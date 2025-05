Para quem procura uma refeição nutritiva, simples e saborosa, a canja é uma ótima opção

agenda cultural

Com duas atrações de peso Kayblack e Ryu, The Runner , o Festival American Trap ocupa o Clube União dos Sargentos; no Sunset Growler Station, o sanfoneiro Chiad e a banda Ipê de Serra fazem um arrasta-pé; e a Feira Borogodó celebra o seu primeiro ano

“Uma data tão importante só é especial ao lado dos amigos e de quem a gente ama. E por isso preparamos uma programação cultural de aniversário superespecial com artistas e amigos que abraçaram a Feira Borogodó desde o início, mostrando o talento que temos em nosso estado e acreditando na união da cultura e da economia criativa como forma de fortalecer a economia local, com muita criatividade, alegria e muito Borogodó”, comenta a historiadora e produtora cultural Silvana Valu, já emendando com um convite coletivo.

“Esperamos vocês para celebrar com a gente a nossa festa de primeiro ano da Feira Borogodó”, convoca Silvana, sem esconder o orgulho – que lhe é bastante devido –, pois em pouco tempo a Borogodó ganhou seu espaço no calendário das feiras culturais da Capital e também no coração de quem frequenta esse tipo de evento.

São iniciativas que só se sustentam com o empenho de quem cria e produz arte independente, ações colaborativas, campanhas, estímulo ao empreendedorismo, ressignificação do espaço público, inúmeras atrações de qualidade – quase sempre gratuitas, como no caso da Borogodó – e com muita militância cultural.

A feira organizada por Silvana ocupa a Praça Coophafé (R. das Garças, nº 3.164, próximo à Via Park) no primeiro domingo de cada mês. E o line-up da festa do primeiro aniversário contará com a atriz Kelly Figueiredo na pele da Palhaça Mixirica (às 9h30) e mais quatro atrações musicais: Silveira (às 10h30min), VozMecê (às 11h30min), Coquetel Blue (às 12h30min) e Sambacaos (às 13h30min).

“Nesse primeiro ano, a Feira Borogodó foi pura potência. Arte independente, gente criativa, militância cultural e muita troca boa ocupando o espaço público com afeto e propósito. Mais que uma feira, virou um encontro de ideias, sonhos e resistência. E que venham muito mais Borogodó”, reforça Silvana. Toda a programação é gratuita.

TRAP

Ele tem mais de 8 milhões de ouvintes no Spotify, seus seguidores no Instagram passam de 5 milhões, já marcou presença no São Paulo Fashion Week e acumula uma penca de hits que vem fazendo, cada vez mais, a cabeça tanto do público mais jovem quanto de muita gente coroa.

Trata-se de KayBlack, a voz por trás de “Segredo”, “Cartão Black”, “Meca Cereja”, “Melhor Só”, “Preferida”, “Sagrado Profano”, “Bonjour” e tantas outras faixas. Ele estará amanhã, em Campo Grande, como atração principal do American Trap.

O festival será realizado no Clube União dos Sargentos (R. Terenos, nº 481, Amambaí), a partir das 21h, e contará ainda com mais um show pilotado pelo baiano Ryu, The Runner, o qual, em cinco anos de carreira, vai apresentar canções de “Semréh”, seu novo álbum.

Entre os sucessos instantâneos do artista está a grudenta “Embalo”. Ingressos pelo portal appingressos.com.br a partir de R$ 70.

FORRÓ DE SERRA

Um mestre no fole e nos vocais, o sanfoneiro Chiad faz amanhã a abertura do 1º Forró de Serra, que promete transformar o Sunset Growler Station – um território mais habitado por bandas de rock e afins – em um arrasta-pé daqueles.

O salão vai abrir às 18h. Depois de Chiad, quem comanda a festa são os músicos da banda Ipê de Serra, anfitriões do evento. Ingressos a R$ 30 (mais R$ 3 de taxa) via Sympla.

SESC PROSA

Hoje, às 19h, no Sesc Teatro Prosa, o espetáculo teatral “O Peso do Pássaro Morto”, da Cia Vadabordo (SP), acompanha a trajetória de uma mulher dos 8 aos 52 anos, abordando temas como luto, violência, maternidade e resistência.

“Em uma narrativa profunda e sensível, o espetáculo revela camadas da experiência feminina, convidando o público à empatia e reflexão”, diz a sinopse da montagem idealizada e interpretada por Helena Cerello, com direção de Nelson Baskerville e música original de Dan Maia. Classificação: 16 anos.

Já o Cine Clubinho de amanhã, no mesmo espaço cultural, a partir das 16h, apresenta o longa de animação “Nahuel e o Livro Mágico” (2020), dirigido por Germán Acuña.

A história acompanha Nahuel, um menino que teme o mar, mas embarca em uma jornada fantástica após encontrar um livro mágico e precisar resgatar seu pai das mãos de um feiticeiro. Uma aventura cheia de emoção, coragem e descobertas. Classificação: 10 anos.

“PÉROLAS DO PANTANAL”

Também amanhã, em São Paulo (SP), no Memorial da América Latina, a partir das 20h, o concerto “Pérolas do Pantanal” leva à capital paulista a Camerata Madeiras Dedilhadas da UFMS, sob a regência de Marcelo Fernandes, e a Orquestra Indígena, sob a regência de Eduardo Martinelli. Para quem estiver por lá, os ingressos estão disponíveis gratuitamente via Sympla.

Assine o Correio do Estado