MÚSICA

Concerto une UFMS e Harvard em experiência sonora que faz o Pantanal "cantar" em Campo Grande

O projeto Pantanal Sounds se une ao Núcleo Sinfônico da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), hoje, para um concerto gratuito a partir das 19h30min no Teatro Glauce Rocha

Da Redação

Da Redação

06/10/2025 - 09h35
O projeto Pantanal Sounds se une ao Núcleo Sinfônico da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), hoje, para um concerto gratuito a partir das 19h30min no Teatro Glauce Rocha.

O concerto marca a abertura do 35º Congresso Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (Anppom), que é realizado em Mato Grosso do Sul pela primeira vez e recebe professores, pesquisadores e músicos de vários estados de hoje até sexta-feira.

Sob a regência do maestro Jorge Geraldo, o Núcleo Sinfônico da UFMS é um projeto de extensão voltado à prática musical coletiva e à difusão cultural, que reúne diferentes formações, como banda, orquestra experimental comunitária e coro, envolvendo estudantes e músicos da comunidade.

O programa do concerto de hoje conta com peças inéditas de Rael B. Gimenes – “A Mônada”, para violoncelo, banda sinfônica e meios eletrônicos – e Max Packer, em que instrumentos se fundem aos registros sonoros coletados no bioma pantaneiro.

Também fazem parte, obras que celebram a diversidade da música brasileira e latino-americana: “Toté”, de José Henrique Padovani, para violoncelo e meios eletrônicos; “Brasiliana”, de João Guilherme Ripper; “Latinoamérica Despierta”, de Rubén Darío Gómez; e ainda canções populares interpretadas pelas cantoras Marta Cel, Namaria e Karla Coronel.

O concerto contará com a participação dos solistas William Teixeira (violoncelo) e Evandro Higa (piano).

William TO violoncelista William Teixeira

O projeto Pantanal Sounds, realizado em parceria entre a UFMS e a Universidade de Harvard, propõe unir ciência e arte para dar visibilidade às paisagens sonoras do Pantanal e às delicadas relações que sustentam a vida nesse bioma, hoje pressionado por desmatamentos e queimadas. 

Para isso, pesquisadores e músicos da UFMS, de diversas universidades brasileiras e da Universidade de Harvard, coletaram sons no coração do Pantanal e, a partir deles, criaram novas obras musicais.

Pantanal Sounds, conforme a proposta do projeto, “é um convite à escuta e sensibilização à temática ecológica, entendida como o encontro entre as dimensões mentais, sociais e ambientais do convívio entre os seres humanos e seu habitat.

As obras combinam a potência estética e política das sonoridades do Pantanal, despertando novas formas de consciência sobre a urgência de preservar este território único, oportunizando uma experiência de escuta e reflexão”.

DIÁLOGO

Azambuja recebeu trono, coroa e cetro do presidente nacional do PL... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (05/10)

06/10/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

José Saramago - escritor português
O tempo das verdades plurais acabou.
Agora vivemos no tempo da mentira universal.
Nunca se mentiu tanto. Vivemos na mentira, todos os dias”.

Felpuda

ex-governador Azambuja recebeu trono, coroa e cetro do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e com aval do ex-presidente Bolsonaro.

Nos bastidores, comentários são de que muita gente terá que fazer a romaria de “beija-mão” ao ex-tucano. Passará por ele a escolha de um nome que disputará a segunda vaga ao Senado.

A primeira, como já se sabe, é dele. Será responsável também pela formação de chapas para deputados estaduais e federais.

Conduzirá as articulações políticas na tentativa de reeleição do governador Riedel. Sua entrada no PL fez com que 18 prefeitos o acompanhassem. Portanto... 

Diálogo

Entrega

Traduções de textos constitucionais para validação, via programa Língua Indígena Viva no Direito, serão entregues aos kaiowá, que majoritariamente ocupam Mato Grosso do Sul, no dia 16, em evento marcado para acontecer na Terra Indígena Laranjeira Ñanderu, em Rio Brilhante. 

Mais 

A consulta à comunidade será realizada durante o ritual da Grande Dança Sagrada das Mulheres Guarani-Kaiowá.

