionar estabilidade a longo prazo, seja financeira, emocional ou espiritual.

O Dez de Ouros nos lembra que o legado começa no presente, nas pequenas escolhas e compromissos que assumimos hoje. Vale anotar suas metas, definir prazos e criar hábitos que sustentem o que você quer ver florescer.

Quadratura Sol–Urano: Mudança no meio da estrutura

No Domingo (24), está o ponto de tensão da semana. Urano é o planeta das surpresas, rupturas e inovação; em quadratura com o Sol virginiano, ele desafia as estruturas estáveis que buscamos construir. No contexto do Dez de Ouros, essa configuração pode simbolizar um abalo momentâneo ou uma necessidade de adaptação em meio a um cenário aparentemente seguro.

A mensagem não é destruir, mas flexibilizar. Urano vem para mostrar que, mesmo no legado mais sólido, é preciso espaço para reinvenção.

Significado do naipe de Ouros

O naipe de Moedas está ligado às realidades concretas da vida: trabalho, carreira, finanças e bens materiais. Representa os signos de Terra — Touro, Virgem e Capricórnio — conhecidos por sua ambição, disciplina e foco em segurança e resultados tangíveis.

Com a entrada da temporada de Virgem, sua energia prática e detalhista se intensifica, tornando este um período ideal para organizar, planejar e agir de forma estratégica em prol da prosperidade. É um momento para avaliar prioridades, prestar atenção aos detalhes e construir bases sólidas que sustentem o futuro.

No Tarô, o naipe de Ouros representa exatamente essa conexão com a realidade material e a segurança que ela oferece. Quando a energia virginiana se encontra com o Dez de Ouros, a tendência é que a busca por estabilidade financeira e estrutura sólida se fortaleça ainda mais, abrindo caminhos para conquistas duradouras.

Síntese da Semana

O Dez de Ouros, como carta regente, nos lembra que segurança verdadeira não é sinônimo de rigidez. Ela se constrói na união entre visão de longo prazo e capacidade de adaptação “Dinheiro não traz felicidade- pra quem não sabe o que fazer com ele.” (Machado de Assis)

Que a semana seja de colheita, abundância e laços fortalecidos. O seu legado começa hoje.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Correio B+

Gastronomia B+: Aprenda a fazer o famoso Morango do Amor na versão saudável

A "moda" do Morango do Amor continua, mas pra você que quer comer sem culpa, a nutricionista Gabriela Stacchini ensina a versão saudável do doce

17/08/2025 12h00

Compartilhar
Gastronomia B+: Aprenda a fazer o famoso Morango do Amor na versão saudável

Gastronomia B+: Aprenda a fazer o famoso Morango do Amor na versão saudável Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O "morango do amor" é um doce que viralizou nas redes sociais, consistindo em um morango envolto em brigadeiro branco e coberto por uma calda de caramelo vermelho, similar à da maçã do amor. A combinação do morango fresco com o brigadeiro cremoso e a casquinha crocante do caramelo tem conquistado muitos paladares e se tornou uma verdadeira febre. 

O Correio B+ desta semana traz a versão saudável desse doce que em todo o país virou sensação, e quem nos ajuda com essa receita deliciosa é a Chef Nutri Gabi Stacchini, Confira:

Receita Morango do Amor versão saudável - Por Gabriela Stacchini - Nutricionista e Chef

INGREDIENTES:

  • Para 3 morangos grandes:
  • 100g de leite em pó sem lactose
  • 1 colher de adoçante (Gabriela indica o adoçante the sweet - Porque ele consegue deixar a casquinha crocante como o açúcar e diabéticos podem comer)
  • Água até o ponto de modelar e ficar firme.

MODO DE PREPARO:

Lave e seque muito bem os morangos. Retire as folhas mantendo o cabinho do morango.

Envolva os morangos com a massa de leite em pó e reserve.

PARA A CALDA:

  • 100g de adoçante the Sweet (carameliza igual açúcar) 
  • 3 colheres de sopa de água 
  • 1/2 colher de chá de beterraba em pó (opcional)

MODO DE PREPARO:

Calda: em fogo médio/baixo ferva a calda até atingir 140° ou se não tiver termômetro, despeje um pouquinho de calda em água fria.
Se endurecer e formar uma balinha está pronto.
Fure o morango com um palito de churrasco e mergulhe o morango na calda. Deixe esfriar em um papel manteiga ou tapete de silicone.

Gastronomia B+: Aprenda a fazer o famoso Morango do Amor na versão saudável                           Gastronomia B+: Aprenda a fazer o famoso Morango do Amor na versão saudável - Divulgação 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3471, sábado (16/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3471, sábado (16/08): veja o rateio

2

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira
Alerta laranja

/ 19 horas

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6802, sábado (16/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6802, sábado (16/08): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3470, sexta-feira (15/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3470, sexta-feira (15/08): veja o rateio

5

Campo Grande fica sem hospital de "portas abertas" a partir de segunda
SAÚDE

/ 2 dias

Campo Grande fica sem hospital de "portas abertas" a partir de segunda

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 11 horas

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 08/08/2025

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?