Pãozinho quente, macio e caseiro

AGENDA CULTURAL

Confira a agenda cultural com várias opções de eventos para este fim de semana

Grupo que nasceu em Mato Grosso do Sul e estourou no Brasil volta ao Estado para apresentar novo trabalho Foto: Divulgação

O MS ao Vivo, que acontece neste domingo, terá como atração principal o pagode do grupo Atitude 67. A partir das 17h, a abertura fica por conta do grupo Top Samba e, entre os shows, haverá intervenção do espetáculo “Andança Brincante”, do Ateliê Ramona Rodrigues.

O grupo Atitude 67, reconhecido entre os 10 artistas mais tocados nas rádios do Brasil, segundo o ranking da Connectmix, traz para Campo Grande a primeira parte do EP “Sunset Meia Sete”, um trabalho que traduz a essência do fim de tarde.

“Esse lançamento representa uma virada de chave para a gente. Criamos esse projeto pensando em um ‘rolê de fim de pôr do sol’, seja na cidade, na praia ou no campo, depois de um dia de verão. Queremos transmitir essa vibe na nossa música, em sintonia com o momento que estamos vivendo”, comenta Pedrinho, cantor e compositor do Atitude 67.

O grupo é formado por Pedrinho, Leandrinho, GP, Eric, Karan e Regê, amigos de infância que decidiram se juntar para fazer um som diferenciado. Ainda no ensino médio, o sexteto Atitude se apresentava para seus colegas e cantava e tocava suas músicas preferidas de pagode em rodas de samba improvisadas.

Após se mudarem para São Paulo e fazerem sucesso nas noites da cidade, os meninos do agora rebatizado Atitude 67 decidiram se dedicar a um primeiro projeto profissional da banda. Com 14 faixas autorais, o trabalho atingiu mais de 560 milhões de plays somente no Spotify. Os maiores hits foram “Saideira” e “Cerveja de Garrafa”.

O Top Samba, grupo responsável pela abertura do show nesta edição do MS ao Vivo, foi criado em 2006, em Campo Grande, e se destacou no pagode com sua energia contagiante. Formado por Vini Barreto, Lucas Bastos, Alex Júnior e Abdon Neto, lançou seu primeiro álbum em 2008 e logo começou a rodar o Estado.

Após dividir o palco com grandes nomes, como Exaltasamba, Ivete Sangalo e Henrique & Juliano, e ter alcançado milhões de reproduções, o grupo se consolida em São Paulo e prepara o lançamento de um novo projeto, com a participação do Atitude 67.

POLCA ROCK

Amanhã, três artistas da polca rock de Mato Grosso do Sul vão se reunir na Cervejaria Canalhas, a partir das 19h, no 8° Festival Engepar Viva Campo Grande. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla a R$ 20, incluída a taxa.

Batizada de Noite da Polca Rock, a festa também homenageará o saudoso compositor Geraldo Roca, que completaria 71 anos no dia 9 de junho e foi um dos influenciadores da polca rock.

“Vamos incluir músicas do Roca no repertório dos shows, o que dá um tempero especial pra essa noite em que comemoramos a música autoral de Mato Grosso do Sul”, afirma Jerry Espíndola.

Além das canções próprias e de outros músicos sul-mato-grossenses, haverá versões para composições de Geraldo Roca no setlist dos três concertos, com Jerry Espíndola tocando a setentista “Japonês Tem Três Filhas”, Rodrigo Teixeira relembrando seu arranjo ternário para o funk “Mais Respeito” e Vozmecê dando uma nova vestimenta para “Salvação”.

“Além de nossas músicas do álbum ‘Tropicapolca’, vamos cantar Geraldo Roca e interpretações nossas de Tetê, Alzira e Almir Sater, misturando viola caipira e rock alternativo”, antecipa Pedro Fattori, do Vozmecê.

O evento marcará também o retorno de Rodrigo Teixeira à carreira solo. Na Noite da Polca Rock, o artista vai estar acompanhado de Alex Cavalheri (teclado), Ton Alves (guitarra), Rafa Oliveira (baixo) e Adriel Santos (bateria).

“Vou relembrar as pedradas dos discos e também trazer algumas novas. A ideia é voltar para a estrada, e este show é uma espécie de aquecimento do motor”, frisa Rodrigo Teixeira.

Jerry Espíndola vem com o trio Sandro Moreno (bateria), Gabriel Andrade (guitarra) e Rodrigo Teixeira (baixo). Já Pedro Fattori e Namaria Schneider, do Vozmecê, estarão com Paula Fregatto (guitarra), André Fattori (baixo), Gustavo Gauto (trompete e bongô) e Pauleta (bateria).

DREAD DAY

Neste domingo, das 9h às 22h, acontecerá, na Esplanada Ferroviária, o Festival Dread Day – Regando a Raiz. O evento promete reunir o melhor da cultura reggae, arte urbana, oficinas criativas, gastronomia consciente e ações voltadas à sustentabilidade. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou lixo eletrônico, que serão revertidos para ONGs locais e a empresa Recic.LE.

O reggae é o grande protagonista da programação musical, que começa a partir das 16h. Entre os destaques confirmados estão: Sandim convida Alma Djem; Rockers Sound System com Adonai (Cidade Verde Sounds); Louva Dub com Laris; Canaroots com Manuzera e Édipo Ortiz (Marolo); e DJ Tico DuBem e Trinca Dub.

Das 9h até o fim da tarde, o público poderá participar de diversas oficinas gratuitas, como: agrofloresta, com Alcides (Cidão); tranças nagô. com Sarah Menêzes; mandalas botânicas. com Letícia Moura; fotografia lambe-lambe, com Leo Mareco; dancehall com Daniela Andrade; e capoeira infantil, com o coletivo Capoeira do Mato.

Também haverá atividades esportivas, como aula de yoga ao ar livre, slackline, mini ramp, área de descanso (chill out) e espaço kids, com oficinas infantis e atividades lúdicas.

Entre as intervenções artísticas haverá pirofagia da Tribo de Aruanda, apresentação aérea de tecido acrobático com Natália Luz, esculturas com lixo eletrônico de Vitor de Figueiredo, roda de capoeira e performance coletiva.