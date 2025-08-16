Para celebrar o Dia do Pão de Queijo, conheça uma receita com ingredientes diferentes

estreias

Estreias da semana incluem produções de diferentes gêneros e nos mais variados streamings

O fim de semana está chegando, e nada melhor do que aproveitar o tempo livre com uma boa maratona no sofá.

Se você está em busca de novidades para assistir, reunimos as principais estreias de filmes e séries que chegaram aos streamings nos últimos dias ou que estreiam neste fim de semana.

Tem drama, comédia, animação, ação e até aquele suspense que prende do começo ao fim, confira as dicas e prepare a pipoca!

Netflix

A noite sempre chega (Crime/suspense)

Filme - Em A Noite Sempre Chega, Lynette precisa enfrentar uma perigosa aventura para arrecadar dinheiro e salvar sua família do despejo. Antes disso, ela tinha o plano perfeito, mas a compra de um carro a fez abandonar a vida comum. Preocupada com a vida da sua mãe e do seu irmão Kenny, ela embarca no submundo criminal de Portland para arrecadar 25 mil dólares. O longa acompanha a jovem mulher, que já endurecida pelas dificuldades da vida, se torna uma anti-heroína e passa a cobrar todos aqueles que lhe devem dinheiro, independente de suas relevâncias ou fichas criminais.

Abominável (Animação)

Filme - Shanghai, China. Yi é uma adolescente que, certo dia, descobre que um yeti está no telhado do prédio em que ela mora. A partir disso, ela e seus colegas passam a chamar a criatura mística de "Everest" e, ao criarem laços com o animal, decidem levá-lo até sua família, que está no topo do planeta. Porém, os três amigos terão que conseguir despistar o ganancioso Burnish e a zoóloga Dra. Zara, que querem pegar o yeti a qualquer custo.

Medo e delírio em Las Vegas (Comédia)

Filme - Enviado para Las Vegas para cobrir o Mint 400, uma corrida de motos no deserto, o jornalista Dr. Thompson (Johnny Depp) e seu advogado (Benicio del Toro) se encontram numa cidade onde somente drogas poderosas podem fazer com que as coisas sejam ligeiramente normais.

Prime Vídeo

A Mulher da Casa Abandonada (Documentário)

Série - A Mulher da Casa Abandonada é uma série documental que dá continuidade às investigações do podcast homônimo que se tornou um fenômeno no Brasil. Na docussérie, Chico Felitti fala sobre como descobriu a história de "Mari" e começou suas pesquisas, mostrando os bastidores e toda a repercussão que o podcast teve, e se aprofundando ainda mais na trama real e macabra. O podcast e a série investigam a história de uma mulher excêntrica que vivia em uma mansão abandonada em São Paulo, mas ela escondia muito além do nome falso. "Mari" foi acusada de cometer um crime hediondo e fugir do julgamento nos Estados Unidos.

Betty, A Feia: A História Continua (Drama/comédia)

Série - Duas décadas após os acontecimentos da popular série estrelada por Ana María Orozco, no spin-off Betty, a Feia: A História Continua, após o falecimento de uma importante figura da famosa empresa Ecomoda faz com que Betty se reconecte com seus antigos colegas de trabalho e com Armando, com quem ainda é casada, mas está preparada para pedir o divórcio. Ela também se reencontra com sua filha, Mila, que está estudando moda em Nova York e deseja trabalhar na oficina de Hugo. Nessa nova fase, Betty terá que reconstruir seu relacionamento com a filha, ao mesmo tempo em que toma decisões importantes que afetarão sua carreira e decidirá se vai se reconciliar com Armando, que fará de tudo para reconquistá-la. Além disso, a série aborda os desafios profissionais de Betty, que agora lida com as pressões de manter a Ecomoda competitiva em um mercado globalizado, enquanto enfrenta conflitos internos e rivalidades na empresa.

HBO Max

Fúria Primitiva (Ação/trhiller)

Filme - Fúria Primitiva é um conto de vingança e redenção que segue a jornada de um jovem anônimo, conhecido apenas como Kid (Dev Patel), que ganha a vida em um brutal clube de luta underground. Noite após noite, sob uma máscara de gorila, Kid é espancado por lutadores mais populares em troca de dinheiro. No entanto, após anos de repressão, sua raiva acumulada explode quando ele encontra uma maneira de se infiltrar na elite sinistra da cidade. Inspirado na lenda hindu de Hanuman, que representa força e coragem, Kid emerge como um símbolo de determinação implacável. À medida que um trauma de sua infância ressurge, suas mãos misteriosamente marcadas tornam-se instrumentos de justiça, desencadeando uma saga explosiva de vingança contra aqueles que tiraram tudo dele.

