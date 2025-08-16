Para celebrar o Dia do Pão de Queijo, conheça uma receita com ingredientes diferentes

Pão de queijo é sempre sinônimo de festa. Não precisa de um evento para ele ser o queridinho. No café da manhã, no lanche ou a qualquer hora em que a vontade bater, é um item de degustação fácil e muito apreciado, pois, além do sabor único, rapidamente proporciona saciedade.
Já faz tempo que o pão de queijo ultrapassou a condição de símbolo exclusivo da cozinha mineira, tornando-se um representante da mesa brasileira em qualquer canto do País.
Mas, ao que consta, como você vai ler logo adiante, foi lá em Minas Gerais que tudo começou. Conheça antes as novidades que a receita assinada pela chef Bru Calderon apresenta. Assim, poderá celebrar em dobro o Dia do Pão Queijo.
Sim, há uma data para se exaltar o pãozinho tão adorado pelos brasileiros, 17 de agosto. Ou seja, neste domingo é dia de renovar sua coleção de receitas em honra de uma tradição nacional – e, por favor, do paladar coletivo. Então nada de comprar aqueles pãezinhos prontos congelados, ok?
CASQUINHA CROCANTE
A chef Bru Calderon compartilha uma receita com tapioca granulada, em vez do polvilho, para o preparo de um pão de queijo bem crocante.
“O polvilho tem textura elástica. Já a tapioca granulada propicia crocância. O resultado é um pão de queijo com uma casquinha super crocante por fora, irresistível já na primeira mordida, macio e fofinho por dentro”, explica a chef.
SEGREDO
O chef Matheus Marçal também compartilha suas dicas para um pão de queijo perfeito.
“O segredo é a escolha de bons ingredientes, tempo de descanso da massa e temperatura controlada do forno. E, com certeza, o amor envolvido na preparação faz toda a diferença”, afirma o especialista que, além de atuar como chef, trabalha como consultor de alimentos e bebidas para empresas e clientes particulares, tanto na condução de cardápios fixos quanto para eventos mais pontuais.
Marçal destaca a importância da qualidade nos itens de preparo da receita do pão de queijo, “Sempre buscando produtos de boa procedência e os mais frescos possíveis, principalmente os de origem animal”.
Formado em Gastronomia e especialista em Culinária Italiana, o chef alerta sobre as ciladas que devem ser evitadas para garantir o sucesso do pãozinho.
“Jamais alterar, modificar ou substituir ingredientes e acelerar tempo de preparo. Porque isso, com certeza, vai fazer sua preparação, usando um termo de cozinha, ‘desandar’”, ressalta o especialista.
E para quais momentos recomenda a degustação, chef Matheus?
“Sempre quando se tiver fome [risos]. E acompanhado de um café fresquinho, então! Meu Deus! Tem também as opções recheadas, tanto salgadas quanto doces, e que combinam com as mais diversas bebidas”, sugere Marçal, que, diferentemente da chef Bru Calderon, faz uma opção mais tradicional, com polvilho azedo, em sua lista de ingredientes para o pão de queijo.
MANDIOCA
A sugestão da chef Bru remete a uma trajetória da receita que volta a Minas Gerais do século 18. Os escravos utilizavam, naquela época, a mandioca como base para preparar o pão de queijo. A receita foi aprimorada, com o tempo, e o polvilho azedo passou a ser incorporado, conferindo ao pão de queijo a textura leve e o sabor único que se conhece hoje.
Rapidamente, o pão de queijo se popularizou, tornando-se um verdadeiro ícone da culinária brasileira e conquistando o paladar de pessoas em todo o País.
Ciosos da origem da receita dentro do seu território, os mineiros transformaram a idolatria em lei há oito anos. Em 2017, o então deputado estadual Luiz Humberto Carneiro apresentou o Projeto de Lei nº 4002/2017, propondo que o pão de queijo fosse reconhecido como patrimônio cultural e imaterial de Minas Gerais.
Posteriormente, o projeto foi alterado por um substitutivo que, além de confirmar essa homenagem, também incluiu o pão de queijo como símbolo oficial da gastronomia mineira.
Querem mais?
Sobre a receita da chef Bru Calderon, que você acompanha nesta página: além do resultado diferenciado, essa receita torna-se muito mais prática quando preparada na Air Fryer. Fica pronta em menos de 10 minutos, a uma temperatura de 180ºC. As medidas indicadas rendem seis porções de pão de queijo grande.