O programa é uma parceria da Advocacia-Geral da União, do Ministério dos Povos Indígenas e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

DiálogoPriscila Locatelli - Foto: Arquivo Pessoal
DiálogoEmar Batalha - Foto: Paulo Freitas

Marca

O PDT em Mato Grosso do Sul poderá sofrer o impacto da roubalheira realizada no INSS, correndo o risco de isso respingar nos futuros candidatos das chapas das proporcionais em 2026.

Tudo porque o Ministério da Previdência Social era da cota do partido no governo de Lula e, apesar do esforço imenso do ex-ministro Carlos Lupi para tentar salvar a própria pele do escândalo, jurando não ter envolvimento no caso, acabou arrastando o nome da legenda para a lama.

Iniciativa

A vice-prefeita de Dourados, a advogada Gianni Nogueira (PL), está correndo o trecho com uma campanha que visa à aprovação de projeto pelas câmaras municipais proibindo a contratação pelo poder público de pessoas que tiveram condenação por pedofilia.

Ela concedeu entrevista ao Correio do Estado, publicada na quinta-feira, oportunidade em que falou a  respeito da iniciativa e que já levou a proposta para 17 municípios.

No trecho

Gianni Nogueira é um dos nomes que aparece como provável candidata ao Senado e, tudo indica, começou a se mexer politicamente, tendo em vista que ainda é pouco conhecida fora da sua base eleitoral, que é Dourados.

Ela exerce mandato pela primeira vez e foi citada pelo ex-presidente Bolsonaro para disputar uma das vagas. Gianni é esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL).

Aniversariantes

Olinda Beatriz (Bia) Trevisol Meneghini,
Synara Miranda, 
Kátia Aparecida Locatelli,
Lisandra Rauanny Queiroz Alves,
Mariana Oliveira Mônaco,
Adilson dos Reis Rondon,
Marlene Santana dos Santos,
Nilo Arashiro,
Dagmar Alves,
Iduméa Erotides de Rosa Silva,
Kenzo Takushi,
Feliciano Marcos de Brito,
João Leme Cabral,
Viviane Bueno Bergamo,
Alcione Azevedo Errubidart,
Ivone Aparecida Hotta Perez,
Jackeliny Dalavale Higa,
Renata Garcia Arguello,
Bruno Hindo Dittmar,
Nilza Gomes da Silva,
Ary Sortica dos Santos Junior,
José Júlio Saraiva Gonçalves,
Maura Simões Corrêa Neder Buainain,
Selma Aparecida de Andrade Suleiman,
Rodrigo Razuk,
Marcelo Santos Alves,
Amanda Caroline Dias,
Marcos Aurélio da Rosa Barberis,
Mariana Oliveira da Silva,
Sonia Manoelina Campos Leite,
Dr. José Neder Júnior,
Antônio Soares Diniz,
Janaína Lopes Neves,
Aline Emanuelle Acosta,
Vanir Teodoro de Freitas,
Jussara Vieira Fernandes,
Eunice Leite dos Santos,
Suely Godoy,
Delma Rodrigues Silva,
Dra. Regina Lúcia de Almeida e Souza,
José Basilio da Silva,
Noeli Cardoso,
Luis (Vitorino) Bruno Caetano Fonseca,
Dra. Renata Corona Zuconelli,
Dra. Tânia Maria Cardoso Arima,
Luiz Domingos Cardoso Capucci,
José Lima Neto,
Ercilio Manoel de Oliveira Neto,
Fatimo Ormundo,
Priscyla de Souza Lopes,
Valdecir Costa Campos,
Jarbas Milton Ribeiro,
Fátima Lima,
Keila Ocampos,
Maria Peralta do Carmo,
Fernando Lopes Pereira,
Waldemar Oliveira Nunes,
Carlos Henrique Novaes,
Telma Vieira,
Sebastião Arruda,
Roselene de Almeida Moraes,
Ivanilze Guimarães,
Ana Maria Moreira,
Glauber Tiago Giachetta,
Dr. Oton José Nasser de Mello,
Soraya Rezek,
João Eduardo Contar,
Kime Temeljkovitch,
Rosana Tinatsu Ono,
André Luiz Mambelli,
Erotilde Arguelho Oruê,
Rita de Cássia Mendes,
Maria do Carmo Barbosa,
José Marcos Vieira,
Antonio Rodrigues,
Mauro Pompeu Felice Moreira,
Dra. Lúcia Helena da Silva,
Iracy Lima Brito,
Walter Bruno Sandre Melo,
Tiobaldo Cardoso da Cruz,
Fátima Eugênia Palhano,
Dr. José Renato Mendes da Silva,
Ricardo Schauberlay Dias Pereira,
Cristiane Ajalas Viana,
Ivan dos Santos Oliveira,
Rafael Conte dos Santos,
André Luis Ribeiro Duarte,
Dr. William Ivan Miyasato,
Dorval Baptista Dallagnolo,
Erivaldo Lima de Oliveira,
Lígia Christiane Mascarenhas de Oliveira,
Dr. Claudiu Marciu Ferreira Pereira,
Nilza Lemes do Prado,
Ubiracy Dantas da Silva,
Vanderlei Estelvio Michalski,
Eduardo Silveira Camargo,
Moacir dos Santos,
Toni Roberto Brandão,
Célia Regina Cavalcanti Mortari,
Renato Iwai Ogata,
Paulo Cesar Gonçalves,
Helena Correa Mendes,
Humberto Campos de Barros,
Beatriz Oliveira dos Santos,
Betina Arruda,
Luiz Carlos Melo Brito.
**(Colaborou Tatyane Gameiro)

