Papai Noel chega com 'Natal dos Doces' em shopping de Campo Grande

O bom velhinho abre a temporada de festejos com a decoração que tem como tema “Natal dos Doces”, a partir do dia 12 de novembro, em um momento muito aguardado por famílias e entusiastas da data.
Antes de o Papai Noel pousar o trenó, às 16h será realizada a inauguração da decoração, que neste ano promove um verdadeiro convite aos sentidos, com cores vibrantes, aromas e detalhes que remetem ao sabor e à doçura dessa época tão especial no Shopping Campo Grande.
Com um espaço de mais de 300 m², repleto de cores e luzes, a atração contará com uma árvore de 14 metros de altura e, para alegria dos pequenos, brinquedos como o balanço juvenil, o rema-rema e o trilho.
Pensando nas crianças PcD, algumas das atrações foram adaptadas, reforçando o compromisso do shopping com a inclusão e o acolhimento de todos os públicos.
O momento do ano para renovar as fotos com a família trará magia por meio de luzes, música, cores e alegria, mantendo viva a tradição que encanta gerações.
“Mais do que decorar o shopping, queremos emocionar. O Natal desperta memórias afetivas e cria novas histórias, especialmente para as crianças. Por isso, planejamos uma chegada do Papai Noel cheia de surpresas e uma decoração que convida o público a viver essa magia com a gente”, destaca Victor Araújo, gerente de Marketing do Shopping Campo Grande.
Agenda do Noel
O visitante mais esperado da temporada estará disponível para fotos de terça-feira a domingo, das 16h às 20h, em um espaço aconchegante preparado para que cada visita seja um momento único.
Como nas edições anteriores, a chegada será marcada por uma grande festa, dança e um espetáculo que promete encantar o público de todas as idades, acendendo o espírito natalino e a beleza da magia do Natal.