Então é Natal

Papai Noel chega com 'Natal dos Doces' em shopping de Campo Grande

Bom velhinho inaugura a decoração no dia 12 de novembro; confira as atrações

Laura Brasil

06/11/2025 - 14h15
O bom velhinho abre a temporada de festejos com a decoração que tem como tema “Natal dos Doces”, a partir do dia 12 de novembro, em um momento muito aguardado por famílias e entusiastas da data.

Antes de o Papai Noel pousar o trenó, às 16h será realizada a inauguração da decoração, que neste ano promove um verdadeiro convite aos sentidos, com cores vibrantes, aromas e detalhes que remetem ao sabor e à doçura dessa época tão especial no Shopping Campo Grande.

Com um espaço de mais de 300 m², repleto de cores e luzes, a atração contará com uma árvore de 14 metros de altura e, para alegria dos pequenos, brinquedos como o balanço juvenil, o rema-rema e o trilho.

Pensando nas crianças PcD, algumas das atrações foram adaptadas, reforçando o compromisso do shopping com a inclusão e o acolhimento de todos os públicos.

O momento do ano para renovar as fotos com a família trará magia por meio de luzes, música, cores e alegria, mantendo viva a tradição que encanta gerações.

“Mais do que decorar o shopping, queremos emocionar. O Natal desperta memórias afetivas e cria novas histórias, especialmente para as crianças. Por isso, planejamos uma chegada do Papai Noel cheia de surpresas e uma decoração que convida o público a viver essa magia com a gente”, destaca Victor Araújo, gerente de Marketing do Shopping Campo Grande.

Agenda do Noel


O visitante mais esperado da temporada estará disponível para fotos de terça-feira a domingo, das 16h às 20h, em um espaço aconchegante preparado para que cada visita seja um momento único.

Como nas edições anteriores, a chegada será marcada por uma grande festa, dança e um espetáculo que promete encantar o público de todas as idades, acendendo o espírito natalino e a beleza da magia do Natal.

Diálogo

Pretenso candidato às eleições em 2026 está utilizando das redes sociais d... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (6)

06/11/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

MARCEL PROUST - ESCRITOR FRANCÊS 

A sabedoria não se transmite, é preciso que nós a descubramos fazendo uma caminhada que ninguém pode fazer em nosso lugar e que ninguém nos pode evitar, porque a sabedoria é uma maneira de ver as coisas”.

Felpuda

Pretenso candidato às eleições em 2026 está utilizando das redes sociais dele para disparar ataques, principalmente às pessoas ligadas politicamente à direita. Dia desses, resolveu “bater doído” em liderança religiosa, afirmando que em uma democracia não é preciso “gritar” para expressar opiniões. Adversários lembram, ironicamente, que o dito-cujo, quando disputou presidência de entidade, promoveu badernas nas ruas da cidade, gravando vídeos ofensivos aos adversários e até xingou integrantes da chapa contrária. Um “lorde”, esse menino!...

Diálogo

Segundo o chef sushiman Régis Sassaki, conselheiro da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em São Paulo, o salmão tem se consolidado como um dos protagonistas nos cardápios pós-pandemia. “Sua presença crescente reflete a busca dos consumidores por alimentos mais saudáveis, versáteis e com valor percebido”, disse ele. De acordo com a entidade, os hábitos de consumo mudam com o tempo e, por isso, para quem trabalha com o público, é importante estar atento aos novos hábitos dos clientes. Nos últimos anos, os brasileiros têm escolhido o pescado como opção de proteína nas refeições com maior frequência. Além disso, o cenário macroeconômico de tarifas estrangeiras a produtos brasileiros também influencia a produção nacional de peixes. Dessa forma, está presente em vários estilos: dos tradicionais sushis e pokes aos pratos quentes e sanduíches criativos. Mesmo com a crescente demanda do ingrediente, o preço do salmão acumulou queda de – 4,18% no ano, segundo o IPCA. O índice é maior do que a média da inflação oficial (3,26%) quanto da categoria “alimentação e bebidas” (3,41%).

DiálogoEunice Nascimento, que hoje comemora 80 anos de vida

 

DiálogoTiciana Villas Boas e Ana Carolina Auriemo

Chiadeira

A megaoperação da polícia realizada no Rio de Janeiro, fez com que a bancada do PT na Assembleia Legislativa de MS reagisse indignada. A favor dos meliantes, é claro. O trio de petistas condenou a ação policial e só faltou sugerir criar o “Dia dos Inocentes Integrantes de Facções Assassinados por Vingativos Policiais”. Mas sequer citaram a violência que põe em risco os “perigosos” moradores das comunidades.