Correio B+

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a cantora e apresentadora Tânia Mara

"Celebrar esses 25 anos com essa turnê é motivo de muita alegria, de gratidão e de realização mesmo. Pensar nesses anos todos, quantas coisas, quantas obras lindas, quantas músicas, quantas outras turnês já realizei".

05/10/2025 18h00

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a cantora e apresentadora Tânia Mara

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a cantora e apresentadora Tânia Mara Foto: Divulgação

A cantora e apresentadora Tânia Mara celebra 25 anos de carreira com novidades. Dois anos após o lançamento de seu álbum “Voz e Violão” (2023), ela se prepara para uma turnê comemorativa baseada nesse formato intimista e anuncia o lançamento da música inédita “Uma Chama Feita para Durar”, que chega em outubro. “Inclusive, esse é o nome da minha nova música, que vai ser lançada agora em setembro, e que é uma produção do meu irmão, do Rafael Almeida”, contou. As datas e locais da turnê serão divulgados em breve.

Romântica assumida, Tânia aposta em canções que falam de amor duradouro, mesmo em um cenário musical dominado por temas como traição e festas. “O que antes era normal hoje parece extraordinário. As pessoas estão desacreditadas do amor e escutam mais falar de traição, de sair para beber, para zoar. Mas acredito que uma música pode tocar o público justamente por relembrar algo que todos têm saudade: viver um amor de verdade, feito para durar. A música romântica é eterna. Basta ver: se você escolher as dez músicas que mais marcaram a história da música popular brasileira, todas falam de amor.”

O grande sucesso da carreira,  “Se Quiser”, tema da novela Páginas da Vida (2006), rendeu a artista troféu Domingão e Troféu imprensa , também bateu 1 ano e meio em primeiro lugar das rádios do país, em 2014 foi q vez de “Só vejo você” ocupar o segundo lugar das rádios,  mas a artista também é lembrada pela passagem pela televisão.

Revelada ainda adolescente como apresentadora do programa “Fantasia”, no SBT, ela admite vontade de voltar ao vídeo. “Sei que a televisão vive um momento muito diferente. Hoje, cada um tem sua própria ‘emissora’ no YouTube. Mas eu amo TV. Comecei nela e tenho vontade de voltar com algo que una música e entrevistas. O público gosta de conhecer mais da vida, da história, da intimidade do artista.”

Mãe de Maysa, de 15 anos, Tânia diz que a maternidade transformou sua forma de ver e cantar o amor. “Após a Maysa, isso se escancarou. Vi que realmente eu ainda não tinha embarcado com a profundidade e a intensidade que o amor exige. O amor de mãe te traz isso: a certeza de que não há medida para o amor. Ele é intenso, profundo, verdadeiro, escancarado. Minha forma de cantar mudou. Minha forma de ver a vida, o mundo, as pessoas.”

