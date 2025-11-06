Papai Noel chega com 'Natal dos Doces' em shopping de Campo Grande

Diálogo

Leia a coluna desta quinta-feira (6)

MARCEL PROUST - ESCRITOR FRANCÊS

A sabedoria não se transmite, é preciso que nós a descubramos fazendo uma caminhada que ninguém pode fazer em nosso lugar e que ninguém nos pode evitar, porque a sabedoria é uma maneira de ver as coisas”.

Felpuda

Pretenso candidato às eleições em 2026 está utilizando das redes sociais dele para disparar ataques, principalmente às pessoas ligadas politicamente à direita. Dia desses, resolveu “bater doído” em liderança religiosa, afirmando que em uma democracia não é preciso “gritar” para expressar opiniões. Adversários lembram, ironicamente, que o dito-cujo, quando disputou presidência de entidade, promoveu badernas nas ruas da cidade, gravando vídeos ofensivos aos adversários e até xingou integrantes da chapa contrária. Um “lorde”, esse menino!...

Segundo o chef sushiman Régis Sassaki, conselheiro da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em São Paulo, o salmão tem se consolidado como um dos protagonistas nos cardápios pós-pandemia. “Sua presença crescente reflete a busca dos consumidores por alimentos mais saudáveis, versáteis e com valor percebido”, disse ele. De acordo com a entidade, os hábitos de consumo mudam com o tempo e, por isso, para quem trabalha com o público, é importante estar atento aos novos hábitos dos clientes. Nos últimos anos, os brasileiros têm escolhido o pescado como opção de proteína nas refeições com maior frequência. Além disso, o cenário macroeconômico de tarifas estrangeiras a produtos brasileiros também influencia a produção nacional de peixes. Dessa forma, está presente em vários estilos: dos tradicionais sushis e pokes aos pratos quentes e sanduíches criativos. Mesmo com a crescente demanda do ingrediente, o preço do salmão acumulou queda de – 4,18% no ano, segundo o IPCA. O índice é maior do que a média da inflação oficial (3,26%) quanto da categoria “alimentação e bebidas” (3,41%).

Eunice Nascimento, que hoje comemora 80 anos de vida

Ticiana Villas Boas e Ana Carolina Auriemo

Chiadeira

A megaoperação da polícia realizada no Rio de Janeiro, fez com que a bancada do PT na Assembleia Legislativa de MS reagisse indignada. A favor dos meliantes, é claro. O trio de petistas condenou a ação policial e só faltou sugerir criar o “Dia dos Inocentes Integrantes de Facções Assassinados por Vingativos Policiais”. Mas sequer citaram a violência que põe em risco os “perigosos” moradores das comunidades.

Ameaçando

O ex-aliado e hoje inimigo político de Riedel, petista José Orcírio, fez sua ameaça. Disse que entraria com requerimento para enviar ao Tribunal de Contas de MS, solicitando informação de “quem pagou as despesas” do chefe do Executivo estadual para participar de “uma reunião dessas, que foi visando a reeleição”. Como disse atento político: “Isso cheira desespero."

Na real

Diante de “tamanha indignação” dos colegas do Legislativo, o deputado Coronel David (PL), que já comandou a Polícia Militar de MS, não deixou por menos. “A esquerda gosta é de bandido”, afirmou e, continuando, desconstruiu a narrativa sobre a operação na Avenida Faria Lima, quando diversos mandados foram cumpridos pela Polícia Federal contra empresários e não houve tiros. Segundo David, nenhum dos acusados estava escondido e armado com fuzil. “Ou faz operações como essa, que teve a maioria apoiando, ou vamos perder para o crime organizado”, frisou.

ANIVERSARIANTES

Eunice Silva Nascimento

Dr. Jesus de Oliveira Sobrinho

Dra. Laura Christhine de Melo Teixeira Anache

Mauricio Manvailer

Acleunice Francisca de Brum

Ulysses Cosenza Rodrigues

Tácio Tanganelli Farah

Cleber Neto Barbosa de Souza

José Luiz Ribeiro

Lázara de Oliveira Rezende

Ricardo Lago Perez

Valdir Aparecido Reynaldo

Marilene Alves Chianca

Adilei Julio Nogueira

Alexsandra Isabel Montiel Antunes

Nilza Emilia de Carvalho Jurgielewicz

Valtair Carlos de Moura

Elke Andrade Lage

Edison Nunes Ferreira

Maria Auxiliadora Fontoura

Mário Márcio Pereira Vilela

José Ítalo Tonissi Nasser

Dra. Jacqueline Valéria Ribeiro de Campos

Bruna Migliorini Melo Silva

Paulo Yahiro

José Alves dos Santos Filho

Adnil Maria da Silva Torraca

João Alves Calixto

José Félix Duarte

Roberto Nakazato

Antônio França dos Santos

Paulo Roberto Froury

Geraldo de Moraes Cavalheiro

Gerson Carneiro Gonçalves

Terezinha Planez Diniz

Roberto Simioli

Rosalia Infiesta Zulim

Maria Lúcia Malheiros

Marly Marinho Américo dos Reis

Leila Aparecida de Oliveira

Regina Antonieta Vilanova

Mauro Renato Pereira Lima

Mirian Monteiro Migliorini

Regina Helena Pulchério Fagundes

Dr. Rubens Belchior da Cunha

Iran Rodrigues Gonzaga

Francisco Yamada Sadayoshi

Lafayete Antônio Amaral Barros Júnior

Maria José Lanzetti

Antônio Cruzeiros

César Rutter Albuquerque

Maria de Lourdes de Souza

Nilson Martins Peixoto

Ronan Rinaldi de Souza Salgueiro

José Fernandes dos Santos

Honorina Quintana Pouzo

Jercey Figueiredo Leão

Lilian Hiromi Furuta

Marcos Aurélio Cecconello

Vera Luzia Quevedo Bacha

Dr. Waldeck Sayd Pinto

Carlos Eduardo Damasceno Mubarack

Marlene Romero Jeronymo

Itamar Espindola de Freitas

Dr. Alecssander Silva de Alexandre

Mario Inácio Ocampos Bernobic

Joel Oliveira Pereira

Ivonei Schultz

Olympio de Souza Rezende

Luiz Carlos de Lima

Marineuza Ferreira Sandin

Célia Regina Tavares Rino

Marilia da Conceição Oliveira da Luz

Marilú Coelho de Carvalho Mariano

Cláudia Lopes da Silva Bortolotte

Flávio Guedes de Oliveira

Alender Max de Souza Moraes

Márcia Débora Garcia de Almeida

Vanessa Rodrigues da Costa Figueiró

Dalva Carvalho Monteiro Freire

Carlos Fernando Pereira Abrate

José Theodoro Menezes

Luiz Antonio Cassemiro Mucille

Alcino Melgarejo Rodrigues

Paulo Renato de Castro Pinto

Renata Nakase Takayassu

Aretha Rios Chaia Jacob

Maria da Penha de Figueiredo

Ana Cristina Pelarin

Giovanna Grespi Martins

Katiuscia Hanel Rorato Pozzi

Sonia Eli Calux Barbosa Theodoro

Aline Terra Biazon Jardim

Maria Eliza Mambelli

Therezinha Nunes Prevatto

Renata Gonçalves Tognini

Pedro Massaro Neto

Carlos Humberto Batalha

Elizângela Marinês Rigotti

Liadir Sara Seide Maldonado

Nerio Andrade de Brida

Raphael Quevedo de Rezende

Gustaaf Hubert Verswijver

José Arinaldo Pantoja Assunção

Karla Geralde Neves

*Colaborou Tatyane Gameiro