Ameaçando

O ex-aliado e hoje inimigo político de Riedel, petista José Orcírio, fez sua ameaça. Disse que entraria com requerimento para enviar ao Tribunal de Contas de MS, solicitando informação de “quem pagou as despesas” do chefe do Executivo estadual para participar de “uma reunião dessas, que foi visando a reeleição”. Como disse atento político: “Isso cheira desespero."

Na real

Diante de “tamanha indignação” dos colegas do Legislativo, o deputado Coronel David (PL), que já comandou a Polícia Militar de MS, não deixou por menos. “A esquerda gosta é de bandido”, afirmou e, continuando, desconstruiu a narrativa sobre a operação na Avenida Faria Lima, quando diversos mandados foram cumpridos pela Polícia Federal contra empresários e não houve tiros. Segundo David, nenhum dos acusados estava escondido e armado com fuzil. “Ou faz operações como essa, que teve a maioria apoiando, ou vamos perder para o crime organizado”, frisou.

DOCUMENTÁRIO

Longa de estreia de Jade Rainho estreia em Nova York

05/11/2025 10h30

"O Jardim de Maria": resistência e ativismo ambiental em São Paulo Foto / Divulgação

A cultura guarani vai representar o Brasil no maior festival de documentários dos Estados Unidos. Longa de estreia da diretora Jade Rainho, “O Jardim de Maria” integra a seleção oficial do Doc NYC, o mais importante evento do gênero no país, que acontece neste mês.

Produzido pela Andara Filmes, em parceria com a Cadju Filmes e a Surreal Hotel Arts, o documentário acompanha uma matriarca indígena que “replanta” uma aldeia guarani às margens da maior cidade do Brasil.

O cenário dessa história é a Terra Indígena do Jaraguá, em São Paulo, uma das últimas áreas de Mata Atlântica preservadas na região metropolitana.

Conhecido por abrigar o Parque Estadual do Jaraguá e o Pico do Jaraguá, ponto mais alto da cidade, o local é também território de sete aldeias indígenas. É ali que Maria, protagonista do filme, afirma-se como liderança destemida e respeitada, figura central na luta pela demarcação das terras guarani.

Com olhar sensível para registrar costumes, espiritualidade e modos de vida, Jade Rainho retrata a batalha de Maria e sua família para recuperar o que antes foi uma área de esgoto e transformá-la, mais uma vez, em aldeia.

A delicadeza de “O Jardim de Maria” chamou a atenção de cineastas como Joel Pizzini (“Imersão lírica e reveladora no mundo de Maria”) e Luiz Bolognesi (“Filme sensível que nos permite sentir a poesia da resistência guarani”).

“O Jardim de Maria” será exibido na seção Big Blue do Doc NYC, dedicada a filmes que exploram temas ligados à natureza. A sessão acontece no dia 15, seguida por uma conversa com a diretora Jade Rainho e a produtora Julia Bock. A distribuição do filme no Brasil será feita pela Descoloniza Filmes.

“O filme mergulha, com intimidade e lirismo, no mundo da anciã guarani-mbya Maria, no qual resistência, ecologia e espiritualidade oferecem um caminho para a sobrevivência e a renovação.

Por meio do reflorestamento, de rituais medicinais e de uma intensa defesa dos direitos sobre a terra, Maria se torna tanto guardiã da Mata Atlântica quanto portadora da sabedoria de sua comunidade e reconquista uma paisagem devastada, transformando-a em um jardim exuberante”, afirma Ruth Somala, curadora da seção Big Blue.

Jade Rainho é poeta, documentarista, educadora e ativista pelos direitos humanos e da natureza. Seu curta-metragem de estreia, “Flor Brilhante e as Cicatrizes da Pedra” (2014), esteve em mais de 60 festivais, em 21 países, foi traduzido para seis idiomas e ganhou prêmios no Brasil, Bolívia, Peru e México.

Também é diretora e roteirista dos premiados curtas “Hermanos, Aqui Estamos” (2022) e “Cacica – A Força da Mulher Xavante” (2022). (Da Redação)