A cantora estreou aos 13 anos como bailarina do programa Fantasia , escolhida por Silvio Santos entre 10 mil candidatas, no ano seguinte assumiu a apresentação do programa. Ao longo de 25 anos de carreira, 13 trilhas de novelas , 7 cds, 2 dvds, gravou ao lado de nomes como ; Chitãozinho e Xororo, Brian McKnight, Simone e Simaria, Paula Fernandes, Fernando e Sorocaba, Marcos e Belutti, Juan Luís Guerra, Alexandre Pires.

Tânia Mara é Capa do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela celera tantos anos de carreira, fala sobre maternidade e sua nova turnê. 

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a cantora e apresentadora Tânia MaraA cantora Tânia Mara é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana. Foto: Carlo Locatelli. Diagramação: Dênis Felipe. Por: Flávia Viana

CE -  O que significa para você celebrar 25 anos de carreira com a turnê Voz e Violão?
TM - Celebrar esses 25 anos com essa turnê é motivo de muita alegria, de gratidão e de realização mesmo. Pensar nesses anos todos, quantas coisas, quantas obras lindas, quantas músicas, quantas outras turnês já realizei, me emociona muito, porque o repertório dessa turnê realmente são músicas que mexem assim nas minhas entranhas.

São músicas muito especiais para mim e, óbvio, que tem outras que sinto falta nessa turnê, mas a gente até conhece no projeto volume 2, não sei se voz e violão ou se piano e voz. Tenho muito orgulho da minha obra, e isso é uma realização muito grande. Estrangeiro, com uma turnê do jeito que eu gosto, mais intimista, de fazer de olho no olho com o público, para quem realmente curte o meu trabalho, as minhas músicas.

CE - Como você escolhe o repertório para uma turnê comemorativa como essa?
TM - Eu escolho de uma forma muito sublime, assim, pensando no que toca o meu coração, no que conta a minha história, mas também no que sei que toca o coração de quem vai estar lá assistindo, de quem me acompanha nesses 25 anos. Então, com muito amor, carinho e dedicação, pensando em me emocionar e emocionar quem está ali. A gente tem que trocar esse momento de emoções, né?

CE - Quais desafios você espera encontrar ao revisitar seus grandes sucessos em um formato mais intimista?
TM - Os desafios que eu espero... eu acho que quando a música é boa e quando o público já se identifica e conhece, não existem desafios, existe realmente uma identificação, uma conexão aumentada com cada melodia, com cada solo. Tivemos todo o cuidado nesse projeto de manter a identidade dessas canções, para que, quando revisitado, o público reconheça os sucessos de novela. E algumas músicas não foram de novela nem tiveram repercussão, mas quem acompanha meu trabalho nesses 25 anos com certeza vai cantar junto. Quem não conhece, acredito que se conectará, porque são melodias e letras muito tocantes, emocionantes, românticas, dentro da minha essência nesses anos todos.

CE - Você tem planos de voltar à televisão? Se sim, como seria esse projeto ideal?
TM - Eu sempre tenho planos de voltar à TV, porque eu amo fazer televisão. Me descobri numa outra profissão a partir do momento que o Silvio Santos me deu a oportunidade de virar apresentadora, e gosto muito. Sou uma sanguínea falante e espero ter algum projeto em televisão em breve. Se for algo musical, ficarei muito feliz, porque tudo que envolve música me identifica imediatamente.

Mas talvez também seja algo que se encaixe com meu perfil, minha forma de ser, que eu consiga ser eu mesma. O apresentar me trouxe essa liberdade, diferente do atuar: você pode ser você mesmo, falar com suas palavras, agir de forma natural, e as pessoas se identificam. Tenho muita vontade, tenho planos. Em breve, se Deus quiser, teremos novidades.

CE - Como a maternidade influenciou suas escolhas profissionais e artísticas ao longo dos anos?
TM - A maternidade me trouxe mais maturidade, não só como pessoa, mas também musical e artisticamente. Minhas canções sempre falaram de amor, e acredito que me aprofundei mais nesse tema de uma forma que nunca imaginei.

O amor mais puro, verdadeiro, tem essa coisa incondicional de dar amor, de ser amor sem esperar nada em troca, muito dentro do que Deus espera da gente. Só quando você tem um filho você vive o amor de forma plena. A Maísa me trouxe inspiração, mais sensibilidade, mais maturidade na minha forma de cantar, de lidar com meus projetos, e também de equilibrar a carreira com outras áreas que antes dela não eram prioridade.