Marcial Maciel: O Lobo de Deus (documentário)

Série - Docussérie sobre as décadas de abusos e enganos de Marcial Maciel, o sacerdote mexicano e líder dos Legionários de Cristo, que construiu um império religioso enquanto escondia seus crimes por trás de uma máscara de santidade.

“Bake Off Brasil” – 11ª Temporada (Reality)

Série - O Bake Off Brasil é uma disputa entre confeiteiros amadores. Os participantes são submetidos a provas técnicas e criativas e precisam colocar a mão na massa para enfrentar a nossa dupla de jurados especializados.

Disney +

Colapso (Ação/drama/ficção distópica)

Série - Em Colapso, Miranda é uma jovem adotada por uma família argentina que sofre de transtornos de ansiedade, que ela acredita ser causado pela angústia de desconhecer suas origens. Então, para desvendar seu passado, ela decide retornar ao México, onde descobre dolorosamente que a realidade não é o que ela pensava. Assim, Miranda decide se infiltrar no coração de uma organização criminosa na Cidade do México com a ajuda de Javier Lara, sobrinho do patriarca, e sob a proteção de Leo, um ex-integrante das forças especiais de segurança mexicanas. Mas, neste caso, a busca pela verdade tem um custo altíssimo, e Miranda deve escolher entre a luz e a escuridão, entre o perdão e o castigo, entre o amor de alguém disposto a morrer por ela e o de alguém disposto a matar.

Sem Limites com Chris Hemsworth: Vivendo Melhor (documentário)

Série - Sem Limites com Chris Hemsworth: Vivendo Melhor" é uma série documental onde Chris Hemsworth explora formas de viver mais tempo e melhor, com a ajuda de especialistas, família e amigos. A série, produzida pelo National Geographic, apresenta Hemsworth enfrentando desafios que testam seus limites físicos e mentais, com o objetivo de mostrar como todos podem liberar seu potencial para uma vida mais saudável e feliz.

Apple TV

Cortina de Fumaça (fim de temporada)

Série - Inspirada em fatos reais, a série Cortina de Fumaça mergulha no sombrio mundo dos incêndios criminosos que aterrorizaram o sul da Califórnia por uma década. A trama acompanha a detetive obstinada Michelle e o enigmático investigador de incêndios John Leonard Orr, enquanto desvendam uma série de incêndios mortais que deixaram um rastro de destruição e quatro vítimas fatais. Conforme a investigação avança, os protagonistas enfrentam não apenas os desafios de capturar um incendiário em série, mas também confrontam seus próprios demônios pessoais.

Snoopy Apresenta: Um Musical de Verão (animação)

Filme - Contando com 40 minutos de duração e músicas originais de nomes renomados, o musical celebra a alegria e a magia de um acampamento de verão, bem como a importância de preservar o que se ama. Charlie Brown e a turminha vão acampar. Por ser sua primeira vez, Sally não vê muita graça. Mas com o risco de fecharem o acampamento, todos se reúnem para ajudar e permitir que outras crianças criem memórias ali.

Globoplay

Dias Perfeitos (suspense/drama)

Série - Em Dias Perfeitos, um estudante de medicina se apaixona por uma menina e decide sequestrá-la achando que eventualmente ela vai corresponder seus sentimentos. A série de suspense conta a história de Téo, um solitário estudante de medicina que se apaixona pela primeira vista pela jovem roteirista Clarice em um churrasco. Ele declara seu interesse pela garota e fica inconformado com a recusa dela. Téo droga Clarice e a sequestra, levando-a em todos os lugares em que o roteiro que ela escreveu se passa na tentativa de fazer com que ela corresponda seus sentimentos.

Separação?! (comédia)

Série - Separação?! é uma série de televisão brasileira que acompanha a vida de Karin e Agnaldo, um casal que, após oito anos de casamento, percebe que não se suporta mais, mas também não consegue terminar o relacionamento. A série explora de forma cômica as brigas, implicâncias e manias do casal, que, apesar de tudo, parecem incapazes de viver um sem o outro