CE - Quais são os maiores desafios de acompanhar a adolescência da Maísa, de 15 anos?
TM - Eu lido com a adolescência como muitas mães, cada uma a seu modo. Tento compreender e conhecer um novo ser que habita na minha casa, porque realmente é uma nova pessoa. É uma fase de transição desafiadora, mas levo com leveza e parceria com a Maísa, dando limites, acolhendo, conversando muito, construindo cumplicidade.

Mas óbvio que existem desafios, os limites que precisam ser dados, os momentos que você é chamada de chata, e tudo bem. É visando o melhor: a segurança dela, o aprendizado, o desenvolvimento dos limites, do respeito, da gratidão, da independência, das responsabilidades. Tento lidar com leveza e sempre pedindo apoio, discernimento e sabedoria a Deus e a Maria Santíssima, que sempre me guiam nesse momento desafiador, diferente, mas delicioso.

CE - Que aprendizados você tirou da sua experiência com a depressão pós-parto?
TM - O aprendizado é que, por mais que a gente pense que se conhece, estamos sempre nos conhecendo, todos os dias. Eu não percebia o que era depressão pós-parto. Então é preciso estar atento aos hormônios, ter acompanhamento médico, entender nossos limites e pedir ajuda, primeiramente a Deus e depois às pessoas que realmente nos amam.

O conselho que eu daria para outras mães que vivem momentos difíceis é ter uma base espiritual primeiro: conexão com Deus, aconselhar-se com Ele, buscar cada vez mais força n’Ele. É através dessa conexão que vejo a formação da Maísa, sua maturidade, sensibilidade e humanidade. Outras vertentes podem complementar, mas o primeiro passo é a base sólida: Deus e a conexão com Ele.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a cantora e apresentadora Tânia MaraA cantora Tânia Mara é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana. Foto: Carlo Locatelli. Diagramação: Dênis Felipe. Por: Flávia Viana

CE - Qual conselho você daria para outras mães que vivem momentos difíceis com filhos pequenos ou adolescentes?
TM - Conexão com Deus e com os nossos filhos. Participar do dia deles, ter momentos de qualidade — não quantidade — de conversa, de diálogo, de presença verdadeira na vida do filho.

CE - Como você equilibra carreira e vida pessoal sem abrir mão da sua essência?
TM - Isso eu fui aprendendo ao longo da vida e continuo aprendendo, porque equilibrar carreira e vida pessoal não é fácil. Houve momentos de foco total na carreira e outros de dedicação à vida pessoal. Agora estou experimentando esse equilíbrio pela primeira vez: não abrir mão de nenhuma nem da outra. Quando fui mãe, queria ser mãe integralmente, então pausei a carreira. Agora que a Maísa está maior, busco esse equilíbrio, voltando com a turnê, a carreira, mas equilibrando com o tempo para minha filha, família e pessoas que amo.

CE - O que mantém sua conexão com a música romântica mesmo diante de tendências diferentes no mercado?
TM - O que me mantém conectada à música romântica é ouvir apenas o que me toca, emociona, o que considero música de verdade. Vivenciando o amor no dia a dia: com minha filha, meus pais, irmãos, pessoas que amo. E, primeiramente, meu amor a Deus, entendendo o quão grandioso é o amor d’Ele por mim.

Tendências nunca foram referência para mim. Existem músicas boas hoje em dia, mas se não me identifico, não fazem parte da minha playlist. Música tem função grande na vida das pessoas, então buscamos sons, melodias, letras que nos toquem profundamente e tragam vibração positiva.

CE - Quando você está sozinha, quais momentos ou atividades te ajudam a se reconectar consigo mesma?
TM - Contato com a natureza: amo pisar na grama, comer fruta do pé, tomar sol — o sol me alimenta muito — e sempre ouvindo música. Tenho momentos de oração, assistir a um bom filme, silenciar, ficar quietinha, ler, dormir bastante, me alimentar bem, sentir cheiro de terra, estar com meus animais, ter contato com a natureza e minha essência. Uma comida que gosto, um bom café, às vezes uma taça de vinho — tudo isso me reconecta comigo mesma. Viver a leveza das coisas simples que gosto.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a cantora e apresentadora Tânia MaraFesta de 15 anos da filha Maysa - Tânia e Jayme - Divulgação

 

